Ford S-Max 2.0 EcoBlue AWD Titanium – Stále dává smysl

Ford S-Max je jednou z mála stálic segmentu MPV, která společně s větším sourozencem Ford Galaxy hrdinně vzdoruje současnému trendu sedmimístných SUV. Na trhu už se ale pohybuje od roku 2015 a podle všeho se s přímým nástupcem nepočítá. Ani Ford zkrátka nemůže ignorovat preference zákazníků, kteří se v posledních letech houfně vydali směrem k SUV.

Modrý ovál tak podle všeho plánuje nahradit S-Max, Galaxy i Mondeo, které se bude prodávat už jen rok, novým crossoverem. Konkrétně křížencem kombíku a SUV, který by měl nabídnout praktičnost i styl, po němž zákazníci touží. Další část by pak mohla přejít k modelu Ford Explorer, který rovněž nabízí populární design, až sedm míst, velký vnitřní prostor a navíc umí být i částečně bezemisní. Jenže MPV se zkrátka SUV plně nahradit nedá.

Pohled na vnější design je přitom snad jediný důvod, proč změnu zákaznických preferencí pochopit. Ve srovnání s většinou SUV zkrátka s-max vypadá trochu nudně a „fotříkovsky“. Zvláště pak v základní výbavě Titanium, která sází na jednoduché chromované lišty v masce, na nárazníku nebo kolem oken. Ve výbavě Titanium je s-max dodáván standardně na 17“ litých kolech, za příplatek 5.500 Kč však můžete dostat alespoň jiné tvary ráfků. Na větší ráfky ale zapomeňte, ty jsou vyhrazeny vyšším výbavám.

A příliš oslnivá nejsou ve standardu ani halogenová světla s LED denním svícením, LED mlhovkami a LED zadními lampami, díky paketu Technology (+79.900 Kč) byl ale testovaný vůz vybaven velice solidně svítícími adaptivní LED světlomety. Modrá metalíza Metallic vyšla na 19.900 Kč, ve standardu byste jinak dostali nemetalickou modrou.

U testované motorizace 2.0 EcoBlue 140 kW (190 k) pak potěší alespoň dvojice chromovaných koncovek, které jsou vyhrazeny pouze pro silnější nafťák a hybrid (obě motorizace nabízí 140 kW). Kdo by chtěl po vzoru výbavy ST-Line zadní spoiler, bude muset sáhnout do kasičky pro 8.000 Kč.

Osobně jsem ale uvítal především systém KeyFree, díky paketu Technology rozšířený na verzi Plus, který nabízel bezdotykové ovládání dveří, včetně elektricky otvíraných pátých dveří.

Po usednutí do kabiny se člověk vrátí o pár let zpátky. Ve srovnání s moderními vozy Ford působí kabina možná poněkud stroze a zastarale, po praktické stránce se však ukazuje být nadčasová. Potěší kombinované budíky, které jsou doplněné 10,1palcovým digitálním displejem, nebo infotainment s úhlopříčkou 8 palců. Jeho reakce už sice nejsou nejrychlejší, grafika je však přehledná a funkcemi nezaostává. Díky sadě Technology je navíc kabina vybavena paketem Audio 59, který přináší autorádio Sony s 11 reproduktory a jedním subwooferem.

Nechybí pestrá nabídka odkládacích prostor, včetně velkých kapes ve dveřích, praktická schránka na palubní desce, přihrádka na mobil s USB portem, velké držáky nápojů nebo prostorný úložný box v loketní opěrce.

Uživatelská ergonomie je na vysoké úrovni, takže je všechno příjemně na očích a na dosah ruky. Snad jen těch tlačítek by nemuselo být na volantu tolik. Potěší ovšem dobrý výhled a příjemná pozice za volantem, kterou u testovaného vozu výrazně zlepšovala příplatková sedadla „pro zdravá záda“ s certifikací AGR (+9.700 Kč). Nemají sice masážní funkci (kterou dostanete od sedadel ve vrcholné verzi Vignale), speciálně to řidičovo však potěší možností prodloužit sedák až o 60 mm nebo bederní opěrkou nastavitelnou ve čtyřech směrech.

Nevýhodou této sady je však absence výklopných stolečků na jejich zadní straně, což by mohlo mrzet zejména ve druhé řadě sedící ratolesti. Na druhou stranu však potěší opravdu velkorysý prostor a komfort tří plnohodnotných sedaček, které jsou naskládané de facto od dveří ke dveřím. Tyto sedačky jsou navíc vybaveny posuvným mechanismem, opěradlem s nastavitelným sklonem, všechna mají tříbodový pás a nechybí ani trojice úchytů ISOFIX pro ukotvení dětské autosedačky.

Sedadla ve druhé řadě jsou také standardně vybavena systémem elektromechanického sklápění jednotlivých sedáků Easy Fold. Jedním zmáčknutím tlačítka z kufru se tak sedačka sama sklopí do roviny, zatímco k jejímu opětnému zvednutí je potřeba trocha lidské síly. U testovacího vozu to však druhou řadou nekončí.

Za příplatek 29.000 Kč byl totiž testovaný vůz vybaven paketem „sedadla ve 3. řadě“, díky němuž tak vůz nabízí celkem sedm míst. Ve sklopeném stavu přitom sedadla vytváří rovnou plochu podlahy a prakticky o nich nevíte. Vyklopení je opět potřeba provést ručně, zatímco o sklápění se stará funkce Easy Fold. Celkem tak můžete z kufru jednotlivě sklápět všech pět sedaček v druhé a třetí řadě, čímž lze podle automobilky vytvořit až 32 různých konfigurací.

Přístup ke třetí řadě sedadel je celkem pohodlný, což lze připisovat jak snadnému odklápění sedadel v druhé řadě, tak poměrně nízké nástupní výšce (zejména ve srovnání s dnes populárními sedmimístnými SUV). Ford pak k sedadlům ve třetí řadě dodává, že umožňují pohodlnou přepravu dětí i dospělých. Pro přepravu menších dětí mi zde však chybí úchyty ISOFIX, zatímco dospělí budou bojovat s místem. Při mých 183 centimetrech jsem se sice dokázal nasáčkovat do všech tří řad „sám za sebe“, úplně vzadu už jsem ale drhnul hlavou o strop a koleny jsem narážel do sedačky v druhé řadě. Nemluvě o tom, že jsem měl kolena nepříjemně vysoko. Na kratší přesuny s dorostem tedy nejspíš bez problému, na delší trasy to ale úplně není.

Ostatně v sedmimístném uspořádání pak zbývá na zavazadla už jen 285 litrů, což není zrovna oslnivé číslo. Jakmile se ale spokojíte s pětimístnou konfigurací, hned jsou čísla lepší. Kdo si pro jistotu objedná vůz se třetí řadou sedaček, získá při jejich sklopení do podlahy až 965 litrů (po střechu). Kdo se spokojí s maximálně pětimístnou verzí, může mít po střechu až 1035 litrů.

Pro lepší představu mohu dodat, že v sedmimístné konfiguraci má zavazadelník na hloubku maximálně 30 centimetrů. Při sklopení třetí řady do podlahy a posunutí druhé řady maximálně do zavazadelníku jsem pak naměřil ložnou plochu 101 centimetrů. A při sklopení všech zadních řad sedadel vznikla skutečně rovná ložná plocha o délce minimálně 170 centimetrů. V této konfiguraci by pak měl zavazadelník nabízet až po střechu maximální objem 2020 litrů.