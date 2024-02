Honda si nechala patentovat šuplík v zadním nárazníku. Ulehčí život kurýrům

Úložný prostor v zadním nárazníku by měl vlastní klimatizaci a otvíral by se nezávisle na zbytku auta. Mohl by tak sloužit jako schránka na balíčky, které vám kurýr doručí, když nejste doma.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Doručení zásilky kurýrní službou se stalo zcela běžným, ovšem vyžaduje jednu věc – být v době doručování k dispozici. Patent automobilky Honda může tento fakt změnit – umožní lidem na dálku otevřít úložný prostor auta, kam kurýr balíček vloží.

Nápad s doručením do auta není nový, řada automobilek s ním už přišla, ovšem vždy se v takovém případě otvírá kufr auta. To znamená, že kurýrovi dáte přístup ke svému zavazadelníku a skrz něj k celému interiéru, je-li kurýr dostatečně agilní. A samozřejmě k věcem, které v něm máte.

Video se připravuje ...

Novinka Hondy je v tom, že na doručení balíčků by vůz měl speciální úložný prostor ve formě šuplíku výsuvného ze zadního nárazníku vozu. Není to nepodobné nápadu Opelu jménem FlexFix, který ale byl „jen“ nosičem kol výsuvným z nárazníku. Ten v nabídce německé značky skončil kvůli hmotnosti a s ní souvisejícími emisemi CO 2 .

Samozřejmě, prostor by mohl sloužit i k uložení čehokoliv jiného – na patentových obrázcích vypadá zásuvka docela prostorně. Kromě samozřejmého zámku odděleného od zbytku auta nabízí také vlastní klimatizaci, takže se tam dá uložit i něco, co potřebuje trvalé chlazení, např. kdybyste se rozhodli nechat si doručit uzeniny či jídlo obecně.

Šuplík pochopitelně znamená nemožnost vozit rezervní kolo pod podlahou zavazadelníku; zda by se tam kolo vešlo, není jasné, ale vyloučit to nemůžeme. A samozřejmě, zda Honda skutečně tento vynález do svých aut zastaví, není potvrzeno – automobilky si běžně nechávají patentovat nápady a zda je použijí, se rozhodnou až později.