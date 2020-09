Hyundai i30 WG 1.6 CRDi 48V – Modernější konzervativec

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Velkým plusem i30 je prostorný zavazadlový prostor. Díky velkému víku je do něj snadný přístup, přičemž po otevření na vás vykoukne 602 litrů ve standardní konfiguraci. To je jen o 38 litrů méně, než kolik “umí” nová generace Škody Octavia. Po sklopení zadní lavice se dostáváme na 1650 litrů a vhod přijde takřka rovná ložná plocha. Přestěhovat nějakou tu komodu od švédského nábytkářského giganta tak nebude nošovické novince dělat velké problémy.

Vzadu už je to nepatrně horší. Já s výškou 178 cm se sem pořád poskládám v pohodě, mám dost místa před koleny i nad hlavou. O deset centimetrů vyšší kolega už si ale stěžuje na kolena dotýkající se předních opěradel. Oba se pak shodujeme, že sezení vzadu je výrazně tvrdší. Cestovat se tu sice dá i na dlouhé trasy, zdaleka to ale nebude tak příjemné jako vpředu. Vyhřívání a ventilovaní sedaček bychom tu hledali marně.

Do obrazovky se bohužel nastěhovalo i veškeré nastavování asistenčních a bezpečnostních systémů. V praxi to znamená, že se před každou jízdou musíte proklikat do příslušného menu a tady vypnout například hlídání jízdního pruhu. Zamrzí to o to víc, když se podíváte na panel ovládacích prvků vlevo od volantu. Tady totiž vedle vypínání systému stop/start zůstává jedno volné místečko pro fyzické tlačítko. Tak proč tu sakra nejsou ty pruhy?! Nebo alespoň čudlík pro vyvolání asistenčních systémů…

Í-třicítka však není důležitá jen kvůli tomu, že od nás putuje do celého světa (bez přehánění). Nošovický závod je jedinou fabrikou Hyundai v Evropské unii a auta odtud cestují do 70 zemí na pěti kontinentech. Mezi největší odběratele patří Německo, Velká Británie, Španělsko či Rusko. Klíčová je také kvůli tomu, že je u českých zákazníků mimořádně oblíbená.

Motor, jízdní vlastnosti

Mírná elektrifikace

Jestli vám až doposud přijdou změny v rámci faceliftu jen decentní a kosmetické, pojďme se podívat na techniku. Štítky na předních blatnících s nápisem 48V avizují, že v útrobách najdeme mild-hybridní technologii napojenou na přeplňovanou vznětovou šestnáctistovku CRDi (objem vzrostl z 1582 cm3 na 1598 cm3). Startér-generátor, obousměrný měnič stejnosměrného proudu, 48voltová palubní síť a malá trakční baterie s kapacitou 0,44 kWh mají v praxi snížit spotřebu paliva a tím i pomoci k lepším tabulkovým emisím CO 2 . Mild-hybrid podle Hyundaie přinese úsporu v horizontu několika jednotek procent. Akumulátor najdeme pod podlahou zavazadelníku, nevýhodou proto je, že už se sem nevejde dojezdová rezerva.

Výsledkem této techniky je maximální výkon 100 kW při 4000 otáčkách a 320 newtonmetrů v pásmu od 2000 do 2250 otáček. Í-třictíku jinak než předokolku neseženete, v našem případě se ústrojí pojí se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DCT. Taková konfigurace je na stovce za 10,1 sekundy a svištět může maximální rychlostí až 200 km/h. Pro zákazníka (a také Hyundai) je však důležitá tabulková informace o kombinované spotřebě, která avizuje hodnoty mezi 4 a 4,2 litry.

Pravdou je, že projev elektrického pomocníka je podobně nenápadný jako jeho značení na karoserii. Nebýt informací o toku energie na obrazovce, ani nevíte, že se v útrobách vozu něco děje “jinak”. Za studenta má motor typický naftový projev a je vcelku hlučný, po zahřátí se z něj ale stává poklidný společník. Mild-hybrid sice dokáže spalovací motor krátkodobě obohatit o 12 kW a 55 Nm, v praxi to ale nepoznáte. Není to jen můj pocit, za pravdu mi dává i tabulkové zrychlení z klidu na stovku, které je do puntíku shodné s “nehybridní” verzí. Motor se z nízkých otáček zvedá solidním tempem, pod dvěma tisíci ožívá a čile pokračuje až někam ke čtyřem tisícům.

Hlavní výhodou elektrifikované šestnáctistovky by tak měla být především ona nižší spotřeba paliva. Na hodnoty z tabulek se nám sice dosáhnout nepodařilo, nepohybovali jsme se od nich ale zas až tak daleko. Městské popojíždění po Praze si vyžádalo 5,5 litru, pohodová okresková plavba srazila apetit dokonce na 4,4 litru, dálniční jízda s rychlostí do tachometrových 135 km/h pak vykázala nějakých 5,8 litru. To jsou slušné hodnoty, výrazného rozdílu oproti ostatním neelektrifikovaným turbodieselům jsme se ale nedočkali.

Síla 100 kW je dostatečná pro každodenní potřeby - nemusíte se bát předjíždění a slušné je také pružné zrychlení za městem. Přesto je vám asi jasné, že tahle í-třicítka už z podstaty věci není stavěna na ostré zacházení. Nejenže pro takový styl jízdy je výkonu málo, ale převodovka pak začíná zmatkovat a občas nepříjemně cukne. Naopak v klidném tempu je auto příjemným společníkem a fungování motoru s automatem zůstává bez výhrad.

O to více mě překvapilo, na jak tvrdou notu je podvozek s víceprvkovou nápravou vzadu naladěný. Do zatáček se auto vrhá ochotně, i na nerovném povrchu drží zvolenou stopu a neodskakuje. Kamenem úrazu jsou typické české výmoly, na kterých tuhý podvozek do kabiny posílá nepříjemné rány. Pro pohodový rodinný kombík bych si představoval o něco komfortnější naladění, možná by pomohla i o palec menší kola než obouvané osmnáctky.

Naopak chválíme, jak Hyundai v rámci faceliftu zapracoval na odhlučnění vozu. Hluk od kol je výrazně nižší a aerodynamický svist kolem zrcátek a okének se začne projevovat až nějakých 20 km/h nad tuzemským dálničním maximem.