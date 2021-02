Hyundai Nexo FHEV – Budoucnost už je tady. Nebo ne?

Mnohé asijské automobilky věří do budoucna vodíkovému pohonu. Týdenní test Hyundai Nexo dokázal, že by to byla příjemná budoucnost.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Ani uvnitř tak na první dobrou nepoznáte, že sedíte v něčem tak unikátním. To prokážou až osobité ukazatele. Palivoměr zdůrazňuje značením H2 vodík v nádrži, navigace ukáže nejbližší vodíkové stanice a v multimediálním systému si zase můžete vyvolat aktuální práce pohonného systému. To pak zjistíte, že součástí ústrojí je i baterie jak u elektromobilu. O tom ale až později...

Neznamená to však, že by obrazovky kabině Nexu zcela scházely. Samozřejmě tu je displej multimediálního systému. Zůstává dotykový a má úhlopříčku 12,3", díky čemuž v kombinaci s širokoúhlým rozložením opticky tvoří jeden celek se sedmipalcovým přístrojovým panelem, který je rovněž digitální. Díky obrovské zobrazované ploše tu navíc lze najednou zobrazit různé informace, pomocí funkce oddělené obrazovky.

Automobilky už desítky let hledají alternativní druh pohonu ke spalovacím motorům. V atomovém věku padesátých let třeba Ford dokonce koketoval s myšlenkou jaderného pohonu, hledali se i cesty různých alternativních paliv. Éra uplynulých let je ale hlavně ve znamení elektrifikace. Vedle hybridního pohonu se zvlášť v Evropě rychle rozšiřují bateriové elektromobily. Jenže hlavně asijské automobilky věří jiné alternativě. A tou je vodík.

Motor, jízdní vlastnosti

Vlastně jako běžný elektromobil

A to už se dostáváme k samotnému pohonu, který zaslouží teoretickou odbočku. Z hlediska koncepce je Nexo vlastně elektromobilem, se synchronním elektromotorem s permanentním magnetem o výkonu 120 kW a točivém momentu 395 N.m. Uložený je vpředu a pohání přední kola.

Jako primární zdroj energie tu však neslouží baterie jako u dnes běžně rozšířených aut, ale tzv. palivové články. Do nich směřuje vodík uložený ve třech nádržích pod podlahou vozidla, kde chemickou reakcí s kyslíkem (ze sání vzduchu) vzniká elektrická energie a jediná odpadní látka, v podobě vody.

Zároveň to však neznamená, že by se Nexo zcela obešlo bez akumulátoru. Je tu totiž lithium-polymerová baterie, která však svojí kapacitou 1,56 kWh odpovídá spíše full-hybridům než klasickým elektromobilům. Ostatně Nexo ji sdílí s Ioniqem Hybrid. Právě do ní se totiž ukládá elektrická energie rekuperovaná při brzdění, navíc vyplňuje výkonové mezery způsobené fyzikální podstatou fungování palivových článků. Pomáhá tak třeba při akceleraci nebo při rozjezdu, kdy palivový článek teprve „nabíhá“. Samotný palivový článek totiž dodává „jen“ nejvýše 95 kW, zatímco elektromotor má výkon zmíněných 120 kW, zbytek jeho výkonu tak připadá právě na vyrovnávací baterii.

Hyundai Nexo

Dost ale teorie, je čas na praxi. A ta je ve výsledku vlastně úplně obyčejná, protože neznalý vlastně ani nepozná, že Nexo není ten dnes už klasický bateriový elektromobil. Při jízdě se totiž chová vlastně jako běžný elektrovůz. Při popojíždění se dočkáte futuristického hučení, způsobeného elektrickým kompresorem pohonného systému, ve vyšších rychlostech zase neuslyšíte nic jiného než šum okolního vzduchu vanoucího kolem karoserie.

Důležitý rozdíl tu ale jeden přece jen je. Reakce Nexa nejsou tak bezprostřední jako u klasického bateriového elektromobilu, což souvisí s fyzikální podstatou pohonu. Zkrátka to palivovému článku chvilku trvá, než energii dodá, což přináší ležérnější reakce. Ostatně ani dynamika není kdovíjaká. Ne že by Nexo bylo brzdou provozu, spíše ale připomíná konvenční auta se spalovacím motorem než agilní elektrovozy. Akceleruje ale spíše rozvážně než dynamicky, což tolik nezmění ani přepnutí ekologického módu do normálního. Stejně tak se tolik neliší míra rekuperace brzdné energie, nastavitelná ve třech úrovních pomocí páček pod volantem.

Rozdíl pak zaznamenáte také po vypnutí zapalování, kdy Nexo ještě nějakou dobu hučí. Opět jde o výsledek použití palivového článku, který má určitou setrvačnost, proces „vypínání“ tak chvilku trvá. Během té doby je přebytečná energie přesunuta do akumulátoru a palivový článek je vzduchovým dmychadlem „vyfoukán“ již bez vodíku. Může navíc dojít k vypuštění zásobníku vody vzniklé prací palivového článku (když je plný), což lze vyvolat i manuálně, tlačítkem na palubní desce.

Jak jezdí?

Celkový charakter pak odpovídá tomu, že se Nexo začalo primárně prodávat na americkém trhu. Podvozek tvořený vpředu vzpěrami McPherson a vzadu víceprvkovým zavěšením je naladěn spíše houpavě, prim tu hraje komfort, a tak v zatáčkách už občas pocítíte hmotnost auta i vyšší stavbu karoserie. Auto každopádně pohodlně tlumí nerovnosti, byť od 19palcových kol se na rozbitých silnicích přece jen občas ozve lehký dusot. Ve vyšších rychlostech ale zaujme pečlivé odhlučnění.

Spotřeba se pak během zimního období za všech podmínek pohybovala okolo jednoho kilogramu vodíku na 100 kilometrů. Níže klesala jen za opravdu klidné jízdy, městské popojíždění naopak klidně znamenalo 1,3 kg/100 km, přesun po dálnici v rámci povolených limitů apetit zvýšil zhruba na 1,7 kg/100 km.

To jsou sice hezká čísla, jenže co neznalému vodíkového pohonu řeknou? Vlastně to, že takřka odpovídají uváděným hodnotám, podle normovaného cyklu WLTP totiž Hyundai uvádí spotřebu 0,95 kilogramu vodíku na 100 kilometrů, což má zajistit normovaný dojezd 666 kilometrů. Jelikož se do nádrží o kombinovaném objemu 156,6 litru vejde 6,3 kilogramu vodíku, v praxi Nexo opravdu zvládne ujet nějakých 600 kilometrů bez nutnosti tankovat.

A teď ta negativa

Právě tankování je ale něco, co Nexo aktuálně na českém trhu značně limituje. Veřejná čerpací stanice, kde by se dal vodík sehnat v tuzemském prostředí zatím není, byť už v následujících měsících první otevřou, v Praze, Brně nebo Litvínově. Do té doby je tu jen možnost vodíkové stanice v Neratovicích, která je však neveřejná a natankovat tam lze jen po předchozí domluvě a ve spolupráci s obsluhou. Horší je však fakt, že se jedná o starší generaci stanice pracující s tlakem 350 bar. Nádrže v Nexu ale pracují se 700 bary, což v praxi znamená, že v Neratovicích nádrže doplníte maximálně do poloviny, což dojezd následně velmi limituje. Výhodou proti bateriovým elektrovozům je každopádně fakt, že vodíkové nádrže naplníte za pár minut.

Hyundai Nexo

Právě nemožnost praktického tankování znamená, že se Nexo zatím na českém trhu oficiálně neprodává. Tuzemské zastoupení značky je však na spuštění prodeje už připraveno, čeká právě na otevření prvních veřejných vodíkových stanic. I cena proto nebyla zatím stanovena. Nízká ale rozhodně nebude, odpovídat bude cenám v zahraničí. Třeba v Německu Nexo pořídíte v přepočtu za zhruba 1,8 milionu korun, což vypovídá o takřka kusové výrobě. Ke zlevnění dojde až při případném rozšíření auta.

Navíc ani provoz nebude nijak zvlášť levný, tedy minimálně zpočátku. Do budoucna je sice cílem prodávat kilogram vodíku za 120 korun, která by Nexo dělala atraktivním i z hlediska provozních nákladů. To je ale spíše vzdálená budoucnost, aktuálně se očekává spíše až cena k 300 Kč za kilogram vodíku. V sousedním Německu je totiž běžná cena 9,5 eur za kilogram vodíku, což je v přepočtu zhruba 250 korun. Dnes by nás tak ujetí kilometru s Nexem vyšlo na nějakých 2,5 koruny, což odpovídá velkým SUV. S o něco větší Kiou Sorento s turbodieselem 2.2 CRDi (148 kW) jsme při průměrné spotřebě 9,3 l/100 km při průměrných cenách za naftu 27,3 Kč/l (podle lednových dat CCS) ujeli kilometr za 2,53 koruny.