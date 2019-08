Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi vs. Škoda Kodiaq 2.0 TDI – Vzájemná výměna rolí

Hyundai Santa Fe se těší oblibě už téměř dvacet let. Současná generace pozvedla úroveň prostoru a kvality materiálů nad běžnou úroveň konkurentů. Nabídkou kusu auta navíc chce vzít Škodě Kodiaq její trumfy. Povedlo se jí to?

Dojem, cena, prostornost Vozy SUV jsou považovány za symbol úspěchu, otázka jejich racionálního využití zůstává podružnou. Reprezentativní i rodinnou funkci však od nich majitelé očekávají stejně jako dříve od běžných kombíků či MPV. Kategorie zde nejsou tak jasně rozdělené jako mezi klasickými vozy, a tak se stalo, že obligátní kus auta navíc nenabízí Škodovka s kodiaqem, ale Hyundai a jeho santa fe. Od pohledu se sice může tvářit, že velikostně patří spíše mezi velká SUV typu Volkswagenu Touareg, ale technikou i rozměry se řadí na vrchol střední kategorie, kam spadá i kodiaq. Přestože vypadá daleko rozložitěji, zřetelně škodovku přerůstá pouze do délky (o 73 mm), na šířku a do výšky má náskok jen pár milimetrů. Souboj stylů Vzbudit pocit ještě daleko většího auta, než santa fe ve skutečnosti je, se Hyundaii daří díky nápaditému a extravagantnímu designu. Těžko říci, zda se rychle neokouká a nezestárne za tři roky, ale nyní dokáže nadchnout. Důmyslně prolamované křivky na přídi v kombinaci s obří maskou a úzkými světlomety jsou přesným opakem konzervativního kodiaqu, který se drží osvědčené a nadčasové linie. Z boku se na hyundaii blýsknou drobné detaily v podobě efektních prolisů nad koly, do žádných rozpustilostí se však zde stejně jako mladoboleslavský konkurent nepouští. Kodiaq bývá kritizován za hodně zapuštěná kola do podběhů, kvůli čemuž působí při pohledu čistě zezadu jako nepatřičně úzký. Z tohoto úhlu tedy vypadá vedle hyundaie jako nejvíce uťápnutý. Na sebevědomějším Korejci se nám líbí i zajímavější tvar koncových světel a do oblouku střižené prolisy. Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi 4x4 – Mamut zámořský Funkce především V interiérech se oba vozy drží tradice a nepouští se do žádných neprobádaných cest. Od hyundaie sice čekáte při pohledu na exteriér více kreací i uvnitř, ale při bližším ohledání není nač si stěžovat. Středovému tunelu dominuje nahoře umístěný 8“ displej, který si zachoval tradiční tlačítka po stranách i otočná kolečka, což usnadňuje ovládání. Velmi chválíme i přehledný panel klimatizace, kde lze každou funkci ovládat přímo bez nutnosti cokoli přepínat navícekrát či lovit na displeji. Bravo! Ač se zdá, že na volantu je čudlíků až příliš, i zde se v nich zorientujete velmi rychle a jsou jen ku prospěchu. Kaplička přístrojů kombinuje digitální středový displej s postranními analogovými ukazateli. Přehlednost i čitelnost jsou bez problémů, nicméně působí to, jako by se konstruktéři nemohli rozhodnout pro jedno, nebo druhé. Hyundai boduje také použitými materiály, palubní deska může být obšita příjemnou kůží, měkčené plasty se táhnou až do spodních pater a vkusně působí i dřevěný dekor. Na úrovni je rovněž zpracování, nicméně nikde nic nerezonuje a obklady ani po zatlačení nevržou. Nádech luxusu na vás dýchne při možnosti seřízení volantu elektricky a taktéž při automatickém odsunu sedadla řidiče pro snadnější vystupování. Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi – Vítěz tendru? Kodiaq působí při usednutí za volant subtilněji, ač všude je místa dostatek. Kvalita materiálů i možnosti příplatkové výbavy jsou však o úroveň níže, obšití palubní desky kůží nenabízí ani nejvyšší výbava Laurin & Klement. Podobně se nedočkáte zmíněných elektrických funkcí volantu ani sedadel. Plasty jsou sice ve velké míře také měkčené, avšak třeba zadní výplně dveří kryje tvrdý materiál, což cenovce vozu úplně neodpovídá. Jako pokrok nevnímáme vrcholnou navigaci Columbus, která ve všech škodovkách přišla o možnost přepínání funkcí po stranách, a především o otočné ovladače. Ač jinak funguje výborně a možnosti nastavování všeho možného dovolují přizpůsobení na míru, absence tlačítek ovládání zbytečně zpomaluje. V kodiaqu se nám naopak líbí šikovné využití vyvýšeného místa před spolujezdcem, které umožnilo instalovat místo jedné schránky hned dvě. Středový tunel toho však pojme více v santa fe. Volba za milion Oba vozy jsou si cenově blízké. V případě zkoušených motorů s pohonem 4x4 a automatických převodovek stojí bez příplatků kolem milionu. Konkrétně santa fe se nabízí od druhého stupně Style za 1.009.990 Kč. Tato výbava představuje dobrý základ. Teprve po přidání paketu Success za 55.000 Kč však dostanete vše, co v podobném voze čekáte. Obsahuje totiž adaptivní diodové světlomety, navigaci, bezklíčkové ovládání, 18“ kola místo standardních sedmnáctek a dále asistenty včetně hlídání mrtvého úhlu. Vrcholná testovaná výbava Premium (od 1.149.990 Kč) pak obsahuje kožené čalounění, elektricky stavitelná sedadla a ovládané páté dveře a dopřát si můžete 19“ kola, průhledový displej, ventilaci předních sedadel či panoramatickou střechu. Hyundai Santa Fe už odemknete otiskem prstu. Má to ale háček Kodiaq má velkou výhodu v tom, že výbavy se dají daleko lépe konfi gurovat. S motorem 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 si ho lze pořídit už s verzí Ambition (od 932.900 Kč) a dovybavit dle svého. Navigace stojí jen 10.400 Kč, elektrické otevírání pátých dveří 10.000 Kč a kožené čalounění 48.000 Kč. V závislosti na požadovaných prvcích tedy vyjde kodiaq zpravidla o pár desítek tisíc levněji. Většina vozů se však stejně prodává ve vyšších specifikacích počínaje verzí Style, která již atakuje milionovou hranici (1.002.900 Kč). Testovaný stupeň Scout (od 1.052.900 Kč) se podvozkově (na rozdíl třeba od octavie) od běžných verzí nijak neliší. Světlá výška i velikost kol je shodná, součástí standardní výbavy je však jindy příplatkový paket pro špatné cesty zahrnující kryty podvozku a po vizuální stránce se odlišuje stříbrnými doplňky karoserie. Standardně obsahuje také kožené čalounění kombinované s alcantarou, diodové světlomety či bezklíčkové ovládání. Ceny náhradních dílů a servisu nahrávají spíše škodovce. Důvodem vyšších cen za servis u santa fe jsou prohlídky předepsané po 20.000 km (místo 30.000 km u kodiaqu), poctivější plán však může být z dlouhodobého hlediska výhodou. Zajímavá je v případě hyundaie i prodloužená pětiletá záruka. Pořizovací náklady Škoda Kodiaq 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 147 kW aut. 4x4 Základní cena 932 900 Kč (Ambition) 1 009 990 Kč (Style) Cena verze Světa motorů 943 300 Kč (Ambition + navigace) 1 064 990 Kč (Style + navigace) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač, parkovací čidla vpředu a vzadu, tempomat, automatická aktivace světel a stěračů, kola z lehkých slitin, navigace, multifunkční volant. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Dvouzónová automatická klimatizace Ano Ano Bixenony/světlomety LED Ne/20 000 Kč Ne/55 000 Kč* Vyhřívání volantu/předních/před. a zad. sedadel 3000/7000/14 000 Kč Ano/Ano/Ano Zadní/zadní a přední parkovací senzory/kamera Ano/Ano/12 000 Kč Ano/Ano/Ano Litá kola Ano (17“) Ano (17“) Navigace 10 400 Kč 40 000 Kč Kožené čalounění 48 000 Kč Ne Tempomat/adaptivní tempomat Ano/17 200 Kč Ne/Ano Bezklíčkové startování Ne 55 000 Kč* Metalíza 17 500 Kč 19 900 Kč Porovnání cen 943 300 Kč (etalon) 1 064 990 Kč (o 13 % horší) Známka 1. 2. * Paket Success obsahuje světlomety LED, startování tlačítkem, 18“ litá kola a sledování mrtvého úhlu Santa fe vede Vzdušnější dojem z interiéru hyudaie se potvrzuje i v řeči čísel. Rozdíl ve vnější šířce sice činí pouze 8 mm ve prospěch santa fe (1890 vs. 1882 mm), uvnitř však dokáže vykouzlit podstatně více místa v oblasti loktů. Vpředu o 3 cm, ve druhé řadě dokonce o pět a zcela vzadu o čtyři. Nový Hyundai Santa Fe vstupuje na český trh. Srovnali jsme ho s Kodiaqem a další konkurencí Vyšší posez vpředu sice ubírá 1 až 2 cm nad hlavou, řidiči však střecha, ani ta panoramatická, nepřekáží. Důležitější je o 3 cm více prostoru pro hlavy cestujících ve druhé řadě. Náskok hyundaie je patrný i v podélném směru. Při standardním posunutí lavice ve druhé řadě zcela vzad zbývá sice v obou vozech královská rezerva pro kolena i dlouhánům s výškou přes 1,9 m, avšak hyundai vede poměrem 16:13 cm. Smolných sedm Více se osm centimetrů náskoku v celkové délce korejského vozu (4770 mm vs. 4697 mm) projeví zcela vzadu. Předem podotýkáme, že třetí řada je v obou vozech vyloženě nouzová a sedět bychom zde nechtěli rozhodně déle než půl hodiny. Pokud vám však dává toto řešení z nějakého důvodu smysl, lépe vyhoví santa fe. Díky možnosti posuvu druhé řady v nevídaném rozsahu 36 cm lze docílit toho, že rezerva před koleny ve třetí řadě může být stejná jako ve druhé (do ní si už ale nikdo nesedne, neboť sedák se dotýká opěradla předního sedadla). Škoda Kodiaq RS - Výborný kompromis Každopádně v součtu podélného prostoru nabízí hyundai o 7 cm více, takže při správném vybalancování prostřední řady se do vozu sedm lidí poskládá lépe. Přesto si pohodlí ve dvou zadních řadách ani v jednom z vozů neužijete. Role modelů MPV zůstává pro větší rodiny v tomto ohledu zcela nezastupitelná. Nutná mělčina Dvojice zadních sedadel se u obou vozů sklápí do podlahy, která kvůli tomu leží vysoko a výška zavazadelníku se tomu úměrně snížila. Pod roletami v obou vozech zbývá pouze 44 cm, což neumožňuje vršit zavazadla na sebe. Oba kufry však vynikají velmi dobrou šířkou i délkou. V případě kodiaqu se nám líbí dvojité dno v zadní části hned za nárazníkem, kam lze uložit drobnosti, případně podlážku vyjmout a zvýšit prostor. V hyundaii je pod podlahou jen menší schránka. Kodiaq se také na rozdíl od Korejce pyšní čalouněnými boky, lépe vyřešenými háčky na bocích i samoodjišťovací roletou. S tou v santa fe při zajišťování trochu zápolíte, a navíc se do ní neustále přimotávají pásy zadních sedadel, neboť v příchytkách na bocích nedrží. V kodiaqu jsou prakticky zavěšené u stropu. Údaje o testovaných vozidlech Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Škoda Kodiaq 2.0 TDI Místo podélné (1. + 2. řada)/před koleny ve 2. řadě (cm) 152-188/0-16 160-179/0-13 Místo podélné ve 3. řadě/před koleny ve 3. řadě (cm) 51-87/0-17 53-72/0-2 Výška interiéru nad sedákem 1./2./3. řada (cm) 91-99/97/85 92-101/94/85 Místo nad hlavou cestujícího 1./2./3. řada (cm) 0-5/2/0 0-6/1/0 Šířka interiéru v loktech 1./2./3. řada (cm) 157/155/136 154/150/132 Šířka interiéru v ramenou 1./2./3. řada (cm) 139/132/129 138/130/116 Délka x šířka sedáku u řidiče/2./3. řada (cm) 51-54 x 52/49 x 55/41 x 51 50 x 52/49 x 50/36 x 48 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 54 x 64 50 x 63 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 87 x 114 81 x 112 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 78/189 77/193

Motor, jízda Dvakrát úplně jinak Dieselové motory jsou pro velká a těžká SUV nejlogičtější volbou, ostatně odpovídá tomu i podíl těchto jednotek na celkových prodejích: u kodiaqu 78 %, u santa fe 100 %. Hyundai pohání jednotka 2.2 CRDi o výkonu 147 kW a točivém momentu 440 Nm. V době stále se zpřísňujících emisních limitů nás překvapila harmonickým zátahem už z nejnižších otáček. Zároveň běží velmi kultivovaně. Dobře známý dvoulitr v kodiaqu se 140 kW a 400 Nm tak tichý projev nemá, a především působí dost přidušeně. Hodně se to projevilo při měření pružnosti zejména na šestku a sedmičku. V pásmu pod 1500 min-1 motor takřka vůbec nezrychluje a mdle působí až do 2000 min-1. Zrychlení z 80 na 120 km/h tak trvá o dlouhé sekundy déle než v hyundaii. Na sedmičku 20,5 s, zatímco santa fe to dokonce na ještě delší osmičku zvládne jen za 11,5 s. Škoda Karoq a Kodiaq přichází v inovovaném balení. Mají modernější techniku a jinou záď U automatických převodovek samozřejmě nemá smysl motor takto uměle trápit, zároveň to ale mnohé napoví, že převodovka bude muset daleko častěji řadit. Dvouspojkové DSG (DQ 500) nám navíc přišlo naladěné trochu letargicky, s podřazováním při prudším sešlápnutí plynu si dávalo načas a okamžitě neposlouchalo ani pokyny páček pod volantem. Silnější spodní pásmo zkrátka chybí. Santa fe za daleko plynulejší rozjezdy a zrychlování vděčí i hladce a rychle řadící osmistupňové převodovce s hydrodynamickým měničem. Úroveň akcelerace ale ani v jednom případě nijak zvlášť neoslní. Stovku jsme nepatrně rychleji zdolali s hyundaiem – 10,0 s vs. 10,3 s (škoda). Od 140 km/h začíná mít zřejmě díky nižšímu odporu vzduchu navrch kodiaq, nicméně tempo zrychlování už je v obou případech vlažné. Na 180 km/h to trvá 39,5 s (škoda), respektive 42,3 s (hyundai). Mnozí majitelé si to sice nepřipouštějí, ale dynamicky tyto vozy odpovídají základní Octavii 1.0 TSI 85 kW, s níž jsme se na 180 km/h dostali za 40,5 s. Dobře to ilustruje, kolik výkonu je potřeba k rozpohybování velkých SUV. Spotřeba se u obou modelů drží na solidní úrovni. Dlouhodobější průměr se pohybuje okolo 7,5 l/100 km, podobné konzumace se dočkáte i při jízdě po dálnici. V přímém porovnání se ukázal být asi o 0,3 l/100 km úspornější hyundai. Více spotřeba roste ve městě, kde jsme se santa fe jezdili kolem 9 litrů, s kodiaqem pak lehce přes 10 litrů. Údaje o testovaných vozidlech Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi aut. 4x4 Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 2199 1968 Největší výkon (kW/min-1) 147/3800 140/3500-4000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 440/1750-2750 400/1900-3300 Převodovka 8° planetová s měničem 7° dvouspojková Délka x šířka x výška (mm) 4770 x 1890 x 1680 4697 x 1882 x 1659 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2765 2791, 1586/1576 Standardní pneumatiky 235/65 R17 215/65 R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1970/699 1818/725 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 750/2000 750/2000 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) -/547/1625 270/560-765/2005 Objem nádrže paliva (l) 71 60 Nejvyšší rychlost (km/h) 203 209 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,4 8,6 Emise CO 2 (g/km) 160 152 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 7,3/5,4/6,1 6,4/5,1/5,6 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 5,6 6,0 Pružnost na 5./6./7./8. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 6,6/7,4/8,3/11,5 8,7/12,2/20,5/- Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2000 2200 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 35,5 38,5 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 47,3/86,2/124,9 48,1/87,0/126,3 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 7,3 7,6 Kočár především Od velkého SUV podvědomě očekáváte hlavně komfortní a tichou jízdu. Santa fe toto splňuje beze zbytku. I na příplatkových 19“ kolech se vůz přenáší přes nerovnosti a výmoly jen s lehkým pohoupnutím, bez náznaku rázů. Podvozek je velmi dobře akusticky odhlučněn a to samé platí i o voze celkově. Cestování po dálnici se tak odehrává v příjemném tichu. Škoda Kodiaq Scout a Sportline: Na kolik vyjdou a jaké mají motory? V zatáčkách si hyundai počíná rozvážněji. Sice nehrozí, že byste ho museli ke každé změně směru vyloženě přemlouvat, ale rozhodně se cítí jistěji v táhlých obloucích než ostrých vracečkách. Na méně kvalitní silnici či roletě mají kola tendenci navzdory nezávislému odpružení občas uskakovat. Pochvalovali jsme si stabilitu v přímém směru při rychlé jízdě a výhodou jsou také samonivelační tlumiče na zadní nápravě, které udržují stejnou světlou výšku i u zatíženého vozu. Řízení s pomalejším převodem se k charakteru auta hodí, ale rychlé změny směru nepodporuje. Hodně se natočíte také při parkování. Posilovač klade přirozený odpor, naopak se nám nelíbí nucené zapínání systému hlídání jízdních pruhů po každém nastartování. Je to však daň za lepší známku v rámci nových bezpečnostních testů Euro NCAP. Jistota s kompromisy Kodiaq se od prvních okamžiků jeví jako mrštnější a obratnější vůz. Hodně k tomu přispívá i progresivní převod řízení (u vyšších výbav ve standardu), který vykazuje mezi rejdy jen asi 2,1 otáčky. Někomu může připadat až příliš strmý, ale reakce vozu při náhlých změnách směru jsou díky němu rychlejší. V zatáčkách je z kodiaqu cítit větší jistota a menší nedotáčivost. Více a dříve se při ostřejší jízdě také připojuje pohon zadních kol. Odpružení je celkově tužší a na nerovnostech se auto více natřásá. Ostré rázy se sice nekonají, ale komfort jízdy a úroveň odhlučnění není na takové úrovni jako v santa fe. Kodiaq sice nezapíná hlídání jízdního pruhu při každém nastartování, ale nepamatuje si nastavený jízdní režim a vždy se vrací do módu Normal. Na pohled velké rozdíly jsme mezi vozy odhalili při měření brzdné dráhy ze 100 km/h (santa fe 35,5 m, kodiaq 38,5 m). Z velké části to však přičítáme pneumatikám Hankook, které obouvala škodovka. Dříve testované kodiaqy se stejnými pneumatiky Continental jako měl hyundai brzdily rovněž kolem 35 metrů.

Závěr Závěr Vítězem testu se s přesvědčivým náskokem stalo santa fe, které škodovce vzalo její tradiční trumfy a nabízí prostornější a hodnotnější interiér. Je však pravda, že i kodiaq poskytuje dostatek místa a boduje promyšlenou praktičností. Hyundai však škodovku deklasuje především velmi povedeným dieselem, který pružně zabírá od nízkých otáček. Má kultivovaný chod a je i úspornější. Z hlediska jízdních vlastností má sice škodovka navrch, hyundai jí to však vrací vyšším komfortem a lepším odhlučněním, což majitelé v této třídě očekávají v první řadě. Hodnocení (Za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům) Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi aut. 4x4 Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 DOJEM Design 1,50 1,50 Dílenské zpracování 1,00 2,00 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 1,00 1,50 Sedadla 1,00 1,50 Zavazadelník a variabilita 2,00 1,50 Ovládací prvky 1,50 2,00 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,50 1,50 Pružnost 1,00 2,50 Spotřeba 1,00 1,50 JÍZDA Řazení 1,00 2,00 Řízení 2,00 1,50 Brzdy 1,00 1,50 Ovladatelnost 2,50 2,00 Jízdní komfort 1,00 1,50 CELKEM Výsledná známka 1,36 1,71 Závěrečné pořadí 1. 2. Pořadí 1. Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi aut. 4x4 2. Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 Plusy Hodnotné materiály a kvalitní zpracování Praktický interiér Velký vnitřní prostor Velmi dobrá variabilita Dobrá ergonomie Solidní ovladatelnost Pružný a úsporný motor Praktické doplňky v kufru Hladce řadící převodovka Velká možnost konfigurace výbav Účinné brzdy Přehledný multimediální systém… Komfortní odpružení Mínusy Těžkopádnější při prudkých manévrech … ale s výhradně dotykovýmovládáním Vláčnější řízení Mizerná pružnost v nízkých otáčkách Chybějící průvlak na lyže Převodovka občas cuká Průměrná kvalita materiálů Průměr celkem 1,36 1,71 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra. Nově hodnotíme po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme ještě známku 1,00, dále je stupnice po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším SUV střední třídy s dieselovým motorem o výkonu 140 kW ± 10 % a výbavou dle Světa motorů je Škoda Kodiaq 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 Ambition s příplatkovou navigací za 943.300 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 990.465 Kč. Za cenu od 990.466 Kč do 1.084.795 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu.

