Hyundai Tucson 1.6 CRDi 4x4 vs. Renault Kadjar 1.7 Blue dCi 4x4 – Kombinace svobody

Hyundai Tucson a Renault Kadjar jsou mezi kompaktními SUV stálicemi a s faceliftem vstoupily do druhé poloviny svého životního cyklu. Oba také nabízejí provedení s dieselem, čtyřkolkou a manuální převodovkou. Tedy spojení, které je pro mnohé synonymem největší řidičské a cestovatelské volnosti.

Dojem, cena, prostor Kategorie vozů SUV se stále rozrůstá všemi směry. Módní vlna prostoupila z horních pater od velkých luxusních aut až po malá městská SUV či crossovery, jež na terén dávno nepomýšlejí. Někde mezi tím leží zástupci kompaktní třídy, kteří své racionální využití jistě mají. Stačí, když bydlíte na horách, pravidelně potřebujete zdolávat lehčí terén při výjezdu k chatě a poté, co odrostly děti, oceníte místo obřího kufru raději pohodlnější nastupování. Nám tyto vozy tedy dávají smysl především se čtyřkolkou a dieselem, který spotřebu nezvýší o tolik jako zážehové motory. Do testu volíme Renault Kadjar, který se v provedení 4x4 nabízí výlučně s novým motorem 1.7 Blue dCi 110 kW, a k němu Hyundai Tucson 1.6 CRDi 100 kW. V jeho případě je se čtyřkolkou na výběr ještě dvoulitr o výkonu 136 kW. Tentokrát jsme sáhli po kombinaci s manuální převodovkou, která představuje u této verze kadjaru výlučnou volbu. U tucsonu takto ušetříte proti dvouspojkovému automatu 50.000 Kč. Hlavně více chromu Oba vozy jsou si rozměrově blízké a vnější rozměry se liší jen minimálně. Jiné pojetí designu však i drobné rozdíly umocňuje, renault působí natáhnutě. Ve skutečnosti je delší jen o 9 mm (4480 vs. 4489 mm), kromě toho je však i užší a nižší. Přední maska dává vyniknout především velkému logu. Maska se tvarově nezměnila, více lesku dostala díky chromovaným výběžkům. Spodní část se odlišuje větší lakovanou plochou a místo kulatých mlhovek se objevily oválné. Zcela vespod se nachází stříbrný dekor, nad který se posunula registrační značka. Při méně opatrné jízdě v terénu tak už nehrozí její ztráta. Zezadu se upravil pouze tvar odrazek a rovněž došlo na spodní stříbrnou část nárazníku. Hyundai dává větší šířce a výšce vyniknout i díky opulentnímu vzhledu. Po faceliftu se zvětšila přední maska, která zasahuje blíže k zemi. Dostala také mohutnější chromovaný rámeček a výraznější horizontální žebra, místo původních tří jsou nyní čtyři. Zjednodušilo se tvarování mlhovek s integrovaným denním svícením. Zezadu nový tucson poznáte podle výše umístěných odrazek a odlišné grafiky koncových světel. Dva přístupy Jak se vozy hodně liší zvenčí, tak v jiných světech pokračují i v interiérech. Renault sází na oblé tvary a minimum tlačítek. Ta slouží především pro ovládání klimatizace, ostatní funkce se obsluhují přes dotykový displej. Po faceliftu je kapacitní a reaguje citlivěji, bohužel se už však nedostalo na otočné kolečko hlasitosti. Proti minulosti, kdy kadjar využíval většinu ovládacích prvků ze spřízněného Nissanu Qashqai, jsou nyní veškerá tlačítka už z renaultů, díky čemuž působí vnitřek autenticky. Hyundai Tucson 2.0 CRDi Hybrid – Těžko mu něco vyčítat Hyundai razí technicistní styl, hlavní funkce dostaly své tlačítko. Nastavování klimatizace má vlastní displej a v jednom bloku se obsluhuje i vyhřívání sedadel. Středový displej leží až na samém vrcholu palubní desky, je tak velmi dobře na očích. Chválíme, že multimediální systém nejenže zachovává otočná kolečka pro hlasitost a zoomování mapy, ale na bocích zůstala i klasická tlačítka. Na pohled hodně ovladačů je i na volantu a ve všem se rychle zorientujete. V renaultu je jich méně a třeba rádio se ladí vpravo pod věncem. Oba systémy jsou funkční a lze si na ně rychle zvyknout. Bližší je nám ale ten v tucsonu. Hyundai má výhodou i v přehlednějším menu multimediálního systému a hezčí grafice map. Materiály jsou v obou vozech měkčené v horní části palubní desky. Interiér v tucsonu působí však celkově hodnotněji i díky středovému pásu, který je obšitý koženkou a rozbíjí masu černého plastu. Prostředí v kadjaru ozvláštňují jen stříbrné lemování podél středového tunelu. Potěší však jemnější kůže na volantu. Ve středním proudu Nedostižným cenovým etalonem je mezi kompaktními SUV Ford Kuga. Současná, druhá generace se vyprodává ze skladu za opravdu velmi dobré ceny, a navíc lze uplatnit bonus 20.000 Kč na příplatkovou výbavu. Výhodná je zejména uváděná čtyřkolka, neboť stojí stejně jako verze s předním pohonem. Námi testovaná dvojice je cenově srovnatelná s dalšími neprémiovými konkurenty. Tucson se s motorem 1.6 CRDi 100 kW ve čtyřkolce dodává jen s nejvyšší výbavou Style od 669.990 Kč a nabízí hodně věcí už v základu. Nechybějí diodové světlomety, 18“ litá kola, parkovací senzory, adaptivní tempomat ani řada jízdních asistentů včetně hlídání mrtvého úhlu nebo udržování jízdního pruhu. V příplatkové výbavě najdete jen metalízu (17.900 Kč), panoramatickou střechu (25.000 Kč) a paket Premium (60.000 Kč), který zahrnuje prémiový audiosystém, 19“ kola a kožená elektricky nastavitelná sedadla s ventilací. Stejně jako hyundai je na tom i Renault Kadjar, který je s motorem 1.7 Blue dCi také dostupný pouze v nejvyšší specifikaci (Intens). Ta je sice také bohatá, ale ve srovnání s Korejcem se připlácí za zmiňované asistenční systémy a zpětnou kameru (15.000 Kč), světlomety LED (5000 Kč) a překvapivě i vyhřívání předních sedadel (10.000 Kč), spolu s nim však dostanete i vyhřívané čelní sklo, které v hyundaii mít nelze. Dále lze volit audiosystém Bose za 15.000 Kč, 19“ kola (6000 Kč) či kožené čalounění (26.000 Kč). Oba vozy se chlubí pětiletou zárukou, Renault ji však omezuje nájezdem 100.000 km, Hyundai nikoli. Výhodou tucsonu jsou i nižší ceny pravidelných servisních prohlídek. Pořizovací náklady Ford Kuga 2.0 TDCi 110 kW AWD (etalon) Hyundai Tucson 1.6 CRDi 4x4 100 kW Renault Kadjar 1.7 Blue dCi 4x4 110 kW Základní cena 599 900 Kč (Titanium Plus) 669 990 Kč (Style) 692 400 Kč (Intens) Cena verze Světa motorů 599 900 Kč (Titanium Plus) 669 990 Kč (Style) 692 400 Kč (Intens) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ano Ano Ano Bixenony/světlomety LED 49 900/Ne Ne/Ano Ne/5000 Kč Vyhřívání sedadel P/Z 12 300 Kč/Ne Ano/Ne 10 000 Kč/Ne Parkovací senzory Z/P+Z Ano/9000 Kč Ano/Ano Ano/Ano Litá kola Ano (17") Ano (18") Ano (18" kola) Navigace Ano Ano Ano Dešťový a světelný senzor Ano Ano Ano Tempomat/adaptivní tempomat Ano/45 000 Kč Ano/Ano Ano/Ne Bezklíčkové startování Ano Ano Ano Metalíza 15 900 Kč 17 900 Kč 15 000 Kč Porovnání cen 599 900 Kč (100 %) 669 990 Kč (o 12 % horší) 692 400 Kč (o 15 % horší) Známka* 1,00 1,50 1,50 POŘADÍ 1. 2. * známka za cenu, výbavu, záruky a servisní náklady. Otázka hospodaření Vnitřní prostor se podařilo lépe využít tvůrcům Hyundaie. Korejský vůz má o 24 mm delší rozvor (2670 vs. 2646 mm), což se podobnou měrou projevuje i vzadu v prostoru na nohy. V obou vozech se sice za sebe posadí i vyšší jedinci, ale tucson nabízí před koleny příjemnější rezervu. Mnohem větší rozdíl však panuje nad hlavou, zde tucson dopřává velkorysý prostor a umožňuje se napřímit každému. Od opěradla po strop jsme naměřili 100 cm, naproti tomu kadjar s nižší linií střechy dokáže vykouzlit jen 92 cm. Renault Kadjar 1.6 dCi 4x4 – Osvědčený recept O poznání vzdušněji se v tucsonu cítíme i v oblasti loktů a ramen, částečně za to vděčí větší vnější šířce. Renault však doplácí i na hodně masivní výplně dveří, které také ubírají drahocenné centimetry. Ani tak se však řidič ani spolujezdec nemusí omezovat a vpředu se jim sedí příjemně. Vzadu se ale rozhodně pohodlněji cestuje v hyundaii, a to ani nemusíte jet v plném obsazení. Rodině nevyhoví Od zavazadelníků kompaktních SUV nelze čekat, že splní náročné rodinné požadavky a nabídnou takový objem jako kombíky nižší střední třídy. Logickým omezením je kratší délka vozu, která se zde musí projevit. Od zadních opěradel k výplni pátých dveří tak v případě tucsonu naměříte 86 cm, u kadjaru 84 cm, a to ještě musíte akceptovat menší schod u sedadel. Dalším problémem bývá vysoko umístěná podlaha a malá výška pod roletou. V našem případě to platí především pro hyundai, u kterého je využitý prostor pouze 46 cm. Renault disponuje dvojitým dnem, jehož vyjmutím se dostanete ze 44 na 52 cm, což napomáhá lepší skladnosti. V rámci kategorie nabízí nejskladnější kufr karoq, který kromě běžné délky 86 cm boduje rekordní výškou 63 cm. Z testované dvojice se kufry snáze nakládají do tucsonu, kde nákladová hrana leží ve výšce 74 cm, zatímco v kadjaru musíte překonávat 81 cm. Naměřené hodnoty Hyundai Tucson 1.6 CRDi 4x4 Renault Kadjar 1.7 Blue dCi 4x4 Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 177/9 175/7 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 95-102/100 92-100/92 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0-9/6 0-7/0 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 152/150 149/147 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 135/136 130/133 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 52/50 x 50 51-57 x 52/48 x 48 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 63 x 52 63 x 51 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 87 x 109 81 x 101 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 74/186 81/189

Motor, jízda Nováček vpředu Oba výrobci dostávají ze svých turbodieselů podobné parametry – osvědčená jednotka 1.6 CRDi v tucsonu produkuje 100 kW a 320 Nm, nový mírně objemnější motor 1.7 Blue dCi v kadjaru pak 110 kW a 340 Nm. I sedmnáctistovka má sice svůj původ v dlouho prodávané šestnáctistovce s 96 kW, došlo však k tolika úpravám, že se jedná spíše o zcela nový motor. Zvětšení kubatury se u ní neodehrálo pouze prodloužením zdvihu, ale i zvětšením vrtání. Turbodmychadlo dostalo elektrickou regulaci, snížilo se vnitřní tření, zcela nové jsou vstřikovače (pracují s tlakem 2000 barů) a přepracovaná je také hlava motoru se zkrácením sání a vodním mezichladičem. Samozřejmě přibylo i vstřikování AdBlue. Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4x4 AT – Frajer Výsledek se velmi povedl. Novinka se výrazně ochotněji a měkčeji sbírá z nízkých otáček a neduní ani nad volnoběhem. Sympaticky zrychluje od hranice 1400 min-1 a díky silnému střednímu pásmu se s ní snadno předjíždí. Vytáčení nad 4000 min-1 už příliš smysl nemá. Proti tucsonu má kadjar kratší odstupňování, což ochotě pružně zrychlovat také velmi pomáhá. Není tedy divu, že ve všech sledovaných měřeních kadjar jasně vítězí. Odspodu nejedu Šestnáctistovka v hyundaii má hrubší chod a v nízkých otáčkách se hodně trápí, nelibě duní ještě u hranice 1200 min-1 a alespoň vlažně začíná zrychlovat až od 1500 min-1. Největší rozdíl při měření pružnosti je logicky na šestku, kdy se motor z hluchého pásma dlouho nemůže vymanit. V praxi tak musíte v tucsonu daleko častěji řadit. Na celkové dynamice se delší odstupňování ani neochota zrychlovat v nízkých otáčkách tolik neprojevily. Hendikep 10 kW v maximálním výkonu se však ukázal jasně. Na stovku se sice oba vozy podle našeho měření ještě dostaly za podobné časy 11,1 s (tucson) vs. 10,7 s (kadjar), ve vyšších rychlostech už měl ale renault citelně navrch. Při zrychlení 0-170 km/h činilo skóre už 45,5 vs. 38,1 s ve prospěch francouzského vozu. Výrazně nižší je u hyundaie i maximální rychlost 180 vs. 197 km/h. Potvrzení pozic Z hlediska pohonu tedy jasně vítězí renault. V hyundaii jsme však byli spokojenější s přesností řazení. V obou případech je potřeba při rozjezdu počítat s nutností rozhýbání větších setrvačných hmot než u předokolek, tudíž musíte více přidávat plyn. Zhasínání motoru však v obou případech zdárně pomáhá eliminovat elektronika. Spotřeba paliva mluví ve prospěch kadjaru. Testovací trasu zahrnující dálnice a silnice prvních a druhých tříd přinesla průměr 6,3 l/100 km (kadjar) a 6,7 l/100 km (tucson). Podobný rozdíl je mezi oběma vozy i ve městě. V renaultu jsme se drželi kolem 7,2 l/100 km, v případě tucsonu je potřeba počítat se 7,5 l/100 km. Údaje o testovaných vozidlech Hyundai Tucson 1.6 CRDi 4x4 Renault Kadjar 1.7 Blue dCi 4x4 Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1598 1749 Největší výkon (kW/min-1) 100/4000 110/4000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 320/2000-2250 340/1750 Převodovka 6° manuální 6° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4480 x 1850 x 1655 4489 x 1836 x 1613 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2670, 1620/1631 2646, 1556/1542 Standardní pneumatiky 225/55 R18 215/60 R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1653/617 1632/582 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 750/1400 750/1800 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 484/1474 472/1478 Objem nádrže paliva (l) 62 55 Nejvyšší rychlost (km/h) 180 197 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,4 11,2 Emise CO 2 (g/km) 131 136 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 5,4/4,6/5,0 6,0/4,6/5,2 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 7,3 6,3 Pružnost na 5./6. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 10,9/15,5 9,0/11,7 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2300 2600 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 34,8 39,4 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 47,2/86,2/126,7 46,9/87,2/126,7 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 6,3 6,7 Stejné skóre… Jízdní vlastnosti vozů nezapřou vyšší stavbu vozů SUV, lehká topornost a přemlouvání ke změně směru je patrná u hyundaie i renaultu. Vyloženě těžkopádně se však nechová ani jeden z nich a oběma lze jet i docela svižně, byť příliš požitku to řidiči nepřináší. V rámci kategorie najdeme lepší vozy jako BMW X1, Mazda CX-5 či Škoda Karoq, ale i výrazně horší, třeba Toyotu RAV4. Hyundai má ve srovnání s renaultem tužší odpružení a po zvlněné silnici se nese plavněji. Na rozbité vozovce je naopak pohodlnější kadjar, který si lépe poradí v odfiltrování jednotlivých děr. Ostré rázy se nepřenášejí ani v jednom z modelů. Testovaná 18“ kola jsou v obou případech dobrým kompromisem mezi dostatkem pohodlí a solidně rychlou odezvou při prudkých změnách směru. … jiný dojem Vyhýbací manévr zvládají oba vozy po svém. Renault se chová jako typické SUV, už při prvním náhlém trhnutí za volant dochází k výraznému zásahu stabilizace a razantnímu snížení rychlosti. Plynulost sice vozu chybí, ale ani v rukou nezkušeného řidiče nepřipraví kadjar horké chvilky. Hyundai je z jiného těsta, podvozek má zřejmě po mechanické stránce limity výše. Reakce při zatočení jsou až překvapivě pohotové a vůz se dobře koriguje. Renault Kadjar po faceliftu: Hodnotnější interiér a nový turbodiesel 1.7 dCi Zároveň však stabilizace nechává řešení situace hodně na řidiči a dovoluje i lehké usmýknutí zádi, což leckoho může vyděsit a typický uživatel vozů SUV to příliš neocení. Přimlouvali bychom se za opatrnější naladění a dřívější zásahy elektroniky. Tím spíše, že při běžné jízdě nemáte pocit větší jízdní zábavy u tucsonu než u kadjaru. Jisté čtyřkolky Pohon všech kol funguje u obou vozů bez připomínek. V zatáčkách pod plynem dokáže částečně omezit nedotáčivost a řidiči přidá na pocitové jistotě za zhoršených adhezních podmínek. V případě renaultu lze otočným ovladačem volit mezi režimy 2WD, který zadní kola nepřipojuje, přes Auto, kdy nechává vyhodnocení kompletně na elektronice, až po Lock se standardním přenášením části točivého momentu na zadní kola. Hyundai nabízí jen funkci Lock, ale i jeho plně samočinný systém funguje velmi spolehlivě a zadní kola se přidávají včas. Oba vozy mají trochu uměle působící posilovač řízení, v hyundaii se snaží být sice sportovně tužší, ale více citu to nepřináší.

