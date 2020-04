Od Stewartů po Schumachery: Bratři závodící proti sobě v monopostech F1

První virtuální podnik F1 proběhl v neděli 22. března 2020 namísto Velké ceny Bahrajnu. Premiéru ovládl dvacetiletý Číňan Čou Kuan-jü, toho času zkušební jezdec týmu Renault Formula One a počítačový expert na simulované kroužení nejrychlejší stopou po naprogramovaném závodišti. Druhý hraný závod se konal v kulisách dráhy z Melbourne, kde se před obrazovkami výborně zorientoval Charles Leclerc a jeho bratr Arthur.

Sourozenci z Monaka se pomalu stávají hvězdami simulovaného seriálu F1, stále populárnější bratři předvádějí dobré výkony pod dohledem vedení stáje FDA Hublot Esport Team. Charles zvítězil v Austrálii, následně nedal nikomu šanci během kvalifikace a závodu v Číně. Mladší bratr se výrazněji neprotlačil mezi nejrychlejší jezdce, ovšem ostudu svému příjmení rozhodně nedělá.

Známé bratrské dvojice ve formuli 1

Bude fascinující sledovat zlepšování Arthura, který je legitimním členem akademie Ferrari Driver Academy. Devatenáctiletý talent sbírá postřehy od instruktorů i od zkušenějšího Charlese, aby se jednou oba jezdci zapsali do dějin formule 1. Můžeme jim držet pěsti, protože by se stali desátou sourozeneckou dvojicí, které se podařilo nominovat do seznamu přihlášených pilotů jedné Grand Prix. Nejznámější dvojice je asi Michael a Ralf Schumacherovi, ale minulost pamatuje ještě osm podobně ikonických synů stejných rodičů.

1. Michael a Ralf Schumacherovi

Pravděpodobně nejslavnější bratrství formule 1. Michael i Ralf obsazovali přední místa výsledkových listin závodů v 90. letech. Celou dekádu proti sobě vystupovali vzhledově podobní příslušníci jednoho rodu. Známější vstoupil do kolotoče F1 v roce 1991, o šest sezón později se přidal mladší bratr Ralf. Jeho pokračování vedlo přes zámořské soutěže do DTM, osud zraněného Michaela není potřeba dále připomínat.

2. Gilles and Jacques Villeneuvovi

Kanadský okruhář Gilles Villeneuve dostal příležitost ukázat umění s volantem díky přímluvě Jamese Hunta. Sympatický rychlík byl oblíbený mezi fanoušky i v paddocku, do sezóny 1982/83 nastupoval v pozici týmové jedničky uvnitř monopostu Ferrari 126C2. Kvalifikace do pátého závodu v Belgii se mu stala osudnou, po kritice systému používání pneumatik havaroval a 8. května ve věku 32 let zemřel. Během krátké kariéry se potkal s bratrem Jacquesem, kterého rok před osudnou ránou stihl popíchnout: „Myslím, že nebude tak dobrý jako já,“ řekl Gilles na adresu mladšího sourozence.

3. Jody a Ian Scheckterovi

Týmový kolega Gillese – Jody Scheckter – měl také vlastní rodinné vazby ve formuli 1. Mistr světa z roku 1979 zažil tři roky po boku svého staršího bratra Iana. Věkově zkušenější, ale v závodech pomalejší protějšek, nebyl schopný rychlostně napodobit mistrovského Jodyho. Ian se může chlubit jen dlouhou kariérou, výraznější úspěchy sebral kolega stejného původu.

4. Jackie a Jimmy Stewartovi

Celých 12 let předtím, než Jackie Stewart debutoval s BRM, uvedl jeho bratr Jimmy příjmení Stewart do povědomí činovníků formule 1. Poprvé se jméno objevilo na startovním roštu Grand Prix v Silverstonu v roce 1953. Do stejného závodu tehdy vyjely celebrity jako Alberto Ascari, Mike Hawthorn nebo Juan Manuel Fangio. Jimmy se lépe prosadil v jiných kategoriích motorsportu, zatímco Jackie zůstal navždy za hvězdou formulí díky 27 vítězství ve Velkých cenách a třem světovým titulům. Vděčný profesionál nezapomněl, kde vzal všechen úspěch: „Co dlužím Jimovi? Dlužím mu téměř všechno, protože když jsem byl mladík bojující ve škole s dyslexií, svět vypadal jako extrémně temné místo. Našel jsem skutečné spasení v motoristických závodech, v mém těžkém čase zmatení to byl můj starší bratr, který nesl pochodeň a nesobecky mi ukázal cestu.“

5. Teo a Corrado Fabiovi

Nejpodivnější bratrské duo se narodilo v Itálii. Teo a Corrado Fabiovi z Milána dohromady zajeli 76 závodů Grand Prix, ale ani jednou se nepotkali. Teo zdolal 64 podniků, mladší Corrado 12, nicméně nikdy na sebe nemohli mávnout v ostrém závodě, protože se střídali v jednom monopostu. Mladíci sdíleli stroj Brabham, když Teo potřeboval fungovat na jiném místě kvůli závodům CART v USA.

6. Emerson a Wilson Fittipaldi

Rodinná věrnost může být jedním z důvodů, proč Emerson Fittipaldi nepřidal ke svému součtu dvou mistrovských titulů další prvenství. Vyhrané tituly za Lotus a později u McLarenu následovalo spojení s bratrem Wilsonem a vytvoření rodinného týmu. Wilson debutoval v F1 během sezóny 1972, kdy si jeho mladší bratr nárokoval první titul. Pomalejší sourozenec vydržel u kormidla do roku 1975, tehdy odřídil poslední sezónu ve voze Fittipaldi FD01 a na řadu přišly kruté manažerské povinnosti rozdělené se slavným Emersonem.

7. Pedro a Ricardo Rodriguezovi

Mexický okruh Autódromo Hermanos Rodríguez nese jméno po tamní nejslavnější závodnické dvojici stejných rodičů. Populární mexické duo debutovalo prostřednictvím excelentních řidičských výkonů mladšího Ricarda. Ve věku devatenácti let se stal nejmladším jezdcem italské Grand Prix, v roce 1961 si vybojoval hned druhé místo na startu, což byl záblesk nadání předcházející tragické smrti o rok později během mexického závodu. Bratr Pedro se zapojil do několika závodů včetně úspěšných představení, ale lépe se mu dařilo například v Le Mans, dokud znovu neudeřila ruka osudu. Ve věku 31 let zahynul i druhý potomek rodiny Rodriguezových, fatální nehoda nastala v německém šampionátu sportovních automobilů.

8. Manfred a Joachim Winkelhockovi

Němec Manfred Winkelhock se kvalifikoval do 56 závodů během let 1980–1985, nejlepším umístěním bylo páté místo v Brazílii. Více toho nestihl, protože jako mnoho jiných našel ve své zálibě smrt. Naposled sešlápl plyn na podlahu v Kanadě za useknutým volantem vytrvalostního Porsche 962. Mladší brácha Joachim raději přerušil kariéru v motorsportu, ale později se k okruhům vrátil, i když monoposty formule 1 zůstaly rodině zapovězeny.

9. David a Gary Brabhamovi

Všichni tři synové trojnásobného mistra světa Sira Jacka Brabhama se stali závodními jezdci, ale pouze David a Gary proklouzli náročným výběrem do mašinérie formule 1. Nejmladší David odstartoval ve 24 závodech navzdory přetrhaným rodinným vazbám. Gary debutoval ve stejné sezóně (1990/91), ale nedokázal navázat na otcovy či bratrovy úspěchy.

10. Charles a Arthur Leclercovi

Monacká dvojice nové generace zastupuje moderní etapu závodnických rodů. Starší Charles se upsal Ferrari a ze 42 skutečných závodů F1 se desetkrát prosadil na stupně vítězů. Dvacetiletá naděje má o rok mladšího bratra, který zatím válčí v barvách maranellské akademie dodávající sebevědomí do nového způsobu počítačového závodění. Charles a Arthur Leclercovi mají odlišné úspěchy na horkém asfaltu, každopádně v simulovaných závodech přes výpočetní techniku reprezentují stejný tým FDA Hublot Esports Team. Zatím patří mezi nejlepší v soutěži a kam se povedení následovníci trůnu Leclerců dostanou v budoucnu, ukáže jen vývoj náhradního programu formule 1 spuštěného kvůli pandemické nákaze Covid-19.

Autor: Miroslav Mazal