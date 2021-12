Jak se testuje značkové palivo: A skutečně se vyplatí připlatit si?

Značkovým palivům jedni motoristé bezmezně věří a obyčejné by nenabrali, jiní tvrdí, že je to zbytečné tahání peněz z kapes. Nyní máte unikátní možnost udělat si vlastní názor. Provedeme vás testováním nového paliva před jeho uvedením na trh.

Je čtvrtek 18. listopadu a z areálu rafinerie Unipetrol RPA v Kralupech vyjíždí červený nákladní automobil. V tisícilitrovém kontejneru typu IBC v antistatickém provedení má benzin Natural 95 splňující veškeré požadavky platných norem, tedy předně ČSN EN 228. Pro rafinerii je takto malý výdej raritní, vždyť se zde vyrobí 40 procent české spotřeby pohonných hmot.

Rozdíl sedm deci

K zákazníkům odtud paliva putují v autocisternách, vlacích nebo sítí produktovodů Čepro, která je českým unikátem. Ve středních Čechách by to byla vyloženě náhoda, kdybyste natankovali jiný benzin než ten z Kralup. I čerpacím stanicím konkurenčních koncernů se vyplatí vzít jej zde než vozit z dálky.

MAN pokračuje na nedalekou čerpací stanici velké sítě. Tato zastávka bude delší, 1000 litrů značkového benzinu musí do pěti dvousetlitrových sudů natéct z normální pistole tempem 45 l za minutu. Jde přitom o v základu stejné palivo, jaké se nabíralo před chvílí v rafinerii. Rozdíl je v přísadě od firmy VIF, kterou automatické aktivační zařízení na výdejním terminálu rafinerií i vybraných skladů dávkuje pouze do paliva určeného pro síť čerpacích stanic, která se rozhodla nabídnout vyšší jakost. Pouhých 700 ppm, tedy mililitrů na 1000 litrů, prý zásadně mění čisticí schopnosti benzinu a tím i spolehlivost a životnost motorů, které na takové palivo jezdí.

Svět motorů 50/2021

Než nastoupí marketing

Motoristé tankující u vedlejších stojanů už totiž dostávají benzin s vylepšenou recepturou. „Už čtyři roky nabízíme přísadu, která čistí sací ventily u agregátů s nepřímým vstřikem, zároveň však zvládá vyčistit i trysky u těch s přímým vstřikováním. V plechovkách pro individuální aditivaci jsme ji zavedli hned, úměrně změně vozového parku se však pro ni rozhodují i prodejci paliv,“ vysvětluje Miloslav Železný z firmy VIF, které červený náklaďák patří.

Jsme totiž přítomni finální fázi uvádění nového paliva na trh. Při předchozích zkouškách se aditivum přidávalo ručně, neboť předmětem těch zkoušek bylo mimo jiné i hledání optimálního dávkování. Nyní je cílem ověřit, zda v praxi vše funguje dle předpokladů, dřív, než to motoristům natvrdo slíbí reklamní kampaň.

„Výsledky motorových zkoušek nám řeknou, zda se podařilo plně vyměnit aditivum v zásobnících na výdejních terminálech a zda jím ošetřený benzin už v tancích samotných čerpacích stanic vyředil ten se starší přísadou. Zkrátka zda se nestalo něco mezi nebem a zemí,“ vysvětluje opět Miloslav Železný. Vzpomíná si na případ před patnácti lety, kdy v mrazech začaly u aditivované nafty jednoho z velkých prodejců klesat cetanové číslo i další nadstandardní parametry, neboť výdejní zařízení dávkovalo málo. Přísada totiž v mrazech houstla a čerpadla to neutáhla, takže musela být vyměněna za silnější.

V mezifázi

Z kralupské čerpací stanice náklaďák odjíždí směrem na Kolín. Cílem je areál bývalé rafinerie Koramo, kde už se bohužel nevyrábějí motorové oleje. Zůstala zde však motorová zkušebna, která kdysi patřila státnímu podniku Benzina, poté Ústavu paliv a maziv, dnes společnosti SGS. S postapokalyptickou scenérií asfaltem pocákaných cihlových budov a rezavějících destilačních věží kontrastuje moderní program motorových zkoušek. „Ročně zde děláme i 300 zkoušek pro zákazníky z celého světa,“ vítá nás Ivo Krajíček, supervizor zkoušek CEC, který zde celý unikátní program zavedl.

Návštěvu jsme si s panem Krajíčkem dohodli týden po náběru vzorků, kdy zrovna zkušební motor Mercedes-Benz M102 dokončil takzvanou špinicí fázi modifikované zkoušky CEC F-05-93 a mechanik Petr Smutný se chystal do hlavy válců vrátit ventily a samotnou hlavu na motor.

Prvních 60 hodin totiž zkušební motor zatížený dynamometrem běžel na standardní Natural 95 z rafinerie. Poté jej operátoři zastavili, sundali hlavu válců, oškrábali a zvážili úsady z ní. Nejdůležitějším z hodnocených parametrů je však hmotnost sacích ventilů. Ty, které máme nyní před očima, průměrně ztěžkly o 135 mg. Na rozdíl od hlavy válců se nečistí, ale pokračují do druhé části zkoušky, kde motor poběží už na značkové palivo. Pokud po dalším vytažení z motoru budou ventily lehčí, jsou čisticí úsady účinné. Jestliže budou zhruba stejně těžké, přísady zabraňují tvorbě dalších úsad, což byl svého času slušný výsledek. Dnes už je ale vývoj o kus dál. Že by byly těžší, nikdo nepředpokládá – pro nové palivo by to znamenalo stopku a hledání příčiny. Na výsledek čisticí fáze si budeme muset počkat 60 hodin, tedy tři dny, za které motor spolyká 280 l paliva ošetřeného přísadou VIF.

Tady je jasno

Naopak na vedlejší zkušebně, kde běží motor Volkswagen-Škoda 1.4 TSI kódu CAVE, už žádné drama nastat nemůže. Křivka doby vstřiku už spadla na hodnotu před zkouškou. Metodika SGS DISI spočívá v trápení vysoce výkonného motoru přeplňovaného turbodmychadlem i kompresorem (maximálně 132 kW a 250 Nm) soustavným chodem při nízké zátěži, tedy 2000 otáčkách a 56 Nm. Na tryskách motorů s přímým vstřikem, pokud je co chvíli trochu neproženete, rostou karbonové úsady omezující průsvit otvorů, a tedy i průtok při dané době otevření a tlaku paliva. Řídicí jednotka na to reaguje prodloužením doby vstřiku. Doba vstřiku tak je funkce zanesení vstřikovače. Na palivo přímo z rafinerie běží motor prvních 48 hodin. Při „naší“ zkoušce špinilo vstřikovače dokonce tolik, že bylo dosaženo maximální doby prodloužení vstřiku, takže řídicí jednotka už musela reagovat snížením výkonu. Proto je v křivce charakteristický zub. Účinnost přísady pro přímý vstřik, kterou benzin dříve neobsahoval, je absolutní. Po přepnutí na palivo od čerpací stanice se doba vstřiku okamžitě řítí dolů a za 8,5 hodiny je zcela na původní hodnotě. Zbylých 15,5 hodiny se motor už točí, jen aby se dodržela metodika. Právě zde je dle Miloslava Železného ze společnosti VIF zásadní rozdíl proti starší formulaci jejich přísady do benzinů, která zvládala nárůst úsad na vstřikovačích pouze zastavit. Kdo na ni jezdil stále, neměl s nimi problém. Nedokázala však vyčistit úsady vytvořené standardními benziny.

Dopadlo to dobře

Další úterý nám opět volá Miloslav Železný, že v e-mailu máme protokol ze zkoušky na motoru M102. Ze 135 miligramů úsad, které jsme na ventilech viděli ve čtvrtek, jich po dalších 60 hodinách na palivo s novou přísadou VIF zbylo průměrně 19 mg. Značkové palivo vyčistilo 86 % úsad. „Nová přísada tedy proti původní daleko lépe čistí trysky u novějších motorů s přímým vstřikem, o trochu lepší je pak i v tom čištění sacích ventilů u klasických konstrukcí s nepřímým vstřikem. Právě skloubit tyto dvě vlastnosti byl při vývoji nemalý úkol,“ uzavírá Miloslav Železný z VIF.

Ověřovací zkoušky paliva aditivovaného novou přísadou VIF ČISTOTA SACÍHO VENTILU Název zkoušky CEC F-05-93 Zkušební motor Mercedes-Benz M 102 E, 2,3 l/100 kW Cena 263 304 Kč Spotřeba paliva 2 x 280 l Běh motoru 60 + 60 h Úsady na sacích ventilech po fázi dirty-up na Natural 95 1. válec 138 mg 2. válec 114 mg 3. válec 48 mg 4. válec 238 mg Průměrně 135 mg Úsady po clean-up na benzin s VIF 1. válec 11 mg 2. válec 29 mg 3. válec 7 mg 4. válec 27 mg Průměrně 19 mg TEST ZANÁŠENÍ VSTŘIKOVAČE Název zkoušky SGS DISI Zkušební motor VW EA 111 1.4 TSI CAVE 132 kW Cena 357 432 Kč Spotřeba paliva 300 + 150 l Běh motoru 48 + 24 h Návrat na původní hodnotu po přepnutí na benzin s VIF 8,55 h

Rozhovor: Proč starý mercedes?

Během reportáže jsme vyzpovídali Iva Krajíčka, někdejšího dlouholetého vedoucího motorové zkušebny SGS Kolín, který zde dnes před důchodem působí jako supervizor.

Jaká je životnost agregát Mercedes-Benz M102 v roli zkušebního motoru?

Nový motor vydržel 100 zkoušek, generálně opravený 50. To je 6000, respektive 3000 motohodin.

Tak málo? Vždyť ve starých mercedesech tyto motory běžně zdolávaly půl milionu kilometrů, což by v přepočtu na motohodiny byl třeba trojnásobek.

To je možné. Metodika konsorcia CEC, které vyvíjí mezinárodně široce uznávané motorové zkoušky, je však velice přísná na stav motoru. Nesmí se zvýšit spotřeba oleje ani proluk plynů, protože odvětráním klikové skříně se dostává na ventily a způsobuje jejich rychlejší špinění. Mohl by tak negativně ovlivňovat účinky čisticích přísad do paliv. Zatímco řidič starého vozu se s určitou spotřebou oleje umí smířit, my takový motor použít nesmíme a motor na zkušebním stanovišti měníme.

Kde nové motory berete? V nových vozech byly následující řadou M111 nahrazeny v roce 1992.

Donedávna dokázal Mercedes-Benz dodat průmyslově repasované výměnným způsobem. Nyní jsme si našli českou motorárnu, která je opravuje buď klasicky výbrusem a písty většího průměru, nebo převrtáním na suché vložky. Pracují velmi kvalitně, takový motor vydrží víc než dvě třetiny toho co repasovaný přímo Mercedesem.

Proč se nepoužívá nějaký modernější motor?

Nabízíme ještě zkoušku CEC F-20-98, založenou na šestnáctiventilovém motoru M111. Většina našich zákazníků však preferuje starší agregát – možná proto, že pro něj existuje širší databáze porovnatelných výsledků. Jistě by CEC mohlo vyvinout metodiku i na některém z novějších motorů s vícebodovým nepřímým vstřikováním, ovšem princip jejich funkce a tudíž i zákonitosti růstu úsad na ventilech jsou stejné jako u starých M102. U hliníkových motorů navíc vůbec nepřipadá v úvahu mnohonásobná demontáž hlavy válců, neboť by se vytahaly závity šroubů. Stará německá litina to naopak zvládá obdivuhodně.