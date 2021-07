Jak se žije mladé instruktorce autoškoly: Nedůvěřuji těm, kdo rádi přejíždějí přes plnou čáru

Krátce po jedenácté hodině se na zkušebním polygonu ve Vysokém Mýtě potkáváme s podle nás nejsympatičtější instruktorkou řízení autoškoly. Právě ukončila druhou jízdu s třemi frekventanty doplňkových kurzů pro začínající šoféry do 25 let, a tak na nás má chvilku, i když ji vlastně okrádáme o čas na oběd.

Sympatická slečna z České Třebové se k téhle práci dostala vlastně náhodou. „Čtyři roky po dokončení střední školy jsem u nás ve městě rozvážela pizzu. Jednoho dne mi majitel místní autoškoly zavolal, že mě vidí často a dobře řídit, jestli bych to u něj nechtěla zkusit. Protože mám ráda výzvy, šla jsem do toho. Dodnes nelituji,“ popisuje slečna Tereza své začátky na sedadle instruktorky jízdy.

Při kurzu na získání profesního osvědčení pro učitele autoškoly se na ni zpočátku ostatní frekventanti trochu koukali skrz prsty, byla tam z žen sama, navíc mladá slečna. Ale rychle je přesvědčila, že je dobrá. „Nejdříve se divili, co tam dělám, ale postupně se jejich podiv proměnil spíše v kamuflovaný obdiv,“ vzpomíná s úsměvem na plnění kvalifikačních předpokladů na místo autoškolské instruktorky. Jízdy i teorii totiž hned zvládla na jedničku, počáteční klopýtání v technice rychle dohnala.

První rok pracovala jako brigádnice, další už coby zaměstnanec. „Takže to vypadá, že jsem se osvědčila,“ usmívá se Tereza, které na ruce svítí tetování. My vidíme jedno, ovšem s úsměvem přiznává, že po těle jich má rozeseto celkem sedm. A to prý ještě není konec! „Dělám si jimi prostě radost,“ uzavírá hovor na téma obrazů na lidské kůži.

Svět motorů 30/2021

Kabelku s sebou

Jak vypadá její pracovní den? Ještě než vyrazí za svými žáky, auto každé ráno obejde – zvenku sleduje stav pneumatik, čistotu registrační tabulky, skel a zrcátek, po nastartování mrkne na ukazatel palivoměru a zda se někde nerozsvítí červená kontrolka. Často touhle otázkou trápí i své svěřence: „Co uděláte, když se vám za jízdy rozsvítí červená kontrolka?“ A skoro vždycky zaslechne odpověď: „Zavolám tátovi, ať se dozvím, co se děje.“ Sama to už všechno zná, ale zároveň vzpomíná na dobu svých jezdeckých začátků na příjezdové polní cestě k jejich chalupě. Ví, že by tehdy odpověděla stejně. Auto během směny, která trvá obvykle od osmi hodin nyní v dobách čínské chřipky až do večera, samozřejmě s přestávkou na oběd, takto kontroluje po zastavení na bezpečném místě i několikrát denně. A bez čeho se mladá žena v autě nikdy neobejde? Kromě služebního mobilu a diáře nesmí chybět deodorant, dezinfekční ubrousky ani zásoba respirátorů. To všechno v kabelce, ještě tedy přepudrovat nos a hodina může začít.

Hlásí se hlavně kluci

Klidným, ale rozhodným hlasem si u žáků podle svých slov dokáže zjednat respekt. Pokud výhrady či upozornění neakceptují, vysvětlí jim, že jinak prostě neprojdou u zkoušky.

„Každého se také ptám, jaké oslovování je mu příjemnější. Ze zásady starším vykám, mladším naopak tykám – při výuce je to pak pohodovější. Když ale vykají oni mně, pak samozřejmě i já jim,“ svěřuje se Tereza.

Všichni studenti rovněž vědí, že je nepřípustné, aby přišli po skleničce na kuráž nebo jointu. Důvěřuje jim, ale když pozná, že je dotyčný pod vlivem, jízda okamžitě končí. Ostatní pak řeší její šéf. Jejími žáky jsou převážně mladíci, kteří jsou na mladou instruktorku hladoví. Možná i právě kvůli tetování.

Na důvěrnosti není stavěná. Pokud by takové případy snad nastaly, řešila by je jednoduše. Prostě by zašla za majitelem autoškoly, aby si další jízdy takových výtečníků převzal k sobě. Zajímavé podle ní je, že děvčata zase více důvěřují instruktorům mužům ve věku jejich otců.

Hodina řízení trvá 90 minut, v autě má vždycky jen jednoho žáka. Za den se tak potká až s pěti adepty řízení. Dává přednost individuálnímu plánu, nevadí jí tak ani případné jízdy o víkendech, večer, v noci ani za snížené viditelnosti. „Chci, aby byli na zkoušky co nejlépe připraveni,“ říká slečna Tereza. Proto je tak trochu i jejich osobní asistentkou u závěrečných zkoušek – adepti jsou pak klidnější, když je tam s nimi. „V letošní, covidem okleštěné sezoně mi tam vypadla jen jedna slečna, která nezastavila na křižovatce na stopce,“ bilancuje mladá instruktorka. Loni jich bylo více, ale má pro ně pochopení – nervy občas pracují a sebelepší žák může něco pokazit. Na druhý pokus už ale prý ví, do čeho jde, a hravě to zvládne. Je pak podle ní docela příjemné, když se za ní její bývalí svěřenci po úspěšných zkouškách zastaví a poděkují. „Nejmilejší je, když to doplní čokoládou,“ směje se ještě.

Pravidla pod kůží

I soukromě jezdí striktně podle předpisů. Proto jí vadí špičkování přítele Davida. „Zlato, řídím já. Vím, co dělám,“ odpovídá mu v takových situacích. Je obezřetnější a více předvídá i chování ostatních šoférů. „Nevěřím lidem, kteří nedají blinkr při předjíždění, nebo se přede mě tlačí na plné čáře,“ kroutí hlavou nad častými přestupky ostatních motoristů.

Kvalifikace instruktora

Na pozici instruktora potřebujete věk 25 let, maturitu a řidičák na příslušnou skupinu. Dále pět let praxe za volantem v příslušné skupině, úspěšně absolvované psychologické testy a také profesní osvědčení instruktora autoškoly. Ceny tohoto kurzu se pohybují mezi 20.000 a 30.000 Kč, trvá 130 vyučovacích hodin a je platný doživotně. Přezkoušení a doplňovací kurzy je třeba absolvovat jen v případě velkých legislativních změn. Psychotesty vyjdou okolo 2000 až 2500 korun.