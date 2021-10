Jeep z Itálie, Mercedes z Mexika... Tato auta se rodí daleko mimo svůj domov

Dřívějším působením menšího počtu automobilek byly nové vozy spojovány s místem domovské adresy nejvyššího představenstva. Základna výroby ve stejném státu jako ředitelství společnosti je překonaná představa smetena masivní globalizací. Stále více propojené mezistátní produkce rozesely továrny automobilek do celého světa.

Neplatí spojení jeden stát = jedna automobilová výroba, globalizované prostředí donutilo zaběhlé fabriky přesouvat dle příležitostí do veškerých končin, proto auta fakticky pochází z úplně cizích zemí než jejich návrháři, konstruktéři či montéři. Americké vedení klidně sleduje statistiky výroby v Koreji, zatímco Japonci vyhodnocují výsledky z Rakouska. Podobných příkladů je více, ty nejzajímavější níže.

1. Honda Civic Type R z Anglie

Symbol dokonalé předokolky z Japonska vzniká hodně daleko od asijského ostrova, a to v Anglii. Původ nemění nic na vytříbených jízdních vlastnostech laděných východními specialisty už od 90. let, kdy byla první generace EK9 produkována ještě v Suzuce. Nejnovější verze FK8 je světoběžník ze Swindonu ve Wiltshire.

Honda Civic Type R GT

2. Chevrolet Trailblazer z Jižní Koreje

Trailblazer je jedním z nejoblíbenějších Chevroletů na světě. Druhá generace není vyráběna v USA, kde je Chevrolet jako doma, ale v Thajsku, Brazílii a Indii. Novější řada se v současné době montuje v závodě General Motors situovaném dokonce do Jižní Koreje.

Chevrolet TrailBlazer Activ

3. Audi Q7 ze Slovenska

Moderní SUV větší kategorie od Audi spoléhá na šikovné ruce slovenských dělníků. Velmi důležitý model německé prémie putuje za zákazníky z Bratislavy, kde zcela ojediněle funguje kooperace hned pěti značek pod jednou střechou (VW, Audi, Škoda, SEAT a Porsche). Němci si hlídají procesy důslednými kontrolami, aby na výsledku nebylo poznat úplně jiné místo původu.

Audi SQ7 4.0 V8 TFSI

4. Jeep Renegade z Itálie

SUV Renegade patří do portfolia Jeepu. Typická americká automobilka má vlivem úspory nákladů rozeseté továrny po celé Zemi, kompaktní zástupce sportovně užitkové kategorie může být dovezen z Číny, Brazílie nebo Itálie. Na jihu Evropy se americký imigrant nové série vytváří za branami areálu FCA v Melfi.

Jeep Renegade

5. Mercedes-Benz GLB z Mexika

Objednávky Mercedesu GLB putují až do Číny nebo Mexika. Představa tuzemského zákazníka o nákupu lepšího SUV od našich sousedů je zcela mylná. Opět zvítězila levná pracovní síla, na tabulkově efektivní výrobě kdysi výhradně evropské značky se podílí zaměstnanci vyrůstající v okolí mexického města Aguascalientes.

Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic

6. Buick Envision z Číny

Čína přebírá lokalizace výroby řady evropských i amerických modelů. Buick Envision to má daleko do rodné Ameriky, protože vzhledem k adrese továren patří do Jen-tchaj (první generace) a Jinqiao (druhá generace). Hotové kusy paradoxně putují lodí do USA, Mexika či Kanady za svými novými majiteli.

Buick Envision Plus Avenir

7. Ford EcoSport z Indie

Cenově dostupné SUV se vyrábí na několika místech zvláštně rozprostřených mimo Spojené státy. Domovskou zemi Fordu střídá například Rusko, Thajsko, Vietnam nebo Indie. EcoSport z jihovýchodu překvapí, člověk by čekal modrý ovál dovezený z druhé strany.

Ford Ecosport 1.0 EcoBoost

8. Toyota GR Supra z Rakouska

Oprášená legenda by se nabízela vyrábět co nejblíže nejvyššímu vedení značky, nicméně Toyota GR Supra do světa putuje z firmy Magna Steyr v rakouském Štýrském Hradci. Po boku BMW řady 5, Mercedesu třídy G a Jaguaru E-Pace zaměstnanci skládají asijsky střižené komponenty zábavného GT. Z hlavní centrály Toyoty v prefektuře Aiči to vychází do Hradce na více než devět tisíc kilometrů vzdušnou čarou, pracovní cesta letadle tak může trvat jeden celý den.