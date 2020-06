Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic – Poctivé SUV za překvapivou cenu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Objem každopádně kufr nabízí velice slušný, přidává navíc rozměrnou ložnou plochu a díky tvarování zadních partií by GLB mělo zvládnout i náklad poskládaný do výšky. Potěší šikovné detaily v podobě elastických úchytů a kapes po stranách, háčky na tašky nebo dvojitá podlaha pro vytvoření rovné plochy při sklopení zadních opěradel. Škoda jen, že opěradla v druhé řadě nejdou sklopit z kufru.

Spoustu místa GLB nabízí i pro lidský náklad. Vpředu i vzadu se sedí pohodlně, cestující na zadních sedadlech mají spoustu místa především na nohy (i když je zadní lavice posunuta co nejvíc dopředu) a pasažéři s výškou do 190 cm i nad hlavou. Kompaktní GLB samozřejmě není vyloženě široké auto, takže vzadu poskytuje plný komfort pro dva dospělé, tři se už budou trochu mačkat. Ale to je v téhle kategorii běžné.

GLB navíc přidává velkou porci praktičnosti. O možnosti sedmimístného uspořádání už byla řeč, testované auto však bohužel šestým a sedmým sedadlem vybaveno nebylo. Samotný Mercedes ale udává, že tahle místa jsou určena cestujícím s výškou do 168 cm.

Zpracování a použité materiály vcelku odpovídají tomu, co čekáte od vozu s trojcípou hvězdou na kapotě, přestože je pochopitelně trochu znát, že jde o jeden z levnějších modelů (minimálně u testované verze, několik příplatků by možná tento dojem vylepšilo). Ale i tak je kabina pocitově fajn.

Musím Mercedesu přiznat, že kombinace dvou velkých obrazovek a systému MBUX funguje působivě. Všechno je svižné, přehledné a hračičky potěší spousta funkcí a možností, jak si zobrazit požadované informace. Ani ovládání není složité, jak by možná rozvětvenost systému MBUX napovídala. Přístrojový štít obsluhují ovladače (zahrnující i dotykovou plošku) na levé straně volantu, pro pravý displej jsou vyhrazena tlačítka na pravé straně volantu. A kdyby vám to náhodou nevyhovovalo, pravá obrazovka je dotyková, takže můžete použít prst. Nebo touchpad ve středové konzole. Ten mi však ze všech možností připadá jako nejhorší varianta, vyžaduje větší pozornost a podle mě všechno spíš komplikuje a brzdí.

Uspořádání a vzhled palubní desky, stejně jako rozmístění ovládacích prvků, kopírují filosofii třídy A a ostatních modelů na platformě MFA2. Máme tu tedy palubku, která může být - a v našem autě také byla - vybavena dvěma vedle sebe umístěnými velkými displeji s úhlopříčkou 10,25". Obrazovka multimediálního systému MBUX patří do standardní výbavy, digitální přístrojový štít se stejnou úhlopříčkou je za příplatek, samostatně stojí 13.885 Kč. Oba displeje nabízejí vysoké rozlišení a velice jemné zobrazení.

Kromě toho GLB můžete koupit výhradně se čtyřválci, do GLC vám Mercedes klidně uloží šestiválec i osmiválec. Nebo dodá vzduchové odpružení, to v GLB také mít nelze. GLC je prostě jaksi prestižnější záležitost. GLB představuje spíš racionální volbu.

Co se týče techniky, je nové GLB příbuzným třídy A a ostatních menších a kompaktních Mercedesů. Stojí tedy na platformě MFA2, kterou kromě něj a zmíněného áčka využívají modely CLA kupé , CLA Shooting Brake , GLA a třída B . Takže i když se rozměry blíží GLC, technika je jiná, "obyčejnější". Verze bez přídomku 4Matic jsou navíc předokolkami, kdežto GLC nevybavené pohonem všech kol do pohybu uvádí zadní kola.

A nejlepší na tom je, že i cenově. Že testované GLB 200 d 4Matic stojí 1.007.930 Kč, už víme. Kodiaq se stejně výkonným dvoulitrovým turbodieselem, automatickou převodovkou a pohonem všech kol ve výbavě Ambition (levnější s touto motorizací mít nelze) vyjde na 938.900 Kč. Jenže světe div se, Mercedes má při rychlém pohledu do ceníku bohatší výbavu. Třeba i díky paketu Advantage, který automobilka dává k vozu zdarma. Dostanete tedy navigaci, parkovací asistent se senzory vpředu i vzadu, parkovací kameru, adaptivní tempomat nebo elektrické ovládání víka kufru. Nechybí ani LED světlomety.

Jasně, že si výrobce za auto postavené o kategorii výš žádá víc peněz, je to naprosto samozřejmé, jinak tomu být snad ani nemůže. Jenže cenový rozdíl mezi těmito modely vynikne, když si srovnáme rozměry a užitné vlastnosti obou vozů.

GLB tedy dostalo jasný úkol - má oslovit zákazníky, kterým nejmenší GLA připadá malé, ale současně jim nevyhovuje ani GLC. To je sice výrazně větší než GLA, ale má jiné mouchy, které zabíjí právě nové GLB.

Ale není divu, že SUV Mercedes nabízí tolik. Podle výrobce je totiž každý třetí prodaný vůz s trojcípou hvězdou na kapotě právě "esúvéčkem". A každý čtvrtý prodaný Mercedes patří do kompaktní třídy. Proto německá automobilka vymyslela novinku, která oba uvedené úspěšné postupy kombinuje - jmenuje se GLB.

Nabídka začíná u GLA a vrcholí "überesúvéčkem" Mercedes-Maybach GLS . Mezi tyto vozy se ještě vešly modely GLB, GLC , GLC kupé , GLE , GLE kupé , GLS a samozřejmě hranatá třída G . A vlastně bychom mohli započítat i plně elektrické EQC, s tímhle přece jen specificikým modelem by to bylo dokonce deset.

V případě vozů SUV jde tedy o devět modelů. Schválně, vyjmenujete je z hlavy všechny? Než se pustíte do dalšího odstavce, zavřete oči a klidně si to zkuste.

Motor, jízdní vlastnosti

Jezdí pod šest

Přestože Mercedes pro GLB nabízí výhradně čtyřválcové pohonné jednotky (většina s dvoulitrovým objemem), zájemci mohou vybírat z širokého rozsahu výkonů.

Zážehový základ představuje provedení GLB 180 s třináctistovkou o výkonu 100 kW, na vrcholu stojí AMG 35 4Matic s 225 kW. Mezi tyto motorizace se ještě vešly verze se 120 a 165 kW.

Vznětové varianty - všechny dvoulitrové - zahrnují základní 180 d s výkonem 85 kW, 200 d s 110 kW a 220d se 140 kW. Nejslabší 180 d lze objednat výhradně s pohonem předních kol, u zbývajících můžete sáhnout i po verzi se čtyřkolkou. V případě benzinových motorizací existuje možnost výběru pouze u 165kW GLB 250. Slabší provedení jsou předokolkami, AMG jen čtyřkolkou.

Co se převodovek týče, k dispozici jsou jen samočinné se dvěma spojkami. V GLB 180 a 200 s jedna-trojkou má automat sedm stupňů, u ostatních motorizací osm.

My jsme si do testu vybrali turbodiesel 200d, tedy prostřední možnost, která na papíře vypadá vzhledem k poměru cena/výkon asi nejrozumněji. Vůz byl vybaven také pohonem všech kol. Maximální výkon 110 kW nepůsobí na první pohled zajímavě, ale důležitější je, jak motor funguje v reálném světě. Po nastartování mě sice trochu překvapil hrubší zvukový doprovod, kterého se turbodiesel tak úplně nezbavil ani po zahřátí, to je ale jediná výtka, kterou k této motorizaci mám.

Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic

Dvoulitrový čtyřválec OM 654q totiž působí poměrně živým dojmem. Neumí samozřejmě zázraky, ale i s naloženým autem má dost síly na rychlé výjezdy do táhlých stoupání a pohotové předjíždění.

Výkon vrcholí mezi 3400 a 4400 otáčkami a maximum točivého momentu 320 N.m motor dává v širokém rozmezí 1400 až 3200 ot./min, takže asi tušíte, že by diesel od Mercedesu mohl být sympaticky pružný. A skutečně je, zabrat dokáže v širokém pásmu otáček.

Navíc mu výrazně pomáhá automatická převodovka, která dovede využít přednosti motoru. Po většinu času udržuje velice nízké otáčky, pokud ale potřebujete zrychlit a dupnete na plyn, podřazuje zpravidla jen o jeden stupeň. Právě proto, že ví, že dvoulitr zatáhne už v nízkých otáčkách a že příval točivého momentu nabídne v širokém rozmezí. Takže není potřeba podřazovat o víc rychlostí a diesel zbytečně vytáčet.

Právě tahle příjemná vlastnost způsobuje, že motor působí živěji, než byste řekli při pohledu na číslo vyjadřující jeho maximální výkon. Výhrady nemám ani k tomu, jak dvouspojka řadí, činí tak rychle a dostatečně jemně.

A ještě jeden postřeh k chování pohonného ústrojí. Mercedes-Benz GLB 200 d je jedno z nemnoha aut, v němž se mi vyloženě líbil ekonomický jízdní režim. Sice se lehce otupí odezva na plyn, ale zas ne tolik, aby vás to obtěžovalo. Navíc převodovka v tomto módu velice často vyřazuje na neutrál a umožňuje autu plachtit. Opětovné připojení motoru po sešlápnutí akceleračního pedálu pak probíhá docela rychle a hladce.

Výsledkem skvěle sladěného motoru s převodovkou (a částečně jistě i zmíněné schopnosti plachtit) je velice zajímavá spotřeba paliva. Po městě jsem jezdil se spotřebou mezi šesti a sedmi litry nafty na sto kilometrů, mimo město pak za 5,5 l/100 km. Myslím, že v tomhle SUV půjde držet dlouhodobý apetit na hodnotě začínající číslem 6.

Pohodlí na prvním místě

Jestli od rodinně orientovaného SUV s úsporným naftovým motorem stejně jako já očekáváte, že bude jezdit především komfortně, GLB by se vám mohlo líbit. Přestože náš exemplář nebyl vybaven příplatkovými adaptivními tlumiči, úroveň pohodlí mě potěšila.

Podvozek je spíš měkčí, skoro až houpavý, takže tohle "malé velké" SUV na 18palcových kolech obutých do pneumatik rozměru 235/55 velice uspokojivě vyrovná většinu nerovností. Ne vždy je však dokonale odfiltruje, sem tam kola jakoby zakopnou a posádce zabubnují. Nejde ale o častý jev. Naštěstí.

GLB se hezky chová také v zatáčkách a při svižné jízdě nabízí pocit poměrně hbitého auta, ochotně reagujícího na práci volantu. Docela snadno však narazíte na logické limity, které přináší vysoká a relativně rozměrná karoserie, vyšší světlá výška a měkčí podvozek. Při snaze o náhlou změnu směru ve vyšších rychlostech se projevuje nedotáčivost a sklopený čumák má snahu jet spíš rovně než zatočit. Ale jak říkám, od SUV, které je zřetelně orientované na komfort, asi nelze očekávat jiné chování. Nedotáčivost navíc přichází předvídatelně, GLB není neohrabaný slon v porcelánu.

Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic

A ještě jeden poznatek. Musím ocenit, jaký je z GLB výhled směrem vpřed, šikmo vpřed a do stran. Zní to jako samozřejmost, ale v době, kdy spousta rodinně zaměřených vozů dostává čím dál menší okna, nebo to čelní bývá výrazně skloněné, jde o detail, který prostě chci pochválit.

Vlastně mám ještě jednu zajímavost. V posledních letech jsme si zvykli na SUV nahlížet jako na čistě silniční vozidla, která do terénu nepatří. Ani zákazníci offroadové schopnosti nevyžadují, proto se ostatně řada malých a kompaktních crossoverů a esúvéček prodá bez pohonu všech kol.

U GLB je to trochu jinak. Mercedes pro všechny verze 4Matic (kromě AMG) standardně - a tedy bez příplatku - nabízí terénní paket, který zahrnuje jízdní program off-road. Ten v kooperaci s ABS a ESP upravuje dávkování síly motoru a uzamkne dělení točivého momentu na přední a zadní kola v poměru 50:50. Přidává také regulaci rychlosti při sjíždění kopců. V praxi tak GLB se světlou výškou 200 mm zvládne mimo silnice docela dost.

Není to samozřejmě vyloženě teréňák. A už vůbec není novinka od Mercedesu jediným kompaktním SUV, s nímž se nemusíte bát opustit hladký asfalt a vyrazit třeba na vymletou polňačku, ale nemůžu si pomoct, mně se jednoduše přístup německé automobilky v tomto ohledu líbí.