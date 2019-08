Kia Ceed 1.0 T-GDI vs. Škoda Scala 1.0 TSI – Když chcete normální auto

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Ceed má ve standardní výbavě výškově stavitelnou mezipodlahu, do škodovky ji pořídíte za 3400 Kč. Pouze s ní vyrovnáte po sklopení opěradel dno do roviny a zbavíte se schodu.

Hned v úvodu pojednání o prostornosti můžeme prozradit, že ani s jedním z testovaných aut nešlápnete vedle a dostanete místa, kolik od kompaktu čekáte. V případě škodovky pak navíc s obvyklým podélným bonusem na zadních sedadlech. Devatenáct centimetrů, které zbývají před koleny redaktora vysokého 178 cm, je naprostý luxus. Kie jsme naměřili rovných deset, a i to je dostatek. Na šířku si nemají soupeři co vyčítat ani závidět, velmi podobně jsou na tom ve výšce. Ve scale se sedí sympaticky výš než v některých jiných škodovkách, což v případě našeho redaktora znamená mít hlavu 9 cm od stropu. V kie je to sedm čísel. Sedí se totiž ještě o chloupek výš, což se nám líbí a poskytovaný prostor nad hlavou je pořád dostatečný.

Tradičním lákadlem Kie je sedmiletá záruka s omezením 150.000 km a pětiletá garance na lak, to Mladá Boleslav se drží zákonné lhůty dvou let. Vyvažuje to ale výrazně levnějšími náhradními díly a servisem. Přední světlomet stojí na kiu dvaapůlkrát víc, zadní svítilna trojnásobek a za jedno sklo na ceed máte dvě na scalu, a ještě zbude. Také součet předepsaných prohlídek do 100.000 km se liší víc, než by bylo zdrávo, a tak nám nezbývá než ceedu zhoršit známku o stupeň.

Psát tento test loni, dostala by visačku „cenový tip“ Škoda Scala, protože litrová Kia Ceed startovala na 404.980 Kč. Aktuálně ji ale pořídíte o patnáct tisíc levněji, což pořadí obrací. Úplně nejlevnější verze jsme tentokrát vynechali. V případě ceedu by to byla atmosférická čtrnáctistovka se 73 kW za 364.980 Kč, u škodovky pak přeplňovaná Scala 1.0 TSI 70 kW za 369.900 Kč.

Interiéry kie i škody jsou poplatné době, dominují jim tedy volně stojící obrazovky multimediálních systémů. Ceed sází na menší formát, zato se nevzdala velkých tlačítek pro snadný přístup k hlavním funkcím. Scala promítá na větší plátno, povely ale přijímá výhradně přes dotykový displej, na což si v autě asi nikdy nezvykneme. Naoko luxusní „domácí kino“ je po pár dnech upatlané, občas musíte na ikonu ťuknout dvakrát a menu se stává s každou novou generací komplikovanější. To se kolikrát divíte, jakou zajímavou položku kdesi v hloubi objevíte, ale za dva dny už nevíte, kde to bylo. Ale abychom byli spravedliví, když už to musí být, pak patří škodovácký systém rozhodně k uživatelsky příjemnějším. Bývá mnohem hůř.

Teď je to přesně naopak. Z ceedu se stalo auto víc než tradičního střihu, které nenadchne, ani neurazí. Jediné, co jej pojí se značkou, je maska ve tvaru tygřího nosu. Zbytek auta se nese v duchu zaměnitelných rysů, což ale nutně nemusí znamenat minus.

Ceed vás celkově vybízí k poklidné jízdě, kterou si užijete, protože tlumení nerovností v běžném cestovním tempu je velmi příjemné. Teprve když trefíte díru ve vyšší rychlosti, kolo zavěšené na měkkém odpružení si dupne. Když jsme se po strupaté okresce svezli trochu ostřeji, přestal podvozek stíhat držet kola na zemi, karoserie ceedu sebou nervózně šila a my jsme museli auto pořád mírně korigovat. Zpátky jsme to vzali výletně, a naprostá pohodička.

Obě auta jsou měkoty, jen se podívejte na fotku manévru mezi kužely – jak visí pravé zadní kolo ve vzduchu. U ceedu je komfortní naladění cítit víc, na zvlněné silnici se jen pohupuje, do zatáček se naklání a necitlivé gumové řízení napovídá, že pohodové přesuny jsou to, oč zde běží.

Značné rozdíly plynou z odlišné charakteristiky motoru a zpřevodování – u kie dost dlouhého. Vjíždíme do obce, necháváme zařazenou pětku. Ceed točí 1300 min -1 a motoru se to dost nelíbí, duní. Tříválec potřebuje alespoň 1700 otáček, aby se uklidnil a trochu reagoval na povely plynu.

Závěr

Škoda Scala stojí na platformě malých vozů s vlečenou zadní nápravou a Kia Ceed s víceprvkovým zavěšením jí bývá dávána za příklad, jak se to má dělat. Přesto z duelu odjíždí scala jako vítěz a rozhodně to není jen díky většímu kufru, tradiční to zbrani škodovek. Kiu zastínila prostorem na zadních sedadlech, výrazně kultivovanějším a úspornějším motorem, preciznějším řazením i řízením a v neposlední řadě vyváženějším podvozkem. Stejně jako ceed je velmi komfortní, navíc ale snese i ostřejší zacházení. Byla by ovšem chyba si výsledek vyložit tak, že první je dobrý a druhý špatný. U ceedu by nás to mrzelo, protože jej považujeme za velmi povedené a vyvážené auto. Ale co naplat, scala je v popsaných ohledech dotaženější.

Hodnocení (Za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům) Kia Ceed 1.0 T-GDI 88 kW Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW DOJEM Design 1,50 1,50 Dílenské zpracování 1,50 1,50 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 1,50 1,00 Sedadla 1,50 1,50 Zavazadelník a variabilita 1,50 1,50 Ovládací prvky 1,50 2,50 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,50 1,00 Pružnost 1,50 1,00 Spotřeba 2,00 1,00 JÍZDA Řazení 1,50 1,50 Řízení 2,00 1,50 Brzdy 1,00 1,00 Ovladatelnost 1,50 1,50 Jízdní komfort 2,00 1,50 CELKEM Výsledná známka 1,57 1,39 Závěrečné pořadí 2. 1.

Pořadí 1. Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW 2. Kia Ceed 1.0 T-GDI 88 kW Plusy Prostorný interiér a kufr Prostorný a útulný interiér Kvalita materiálů a zpracování Pohodlná sedadla Silný, úsporný a kultivovaný motor Komfortní odpružení Jisté jízdní vlastnosti Ergonomie ovládacích prvků Mínusy Složitější ovládání klimatizace a některých funkcí navigace Vibrace a zvuk tříválce Chybí průvlak na lyže Vyšší hluk od podvozku Tlumení krátkých nerovností Gumové řízení Cvakající řazení Průměr celkem 1,39 1,57

Jak známkujeme

Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme známku 1,00, dále je stupnice rozdělena po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším pětidveřovým kompaktem s odpovídajícím motorem a výbavou podle požadavků Světa motorů je Hyundai i30 1.0 T-GDI 88 kW Trikolor za 349.990 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 367.490 Kč. Za cenu od 367.491 Kč do 384.989 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu.

