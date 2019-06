Škoda Rapid 1.0 TSI vs. Škoda Scala 1.0 TSI – Je nové vždy lepší?

Škodu Scala jsme řídili už jako prototyp, prozkoumali ji staticky v ateliéru, v rámci novinářské prezentace se svezli v Chorvatsku a důkladně ji otestovali v realitě českého provozu. Dnes si povíme, co se změnilo proti odcházejícímu Rapidu Spaceback.

Dojem, cena, prostor V prvním velkém testu Škody Scala (SM 18/2019) jsme záměrně sáhli po tom nejlepším, co boleslavská novinka nabízí: čtyřválci 1.5 TSI s automatem DSG. Automobilka ovšem čeká největší zájem o litrový tříválec ve výkonnější variantě 85 kW, který jsme si záměrně schovali až na dnešek. Pravidelní čtenáři vědí, že nám v redakci dělal rok a půl společnost zelený Rapid 1.0 TSI 81 kW, na němž jsme najeli 100.000 km a touto dobou už je rozebraný na prvočinitele a každý jeho díl prochází důkladným zkoumáním opotřebení. Ještě než se vydal na poslední cestu, postavili jsme vedle něj přímého nástupce Scala 1.0 TSI 85 kW a obě generace kompaktních škodovek detailně porovnali. Je to nejlepší způsob, jak zjistit, jestli novinka přináší hmatatelný pokrok, případně jak velký. Společné geny nezapřou Škodovka tvrdí, že scala startuje zcela novou kapitolu, není přímou evolucí rapidu, a i proto jí dopřála nové jméno. Nicméně když vedle sebe obě auta stojí, navíc v identické zelené metalíze, i laik pozná, že tihle dva mají něco společného. Asi nejvíc vyniká příbuznost při pohledu z boku. Protažená silueta karoserie se nezměnila, výrazný motiv nadále představuje velké třetí boční okénko, které není mezi hatchbacky nižší střední třídy zdaleka typické. Hlavně díky němu působil Rapid Spaceback trošku jako polokombi. Scala v této tělesné anomálii pokračuje. Přidává ale štíhlejší, atletičtější formu, modernější ostré rysy a některé myšlenky posouvá na estetickém žebříčku výš. Třeba decentní chromovanou linku pod okny, která už obyčejně nekončí, ale plynule se „rozpouští“ v zadním sloupku, nebo zadní sklo protažené až mezi koncové svítilny. Tento prvek je vždy kombinovaný s černými zrcátky a pod názvem paket Image tvoří standardní výbavu specifikace Style. Pro Ambition není na našem trhu k mání. Scala s krátkým oknem je tedy Ambition a s dlouhým Style. Škoda Scala 1.0 TSI (85 kW) – Rapid to už není. Je to ale Golf? O verzi napoví i světelná technika, v obou případech standardně využívající diody LED. U nižší výbavy pouze pro potkávací paprsek a vzadu staticky. U té vyšší i pro dálkový režim a vzadu s animovanými blinkry, které se rozsvěcují a zhasínají postupně od středu auta do stran. Mimochodem v noci svítí scala parádně, rozhodně lépe než xenonové výbojky v rapidu. Dost bylo šetření Rapid byl od počátku koncipován jako nízkorozpočtový vůz. Neměl ohromovat, ale chytře využívat osvědčenou techniku koncernu Volkswagen zabalenou do účelného obleku. Důraz na redukci výrobních nákladů byl ale při pohledu na plastový výlisek palubní desky a strohé výplně dveří patrný snad až příliš. Člověk si však zvykne, což potvrzuje naše vlastní zkušenost. Po 18 měsících už v zeleném rapidu nikdo neřešil plasty, zkrátka jsme jej brali, jaký byl. Nicméně přesednutí do scaly nás přeneslo do jiné dimenze, po okatém šetření ani památky. Zrak i hmat si přijdou na své, konkurence definitivně přišla o otloukánka, kterému se mohla za bakelitový kokpit vysmívat. První úpravci již nabízejí tuning Škody Scala, malá krabička přidá až 29 koní Palubní deska scaly působí moderně, je štíhlá a zdůrazňuje šířku interiéru. Materiály vyzařují solidnost, chromované ovladače klimatizace nebo linka ve dveřích plynule přecházející do klik dokládají péči o detail. Samozřejmě výbava Style obléká mnohem více šperků než levnější Ambition. U něj je efekt o něco skromnější, nicméně kvalitní grunt zůstává. Nejde ale jen o materiály, celkově máme ze scaly o řád hodnotnější dojem. Stačí bouchnout dveřmi, vzít za páčky, stisknout tlačítka, otevřít kufr – nyní celý čalouněný kobercem. Pokud bychom měli začít odpovídat na otázku z titulku, z hlediska estetického zážitku a celkového dojmu představuje scala bez diskuse generační pokrok. Dráž? Jinak! Pohled na nejnižší částky v ceníku obou škodovek může zaskočit. U Rapidu Spaceback čteme 299.900 Kč, u scaly 394.900 Kč. Důvodů je několik. Předně rapid je model končící, už jej neobjednáte, vybírat lze pouze ze skladových zásob prodejců. Ceníku tedy nemá smysl věnovat větší pozornost, v tabulce jej rozebíráme jen pro srovnání. Výrazná disproporce v základní výbavě škodovek je dána faktem, že rapid startoval strohou úrovní Active, kterou scala na českém trhu nenabízí. Podle Škody o ni nebyl zájem, a tak se výrobce rozhodl servírovat domácí klientele rovnou to, co žádá – auto dobře vybavené. Chceme-li tedy porovnávat nejlevnější Scalu Ambition s konkurenty, je u mnoha z nich potřeba koukat až na druhý i třetí stupeň výbavy. Naoko přitěžuje nové škodovce i to, že v ceníku zatím chybí nejslabší motor 1.0 TSI 70 kW, který teprve dorazí a bude stát 369.900 Kč. Právě s tímto agregátem dosahuje rapid oné vstupní ceny 299.900 Kč, v adekvátní výbavě Ambition pak stál 327.900 Kč. Škoda Scala vs. Rapid: Jak se liší dvojice škodováckých kompaktů? Jenže není Ambition jako Ambition, u scaly zahrnuje mnohem víc než dosud, a to hlavně stran bezpečnostních systémů. Nechybí šest airbagů (přikoupit lze zadní boční a kolenní řidiče), světla LED, přednárazový asistent ani udržování v jízdním pruhu. Standardem jsou rovněž klimatizace, tempomat, mlhovky, rádio s USB a bluetooth nebo palubní počítač. Nám by se líbila ještě litá kola, za která se ale připlácí. Ceny náhradních dílů a servisu zůstaly na úrovni rapidu, jen dvoudílné zadní svítilny s diodovou technikou stojí víc než dvojnásobek. Pořizovací náklady Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI 88 kW Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI 81 kW Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW Základní cena 369 990 Kč (Made in Czech) 319 900 Kč (Active)* 394 900 Kč (Ambition) Cena verze Světa motorů 369 990 Kč (Made in Czech) 326 900 Kč (Active Plus)* 394 900 Kč (Ambition) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Asistent rozjezdu do kopce Ano 2000 Kč Ano Dvouzónová automatická klimatizace 30 000 Kč** Ne 11 500 Kč Dešťový/světelný senzor Ne/Ano Ne/Ne 9000 Kč Elektrické ovládání zadních oken Ano Ne Ne Kolenní airbag řidiče (+ zadní boční) Ne Ne 4500 (14 800) Kč Litá kola Ano Ne 12 100 Kč Metalíza 16 900 Kč 13 500 Kč 14 200 Kč Mlhová světla Ano 7000 Kč*** Ano Navigace 30 000 Kč** Ne 29 600 Kč Palubní počítač Ano 7000 Kč*** Ano Přednárazový systém/držení v pruhu Ano/Ano Ne/Ano Ano/Ano Rezerva 1790 Kč 1600 Kč 1500 Kč Světlomety LED/Bi-LED Ne/Ne Ne/Ne Ano/19 000 Kč Tažné zařízení příslušenství do 4819 Kč 12 100 Kč 17 500 Kč Tempomat Ano Ne Ano Vyhřívání P/P+Z sedadel/čelního skla 30 000 Kč**/Ne/Ne Ne/Ne/Ne 7000/11 800/5400 Kč Z/P+Z parkovací senzory/kamera Ano/30 000 Kč**/Ne Ne/Ne/Ne 9200/17 300/7000 Porovnání cen 369 990 Kč (100 %) 326 900 Kč (o 12 % méně)* 394 900 Kč (o 7 % více) Známka**** 1,00 1,00 1,50 POŘADÍ 1. 2. * Rapid již nelze objednat, doprodávají se skladové zásoby, ** Paket Style, *** Paket Plus, **** známka za cenu, výbavu, záruky a servisní náklady. Dlouhý a konečně i široký Rapid je mistrem disproporce. Při usednutí na zadní sedadla příjemně šokuje nabídkou prostoru pro nohy, na šířku to ale nějak není ono. Přední cestující k sobě mají blízko, ze stran se na ně lepí strmé boky karoserie. Je to dáno použitou platformou starší generace, která zkrátka víc nedovolila. Při konstrukci scaly už měla Škodovka k dispozici moduly flexibilní platformy MQB, konkrétně její varianty A0. Tu používají třeba Seaty Ibiza/Arona nebo Volkswageny Polo/T-Cross. Scala je a nejspíš i zůstane největším modelem na daných základech. Proti Rapidu Spaceback zabírá o něco větší půdorys a posádka to jasně vnímá v podobě uvolněnější atmosféry. Redaktor vysoký 178 cm má vzadu před koleny o další centimetr víc místa, celkem už jich je až marnotratných 19. Škoda Scala: Velké cenové srovnání s konkurencí. Jak si vede česká novinka? Bonusový prostor přibyl i na výšku a v loktech se konečně můžeme trochu roztáhnout – vpředu o 4,5 cm. Zajímavé je, že mezi sloupky B, tedy v nejužším místě interiéru, jsme scale naměřili překvapivě méně než rapidu. Nicméně v praxi nás tato oblast nijak neomezuje, novinka narostla přesně v místech, kde to přední cestující ocení. Vzadu se pak situace prakticky nezměnila – dva jsou v pohodě, tři se musí smrsknout. Řidič se může ve scale těšit na přirozenější pozici. Sedadlo se dá spustit níž vůči palubní desce a řadicí páka je pak lépe po ruce. Rapid diktuje posez vyšší a páka je kvůli tomu nezvykle nízko. Veskrze pochválit musíme sedačky scaly, které zaujmou robustním vzhledem, dobrou oporou a ve srovnání s těmi v rapidu nabízejí o řád vyšší komfort. Nicméně ani scala se nezavděčí všem. Třeba pomenší Martin Frei se nemůže ubránit dojmu, že ho vrchní část opěradla příliš tlačí dopředu. Na opak dvoumetrový Martin Jeník je s tvarem zcela spokojený, stejně jako Jirka Baborský se svými 178 cm. Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI 81 kW – Jak málo stačí Všichni se pak svorně shodli, že se škodovákům povedla zadní místa. Sedák leží sympaticky výš nad podlahou než v rapidu, slušně podpírá stehna a cestující se necítí tak „zapadlý“. Dlouhé dveře s výrazným vykrojením v horní části pak zajišťují bezproblémové nastupování, což platí pro obě škodovky. Naměřené hodnoty Scala Rapid Spaceback Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 179/19 175,5/18 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 92-102/96 91-97/95 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 6-14/9 1-10/6 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 147/143 142,5/142 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 130/133 132/134 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 53 x 51/52 x 51 50 x 51/50 x 47 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 63 x 49 60 x 47 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 85 x 96 84 x 95 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 66/189 68/192 Ach, ta digitalizace Do komfortu obsluhy významně promlouvá globální trend digitalizace ovládání automobilu. Vše rozebíráme u jednotlivých fotek, proto jen stručně shrneme základní dojem. Rapid je staromilec, který má skoro na vše samostatný čudlík, což oceníte, až když se věci posunou „vpřed“. Ve scale musíte detailní nastavení klimatizace lovit v digitálním menu obrazovky multimediálního systému. Ten se představuje v nové generaci, umí toho víc, je permanentně on-line, ale zatím si na něj zvykáme a nemůžeme se ubránit dojmu, že jednodušší rapid byl v mnoha směrech také intuitivnější. Na navigaci je vázaný digitální přístrojový štít, který k ní dostanete, ať se vám líbí, nebo ne. Grafika se celkem povedla a velkoplošná mapa se hodí, vadí nám ale zpomalené reakce na povel tlačítek multimediálního volantu. Zatímco v rapidu se třeba palubní počítač měnil přesně tak, jak jsme otáčeli ovladačem, ve scale všechno trvá, snadno hledanou položku přeskočíte a my jsme se nejednou pěkně vztekali. Bagáži otevřený Škodovka bez pořádného kufru by nebyla škodovkou. Scala má delší zadní převis a v něm objem 467 litrů, což je o 52 litrů víc než u spacebacku (včetně prohlubně pro příplatkovou rezervu). Rozdíl je hlavně ve větší výšce pod platem. Samozřejmě nechybějí různé háčky, síťky ani očka, navíc je celý prostor čalouněný pohledným kobercem. Dlouhodobý test na 100.000 km Škody Rapid Spaceback 1.0 TSI: V polovině s jedním problémem Víko kufru lze nově ovládat elektricky (9600 Kč jen pro Style), bezkontaktní otevírání kopnutím po nárazníkem ale zůstává výsadou dražších modelů značky. Zato přišla nová funkce, kdy stačí za víko lehce zatáhnout a spustí se zavírání. Proč bychom si ale měli špinit ruku, když madlo chybí a stačí stisknout tlačítko? Napadá nás snad jen situace, kdy zaparkujeme blízko zdi a na spínač nedosáhneme. Co nám u scaly proti rapidu vyloženě chybí, je průvlak na lyže. Prý se konstrukčně nevešel. U rodinného auta škoda.

Motor, jízda Starý v novém Přeplňovaný litrový tříválec scaly se v základu shoduje s motorem, se kterým jsme v rapidu natočili 100.000 km a známe jej jak své boty. Změny se přesto najdou. Od loňského podzimu má povinně filtr pevných částic, který sice čistí výfukové plyny, ale také klade odpor a nepatrně brzdí auto v rozletu. Ve scale má tříválec o 4 kW víc, tedy 85 kW, shodných 200 Nm, nicméně je spojen s jinak odstupňovanou převodovkou, žene o 45 kg těžší auto a roztáčí větší kola. To vše může kartami zamíchat. A sice tak, že třeba na šestku jsme (pravda, zajetému) rapidu naměřili o sekundu svižnější zrychlení z 80 na 120 km/h. Jinak jedou obě auta více méně stejně. Je ale třeba uvážit, že náš zelený rapid je ještě ten původní, bez filtru. „Ofiltrované“ kusy z posledního půlroku výroby budou také trochu utlumené a hladovější, což odvozujeme z testu fabií, kde jsme verzi bez OPF a s ním porovnávali. Proti původnímu rapidu jede tedy novinka prakticky stejně, proti posledním exemplářům pak tedy o chlup lépe. Abychom byli aktuální, najdete v tabulce technických údajů u rapidu data současná, tedy nikoli platná pro náš testovaný exemplář – ten má o 2 km/h vyšší maximálku, o 0,1 s kratší zrychlení a o 0,3 litru nižší spotřebu. Jenže ta nová pro verzi s fi ltrem byla stanovena nikoli zkouškami podle nové normy WLTP, ale jen kulhavým přepočtem, což do všeho vnáší další zmatek. Scala už je samozřejmě homologována dle nové metodiky. Dlouhodobý test: Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI po 93.657 km - Jak přežil zimu? Takže se pojďme podívat spíš na realitu. Po dálnici scala klouzala za 6,9 litru, rapid za 7,1. Na okreskách nijak loudavým tempem jsme jeli se starší škodovkou úsporněji: 6,7 vs. 7,0 litru. A stejně tak při ostré jízdě: 12,5 vs. 13,6 l. Scala ale umí jezdit lehkou nohou i pod pět litrů a po celém testu nakonec ukázala průměr 6,0 l, o deci nižší než rapid. Rozdíl je to zanedbatelný a snadno ovlivnitelný stylem jízdy, naprosto objektivní je ale mnohem lepší odhlučnění tříválce hlavně v nízkých otáčkách a potlačení vibrací při rozjedu. Zatímco rapid zpočátku vrčí, aby ztichl až s rychlostí, scala je krásně jemná od prvních metrů. Údaje o testovaných vozidlech Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW Škoda Rapid 1.0 TSI 81 kW Motor, ventilový rozvod přeplňovaný zážehový R3, DOHC přeplňovaný zážehový R3, DOHC Zdvihový objem (cm3) 999 999 Největší výkon (kW/min-1) 85/5000-5500 81/5000-5500 Největší točivý moment (Nm/min-1) 200/2000-3500 200/2000-3500 Převodovka 6° manuální 6° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4362 x 1793 x 1471 4304 x 1706 x 1459 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2649, 1531/1516 2590, 1457/1494 Standardní pneumatiky 205/55 R16 185/60 R15 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1240/503 1195/535 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 620/1200 590/1200 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 467/1410 415/1381 Objem nádrže paliva (l) 50 55 Nejvyšší rychlost (km/h) 201 196 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,8 9,9 Emise CO 2 (g/km) 113 112 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 6,4/4,2/5,0 6,0/4,3/4,9 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 7,6 7,7 Pružnost na 5./6. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 11,0/15,3 11,1/14,2 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2800 2700 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 34,1 36,8 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 48,9/87,2/126,3 48,0/86,9/125,2 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 6,0 6,1 Kop, drnc vs. houpy hou Největší výtky k rapidu směřují ke komfortu jízdy. Na krátkých nerovnostech bouchá, na hrbolaté okresce sebou trhavě šije. Podvozek je hezky tuhý a můžete se do něj opřít s nečekaným sportovním zapálením, nicméně jízda postrádá plavnost. Pro tu musíte do scaly. I když zatím známe chování jen o 10 mm sníženého sportovního podvozku s přepínáním mezi standardním a tvrdším odpružením, musíme chválit. Scala se pěkně pohupuje a tam, kde rapid poskakuje, se její karoserie pohybuje hezky spojitě. Tužší podvozek a velká kola tolik nepřesvědčí třeba na dlažbě a kanálech, kde jsme čekali o něco víc, tady bude základní odpružení jistě komfortnější. Na druhou stranu se trochu obáváme, jestli už pak nebude scala příliš měkká, když přitlačíte na pilu. Už se sportovním podvozkem se víc naklání, neváhá mezi kužely zvednout zadní kolo a na táhlých nerovnostech se umí pěkně rozhoupat jak staré velké sedany. Uvidíme. Každopádně proti rapidu vnímáme stran komfortu velký posun a ostřejší svezení není v podání novinky o nic pomalejší. Nechá si líbit mnohem víc, než je pro potřeby každodenního života potřeba, a když máte chuť se svézt pro radost, tak nějak pěkně padne do ruky. Nová platforma umožnila implementovat do scaly celou řadu moderních technologií, o kterých si mohl nechat rapid jenom zdát. Volba jízdního režimu, zmíněný přepínatelný sportovní podvozek, samočinné parkování, adaptivní tempomat… Tady je posun od levné alternativy k hlavnímu proudu opět hmatatelný.

Závěr V úvodu jsme se ptali, jestli je Škoda Scala lepší než předchůdce Rapid Spaceback. Odpovídáme ano, byť ne jednohlasně. Novinka je šmrncovnější, postavená z kvalitnějších materiálů, nabízí nesrovnatelně bohatší výbavu, více vnitřního prostoru a jezdí o třídu komfortněji. Rozpaky mohou vzbudit vlastnosti poplatné trendu doby. Motor upravený podle nejnovější emisní legislativy není reálně úspornější a lépe jede neznatelně. Moderní digitální technologie část zákazníků potěší, ale stejná část z nich může být smutná, protože dřív se s autem žilo tak nějak snadněji. HODNOCENÍ (Za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům) Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI 81 kW DOJEM Design 1,50 2,50 Dílenské zpracování 1,50 2,00 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 1,00 2,00 Sedadla 1,50 2,00 Zavazadelník a variabilita 1,50 1,50 Ovládací prvky 2,50 1,50 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,00 1,00 Pružnost 1,00 1,00 Spotřeba 1,00 1,00 JÍZDA Řazení 1,50 2,00 Řízení 1,50 1,50 Brzdy 1,00 1,50 Ovladatelnost 1,50 2,00 Jízdní komfort 1,50 2,50 CELKEM Výsledná známka 1,39 1,71 Závěrečné pořadí 1. 2. Pořadí 1. Škoda Scala1.0 TSI 85 kW 2. Škoda Rapid Spaceback1.0 TSI 81 kW Plusy Vnitřní prostor Dlouhý a vysoký interiér Materiály a kvalita zpracování Velký kufr Komfortní a jistý podvozek Jisté jízdní vlastnosti Silný, tichý a úsporný motor Dynamika a nízká spotřeba Mínusy Složitější ovládání klimatizacea některých funkcí navigace Úzký prostor pro posádku Absence průvlaku pro lyže Uskákaný podvozek - Strohý design, laciné plasty Průměr celkem 1,39 1,71 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme známku 1,00, dále je stupnice rozdělena po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším pětidveřovým kompaktem s odpovídajícím motorem a výbavou dle požadavků Světa motorů je Hyundai i30 Fastback v akční verzi Made in Czech za 369.990 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 388.490 Kč. Za cenu od 388.491 Kč do 425.489 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu.

