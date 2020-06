Kia Ceed SW 1.6 CRDi 7DCT vs. Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 7DSG – Návrat do zaběhnutých kolejí

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Přestože poslední dobou zažívají SUV nebývalý rozvoj, Evropané milují kombíky všech velikostí. Segment nižší střední třídy to jen potvrzuje. Kompaktní kombi jsou rozumně rozměrná, nestojí svět a praktičností splní požadavky různých skupin. Poberou pětičlennou rodinu i se zavazadly na dovolenou, obchodní cestující do nich naloží spoustu zboží a v případě nižších manažerů působí i dostatečně reprezentativně. Stačí jen sledovat české silnice, kde se to octaviemi v provedení kombi jen hemží. Nová generace chce na úspěch předešlých verzí navázat a podle našich prvních zkušeností z předchozích testů k tomu má dobře nakročeno. Jak si ale povede v přímé konfrontaci s konkurencí? Pro první srovnávací test jsme zvolili Octavii Combi se vznětovým dvoulitrem a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Proti ní jsme postavili Kiu Ceed SW 1.6 CRDi 100 kW se shodnou převodovkou.

Snaha zaujmout

Při rozhodování zákazníků hraje důležitou roli vzhled vozu. Již při příchodu aktuální generace Kie Ceed jsme napsali, že nás z estetického hlediska příliš nenadchla. Ani po dvou letech názor neměníme, protože nám styl kombíku připadá až příliš účelový, nudný a bez zajímavého prvku. Nápaditější možná bylo i předchozí provedení, které designový směr značky Kia i modelu Ceed posunulo o pořádný krok směrem kupředu. Čtvrtá generace nám připadá zbytečně usedlá a tuctová. Možná to byl i cíl stratégů Kie, aby více vynikly speciální karosářské verze Proceed a Xceed.

Pro Škodovku představuje kombíková octavia nejdůležitější model nabídky. Vždy to bylo pohledné auto, což potvrzuje i aktuální provedení. Základem jsou vyvážené proporce a léty prověřená silueta. Proti předchůdkyni designéři některé detaily a prolisy přiostřili, jiné Údaje o testovaných vozidlech zase zaoblili. Nadělili jí kapotu zasahující až do blatníků, jako má superb, a šestiúhelníkovou masku, která se stane součástí všech nových škodovek. A u ní máme malé dilema. Dodává sice octavii originální výraz, ale ohraničit chromovaný rámeček ještě černým pásem, který vlastně na nic nenavazuje, nám přijde zbytečné. Zdařilé je naopak vodorovné žebrování přes celou spodní část nárazníku, jež octavii opticky rozšiřuje. K pojetí zadní části nemáme sebemenší výhrady. Díky náznaku odtrhové hrany u spodního okraje okna, prolisu dovnitř v oblasti registrační značky nebo masivnímu nárazníku působí dostatečně dynamicky. Plochu zadní části navíc rozbíjejí i zadní světla vystupující nad povrch. Poprvé jsou rozdělena na dvě části a zasahují až do víka kufru. Celá zadní část je vkusná a dostatečně šmrncovní.

Čistá duše

Podobně na nás působí interiéry. Základní linie palubní desky ceedu je maximálně jednoduchá. Masivní celek rozbíjejí ucelené bloky s přístroji a ovladači. Ten nejvýraznější spojuje přístrojový štít s výdechy ventilace a velkou obrazovkou multimediálního systému posazenou nad středový panel. Displej s úhlopříčkou 10,25“ budete mít u testované motorizace vždycky, protože od výbavy Exclusive patří do standardní výbavy. Jasně definované řidičovo území doplňují ještě ovladače na středovém panelu, který je vizuálně propojen se středovým tunelem. Vše je přehledné a kvalitně zpracované. Chybí jen větší estetická procítěnost, která by kabinu posunula hodnotově na jinou úroveň – vylisovaná atrapa prošívání na horní části palubky z normálního obýváku luxusní lóži neudělá. V ní se ocitáme, když přesedneme do octavie. Pokud zvenku prošla evolučním vývoje, uvnitř prodělala revoluci. Stylovější interiér v kompaktní třídě nenajdete ani u prémiových značek. Palubní deska působí jednoduše, čistě a svěžest jí dodává vodorovné dělení na tři části. Vrchního plastu je přitom na pohled málo. Všechnu pozornost na sebe poutá okrasný pás, který je dole ohraničen stříbrnou lištou a nahoře chromovanou linkou (až ve výbavě Style), jemně oddělující boční výdechy ventilace. Do něj jsou zasazeny standardně digitální přístrojový štít a velká, 10“ obrazovka navigace, za niž u výbavy Ambition připlácíte 19.800 Kč – základem je infotaiment Swing s 8,25“ obrazovkou. Sametový potah ladící s příplatkovým koženým čalouněním sedadel působí noblesně. Krása střídá nádheru. Stylisticky čistá jsou tlačítka uprostřed zakomponovaná do vystouplé hrany, výdechy pod nimi nebo dvouramenný volant. Chromovaná lišta na dveřích vytváří s kličkami pohlednou vlnku. Do takového prostředí by se ani klasická páka automatické převodovky nehodila a nový úsporný volič je s celkem v dokonalé harmonii.

Bolestná realita

Jenže drtivý nástup digitalizace v octavii má i svá úskalí. Myslíme tím složitost nastavování některých funkcí vozu. Středobodem je totiž velký displej, jehož prostřednictvím ovládáte úplně všechno včetně klimatizace. Trefovat se za jízdy na ikony není nic jednoduchého a odvádí to řidičovu pozornost. Pomocníkem by měl být dotykový pás – slider – pod obrazovkou, kde se teplota nebo hlasitost upravuje posunem prstu. Nejde to ale tak lehce, jak bylo asi původně v plánu – roztahováním dvou prstů od sebe zase přibližujete mapu navigace. Pro vypnutí funkce stop-start musíte jít do podmenu a jízdní asistenty včetně nepříliš oblíbeného hlídání jízdních pruhů ovládáte zase otočným válečkem na volantu.

Standardní virtuální kokpit lze přepnout do několika zobrazení a můžete si na každou část nechat promítat požadované údaje. Rozmanitost je nepřeberná a během chvilky jsme se spřátelili i s odlišným listováním v palubním počítači.

Jediné, co nám opravdu vadilo, bylo nulování údajů, kdy se musíte dostat do podmenu spodní pravou šipkou. Proč to nejde pouhým delším stisknutím jako dřív? A proč už Škodovka přešla jen na konektory USB-C? Jeden z těch čtyř určitě mohl být klasický, ke kterému máme všichni doma kabely.

Palubka kie není tak elegantní a čistá, ale ovládání všeho potřebného je jednoduché, intuitivní a přehledné. Samostatnými tlačítky vypínáte jízdu v pruzích, systém stop-start a teplotu si nastavíte otočnými ovladači.

Doba pohodlná

Škoda Octavia Combi v aktuální generaci lehce povyrostla. Na délku se natáhla o 22 na 4689 mm, na šířku o 15 na 1829 mm a na výšku o tři na 1468 mm. Rozvor 2686 mm zůstal zachovaný, protože novinka je postavena na modifikované původní platformě MQB A. Proti předchozí generaci tak kabina nepřináší více prostoru. Přestože se uvnitř díky jinak navržené palubní desce cítíme volněji, naměřená čísla nelžou. Na šířku i v podélném směru je interiér přibližně stejně velký jako u třetí generace – rozdíly jsou nepatrné. Ale rozhodně to není špatné znamení, protože předchozí octavia platila za nejprostornější vůz nižší střední třídy. Všude kolem sebe máme místa dostatek, na zadních sedadlech figurantovi s výškou 174 cm zbývá před koleny volných 13 cm. Jen nad hlavou ubírá potřebné centimetry příplatková prosklená střecha. Naštěstí však máme prostudovanou a změřenou i octavii bez ní, takže můžeme s klidným svědomím říci, že o pohodlí se nemusejí bát ani dvoumetroví dlouháni.

Kia Ceed SW je však silný soupeř. Posádce zajistí také dostatek prostoru, přestože je rozměrově o poznání menší a nápravy jsou u sebe o 3,6 cm blíže. Je vidět, že i konstruktéři Kie dokázali maximálně využít kompaktní základnu. Jenže těch pár centimetrů, o co je menší zvenku, jí na octavii chybí i uvnitř. Mladoboleslavské stálici se plně vyrovná jen v šířce. V podélném směru, a když porovnáme oba vozy bez střešního okna i v tom vertikálním, lehce zaostává.

U obou aut chválíme sedadla. V ceedu jsou pohodlná, dobře tvarovaná a dostatečně rozměrná. Jenže octavia je v tomto směru naprostá špička. Přidává navíc ideální tuhost a vpředu i výraznější boční vedení. Vzadu si zase užíváme vyšší opěradla.

Důležité litry

Na velikosti zavazadelníku si mladoboleslavská značka postavila svou image. Předchozí, třetí generace v roce 2013 umlčela konkurenci objemem 610 litrů, jenže postupem času se na scéně objevili větší stěhováci. Jedním z nich byla v roce 2018 i žilinská Kia Ceed SW, která nabízí 625 litrů. Ani tedy nepřekvapí, že škodováčtí konstruktéři dostali za úkol Octavii Combi dostat opět na vrchol nižší střední třídy. A díky 640 litrům se jim to opět povedlo. Základní rozměry jsou víceméně shodné jako dříve, litry navíc se podařilo najít především pod podlážkou, kde se může schovávat rezervní kolo – připlácí se za něj 3000 Kč. Praktičnost nákladového prostoru zajišťují různé pomocníky v podobě bytelných háčků, úchytů i standardně dodávaného průvlaku na lyže. Jenže trochu zamrzí, že za páčky pro sklápění opěradel z kufru si musíte připlatit 1900 Kč, dalších 4500 Kč dáte za mezipodlahu a jen síťový program a cargo elementy můžete mít zdarma, i když jen ve vyšší výbavě Style.

Praktičnost kufru ceedu je trochu sporná. Objemem sice patří ke špičce v segmentu, ale je hůře využitelný. Standardně se totiž dodává s dvojitou podlahou, pod níž jsou schovány velké plastové boxy. A ty jsou ke skeletu auta přišroubovány. Do celkového objemu jsou samozřejmě započítány, ale nejdou vyndat. Nemůžete tak podlahu snížit pro případ převozu něčeho velkého. Ke cti mu naopak musíme přičíst standardní páčky na sklápění zadních opěradel v bocích. Variabilitu testovacího vozu navíc zvyšuje dělení zadních opěradel v poměru 40:20:40, které je ale pouze součástí příplatkové sady Premium. U obou vozů potěší velký vstupní otvor, nízká nakládací hrana i možnost elektrického ovládání pátých dveří, vždy však za příplatek.

Údaje o testovaných vozidlech Kia Ceed SW 1.6 CRDi 100 kW 7DCT Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW 7DSG Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 171/10 175/13 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 93-101/97 88-97/92* Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 6-14/10 1-10/5* Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 150/148 149/147 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 140/135 139/137 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 49/50 x 51 51 x 50/49 x 49 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 49 66 x 49 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 82 x 105 84 x 103 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 62/185 62/193 * Výška a místo nad hlavou cestujících ovlivněna prosklenou střechou.

Vítr v peněžence

Nová Škoda Octavia vstoupila na evropské trhy velmi sebevědomě. Cenově patří k nejdražším modelům nižší střední třídy, což samozřejmě platí i pro provedení Combi. Nejlevnější motorizaci 1.5 TSI 110 kW koupíte za 636.900 Kč. Je to dáno hlavně tím, že v nabídce ještě není základní litrový tříválec a rovněž nejlevnější výbava Active dorazí později. Turbodiesel je samozřejmě ještě dražší a příplatek za automat bývá vysoký, takže testovaná octavia ani nemůže být levná. Jenže výsledných 731.900 Kč za provedení Ambition nám připadá přemrštěných – tohle už není dostupný kompaktní kombík pro masy. Ke cti škodovky patří bohatá výbava zahrnující litá kola, světlomety LED, startování tlačítkem, digitální příjem DAB multimediálního systému Swing s 8,25“ obrazovkou, rozsáhlá bezpečnostní výbava či velký virtuální přístrojový štít. Takže vyšší cenu by šlo s přimhouřením obou očí akceptovat. Jenže pak jsme se podívali do ceníku Kie a ten nám zase oči opět otevřel. Zjistili jsme, že škodovka vlastně nic extra nenabízí.

Nejsilnější diesel Ceedu SW s automatem je dodáván až od třetí výbavy Exclusive za přijatelných 619.980 Kč. Tedy o 111.920 Kč levněji než octavia, kterou strčí do kapsy až sedmiletou zárukou (nebo nájezdem 150.000 km) a vybaveností se jí vyrovná. U ceedu si sice musíte připlatit za světlomety LED, jenže ve standardu dostanete navigaci s velkou, 10,25“ obrazovkou, zadní parkovací čidla včetně zadní kamery nebo bezdrátové dobíjení mobilních telefonů. Digitální přístrojový štít je v případě Jihokorejce součástí paketu Premium, který obsahuje i bezklíčový vstup a startování, polokožené čalounění nebo elektricky ovladatelné víko kufru. A pak jsou tu další. Cenový etalon Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 96 kW 8AT v provedení Allure za 520.000 Kč stojí jen zlomek octavie. A takový Hyundai připravil speciální řadu All Inclusive, v níž kombi i30 se stejnou motorizací jako kia stojí 554.990 Kč, ale většinu prvků v tabulce má ve standardu. Kia a Škoda ale mají jedno společného. Ceed se již nabízí v plug-in hybridní verzi, Octavia dorazí na podzim.