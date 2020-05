Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic vs. Seat Tarraco 2.0 TDI DSG AWD – Milionové dilema

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Svět se mění a ten automobilový s ním. Nejde jen o nástup elektrifikace, ale také vyrovnávání rozdílů mezi prémiovými značkami a těmi, co cílí na masy. Moderní technologie a elektronika jsou dostupné pro všechny, takže i „lidová“ automobilka dokáže vytvořit luxusní dílko. Na druhou stranu i prémioví výrobci potřebují zvyšovat obrat a oslovovat širší skupinu zákazníků, takže u menších modelových řad upouštějí od drahé techniky, jako jsou podélně uložené motory a zadní pohon, a splývají s hlavním proudem. Proto se stalo, že ve srovnávacím testu proti sobě můžeme postavit technicky i cenově podobné modely značek Mercedes-Benz a Seat, což by ještě před rokem málokdo tipoval. Německý účastník klání se jmenuje GLB a na českém trhu je žhavou novinkou. Jde o středně velké SUV se základem v „áčkové“ řadě, tedy s motorem napříč a pohonem všech kol pomocí elektronicky ovládané spojky. Navíc může být GLB až sedmimístné. Může tedy poměřit síly s Volkswagenem Tiguan/Tiguan Allspace, Škodou Kodiaq nebo Seatem Tarraco, který máme v redakci na roční dlouhodobý test, srovnání se tedy přímo nabízí. Navíc v útrobách mercedesu pracuje obdobné spojení vznětového dvoulitru s výkonem 110 kW a dvouspojkového automatu, jaké má naše tarraco. A co je nejzajímavější - Mercedes žádá za svou novinku jen o pár tisícovek víc než španělská konkurence, což je u aut s cenou kolem milionu korun zanedbatelný rozdíl.

Hlavně neprovokovat

Pokud dáváte přednost neotřelému a nápaditému designu, zřejmě vás ani jedno z testovaných SUV neohromí. Jsou sice obě líbivá, ale chybí jim šťáva či výstřednost, která přitáhne pohledy okolí. GLB ctí firemní filozofii i u třídy GLB. Vzhledem k oblým konturám, charakteristické masce chladiče nebo tvaru zadní části zapadá do houfu ostatních produktů Mercedesu. Nebýt zvlnění spodní linie bočních oken nebo hranatějších předních světel, lehce byste si ho spletli s modelem GLC. Hlavní předností novinky jsou vyvážené proporce. Díky dlouhému rozvoru toho na převisy příliš nezbývá, a tak působí o něco kompaktněji než seat.

Vzhledem k tomu, že tarraco sdílí karosářský grunt s Vokswagenem Tiguan Allspace, moc prostoru pro kreativitu španělští designéři nedostali. Vyřádit se tak mohli jen na koncích auta. Přídi dominuje šestiúhelníková maska, na niž v horní části navazují podlouhlé, lehce zapuštěné světlomety. Jenže podobný výraz známe i od jiných automobilek. Jediný skutečně nápaditý prvek tak představuje odrazkový pás spojující koncové svítilny na zádi.

Dvojí přístup

Mercedes je uvnitř o něco odvážnější, protože i u GLB použil architekturu z aktuální třídy A. Tedy jednolitý podlouhlý displej MBUX, sdružující přístrojovou a multimediální část, který volně stojí před palubní deskou. Ta je v případě GLB o něco mohutnější, ale například kruhové výdechy nebo tlačítka jsou totožná s hatchbackem. Mercedes uvnitř působí luxusněji a prémiověji, což dotvářejí lesklé dotykové plošky na volantu nebo touchpad na středovém tunelu. Kabinu oživuje válcovitý prvek před spolujezdcem se vzhledem hliníku v „offroadovém“ stylu.

Vnitřku seatu vládnou zdrženlivější linie. Prostorově úspornou palubní desku zkrášluje vodorovná lišta s dřevěným dekorem posazená do výrazného prolisu. Do horní části je zasazena tradiční „kaplička“ se standardně dodávaným displejem a také dotyková obrazovka multimediálního systému, která je navíc posunutá co nejvýše, aby byla v ideálním zorném poli řidiče. Jednoduché tvary a jasné rozdělení se nám zamlouvají, stejně jako kvalita materiálů a zpracování. Uvnitř obou vozů jsme se tedy cítili velmi dobře a adekvátně ceně.

Hvězda s hvězdou na kapotě

Nikdy by nás nenapadlo, že při výběru „normálního“ středního SUV, kterých po českých silnicích jezdí tisíce, se vyplatí nejdříve prostudovat ceník Mercedesu. Ten totiž pro nový model GLB zvolil velmi přívětivou politiku a nadělil mu slušnou základní výbavu se sadou Advantage zdarma. Těšit se tak můžete nejen na běžné vymoženosti, ale i nadstavbu v podobě vestavěné navigace, parkovacího asistentu s čidly vpředu, vzadu a zadní kamerou, adaptivního tempomatu i elektrického ovládání víka kufru. To jsou všechno prvky, za které si musíte u Seatu Tarraco 2.0 TDI 110 kW DSG AWD připlatit, nebo sáhnout po vyšší výbavě Xcellence za 1.037.900 Kč. A nejen u něj. Cenový etalon Škoda Kodiaq 2.0 TDI 110 kW se čtyřkolkou a automatem sice pořídíte za 938.900 Kč, jenže verze Ambition působí proti mercedesu jako chudý příbuzný a na podobné úrovni stojící provedení Style je dokonce proti němu dražší. Tak nevíme, kde se stala chyba. Požadují značky spadající do koncernu VW za svá SUV nekřesťanské peníze, nebo se mercedes podbízí? Vzhledem k minimálnímu cenovému rozdílu a bohatší výbavě jsme GLB vylepšili známku na jedničku, a pokud by naše rozhodování mělo záviset jen na finanční stránce, určitě bychom sáhli po něm. Jen pro představu: GLB tak, jak ho vidíte na fotkách, stojí i s příplatky – například za barvu či 18“ litá kola v sadě Progressive – 1.115.152 Kč. Testovaný Seat Tarraco v provedení Xcellence s doplňky vyjde na 1.172.400 Kč, a to jsme do celkové částky nezapočítali tažné zařízení za 21.500 Kč.

Pořizovací náklady Škoda Kodiaq 2.0 TDI 110 kW 4x4 AP (etalon) Mercedes-Benz GLB 200 d 110 kW 4Matic 8G-DCT Seat Tarraco 2.0 TDI 110 kW DSG 4WD Základní cena 938 900 Kč (Ambition) 1 007 930 Kč 974 900 Kč (Style) Cena verze Světa motorů 949 300 Kč (Ambition + požadovaná výbava) 1 007 930 Kč 995 800 Kč (Style + požadovaná výbava) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač, parkovací čidla vpředu a vzadu, tempomat, automatická aktivace světel a stěračů, kola z lehkých slitin, navigace, multifunkční volant. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Digitální přístrojový štít Ne Ano Ano Světlomety LED 25 000 Kč Ano Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel 8000 Kč/15 000 Kč 8948 Kč/Ne 8500 Kč/Ne Přední a zadní parkovací čidla/kamera Ano/12 000 Kč Ano/Ano 10 000 Kč/6900 Kč Bezdotykový vstup/start tlačítkem 11 000 Kč/Ano 11 108 Kč/Ano 18 900 Kč*/Ano Navigace 10 400 Kč Ano 10 900 Kč Adaptivní tempomat 17 200 Kč Ano 18 000 Kč** Aktivní hlídání jízdních pruhů 20 000 Kč Ano Ano 3. řada sedadel 23 300 Kč 23 141 Kč 20 500 Kč Volba jízdních režimů 3000 Kč Ano 6900 Kč Metalíza 19 000 Kč 23 141 Kč 15 500 Kč Rezerva dojezdová/plnohodnotná 3000 Kč/6000 Kč Ne/Ne Ano/Ne Porovnání cen 949 300 Kč (100 %) 1 007 930 Kč (o 6 % horší) 995 800 Kč (o 5 % horší) Známka*** 1,00 1,00 1,00 Pořadí 1.-2. 1.-2. * Bezdotykový vstup s el. ovládáním víka kufru, ** součást paketu Safe Driving, *** známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Nohy narovnat!

Mercedes je ve všech směrech menší, takže lze předpokládat, že uvnitř bude mít španělské SUV převahu. A teoretické předpoklady se potvrzují, už když přesedáme z jednoho vozu do druhého. Rozdíl je v některých směrech značný. Mercedes nás vítá vzdušnou kabinou a v přední části máme kolem sebe místa akorát. Jenže tarraco je podstatně štědřejší a proti mercedesu máme pocit, že se v něm naše maličkost úplně ztrácí. Bereme do ruky laserový měřič, který naše prvotní poznatky jasně potvrzuje. Seat dominuje hlavně šířkou interiéru. Rozdíl v přední části se pohybuje kolem deseti centimetrů a my si lámeme hlavu, kde Španěl tento náskok nahnal, nebo spíše kde mercedes prohospodařil. Vždyť zvenku je tarraco širší jen o 5 milimetrů. Prostor nad hlavou je u obou vyrovnaný, tedy pokud se bavíme o přední části vozu.

Vzadu je i v tomto směru výrazně lepší seat, u nějž 174 cm vysokému figurantovi zbývá nad hlavou ještě 12 volných centimetrů. U mercedesu se musíme spokojit s osmi, protože jeho křesla jsou ukotvená ve vyšší pozici. Postavy narostlé nad 190 cm už budou mít problémy, aby se hlavou nedotýkaly stropu. GLB v zadní části o něco snížilo náskok tarraka v šířce kabiny, protože se Španěl v této oblasti lehce zužuje. Oba však bez problémů na zadní lavici přepraví tři dospělé cestující, kteří si v poklidu budou moci natáhnout nohy. V podélném směru jsou totiž testované vozy dimenzovány nadprůměrně. Mercedes využil obří rozvor náprav 2829 mm a v druhé řadě před koleny nám zbývá ještě 20 cm. Seat zašel ještě dál, protože v jeho případě máme před nohama volných dokonce 23 cm. Zkrátka paráda a pochvala pro oba. Testovaná dvojice je ve standardu vybavena podélným nastavováním druhé řady, takže ji posouváme úplně dopředu. A světe div se, i tak se dá v zadní části obou vozů pohodlně sedět a před koleny máme ještě shodnou šesticentimetrovou rezervu.

Častým přesedáním zjišťujeme, že se nám do zadní části seatu nastupuje lépe, protože má o sedm centimetrů širší dveře. Také nám více vyhovuje tvarování měkčeji polstrovaných sedadel. Křesla tarraka jsou pohodlnější a vyhoví širšímu spektru zákazníků. Tužší výplně a bočnice mercedesu jsme ocenili jen při slalomu mezi kužely, kdy poskytly tělu velmi dobrou oporu.

Údaje o testovaných vozidlech Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic Seat Tarraco 2.0 TDI DSG 4WD Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 166-180/6-20 166-183/6-23 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 96-105/94 95-104/98 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 10-19/8 9-18/12 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 145/145 154/151 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 133/135 143/140 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 51 x 48/48 x 48 51 x 49/48 x 46 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 66 x 50 63 x 49 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 84 x 108 84 x 107 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 73/195 72/188

Dovolená v pohodě

Velká SUV by měla pojmout i zavazadla pro celou rodinu. A ani jedno v tomto směru nezklame. Obě navíc přidávají notnou dávku variability v podobě podélně posuvné druhé řady, nastavitelného sklonu opěradel dělených v poměru 40:20:40, takže si můžete uprostřed vytvořit průvlak na dlouhé předměty. Body navíc dostává tarraco, které standardně dodává i sklopné opěradlo spolujezdce, takže uvnitř vozu můžete vytvořit ložnou plochu s délkou 216 cm. Tuto možnost nabízí i mercedes, musíte si za ni ale připlatit 4628 Kč – v našem případě jí ale vybaven nebyl.

Zajímavé překvapení přineslo porovnání samotného objemu kufru. Jak Seat, tak Mercedes udávají shodných 760 litrů při posunutí zadní lavice dopředu. Jenže už od pohledu je zřejmé, že tarraco je mnohem prostornější. Jak jsme psali nedávno v tématu o měření objemů, počet vyskládaných litrových kvádrů a reálná využitelnost jsou dvě odlišné věci. Zkrátka a dobře tarraco nabízí delší ložnou plochu, spoustu místa kolem podběhů a naložíte do něj víc než do mercedesu s rovnými boky. Proto si navzdory shodnému udávanému objemu odnáší horší známku. Mercedes na rozdíl od seatu prozrazuje i další hodnoty. Proto například víme, že se sedadly posunutými dozadu, tedy tak jak většina lidí běžně jezdí, nabízí objem 570 litrů, což je pořád slušná hodnota.

U obou vozů chválíme velký vstupní otvor, rozumně vysokou nakládací hranu a u mercedesu i standardní elektrické ovládání pátých dveří. Oba jsou vybaveny dvojitou podlahou pro vytvoření rovné ložné plochy při sklopení zadních opěradel.