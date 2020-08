Mladoboleslavská Škoda se ohlíží za 125 lety své historie

Okřídlený šíp nedávno uspořádal propagační jízdu dvanáctky historických i moderních automobilů ze své produkce. Oslavy 125 let od založení původní firmy Laurin & Klement vrcholí. Tahle „cesta časem“ vedla od továrního muzea v Mladé Boleslavi kolem zámků Mčely a Loučeň, vozy se zastavily i v Úhelnici, kde má automobilka testovací centrum.

Kola, motorky, auta...

Oba Václavové, tedy mechanik a technik Laurin a obchodník, cyklista a knihkupec Klement začínali v roce 1895 výrobou jízdních kol. Vlastně nejprve jen montáží z jinde nakoupených dílů. Ale zaregistrovali si vlasteneckou značku Slavia. Pokračovali „motocykletami“, kdo první na světě umístil motor do rámu místo pozice nad předním kolem a poháněl řemenem kolo zadní? Pravděpodobně oni!

Produkce skutečných automobilů začala po experimentech s quadricyckly voiturettou (francouzské označení pro lehké vozíky) typu A (1905). Sedmikoňový dvouválec stačil k dosažení 40 km/h, dodnes se dochovala pětice „áček“. Na motocyklovém poli po zisku Coupe Internationale ve francouzském Dourdanu sobě ani ostatním neměla továrna co dokazovat. Jenže velmi záhy se dopracovala k vytvoření akciové společnosti (říjen 1907) a také k velmi širokému výrobnímu programu, prvnímu osmiválci ve střední Evropě (FF, 1907), z bran vyjížděly kromě osobních aut různých velikostí také nákladní automobily, autobusy a během Velké války populární motorové pluhy Excelsior.

Dvacátá a třicátá léta

Soutěžní úspěchy pokračovaly i před ní, hlavně v přetěžkých dálkových jízdách. To už byla automobilka Laurin & Klement největší v Rakousku-Uhersku. Po konfliktu ale nebyla v novém státě, který dostal název Československo situace nijak růžová. V polovině 20. let se tedy schovala pod křídla strojírenského giganta, původně plzeňských Škodových závodů. Licenční Hispano-Suizu stavěnou právě v západočeském městě vystřídala Škoda 860. Tu má sice muzeum ve sbírkách rovněž, propagační jízdu ovšem neabsolvovala. Za zmínku samozřejmě stojí, okřídlený šíp už těžko někdy bude mít o dva válce v motoru více než prestižní britský aristokrat Rolls-Royce.

Luxusní Superb vznikl v letech 1934-1949 v mnoha podobách se šestiválcovými motory, hrstku jich poháněly osmiválce. Nejmladší kusy připomínaly americké limuzíny své doby. Vlajková loď byla opravdu velmi pohodlná a prostorná. Mnohem levnější Popular dělal čest svému jménu a získal si opravdovou popularitu. Patřil k nejlevnějším československým automobilům a díky němu se Škodovka dostala na první příčku mezi domácími výrobci. Používal systém „transaxle“, tedy převodovku uloženou vzadu a nikoli vpředu za motorem. Jízdy se zúčastnilo známé černé kupé Monte Carlo.

Po druhé světové

Druhou světovou válku mladoboleslavská továrna přežila bez komplikací až do středy 9. května 1945. V deset hodin dopoledne ji bombardovalo sovětské letectvo. Produkce zmodernizovaného Popularu, tedy Tudoru 1101 se tak rozjela až v květnu 1946. Ten později prošel modernizací. Mezi dvanácti účastníky jízdy chyběl „sedan“ 1200/1201, který už měl celokovovou karoserii, ta se obešla bez obvyklé dřevěné kostry.

Přišel „mezityp lidového vozu“ a po něm jeho zásadní technická modernizace Octavia s přední nápravou s vinutými pružinami. Z ní vycházel půvabný kabriolet Felicia, toho jména první a nástupce krátce vyráběné 450. Ceny zrestaurovaných vozů dnes šplhají přes milion korun za kus. Ano, částky nutné k pořízení starších škodovek jsou aktuálně hodně absurdní. V letech 1966-1972 vznikala na Novém Zélandu Trekka se stejnými „střevy“ a jednoduchou hranatou karoserií.

Embéčko a erko

Nemohlo chybět embéčko, které nastartovalo v roce 1964 přechod koncepci „vše vzadu“. Možná už byla za zenitem, ale podobných aut vznikala v té době ještě spousta. Mladoboleslavská továrna u ní však vydržela ze známých důvodů příliš dlouho, až do začátku 90. let. Řada MB si vysloužila přezdívku „tisíc malých bolestí“, protože dětské nemoci se odstraňovaly až za pochodu. Jenže šlo o poslední škodovku na mnoho let, která byla plně srovnatelná se západní konkurencí. A tehdejší AZNP (Automobilové závody, národní podnik) se staly konečně velkosériovým výrobcem díky pro ni postavené nové továrně. Až dosud se rodily ročně maximálně desetitisíce kusů s velkým podílem ruční práce.

1000 MB měla poprvé skutečně samonosnou karoserii a hliníkový blok motoru z hliníku. Ten se vyráběl patentovaným procesem tlakového lití. Řada 100/110 byla jen důkladnou modernizací embéčka, projekty konstrukčně modernějších modelů se do výroby nedostaly. Půvabná 110 R ale nepokračovala v cestě nastolené tudorem MBX, obdobná karosářská varianta existovala jen coby prototyp. Kupátko bylo mnohem půvabnější a stalo se základem úspěšných soutěžních a závodních stotřicítek RS. Řada 105/120/130 včetně všech derivátů sice překonala jako první hranici dvou milionů vyrobených kusů, ale mezi auty, která vykonala propagační jízdu její zástupce chyběl. Vlastně neměla vůbec vzniknout, natožpak se prodávat čtrnáct let.

Favorit

Favorit nedávno vyhlásil britský Autocar, nejstarší dosud existující motoristický časopis na světě nejdůležitějším modelem v celé její historii. Aby ne, neznamenal jen přechod na přední pohon, vždyť ji vlastně zachránil! Díky němu Volkswagen zadluženou automobilku koupil. Jedna z nejpovedenějších privatizací velkého podniku u nás (také ji schvalovala česká a nikoli federální vláda) vystřelila Škodu tam, kde je dnes. Co na tom, že první série měly mnoho much?

Favorit nenavrhl Giuseppe „Nuccio“ Bertone, ten byl manažerem studia, nýbrž jeho tehdejší šéfstylista Marc Deschamps, interiér pak Eugenio Pagliano. Změna koncepce umožnila vytvoření kombi Forman, to chybělo v portfoliu takřka dvě dekády. A vrátily se i pick-upy.

Pod křídly VW

První generace moderní Octavie pak nabídla zákazníkům skutečně nové auto, nikoli jen radikální modernizaci předchozího modelu, jakou byla Felicia. I když tvarově velmi povedenou. Je Škodovka pouze montovnou jako kolínská TPCA a Nošovice? Ale kdeže! V Česaně neusnul vývoj včetně motorů pro celý koncern VW. V mezinárodním týmu designérů pracují Češi a jejich návrhy se leckdy dostanou i do série, typickým příkladem je pomalu končící třetí Fabia. Ano, samozřejmě, společnost je v německých rukách, jenže bez nich bychom jezdili v renaultech, případně výhradně importovaných vozech.

Čtrnáct let produkce Octavie (1996-2010) Škodovka těžko někdy zopakuje. Yeti znamenal vstup do kategorie moderních SUV. I když do série třeba nepřežila svislá koncová světla v zadních sloupcích, přesto se jednalo o velmi povedený vůz s velkými okny, před faceliftem možná originálnější než po něm. Mohl mít i praktické individuálně posuvné zadní sedačky systému VarioFlex. Současný výrobní program zahrnující Kodiaq, Karoq a Kamiq je prodejně velmi úspěšný, i když si design vysloužil spoustu kritiky, o jménech končících na „q“ nemluvě, byla také častým terčem vtipů. Názvy vozů Škoda ráda bere z historie, což platí i o označeních RS a Monte Carlo. Laurin & Klement se pak už čtvrt století používá pro luxusní výbavu.

Současnost

Ve flotile propagační jízdy nechyběla ani moderní Scala. Té se zatím obchodně celosvětově moc nedaří. Letos jich za prvních šest měsíců prodala automobilka 27.300, loni jich bylo 39.100, i když se nenabízela celý rok. Ale zároveň představuje první škodovku, která je permanentně online. Pro někoho naprostá zbytečnost, pro jiného důležitá věc. Elektrické SUV Enyaq iV se stále skrývá pod kamufláží, ke koupi bude až příští rok. Jízdy se ale účastnilo také, zatím nejmladší čtyřkolový výrobek z Mladé Boleslavi se tak potkal s tím nejstarším. Zda je tohle skutečná budoucnost, ukáže čas.

Zdroje: Škoda Auto, archiv autora, Motorcycle.com, Wikipedia, auto.sme.sk

Foto a video: Škoda Auto