Motosalon EICMA Milán: Těšíme se na jaro

Motocyklový svět se po dvou letech sjel do italského Milána, kde se na výstavě EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) již od roku 1914 prezentují slavné i méně známe značky motorek, skútrů, čtyřkolek a samozřejmě všeho, co s tím souvisí.

Ve srovnání s posledním, předloňským ročníkem si nešlo nevšimnout slabší účasti novinářů ani komprese vystavovatelů do menšího počtu hal (dvě a půl namísto čtyř), ale ti, co přijeli, do toho šli naplno. A tak zatímco nedávný rádoby autosalon v Mnichově byl jen trapnou fraškou, návštěva EICMA stála za to.

Dorazila řada významných hráčů, a jak už to tak v posledních letech bývá, elektřina jiskřila z většiny stánků.

Nechyběly světové ani výstavní premiéry, mašiny všeho druhu, a dokonce ani svůdné hostesky. Sice v respirátorech, to ale na druhou stranu stimulovalo fantazii pozorovatelů. Navíc když měl fotograf dostatečně dlouhý objektiv a byla tím zaručena bezpečná vzdálenost, neváhaly slečny ochranu na chvíli sejmout.

A které expozice jsme hledali marně? BMW, Ducati, Gas Gas, Harley-Davidson, Husqvarna, Indian nebo KTM. Pro prezentaci svých novinek zvolily bezpečnější online cestu.

CFMoto

Čínská značka CFMoto dobyla Evropu s terénními čtyřkolkami Gladiator, s čtvrtinovým tržním podílem je jasným lídrem.

Od uzavření partnerství s rakouskou společností KTM výrazně přitlačila i na aktivity ve světě jedné stopy a po návštěvě milánské výstavy je zřejmé, že jméno CFMoto uslyšíme ve spojení s motorkami čím dál častěji. U příležitosti veletrhu jsme položili pár otázek dvěma zásadním mužům čínského gigantu.

Tři otázky pro Carlese Solsonu, šéfdesignéra motocyklové divize

Jste šéfdesignérem motocyklové divize CFMoto. Budete pracovat i na čtyřkolkách, které nyní navrhuje rakouské studio Kiska?

S designéry čtyřkolek vedeme úzkou spolupráci, sdílíme nápady, nicméně mým úkolem je soustředit se na motorky. To jsou zcela jiné, emotivnější produkty pro jiné zákazníky a vzhledem k plánům značky budu mít i tak víc než dost práce.

CFMoto je ve světě motorek mladá značka. Znamená to pro vás lehčí, nebo naopak těžší práci, než když jste navrhoval například pro MV Agustu s hlubokými kořeny?

Návrh motorky je pokaždé velká výzva. Pro mě není rozdíl, jestli pracuji pro italskou, německou, nebo čínskou značku. Vždy se ji snažím co nejlépe pochopit, porozumět zákazníkům a dostat ze sebe maximum. Na práci pro CFMoto je úžasné, že nestavíme jen nový stroj, ale zakládáme identitu celé značky. V podstatě z pohledu evropského jezdce vytváříme historii, která značce z jeho úhlu pohledu chybí.

Vaše motorky se prodávají po celém světě. Musíte dělat speciální úpravy pro čínský, evropský nebo americký trh?

Samozřejmě se snažíme najít design atraktivní po celém světě. Ale pokud existuje způsob, jak udělat nějaký produkt lokálně ještě atraktivnější, uděláme to. Pro Čínu například navrhujeme nižší pozici sedla, určité designové modifikace zase přizpůsobujeme na míru Evropě.

Rozhovor s Marcusem Ferchem, viceprezidentem CFMoto pro Evropu

Ve čtyřkolkách jste evropská jednička. Jaký cíl si stanovila motocyklová odnož?

Tato divize je ve zcela jiné pozici než zavedená ATV. V Evropě začínáme a nedávalo by smysl vytyčit si jasnou metu. Pro nejbližší období máme jediný cíl – stát se viditelnou, rozpoznatelnou značkou.

Můžete odhalit něco z vašich plánů?

Naše přesná strategie se teprve formuje, ale vydáme se do dalších segmentů. Pro sportovní řadu SR například plánujeme samostatnou značku.

Zůstane nízká cena jedním z hlavních lákadel?

Je jasné, že jako mladá značka musíme být v cenové politice agresivní. Když se značka etabluje, získá image a přesvědčí kvalitou, na čemž pracujeme, nemusí už být cena dominantním důvodem ke koupi. Ale poměr užitné hodnoty a ceny pro nás bude nadále důležitý.

CFMoto zatím vyvíjí a vyrábí v Číně. Nechystáte se za hranice domácí země?

Máme dva designérské týmy v Evropě, což je důležité pro jiný úhel pohledu na naše produkty. Uvažujeme o továrně v Jižní Americe, ale Evropa není v tomto ohledu tématem. Ani výrobní kapacity našeho partnera KTM.

KTM je ikonou dakarské rallye. Nechystáte se také zúčastnit?

Zatím to nemáme v plánu. Teď se soustředíme na vstup do mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě Moto3 právě prostřednictvím KTM.

Některé asijské automobilky zvažují kvůli emisní legislativě a spojeným nákladům opustit evropský trh. Vy se naopak snažíte prosadit. Je to pro vás tak důležité, když třeba doma v Číně patříte k nejprodávanějším?

Evropa je moc velká na to, abychom zde nebyli. Prodá se zde milion motorek ročně. Zákazníci jsou nároční, a když uspějeme zde, pomůže nám to i jinde.

Pracujete na elektrické motorce?

Máme dva roky starý koncept elektrické čtyřkolky, ale motorky jsou o vášních a emocích. EV dává smysl pro městskou přepravu, ve skútrech, ale pro nás to není aktuální téma, i když na vývoji samozřejmě pracujeme.

Co možná o značce nevíte

CFMoto existuje 32 let a je to soukromý rodinný podnik.

Zaměstnává přes 4000 lidí.

Ve více než 100 zemích ji zastupuje přes 3000 dealerů.

51 % odbytu představují čtyřkolky, 42 % motorky, 1 % motory a 6 % příslušenství či doplňky.

V segmentu terénních čtyřkolek, bugin a pracovních autíček je CFMoto prodejní jedničkou v 17 evropských zemích včetně České republiky (60 %), Slovenska (54 %) nebo Rumunska (70 %)…

Koncept CFMoto SR-C21

Mezi největší hvězdy motosalonu patřila studie supersportu SR-C21. S tímto segmentem má CFMoto velké plány, menší kubatury už prodává a pomalu se chystá na postup do vyšších tříd. Koncept tak není předobrazem konkrétního stroje, spíš naznačuje designový směr, jakým se chce značka ubírat. A soudě podle nadšených reakcí novinářů, když z mašiny spadla plachta, designér Carles Solsona se trefil do černého. Je tu vše, co má dravec 21. století mít: ostré rysy, charakteristický podpis LED, spousta karbonu, a dokonce i letmo zavěšené zadní kolo. To mimochodem dostala coby novinku i loni představená malorážka SR300. Co se skrývá pod kapotáží konceptu, nám nechtěl nikdo říct, ale spekulace o novém dvouválci 450 cm3 současně nikdo nevyvrátil. Jisté je jedno – mašina v tomto duchu půjde do výroby a značka vyrábí motory až po litr...

CFMoto SR-C21

CFMoto 700CL-X Sport a ADV

V letošním vydání číslo 35 jsme testovali nový scrambler 700CL-X Heritage s řadovým dvouválcem 55 kW. Ten se prodává za 175.990 Kč a v Miláně se konečně ukázaly finální verze jeho sourozenců. Jako první dorazí do Česka už v prosinci 700CL-X Sport. Kromě dravějšího designu získal tužší podvozek, o palec menší, 17palcové přední kolo, nižší řídítka, ostřejší mapu motoru, a hlavně nejlepší brzdy, jaké dnes může produkční motorka dostat – slavné Brembo Stylema. Cena je přitom pořád lákavá – 199.990 Kč. Mezi Heritage a Sport zapadne v průběhu příští sezony dobrodružný 700CL-X ADV s vyšší stavbou, drátěnými koly a terénním obutím. Cena ještě nebyla stanovena.

CFMoto 700CL-X ADV

CFMoto Gladiator X450 a X520

Evoluce střední řady jednoválcových čtyřkolek přináší modernější design (opět od rakouského studia Kiska) a řadu technických vylepšení, například se zvětšil rejd kol. Oba modely dorazí v polovině příštího roku v krátké i dlouhé variantě. Pro představu současná X450 startuje na 149.990 Kč.

CFMoto Gladiator X450

CFMoto 800MT Sport a Touring

Předprodukční prototyp cestovního endura s řadovým dvouválcem KTM LC8 jsme jako první redakce na světě otestovali v SM 20/21. V Miláně se oficiálně představila evropská verze s finálními parametry 67 kW a 75 Nm, kterou si budete moci koupit od jara. Nabízet se bude základní verze Sport s litými koly (předpokládaná cena 249.990 Kč) a Touring s drátěnými koly, tlumičem řízení, rychlořazením či antihoppingovou spojkou, která by měla stát kolem 276.000 Kč.

CFMoto 800MT

CFMoto Gladiator X1000 Overland

Nejprodávanější čtyřkolka CFMoto se představila ve vyšperkované verzi Overland s hromadou originálních doplňků, jako jsou rámy, kryty, kufry, nástavce blatníků či unikátní lakování. Overland je s cenou 343.990 Kč o 44.000 korun dražší než standardní dvouválcový mastodont. Kdybyste jednotlivé doplňky kupovali samostatně, vyjdou vás mnohem dráž.

CFMoto Gladiator Overland

CFMoto Gladiator X110 a EV 110

Novinkou v nabídce značky jsou dětské čtyřkolky. Konzervativnější X110 pohání jednoválec 110 cm3 zatím bez technických údajů, futuristickou EV 110 pak elektromotor o výkonu 4,5 kW. Prckové na ní mohou uhánět až 45 km/h. Oba modely budou k mání příští rok, na ceny je ale zatím brzy.

CFMoto Gladiator EV-100