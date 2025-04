Nádherný Spyker C8 si dnes málokdo vybaví. Tento byl láska na první pohled

Kořeny značky Spyker sahají až do roku 1880, kdy se nizozemská dílna bratrů Jacobuse a Hendrika Jana Spijkerových začala formovat jako výrobce kočárů (včetně královského) a později (už jako Spyker) automobilů a letadel. Tato kapitola skončila bankrotem v roce 1926, celkový účet činil asi 1500 vozů, kolem stovky letadel a dvakrát tolik leteckých motorů.

Nové dějiny se začaly psát v roce 1999 díky společnosti Spyker Cars, za níž stál nizozemský miliardář Victor Roberto Muller. Následná kariéra se podobala jízdě na horské dráze – za vrcholy lze považovat uvádění krásných a výkonných vozů C8 Spyder, C8 Aileron a C8 Preliator, vstup do formule 1, případně převzetí švédské automobilky Saab, za údolí opakující se boje s nedostatkem peněz. Poslední vzepětí slibovaly roky 2020 a 2021, potřebný impuls měli zajistit ruští investoři a německá výroba. Covid, neserióznost vyhlédnutých partnerů a útok na Ukrajinu ale značku opět pohřbily.

Ve výsledku si tak dnes Spyker málokdo vybaví, na čemž má velký podíl i miniaturní počet jeho automobilů, které jezdí po světových silnicích – vždyť firma jich v celé své novodobé historii vyrobila asi tři stovky! Jedním z nich je vyobrazený vůz C8 Spyder s pořadovým číslem 013. Vlastní ho Jasper den Dopper, úspěšný nizozemský podnikatel a někdejší majitel několika ferrari. Jedno z nich, konkrétně 360 Spider, ho ostatně ke klenotu z jeho domoviny náhodou přivedlo.

Když se mu totiž porouchala převodovka a Dopper vůz odvezl k dealerovi maranellské značky na opravu, uviděl na place také spyker. Tenkrát v roce 2016 to byla láska na první pohled, Jasper se okamžitě dohodl na odkupu a brzy se také pustil do úprav: prvním krokem byla výměna volantu z lotusu za původní spykerovský, tedy v podobě letecké vrtule.

Jenže okamžitě nastal problém: správný kus se nedal nikde koupit. Jasper se tedy rozhodl ho znovu vytvořit. Díky dobrým kontaktům v automobilovém sektoru se mu podařilo získat originální formy pro odlévání do písku. U jednoho vyrobeného exempláře ale nezůstalo, záhy jich vzniklo šedesát a všechny našly své zákazníky! Vlastně tak ani není divu, že Dopper prodal svá ferrari a pustil se do nové aktivity zastřešené všeříkajícím názvem Spyker Enthusiast.

Ponor do tajů značky byl důkladný, nadšenec například zjistil, že první vozidla C8 Spyder byla vyrobena ručně ve Velké Británii a až později se přešlo ke Karmannu v Osnabrücku. I exemplář s číslem 013 je jedním z těch, které vznikly u CPP Manufacturing v Coventry a které Spyker používal jako testovací vozidla. Přísně vzato jde o prototyp schopný provozu na silnici - auto tedy není dokonalé. Jasper se proto rozhodl ho demontovat, ponechat pouze podvozek speciálně vyvinutý Spykerem a zbytek znovu postavit – svépomocí.

Protože nezbyly prakticky žádné díly, Jasper začal shánět originální výkresy a plány a kupovat vše, co našel. Všechny komponenty, které nedokázal sehnat, vytvářel znovu – pěkně pečlivě, se všemi detaily. Na konci tak byl C8 Spyder #013 lepší, než když byl nový. Zvěsti o úspěšném projektu se v malé komunitě fanoušků rozšířily jako lavina a Jaspera brzy začali kontaktovat majitelé spykerů z celého světa. Z prodeje dílů a drobných oprav se během pár let přešlo na komplexní služby, takže Spyker Enthusiast ve městě Veghel je nyní asi nejlepší adresou, pokud jde o záležitosti týkající se dnes již téměř neznámé značky.

Z automobilů rozesetých po celém světě Jasper a jeho tříčlenný tým dodnes opravili 108 a 21 kompletně zrestaurovali. Bezpočet spykerů také vybavili novými „správnými“ díly, jako je oblíbený vrtulový volant za 5000 eur nebo hliníkové víčko nádrže za 700. Zrušená sbírka ferrari byla nahrazena kolekcí spykerů, Dopper jich má přes deset.

Z okolo tří set vyrobených vozů je kolem sto dvaceti C8 Spyder, dále vzniklo 60 kupé C8 Laviolette a 13 kusů o půl metru delšího homologačního modelu C8 Double 12S. Zbývající objem dodaly prototypy jako C12 Zagato nebo D8/D12 Peking-to-Paris. Podle Jaspera bylo 70 až 80 procent spykerů dodáno v barevné kombinaci černá/koňaková. Sám ale takovou nemá, je prý příliš obyčejná. Cílem je mít unikátní kousky, k čemuž pomohla i Česká republika.

Zlatý vůz C8 Double 12S (#208), jeden ze tří s automatickou převodovkou a 4,2litrovým motorem V8 z Volkswagenu Phaeton a zároveň jediný spyker, který byl kdy dodán se sadou zavazadel Louis Vuitton za kdysi šílený příplatek 100.000 eur, byl údajně vypátrán právě u nás! Dnes má toto auto pravděpodobně hodnotu kolem 1,5 milionu eur.

Hned vedle stojí favorit pana majitele. C8 Spyder #210 byl původně dodán do severního Německa a je v mnoha ohledech jedinečný. Je to jeden ze tří vozů lakovaných v barevném schématu Maserati MC12, jediný s ráfky v barvě karoserie a jediný se čtyřmi koncovkami výfuku. Bohužel právě tento exemplář potkal smutný osud: technická závada jako následek špatně provedené opravy způsobila shoření automobilu. V roce 2019 z něj Jasper ve Velké Británii našel pouze ohořelý podvozek. Auto tedy přestavěl – a to přesně tak, jak v roce 2009 opustilo továrnu Karmann v Osnabrücku.

Ale podobně zajímaví jsou také majitelé nizozemských vozů. Extravagantní sporťáky si vedle hudebních a hereckých hvězd (Alicia Keys, Jennifer Lopez) oblíbili i kontroverzní podnikatelé nebo královské rodiny. Jasper při hledání aut cestoval po celém světě, byl v Maroku, Číně či Dubaji. Třeba takový C8 Laviolette #147. Tento spyker kdysi patřil vládci Dubaje a Dopperovi zabralo spoustu času a přemlouvání, aby ho přidal do své sbírky. Jde mimochodem o jediného zástupce řady C8 s barevným stropem. A je to také automobil, který jsme vyzkoušeli.

Ani téměř 25 let po svém představení nevypadá vůz staromódně, spíše nadčasové. Co na fotkách není patrné: supersport je extrémně kompaktní, téměř drobný. Se svými 4,19 metru je téměř o deset centimetrů kratší než současný VW Golf. Všechny díly karoserie jsou vyrobeny z hliníku, prázdná hmotnost se pohybuje kolem 1200 kilogramů. Spyker nemá normální kliky: motýlkové dveře se otevírají buď pomocí malého tlačítka na vysoce leštěném vnějším zpětném zrcátku, nebo mnohem efektněji pomocí dálkového ovládání. Předpokladem je, aby si plynové tlumiče v průběhu let udržely náležitou kondici.

Vnitřek tohoto modelu C8 Laviolette je v ostrém kontrastu s elegantním lakem Gunmetal Grey. Dubajský královský zákazník se totiž rozhodl pro interiér Tropicana. Na výslovné přání tak bylo všechno včetně stropu zahaleno do zářivě oranžové. Na papíře to zní šíleně, ale v reálu to vážně vypadá dobře, což jistě částečně potvrzují i fotografie.

Start je samozřejmě rovněž neobvyklý. Zámek zapalování je umístěn v odkládací schránce, která byla převzata z Audi 100. V raných spykerech se dokonce obyčejný klíč od Audi musel do zámku zasouvat, což bylo poněkud nešikovné. U novějších modelů už jej stačilo do přihrádky v palubní desce jednoduše umístit. Poté odklopíte červený kryt zapalování, přepnete páčkový vypínač a stisknete startovací tlačítko v masivní vyfrézované palubní desce.

Osmiválec před zadní nápravou se ozývá s krátkým štěknutím. Na rozdíl od toho, co se často uvádí, nemluvíme o motoru z prvního Audi R8, ale spíše o agregátu z A8 D2. První spykery byly dodávány s V8 z Audi S8, později procházely úpravou. Výkon byl zvýšen na 405 koní, což dnes nepůsobí jako impozantní hodnota, ale nezapomínejte, že auto zároveň mnoho neváží.

C8 Laviolette umí stovku za 4,5 sekundy a teoreticky to dotáhne na 300 km/h. Na holandských silnicích posetých cyklisty nejde maximálka ověřit, ale lehkost je znát hned od prvních metrů. A navíc ty zážitky!

Oranžová oáza z kůže a hliníku nedeptá žádnými obrazovkami nebo levnými plastovými plochami. Pojetí řadou věcí odkazuje na tradiční anglickou školu, nad hlavou se díky rozměrnému oknu klene modré nebe. Vzhledem k úzkému prostoru pro nohy a stacionárním pedálům hned jako řidič oceníte úzké boty, jinak je ale obecný pocit z prostoru řekněme útulný.

Spojka manuální šestistupňové převodovky má oproti očekávání příjemný záběrový bod a díky točivému momentu 480 N.m vůz plynule zrychluje. V tuto chvíli si připomínáme, že na palubě nejsou žádné pomůcky - chybí ABS i posilovač řízení, kontrola trakce stejně jako ESP. Spyker nabízí starosvětské řízení par excellence. Odkryté řazení připomíná Pagani. Dráhy jsou krátké a převody je potřeba sázet s důrazem. Odkrytá mechanika ale dělá z každé změny převodového stupně opravdu komplexní zážitek. Totéž platí o vrtulovém volantu, který se skvěle drží. To, že nemá žádný airbag, je však lepší vytěsnit. Což není tak těžké, protože člověk se musí pořádně soustředit na jiné věci. Výhled ven je všechno, jen ne dobrý. Čelní sklo je jako úzké kukátko, směrem dozadu je to opravdu tristní. A boční okna lze stáhnout jen částečně.

Jenže je tu ještě motor, a 4,2litrový vidlicový osmiválec je právě v provozní teplotě. Takže dvojka, 2000 otáček a plný plyn – atmosférický agregát dobře reaguje a vytáčí se mnohem zlomyslněji, než byste od jednotky původně z reprezentativního Audi S8 čekali. Zrychlení je působivé a zdá se intenzivnější, než jaké je ve skutečnosti. To je způsobeno především báječným zvukem: basovým ve spodní části, dále stále vtíravějším, jak stoupají otáčky, a brutálním skoro jak při závodech, když se otáčkoměr dostane blízko limitu 7000/min. Na řadě je tedy trojka, bleskurychlá díky krátkému řazení. A podívaná začíná znovu...

A když nohu z plynu sundáte, do zvukové bouře se přímíchává nádherné, opravdové vynechávání zapalování! Brzdy AP Racing, které Jasper osadil novými destičkami, vyžadují zvyk a hodně síly. To samé řízení bez servomotoru, alespoň tedy v nízkých rychlostech. Jakmile je vůz v tempu, nabízí skvělou zpětnou vazbu.

Spyker C8 Laviolette je prostě skvělý, i po těch letech. Nefiltrované a emotivní jízdní chování, interiér stejnou měrou láskyplný jako propracovaný a pestrý. To, že tu a tam není zpracování dokonalé, nevadí – vždyť je to všechno domácí práce. Navíc to skvěle koresponduje s označením, které občas mezi fanoušky zaslechnete: totiž že spykery jsou takové pagani pro chudší…

Kaleidoskop

V roce 1907 se vůz Spyker zúčastnil závodu z Pekingu do Paříže,, na což v moderní éře upozornilo nádherné SUV D8/D12 Peking-to-Paris

Spyker patří mezi průkopníky pohonu všech kol

Kolem roku 1903 představil Spyker podvozek s difuzorem, který bránil zvedání prachu při jízdě

Manželka Sama Jansona, jednoho z historických šéfů značky Spyker, zajela mezi válkami několik rekordů na motocyklu, třeba na 1000 mil a 24 hodin

Vozy Spyker jezdily i v policejních službách

Spykery C8 Spyder vyráběl i Karmann v Osnabrücku, a to v letech 2002 a 2008

V roce 2002 značka debutovala ve 24 hodinách Le Mans

Vozy Spyker si bylo možné půjčit také v Česku

Mottem firmy je heslo Nulla tenaci invia est via, což se dá volně přeložit jako Není neprůjezdné cesty

Moderní Spyker C8 si zase zahrál v akčním filmu Boj s Jasonem Strathamem a Jetem Li

Značka Spyker byla v moderní době jedním z průkopníků tak zvané beznákladové individualizace, kdy byla v ceně automobilu zahrnuta i možnost různé věci měnit

V roce 2011 jednal Spyker o investici ve výši 120 milionů eur s čínskou společností Hawtai, poté s další čínskou firmou Great Wall - oboje ztroskotalo

Autombil Spyker zařadil do své sbírky také známý americký motoristický nadšenec Jay Leno

Podle webu Classic.com se průměrná cena v aukcích prodávaných spykerů za posledních pět let pohybovala okolo 362 tisíc dolarů, nejlevnější byl C8 Spyder za 240.000 USD

V Le Mans s vozy Spyker nejvíce jezdili Tom Romeo Coronel (Nizozemsko), Peter James Dumbreck (Skotsko) a švýcarský pilot Andrea Chiesa

Nečekaně velká je nabídka kovových modelů...

Zdroj: poskytnuto magazínem Auto Bild, video: Spyker