Nehoda náhle vyřadila rodinnou mazdu z provozu. Co teď koupit? Volba překvapila nás i rodiče
Život občas nejde podle plánu. Chtěli jsme si skvělou benzinovou mazdu už nechat, ale najednou přišla nehoda a vše bylo jinak. Teď je potřeba vybrat mamce nové auto!
V roce 2018 jsem měl na starost výběr rodinného auta. Velký kombík jako dřív už nebyl potřeba. Nakonec padla volba na Mazdu CX-5 s atmosferickým 2,5 litrem o výkonu 145 kW (ještě bez GPF), automatem a pohonem všech kol. Mazda ještě neměla Android Auto/Carplay, ale jinak nic důležitého nepostrádala. Absence otravných asistentů v podobě výstrahy překročené rychlosti nebo větších zásahů do řízení byla jedině plusem. Naopak nechyběla Matrix světla, head up displej nebo kvalitní audiosystém Bose. Tenkrát ve vrcholné výbavě Revolution Top vyšla na nějakých 907.900 Kč s DPH i bez dealerské slevy.
CX-5 se řidila moc hezky, byť třeba sedačky, jízdní komfort ani vyváženost nedosahovaly na úrovně Mazdy 6 a vzadu nebyl nadbytek místa. Táta si také trochu stěžoval na pomalejší předjíždění proti turbomotoru, já v režimu manuálního řazení zase násobil spotřebu. Celkově jsme však byli s autem spokojení. Pro lepší komfort se jen koupily menší originální kola.
Během 7 let převzala po tátovi řízení spíše máma. Mazdu si jako SUV střední velikosti velmi oblíbila a dlouhodobou spotřebu benzinu stáhla na nějakých 7,2 litru na 100 kilometrů. Nepřišla žádná porucha, ale to se není čemu divit, protože auto za celou dobu ujelo jen asi 25 tisíc kilometrů. Prostě „okolo komína“. Delší cesty jezdí rodiče spíše vlakem, nebo rovnou letadlem.
Náhlá totálka
Když na začátku léta do rodinné konverzace přistály fotky nabourané mazdy s vystřelenými airbagy, zděsil jsem se. Mamka byla naštěstí v pořádku, tedy kromě zcela pochopitelného šoku z vystřelených airbagů a nehody, kterou nešlo ovlivnit. Viníkem byla řidička, která z nepochopitelných (nebo nepřiznaných) důvodů náhle přejela do protisměru. Pojišťovna to vyhodnotila jako totální škodu a byť se domnívám, že auto se stejně na silnici vrátí s dalším majitelem, pro nás to je uzavřená kapitola.
Mazda CX-5 |
Dostal jsem za úkol vybrat nové auto. První reakce smutných rodičů zněla „zase bychom chtěli mazdu“ a já bych jim rád vyhověl, jenže doba se změnila. Ona CX-5 generace KF se zrovna přestala vyrábět. Našly by se sice skladovky, jenže srovnatelně vybavená CX-5 najednou stála o zhruba 200 tisíc víc než tenkrát… Vylepšeny byly přitom jen drobnosti.
Kupovat si po 7 letech stejné auto za mnohem víc peněz by se asi chtělo málokomu. V hledáčku byla i Mazda CX-60, ale ta už je podstatně dražší, mnohem mohutnější a naftový ani plug-in hybridní pohon se úplně nehodil k našemu využití. Definitivním naštváním skončilo představení nové CX-5. Dostala stejný 2,5 litrový motor, ale kvůli evropským předpisům byla značka nucena přiškrtit výkon na 104 kW. To je o celých 41 kW méně, než jsme si se stejným motorem koupili v roce 2018.
A jak to nakonec dopadlo? Škoda Elroq za téměř 1.300.000 Kč. Nyní bych se chtěl omluvit všem odpůrcům elektromobility či škodovky, že jsem je možná přinutil vyprsknout jejich nápoj. Dejte mi ještě pár řádků pozornosti, zkusím to vysvětlit.
Naši bydlí v rodinném domu a během vlastnictví Mazdy CX-5 přibyly na jeho střeše solární panely, na které stát poskytoval dotace. Dlouhé dálniční trasy téměř nejezdí a tak mě napadlo uvažovat o elektromobilu. Naši byli vůči tomu zpočátku trochu skeptičtí, protože v naší vesnici skoro nikdo elektroauto nemá a tak se ani není s kým poradit v hospodě. Museli mi věřit. Hlavním požadavkem byla karoserie středního SUV, to mamce vyhovovalo.
Nakonec jsme tedy po dlouhém rozhodování skončili u Škody Elroq 85. Přiznávám, že když jsem poprvé viděl výslednou cenu, trochu se mi protočily panenky – po dealerské slevě jsme se dostali na 1.190.500 Kč s DPH. To je skoro o třetinu víc, než stála původní Mazda CX-5, ale bohužel dnešní realita trhu je neúprosná.
Plná palba
Objednaná specifikace ale není žádné holátko. Základem je Elroq Selection 85 s baterií o kapacitě 82 kWh a výkonem 210 kW. Táta už si na pomalejší předjíždění stěžovat nebude. Výběr barvy padl na světle pastelovou zelenou Timiano v kombinaci s interiérem Loft, což je o něco detailněji propracovaný látkový interiér, který dostanete bez příplatku k vyšším výbavám elroqu. Kožený interiér za 60.000 Kč je vlastně to jediné, co auto nemá. A zůstalo hezky na základních 19” kolech pro maximální komfort. Sportline ve výsledku vychází jen o pár tisíc dráž, ale černé doplňky, obří kola a nižší podvozek nikdo z nás nechtěl. Není nad to udělat si vlastní specifikaci.
K tomu jsme přihodili několik praktických věcí a paketů – tažné zařízení, Drive Plus s adaptivním podvozkem a pádly pro ovládání rekuperace, tepelné čerpadlo, prodlouženou záruku na 5 let, velkorysý Advanced paket zahrnující mimo jiné Matrix světlomety a prémiové audio, Klima paket plus a nakonec i přenosnou nabíječku iV. V podstatě vše, co člověk může u takového auta chtít, je zaškrtnuto.
Výsledkem je, že naši se sice rozloučili s benzinem, ale na oplátku dostanou auto, které se ideálně hodí k jejich současnému životnímu stylu. Denní pojížďky po okolí pokryjí z domácí zásuvky či wallboxu, energie půjde většinou přímo ze solárů na střeše. Když už vyrazí na delší cestu, 82kWh baterie by měla bez problémů zvládnout přes 500 kilometrů reálného dojezdu. A rychlé nabíjení na cestách už dnes není takový strašák jako před pár lety.
První dojmy
Náš kousek bude vyroben až koncem září, ale prodejce rovnou poskytl náhradní vůz – zcela nového Elroqa 85 v základnější výbavě. A jaké jsou první dojmy? Mamce se líbí celkově líbí, jen byla pochopitelně otřesená z nehody a tak návrat na silnici nebyl nejjednodušší. Elroq je o 4 centimetry širší než původní auto, ale pocitově je rozdíl možná ještě výraznější. Z elroqu je trošku horší výhled v některých směrech, je to zkrátka více masy, však také váží i půl tuny víc než původní mazda. Nový Renault 4, kterého zrovna testuji, je na tom co se týče výhledu lépe, ale vlastně to ani nejsou konkurenti. Elroq je mnohem silnější, těžší, má širší pneumatiky. Není to zkrátka žádný městský vůz.
Mamku jsem zkusil trochu trénovat, aby se nebála opticky širokého auta. Elroqa jsme vzali na opuštěné parkoviště, kde jsem z pet lahví udělal bránu, která byla na každé straně o nějakých 5 cm širší než auto. K lehkému překvapení máma tuto bránou třikrát za sebou bezchybně a svižně projela. Přesvědčila se tak, že její obava z odhadu je trochu falešná.
Celkově je mamka spokojená. Dvoutunový elroq nabídne proti původní CX-5 větší pocit bezpečí, více než dostatečné zrychlení, praktičtější kufr s poličkami a háčky, více prostoru na zadních sedačkách a o jedno tlačítko jednodušší život, protože ho nemusíte ani startovat, stačí nastoupit s klíčem. Všichni jsme si zamilovali také skvělý rejd, elroq má poloměr otáčení jen 9.3 m. Pohon všech nepotřebuje nikdo z nás.
Táta hodnotil až po prvním měsíci používání a nakonec označil elroq za lepší auto než původní mazdu, na kterou jinak nedal dopustit. Elroqa považuje za celkově lepší auto a hodně si vyhrává s jeho dobíjením z přebytků. Slunečný den dokáže nabít i přes 200 kilometrů dojezdu. A když počítal cenu dobíjení ze sítě, vycházelo by to stále zhruba na polovinu toho, co stál benzin do Mazdy CX-5.
Mně se na paradoxně na elroqu líbí, že jezdí jako větší a těžší auto. Konečně má člověk pocit jako z pořádného kusu auta, však stejnou platformu použilo Audi pro Q4 e-tron. Z karoserie i zavěšení je cítit bytelnost. Vyšší hmotnost mi nevadí, díky lehčímu předku auto zatáčí hezky a konvenční brzdy téměř nepoužívá, takže ani netrpí. Líbí se mi pohon zadních kol, protože auto má víc trakce a nehrabe na každé mokré křižovatce. Kdo by si před 10 lety myslel, že budeme kupovat škodovku s pohonem zadních kol a dvourozměrnými pneumatikami. Tato koncepce funguje skvěle, elroq jezdí opravdu hezky.
Nic není pro každého
Našlo se i pár negativ. Odhlučnění na hrubém asfaltu ve vyšší rychlosti není proti násobně dražším autům nic moc, u elektromobilu to hodně vynikne. Jako dynamičtějšího řidiče mě trochu štve hodně dlouhý a mdlý chod brzdového pedálu, ale dá se na to zvyknout. Softwaroví mágové dokázali udělat i třistakoňovou zadokolku docela nudnou, protiprokluz se rozbliká ještě předtím než kola ztrácí trakci. Něco mi říká, že vyndat z tohoto auta pojistku ESP, dějí se docela šílené věci, ale nebudu to pokoušet, je to přeci auto mamky.
Smyslem článku není nikomu cpát elektro. Kdyby byl náš elroq odkázaný na drahé rychlonabíjení, nemá smysl. Rovněž to není ideální auto na každodenní lítání po dálnici. Ale pro konkrétní použití mých rodičů se zatím jeví skvělé.
Nejlepší čas koupit?
A co bude za deset let? Přirozeně vyvstává otázka, jak dlouho takové auto vydrží — hlavně baterie. Elroq 85 používá 82kWh akumulátor typu NMC (nikl-mangan-kobalt), z něhož je využitelných zhruba 77 kWh. Výhodou této technologie je vysoká energetická hustota, díky které je baterie relativně kompaktní a umožňuje dlouhý dojezd. Dobře zvládá i vysoké nabíjecí výkony a v evropských podmínkách je spolehlivá i v zimě. Pokročilý systém tepelného managementu navíc pomáhá držet články v optimálním rozmezí, takže se snižuje riziko rychlého stárnutí a zkracuje se doba nabíjení.
Prvních pár let mohou ztratit několik procent kapacity, ale pak se stárnutí téměŕ zastaví. Na druhou stranu platí, že NMC baterie nemusí časté dobíjení na 100 % – ideální je nabíjet maximálně na 80–90 %, pokud chcete jejich životnost prodloužit. A to není problém, plný dojezd máma stejně nevyužije snad nikdy.
A co elektromobily za pár let? Vývoj jde dál a automobilky už dnes hledají způsoby, jak omezit závislost na drahých a geopoliticky citlivých kovech, mezi které patří právě i kobalt nebo nikl z NMC článků. Stejný trend se týká i elektromotorů: inženýři zkoumají alternativy k permanentním magnetům, které obsahují vzácné zeminy. Vedle nových typů magnetů na bázi železa se testují také motory, které magnety nepotřebují vůbec – synchronní stroje s vinutým rotorem (WFSM/EESM) nebo motory se spínanou reluktancí (switched reluctance).
Ty sice šetří drahé suroviny, ale obvykle mají horší kultivovanost chodu, jsou hlučnější a někdy i méně účinné, takže pro běžného řidiče mohou působit méně „prémiově“. Firmy jako ZF už mají prototypy a je možné, že se během několika let objeví i v sériové výrobě. Pro zákazníka to může znamenat, že elektromobily budoucnosti budou možná o něco méně účinné nebo výkonné než dnešní špička, ale zároveň levnější, nezávislejší na rizikových dodavatelských řetězcích a ekologičtější. Každopádně věřím, že elroq bude poměrně trvanlivý, tak snad se nemýlím.
Zdroj: autorský text, foto: auto.cz