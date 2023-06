Bílé okresní SPZ

Tehdy nebyl součástí značky vlevo umístěný modrý pruh, ve kterém je kromě písmen CZ také kroužek z hvězdiček Evropské unie. Ten se začal používat v roce 2004. Došlo také k oficiálnímu přejmenování SPZ (státní poznávací značka) na RZ (registrační značka). Termín „espézetka“ však přežívá dodnes. Bílé značky jsou dobovým a dnes už i ceněným artefaktem. Pokud je ještě máte, zachovejte je.

Tenisák na tažném zařízení

Možná to byl pokus o vtip, možná bylo na vině nějaké kolektivní šílenství. Tenisák na tažném háku byl ještě na konci minulého tisíciletí běžným jevem na našich silnicích. Jeho původní účel, tedy ochrana před poškozením při nárazu do tažného zařízení, byl často zastiňován jeho dekorační funkcí. No, vypadá to tenisově! Místo tenisáku si lidé na tažné dávali také obal od zmrzliny ve tvaru kostky, pamatujete?

Zamykací páka na volant

Dnes se možná zdá tato mechanická ochrana před odcizením vozu jako kuriozita. Ale pokud jste měli v 90. letech auto a chtěli jste spát v klidu, pak zamykací páka na volant byla nezbytností. Spousta motoristů si dokonce na tento předmět vybudovala takový vztah, že jej ponechala ve svém voze i poté, co technologie postoupily daleko vpřed. Dnes zažívají páky comeback, protože moderní zloděje naopak překvapí.

Různé nálepky

Nálepka „A“ pro nováčky za volantem, „B“ pro zrakově postižené řidiče, nebo třeba klasické nálepky se znakem automobilky. A povinnou nálepku CZ pro cestu do ciziny. A kdo by neznal nálepky s postavičkami Simpsonových či jiných populárních postav, které nám sdělovaly, že „na palubě je dítě“ nebo „pes“. Nesmíme zapomenout ani na nálepky z motorsportu, třeba Kamei, Castrol, Pirelli, Hella...

Stínítka s přísavkou na okna

Jaký by to byl výlet bez stínítek na bočních oknech? Byly praktické, ale také sloužily jako další plátno pro různé obrazce a motivy. Často na nich byly vyobrazeny oblíbené postavy z dětských komiksů, a to vše doplněné o nápisy jako „Na palubě je princ“ nebo „Na palubě je princezna“. Ze silnic je vytlačilo hlavně tónování oken a folie. Už téměř nevídám ani rozkládací clony pod čelní sklo používaných během horkých dnů.

Neony pod autem

Neonová světla montovaná pod autem byla populární v 90. letech i na začátku nového tisíciletí. Tento prvek dále podpořil film Rychle a zběsile. Ačkoliv tento trend není legální, v České republice šlo o dobovou módní vlnu. Na takových Mimoňských válkách byste jich napočítali stovky. A na pár autech z těch stovek to i vypadalo dobře a futuristicky.

Antény

Ty dlouhé, pružné i vysouvací antény, které se tyčily na autech. Kdo z nás si nepohrával s myšlenkou, že by mohl poslat zprávu do vesmíru, nebo alespoň naladit rádio Jerevan? A komu nepřipomínají autíčka na dálkové ovládání? Dnes jsou tyto antény nahrazeny modernějšími systémy a z nových aut zmizely.

A tak můžeme poslouchat rádio i v automyčce, do které jsme s anténou nemohli. Vlastně i ty automyčky jsou už trochu přežitek. Kdo zrovna nespěchá, jede raději na „wapku" a to je pro lak jedině dobře.

Nosič na kola na zádi auta

Kolo připevněné na nosič na zádi vozu bylo něco jako neoficiální symbol dovolené. Kdykoli jste viděli auto s koly na zádi, věděli jste, že jeho řidič a posádka jsou na cestě za dobrodružstvím. Dnes jsou tyto držáky stále k vidění, ale nejsou tak obvyklé jako dříve.

Plyšové kostky na zrcátku

V devadesátých letech bylo velmi populární mít na zrcátku dekorativní plyšové kostky. Méně známe je, že tento zvyk původně vznikl v USA, ve zlaté éře hot rodů, kdy se tak poznávali pouliční závodníci. Dnes byste za ně dostali pokutu, protože brání ve výhledu z vozu v zorném poli řidiče.

Podložka na sedačku z korálků

Korálkové podložky na sedačky byly populární jako jednoduché, ale účinné řešení pro pohodlí na cestách. Zlepšovaly odvětrávání a měly masážní efekt. Přestože jsou dnes často považovány za zastaralé a kýčovité, tenkrát nesměly chybět v žádném taxi. A do svých aut si je dával také Václav Havel.

Napadají vás další věci z českých silnic, které bohužel (nebo bohudík) vymizely? Podělte se s námi v komentářích.