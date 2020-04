Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto po roce 1989 i díky začlenění do koncernu Volkswagen Group neskutečně ožila. Díky masivním investicím nabídla nové modely a významně rozšířila svoji modelovou řadu. Jenže vedle úspěšných modelů (konkrétně Octavia je dnes nejprodávanější kombi v Evropě a jedno z nejprodávanějších aut na starém kontinentu vůbec) se našlo i pár přešlapů. Které modely se nepovedly a můžeme je považovat za nejhorší škodovky novodobé éry?

Vybrali jsme pět takových modelů Škoda, přičemž výsledný výběr je vcelku různorodý. Najdeme v něm vládní speciál, sedan, který se dočkal jediné generace, superlevnou variantu s vysmívaným vzhledem, oslavu velkých úspěchů v rallye nebo facelift kdysi originálního SUV.

Škoda Octavia Long

Miloš Zeman je dlouhá léta propagátorem automobilů tuzemské výroby, které vyzdvihoval už v dobách, kdy byl ještě předsedou vlády. Ostatně tehdy, na konci devadesátých let, využíval Tatru 700, díky čemuž byl Zeman poslední vrcholný politik využívající osobní vozy této značky.

Právě na Zemanův popud vlastně vznikla i Škoda Octavia Long. Tehdejší premiér tvrdil, že by členové vlády měli jezdit vozy tuzemské výroby. A tak když Tatra pomalu končila s výrobou osobních vozidel, hozenou rukavici zdvihla Škoda. Jenže do příchodu prvního novodobého Superbu (dorazil v roce 2001) bylo v druhé polovině devadesátých let ještě daleko, a tak se muselo improvizovat. Vládní speciál proto vznikl na bázi jedničkové Octavie.

Jenže rychle se ukázalo, že liftback nižší střední třídy pro takový účel není zrovna vhodný. Auto proslavené krátkým rozvorem se muselo prodloužit, konkrétně do oblasti B sloupků byl vložen speciální díl, který Octavii natáhl o 80 mm, na výsledných 4.591 mm. Rozvor Octavie Long činil 2.592 mm.

Jenže výsledek nebyl zrovna pohledný, navíc navzdory zvětšení byla luxusní Octavia vybavená koženým čalouněním, obložením imitací dřeva, klimatizací nebo elektricky ovládanými a vyhřívanými sedačkami pořád zkrátka malá. Sám Zeman s úsměvem tvrdil, že z vlády se do auta vejde jen ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. A tak z plánované produkce 250 exemplářů nakonec bylo jen pár kusů, ručně stavěných v Česaně. A vláda raději pořídila vozy Audi, původně používané při zasedání měnového fondu a světové banky v Praze na podzim roku 2000.

Škoda Fabia sedan

Fabia první generace dorazila na trh s bohatou nabídkou karosářských variant. Po pětidveřovém hatchbacku v roce 1999 postupně následovaly i odvozený kombík, sedan a užitkový model, vzniklý na bázi kombi. Jestliže Fabia Combi existuje dodnes a podle nejnovějších zpráv nakonec přece jen vznikne i v příští generaci, s Fabií sedan jsme se rozloučili po pouhé jedné generaci.

Sedan zkrátka tolik nenadchnul a přestože se společně s kombi vyráběl ještě nějakou dobu po představení druhé generace Fabie, stal se nejméně žádanou karosářskou variantou modelu. A tak Fabia sedan skončila v propadlišti dějin. Zda to bylo neforemně tvarovanou zádí, se už asi nedozvíme, pravdou ale je, že malé sedany se v Evropě nikdy výrazně neprosadily a postupně zmizely z nabídky. Vždyť dnes se za takové auto v západní Evropě dá považovat leda Dacia Logan a i tu mnozí pro její rozměry řadí spíše do nižší střední třídy.

Na evropských trzích se tak Škoda sedanů zcela vzdala, jinde ve světě je ale stále nabízí. Vždyť model Rapid je mimo Evropu dodnes nabízen právě ve specifické variantě s karoserií sedan, ať už mluvíme o čínském modelu inspirovaném vzhledem Scaly, nebo o tom indickém, vycházejícím z tvarů Fabie.

Škoda Fabia Junior

Škoda je odjakživa považovaná za automobilku nabízející rodinné vozy s atraktivní cenovkou, byly ale doby, kdy chtěla soupeřit s těmi vůbec nejlevnějšími automobily na trhu. Proto se v roce 2001 začala prodávat Škoda Fabia Junior s ambicí konkurovat takovým vozům jako Renault Thalia, později Dacia Logan.

Pro zajištění co nejnižší cenovky tak byla oholena doslova na dřeň. Poznávacím znamením byly nelakované nejen kliky dveří a kryty vnějších zpětných zrcátek, ale také nárazníky, což u vozu s ladnou karoserií s plynulými tvary vypadalo mnohem hůře než u někdejšího hranatého Favoritu nebo Felicie. V základu byla navíc i maličká 13palcová ocelová kola bez krytů. Snaha o maximální úsporu nákladů ale byla znát také uvnitř, Fabia Junior tak postrádala kryt schránky před spolujezdcem, stejně jako plato kryjící zavazadelník. Nešlo ani nastavit intenzitu podsvícení ukazatelů.

Výbava pak logicky zahrnovala jen to nejnutnější, okna se ovládala na kličku, také zrcátka bylo nutné nastavit manuálně. Chyběl i posilovač řízení, což byl důvod, proč se Fabia Junior dočkala většího volantu z Octavie. Výškově nebo snad podélně nastavitelný samozřejmě nebyl. Zázraky se pak nedaly čekat ani od motoru, na trh Fabia Junior přišla s motorem 1.0 MPI o výkonu 37 kW, který časem nahradil nepříliš silnější tříválec 1.2 HTP (40 kW).

Škoda Fabia Junior zkrátka byla holobyt se vším všudy. Dnes je tak v autobazarech přehlíženým vozem, každý raději sáhne po nějaké lépe vybavené verzi. A přestože se nakonec Junior prodával dlouhá léta, v druhé generaci Fabie jsme se už takové varianty naštěstí nedočkali. Doba se zkrátka posunula a takové auto by už tolik zákazníky nezaujalo.

Škoda Yeti 2013

Yeti vstoupilo na trh v roce 2009 jako nečekaně atraktivní a originálně vyhlížející vůz. První sériové SUV mladoboleslavské automobilky totiž vsadilo na svébytný vzhled s roztomilou přídí definovanou rozdělenými světlomety a zajímavou siluetou, díky čemuž si rychle našlo své fanoušky. Mezi ně nepochybně patřil i Jeremy Clarkson, který jej ještě v době Top Gearu porovnával s Ferrari i Range Roverem, přičemž z obou srovnání vyšlo Yeti vítězně.

O to větší šok způsobil facelift z roku 2013. Už špionážní snímky prototypů naznačily, že Yeti přijde o originální tvář, což se při premiéře potvrdilo. Yeti dostal nové světlomety, už bez svébytných mlhovek, které jej připodobnily k ostatním modelům značky. Než by to modernizované Škodě Yeti už neslušelo, někteří ji dokonce vychvalují více než předchozí variantu, už to ale zkrátka nebylo „ono.“ Z originálu se zkrátka stal uniformní model, který více zapadl v davu. A to byla podle nás škoda...

Škoda Fabia R5 Edition

Rok 2017 byl pro mladoboleslavskou značku nesmírně úspěšný na poli rallye, získala řadu vítězství v různých šampionátech, a tak se Škoda rozhodla tyto úspěchy oslavit. Na trh tedy dorazila oslavná edice Škoda Fabia Edition R5, jejíž produkce byla limitována na 1.300 exemplářů, z nichž jen 300 bylo určeno pro český trh.

Jenže jestli jste čekali nějakou exkluzivitu inspirovanou závodní Škodou Fabia R5, museli jste být zklamáni. Edice totiž byla speciální jen vlastně v kombinaci bílé barvy ve stylu tovární Fabie R5 s černými detaily a případně na přání dodávanými zelenými koly. Technika byla totiž zcela konvenční, o pohon se totiž postaral motor 1.4 TSI o výkonu 92 kW, kombinovaný se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, tedy kombinace známá z tehdejšího Rapidu. Ve své době sice šlo o nejsilnější agregát v nabídce Fabie (a jediný čtyřválcový), na sportovní derivát slavící závodní úspěchy to ale zkrátka bylo málo. Důstojná oslava závodních úspěchů zkrátka vypadá jinak, tohle nebyl hot hatch ani zdaleka.