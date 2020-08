Obnova ikonického Dodge Charger R/T trvala přes 3000 hodin

Šedesátky minulého století byly přívětivým obdobím automobilismu, jinak by nevznikly přemotorované bestie s pohonem zadních kol. Toho času byly Spojené státy globálně největším producentem ropy, proto neexistoval problém krmit mnohalitrové motory tepající minimálně osmi válci.

Před 60. léty se vyrojilo nespočet ikonických příkladů automobilového vývoje, takový Dodge Charger objektivně patří mezi nejpamátnější symboly ze všech. Svalnatá karoserie skrývající čelní reflektory je legendární, burácející zvuk posílá do kolen. Drsný musclecar si vydobyl uznání nejen díky četnému nasazení do hollywoodských trháků jako Death Proof, Blade či Fast and Furious.

Dodge Charger verze R/T byl poprvé popularizován akčním thrillerem Bullit vydaným v roce 1968. Mafiánské akční krimi se odehrává v ulicích San Francisca, kde se kromě kultovního Fordu Mustang proháněl i Charger v jedné z nejpamátnějších scén téměř dvouhodinového filmu.

Pozdější modelové řady Chargeru zůstaly působivé, nicméně druhá generace je dodnes zdaleka nejatraktivnější. Typ R/T produkovaný v roce 1969 poháněl atmosféricky plněný osmiválec V8 Hemi o objemu neskutečných sedm litrů. Mastodont pod kapotou uměl vyvinout energii 316 kW (431 koní) a 664 Nm točivého momentu. Tehdy se v Československu vyráběly škodovky 1000 MB s litrovým motorem a za oceánem Američané sedlali extrémní kupé s pohonem zadních kol a manuální převodovkou k tomu. Charger takto dokázal akcelerovat na 100 km/h za 4,9 sekundy s maximální rychlostí 220 km/h.

Renovace během 125 dní od nejlepších v oboru

Technicky i tvarově nestárnoucí svalnatec neztratil nic ze svého charismatu ani po jednapadesáti letech. Své o tom ví restaurátorská firma Classic Investments, která se pustila do urputné renovace černého exempláře. Dodge se ocitnul v nejlepších rukou podrobených letitým zkušenostem, jelikož se londýnský spolek milovníků aut roky zaměřuje na kvalitní opravy historických ikon. Nastala chvíle obnovy Chargeru postupem, jenž je pro britské specialisty samozřejmostí. „Produkt naší pečlivé snahy je znovu vytvořený a opravený klasický vůz podle standardu, který je stejný a často i lepší, než přímo z továrny,“ uvádí Classic Investments.

Sebevědomá slova jsou potvrzena, protože mezi renovacemi řady nádher se pěkně vyjímá jeden z nejdokonalejších Chargerů R/T 1969, jaký kdy vyjel. Mistrovské dílo hezčí než právě vyrobená novinka vrací čas do dob ropného rozmachu USA před následující krizí. Při pohledu na úžasně propracovanou opravu temně černého kupé se člověk vrátí do 60. let 20. století. Zhmotněné cestování do minulosti zařídili pracovníci, kteří obětovali přes tři tisíce hodin mravenčí práce, aby bylo možné vyhovět nejvyšším standardům. Přepočtem dohromady více než 125 dní, skoro 18 týdnů a přes čtyři měsíce bez přestávky zabrala obnova včetně několika úprav odpovídajících dnešním požadavkům na výkon, praktičnost a hlavně spolehlivost.

Pánové se rozhodli nahradit původní odpružení sportovně vyladěnou sestavou s tlumiči Koni, přibyl posilovač řízení, a také nerezové výfukové vedení viditelné z dálky nebo a účinnější brzdový systém. Asistent brzdění pomáhá vyvíjet tlaky na jedenáctipalcové kotouče odpovídající přestavěnému 7,2litrovému osmiválci s přidaným karburátorem Holley 770 Street Avenger Series 4.

Čistému a funkčnímu exteriéru sekunduje interiér vybavený tradičním tříramenným volantem s malým středem a dřevěnou obručí. Kaplička přístrojů zůstala plná analogových ručiček, s ukazateli provozního stavu se tentokrát vážně nešetřilo. Původní materiály nahradila italská kůže Pana a dřevo Wenge. Pečlivé obšití zvelebilo vnitřní plochy od stropu přes perforované sedačky po měkké koberce.

Stav auta je ukázkový, těžko by se hledalo smítko prachu i v motorovém prostoru. Strojovna se leskne novotou. Jediným nedostatkem je chybějící cenovka. Ocenění tří tisíc hodin práce zůstává firemním tajemstvím Classic Investments. Zřejmě platí otřepaná fráze, že kdo se ptá, nemá na zaplacení.