Ojetá Tesla Model S: Jak funguje iPhone na kolech po letech?

Tesla je Applem mezi automobilkami. Z kdysi malého výrobce elektroaut se během deseti let stal největší a nejznámější producent bezemisních vozů na světě, za jehož úspěchem stojí především skvělý marketing a charisma zakladatele Elona Muska. Tento nezpochybnitelný génius má na kontě spoustu úspěšných zářezů počínaje softwarovou společnosti Zip2 přes celosvětově známý platební systém PayPal až po kosmickou firmu SpaceX. Prakticky na co sáhl, to proměnil ve zlato.

S Teslou si ovšem možná ukousl příliš velké sousto. Automobilka totiž ani při stotisícových ročních prodejích není schopna dlouhodobě dosáhnout zisku. Zejména z řad evropských prémiových značek jí navíc roste silná a sofistikovanější konkurence s hustší prodejní a servisní sítí. Přesto „lidový“ model 3 patří k nejprodávanějším elektromobilům na světě.

Luxusnější Tesla Model S se již řadí mezi elektrické veterány, přesto na pohled vypadá neskutečně svěže. Dojem nepolevuje ani v kabině, jíž vévodí obrovský středový displej. Jedná se vlastně o dotykový tablet, skrze nějž ovládáte naprostou většinu obrovského množství palubních funkcí. Jestliže se „esko“ cenově může rovnat s hezky vybavenými prémiovými sedany s třílitrovými diesely, kvalitou dílenského zpracování občas hrubě zaostává.

Auto Tip 22/2020

Známá jsou videa některých uživatelů, na nichž srovnávají spáry karosářských dílů, jejichž velikost se pohybuje od několika milimetrů až po centimetry. Luxus ně nepůsobí ani některé detaily v interiéru, které by pasovaly spíše do desetkrát levnějších dacií. Další trable měly na svědomí třeba nefunkční elektrické kliky. Zejména u starších exemplářů dělala neplechu panoramatická střecha, kterou v kalifornském Fremontu pořádně nespasovali s karoserií. Okno tak může povrzávat, v horším případě pak propouští vodu. Zkrátka jestli vám má něco prohlubovat vrásky na čele, nebude to akumulátor ani elektromotor.

Oba komponenty totiž fungují překvapivě spolehlivě, o čemž vypovídají i zkušenosti některých zahraničních uživatelů s nájezdem i vysoko nad půl milionem kilometrů. Články obvykle vydrží několik set tisíc kilometrů, aniž by výrazně ztratily na kapacitě. Přitom jim moc nevadí ani časté rychlodobíjení. To mimochodem mají vozy vyrobené do roku 2016 na stojanech Tesly zdarma. Na druhou stranu se najde i pár případů, kdy majitelé museli měnit elektrickou jednotku. Často se však dělo v rámci záruky, náklady proto byly minimální. Vzhledem ke komplikované technice je ovšem trvanlivost více než slušná. Spoustu potenciálních problémů navíc vyřešíte bez nutnosti návštěvy servisu. Stačí si nechat vůz na dálku aktualizovat. On-line si navíc můžete nechat odemknout i vybrané doplňkové funkce. Vyloženou specialitkou je pokročilý autonomní systém umožňující takřka zcela samočinnou jízdu.

Varianty

60/60D/70/70D/75/75D/P85/85/85D/P85D/90D/P90D/100D/P100D 225-568 kW: Obrovské množství nabízených verzí se liší především kapacitou baterií, kterou uvádí číslo v názvu. Přídomek D znamená Dual neboli dvě elektrické jednotky, jedna na každé nápravě. Díky tomu „esko“ roztáčí všechna kola, zatímco v základu je zadokolkou. Velmi pestré je také výkonové spektrum, přičemž nejsilnější verze s 568 kW dokáže zesměšnit i ty nejdražší supersporty na trhu. Některé uživatele sice potkala závada elektromotoru, jedná se ovšem o ojedinělé případy. Na českém trhu s ojetinami jsou takřka rovnoměrně zastoupeny především verze 70, 75, 85 a 90, nechybí však ani několik exemplářů se 100kWh akumulátorem, které zvládnou i 500 kilometrů.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2015 70 kWh 105 600 km 975 000 Kč 2017 90D 78 900 km 1 480 500 Kč 2018 P100D 28 700 km 2 720 300 Kč

Problémy

Dočasně uzavřeno: Elektricky ovládané kliky dveří občas stávkují a nechtějí otevřít vůz. Buď pomůže nový mikrospínač, nebo se musíte připravit na výměnu celé rukojeti za 800 eur zhruba 20.600 Kč).

Panoramatická střecha: Prosklení sice vypadá skvěle a prosvětluje interiér, spasování skla se střechou ovšem není nejlepší. Do interiéru proto může zatékat, někteří majitelé si stěžují také na vyšší hlučnost.

Čalounění: Textilie odpovídají spíše násobně levnějším daciím. Jejich kvalita je velmi špatná, brzy se proto opotřebují.

Světlomety: V prvních letech výroby do světlometů kvůli špatné těsnosti pronikala voda, jež se podepsala na jejich funkčnosti.

Náhradní díly na Teslu Model S 90D (2016) Přední/zadní brzdové kotouče Brembo 7010/6933 Kč Sada předních/zadních brzdových destiček Ferodo 3000/1620 Kč Kabinový filtr Filtron 407 Kč Elektrické řízení Bosch 56 500 Kč

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Tesla Model S

Vzhledem k vysokým pořizovacím cenám a dosavadní absenci oficiálního českého zastoupení asi nepřekvapí, že v českých bazarech o teslu skoro nezavadíte, tuzemská nabídka reálně čítá jen několik kusů, zbytek bývají inzeráty nabízející dovoz konkrétních aut ze zahraničí. Na západních trzích je proti tomu výběr slušný a ceny nejlevnějších ojetin tam teprve nedávno začaly klesat pod milion. Navzdory exkluzivitě modelu je ale pokles zůstatkové hodnoty vlastně podobný jako třeba u konvenčního Mercedesu S. Prodejnost ojeté tesly je přitom v české realitě vůči běžným autům citelně horší, u nás jsme Model S měli zatím dvakrát a v obou případech jsme si na něm vylámali zuby. Při pohledu do zahraniční inzerce je patrné, že hlavně v Nizozemsku měla díky dotacím tesla úspěch, ojetiny z levnějšího konce nabídky pocházející často právě odtud. Může překvapit, že jsou mezi nimi i auta s bezmála čtvrtmilionovým nájezdem. Svezení v tesle by žádný odmítač elektromobility a fanoušek rychlých benzinových aut neměl pohrdavě odmítnout, první dojmy z jízdní dynamiky jsou totiž hlavně u vyšších výkonových verzí omračující.

Závěr

Tesla Model S ujede stovky kilometrů na jedno nabití, v akceleraci zesměšní i násobně dražší italské supersporty, přitom provozní náklady má ještě mnohem nižší než plynová auta. Nebýt podprůměrné kvality výroby, neměl by luxusní liftback výraznou slabinu. Snad tedy kromě ceny.

Plusy

Úžasná dynamika

Velmi slušný dojezd

Vcelku spolehlivý pohon a akumulátor

Nízké provozní náklady

Image

Komunita fanoušků

Možnost aktualizace vozu na dálku

Technologie pro autonomní jízdu

Minusy

Kvalita dílenského zpracování

V Česku zatím chybí autorizovaný prodej

Levné detaily v interiéru

Občas stávkující elektronika

Vyšší ceny ojetin a jejich menší výběr

Autor: Ondřej Šámal