Peugeot e-208 - Krásné elektro, ale moc toho neujede

Peugeot věří, že odpovědí na požadavky moderního světa je co nejširší nabídka motorů. Proto jeho 208 přijíždí i jako elektrovůz. Nabízí toho více než jen hezký kukuč a tichou jízdu?

To už jsme ale konkrétně u 208 řešili v předchozích testech, stejně jako omezený vnitřní prostor, který logicky platí i pro elektrického sourozence. Peugeot 208 v aktuální generaci zkrátka zůstává tím typickým malým hatchbackem primárně pro dva. Nástup dozadu navíc omezují krátké zadní dveře.

Pravdou však je, že uvnitř dá Peugeot e-208 najevo svoji vysokou cenu. Vnitřek totiž podobně jako u verzí s konvenčním pohonem vypadá naprosto famózně. Výběr materiálů snese srovnání s daleko většími automobily, hodnotný dojem navozuje i zdobný dekor nebo "klavírové" ovladače na středovém panelu. Snad jen komplikované tvary palubní desky lehce kazí dojem, protože v některých spárách kvůli tomu není zpracování takové, jaké bych si představoval. Klavírový dekor se pak rychle opatlá, což je sice běžná vlastnost tohoto řešení, pokud je ale použito i na šikovné poličce pro telefon, kde na něj budete neustále sahat, není to zrovna praktické řešení.

Vnitřek rovněž odpovídá konvenční variantě, samozřejmě kromě ukazatelů specifických pro elektrický pohon. V námi testovaném exempláři pak nechyběl ani vyspělejší 3D i-Cockpit s trojrozměrným digitálním přístrojovým štítem a větší 10palcovou obrazovkou multimediálního systému na vrchu středového panelu. To je ale tím, že jsme testovali až nejvyšší stupeň e-GT Pack. Peugeot e-208 totiž následuje hierarchii konvenční verze a nabízí různé stupně výbavy. Základní se v tomto případě jmenuje e-Allure a podle aktuálního ceníku stojí 810.000 korun. Zkoušené e-GT Pack je pak o rovných sto tisíc dražší.

A při pohledu na e-208 si řeknete, že má tato strategie svoji logiku. Proč by Peugeot měl tvarovat malý elektromobil jinak, když je evropské Auto roku 2020 tak krásným automobilem? Zvlášť v té perleťové modré Vertigo za 17.000 korun kombinované s černou střechou (plus dalších 10.000 Kč).

Peugeot 208 nám už v redakční garáži párkrát stál, a tak jeho design dobře známe. Styl konvenční varianty totiž přebírá také elektrická verze, a to jen s několika změnami. Francouzský koncern jde cestou co nejširší palety motorizací od jednoho modelu, na rozdíl od Renaultu nebo Volkswagenu nevěří tomu, že by elektromobil potřeboval svébytný vzhled.

Motor, jízdní vlastnosti

Jediná verze

Jestliže stupňů výbavy je pro Peugeot e-208 dostupných několik, z hlediska pohonu je k dispozici jediné provedení, které auto sdílí s Opelem Corsa-e (stejně jako Peugeotem e-2008 či DS 3 Crossback E-Tense). To se spoléhá na elektromotor o výkonu 100 kW a točivém momentu 260 N.m pohánějící přední kola, který svoji energii čerpá z baterií s kapacitou 50 kWh, respektive 45 kWh, pokud budeme mluvit o té využitelné. Akumulátor je ve tvaru písmena H umístěn pod podlahou vozu.

Uvedený výkon ale platí jen ve sportovním režimu, ten výchozí Normal poskytuje 80 kW a točivý moment 220 N.m. I proto možná e-208 na první dobrou nepůsobí tak hbitě jako jiné elektromobily a až přepnutí do sportovního režimu plně vyjeví schopnosti vozu. Mezi oběma módy je opravdu výrazný rozdíl, ve sportovním režimu auto okamžitě reaguje na pokyn, až se občas stává kvůli okamžitému nástupu točivého momentu hůře řiditelné. Zvlášť na nerovném povrchu si při prudké akceleraci elektronika pořádně zapracuje.

Peugeot e-208

Ve srovnání s auty s konvenčním pohonem je ale auto v městském provozu i ve výchozím režimu neskutečně hbité. Ostatně e-208 je na stovce za 8,3 sekundy, tedy nejrychleji ze všech verzí malého peugeotu. Z logiky elektrického pohonu hatchback okamžitě reaguje na pokyn a vysoký točivý moment mu dodává elánu, což se při pohybu ve městě náramně hodí.

Stejně jako u jiných elektromobilů pak nechybí režim zesílené rekuperace B, díky níž lze auto do určité míry ovládat jedním pedálem. Chce to trochu zvyku, protože u e-208 se mi obecně hůře odhadoval brzdný účinek, jakmile si ale na toto navyknete, přijde vám to jako samozřejmost. Pravda ale je, že okamžité zpomalování při sundání plynu se hodí více ve městě než mimo něj, kdy je přece jen komfortnější si nohu někdy odložit z pedálu a zároveň nebrzdit.

Rozdílem proti jiným elektromobilům je pak fakt, že e-208 není úplně tichá. Při jízdě se mi neustále zdálo, že slyším bzučení elektromotoru. Neříkám, že je to úplně špatně, aspoň nějaký zvuk elektroautu dává punc "normálnosti", konkurence ale má v tichosti určitě výhodu.

Vyšší spotřeba

Spíše však vidím potíž ve spotřebě elektrické energie. Peugeot od baterií s využitelnou kapacitou 45 kWh slibuje dojezd až 340 kilometrů podle WLTP, zároveň ale dodává, že se dojezd odvíjí od aktuálních klimatických podmínek. Konkrétně třeba tvrdí, že ve městě při plynulé jízdě při teplotě 20 stupňů se dá ujet bez nutnosti dobití až 360 kilometrů. Pokud je ale kolem nuly, činí "městský" dojezd už jen 300 kilometrů a při mínus deseti dokonce jen 250 km. Na dálnici pak e-208 podle výrobce za teplých dní zvládne při 130km/h rychlosti ujet jen 175 km, horší klimatické podmínky akční rádius na dálnici dále zhorší.

Jenže krásná tabulka prezentovaná i v ceníku auta sice vypadá hezky na papíře, v praxi se ale takových ideálních podmínek dočkáte jen málokdy. A praxe týdenního testování to plně projevila. Peugeot e-208 se najednou místo slunečných dní s mírnou teplotou musel potýkat s typickým podzimem s prudkými lijáky a nízkou teplotou. A ne vždy si s tím poradil podle představ.

A tak se z cesty z Prahy do Plzně za rodiči najednou stalo zajímavé dobrodružství. Za deště při dodržování maximální rychlosti 120 km/h si totiž Peugeot najednou řekl o 24 kWh/100 kilometrů, což už by na cestu zpět nestačilo, nebo jen s rizikem, že šťáva někde po cestě dojde. Ve srovnání s konkurenčním Renaultem Zoe je to dost, ten si na té samé trase (byť nikoliv za deště) o pár týdnů dříve řekl o nějakých 17 kWh/100 km. A při vyšší průměrné rychlosti. Cestou zpátky už pak sice nepršelo, spotřeba 20 kWh/100 km při dodržování 110km/h rychlosti je ale pořád hodně. Zvlášť, když se moc nedá spolehnout na ukazatel dojezdu. Často před startem ukazuje mnohem vyšší číslo, než které nakonec zvládne, což při dálkových jízdách může zadělat na pořádný problém.

Ve výsledku je tak Peugeot e-208 pořád primárně auto do města, kde jeho spotřeba pravidelně činila 12 kWh/100 km, což už je na úrovni Renaultu Zoe. Celkový průměr se pak zastavil na 15 kWh/100 km.

Peugeot e-208

Úskalí se pak skrývá i v dobíjení. Standardně totiž k peugeotu dostanete jen nabíjecí kabel o výkonu 1,8 kW (8A), vhodný do jednofázové zásuvky. Už za silnější kabel s vyšším výkonem 3,2 kW (14 A) si musíte připlácet 5.000 korun. Kabel vhodný pro wallbox nebo veřejnou dobíjecí stanici stejnosměrným proudem pak dostanete až v rámci příslušenství.

Dobíjení z domácí zásuvky přitom už kvůli relativně velkému akumulátoru je nesmysl, z domácí jednofázové zásuvky s výkonem 1,8 W nabíjení do plna trvá dlouhých 30 hodin. Wallbox (11 kW) tuto dobu zkrátí na pět hodin, rychlonabíjení stejnosměrným proudem (100 kW) na 80 % kapacity baterie pak zabere půl hodiny.

Bohužel veřejné rychlonabíječky už dnes nejsou všespásné. Kvůli postupnému rozšiřování elektromobilů už se stále častěji stává, že je obsazená. U auta se spalovacím motorem prostě dojedete o kus dál, na jinou čerpací stanici, u elektromobilu to ale často moc nejde. Neozkoušená elektronika navíc znamená, že se občas zkrátka může stát, že auto se stanicí nekomunikuje a odmítá se nabít.

Při jízdě ale některá negativita počáteční fáze elektromobility odpustíte, s Peugeotem e-208 se totiž pěkně jezdí. Hbitý charakter už jsem zmiňoval, pohodlný je i podvozek. Pravdou ale je, že nejlépe si rozumí s hladkým povrchem a občasnými nerovnostmi, na děravých silnicích přece jen znervózní. Navíc se v takovém případě začíná ozývat lehký dusot od 17palcových kol. Právě hluk od podvozku kazí celkový dojem i při dálničním přesunu, od nějakých 100 km/h už začne citelně růst.