Peugeot Polygon chce už brzy změnit pravidla hry. Klíčové prvky přenese do sériové výroby
Polygon Concept propojuje virtuální ostrov z Fortnite s reálným světem a naznačuje podobu příští generace malého Peugeotu. Hravý hatchback s motýlími dveřmi, obřím head-up displejem a novým i-Cockpitem má ambici stát se „game changerem“ roku 2027.
Peugeot se vytasil s konceptem, který lze bezpochyby označit jako „game changer“, od něhož bude odvozen nový sériový model pro rok 2027. Ten do automobilového světa přinese řadu zcela nových řešení, na která se můžeme podívat už nyní.
Prototyp kombinující zábavu, novou techniku a hravost se jmenuje Polygon Concept a nejde o náhodný název. Je odvozený od virtuálního ostrova Polygon City ze hry Fortnite, protože právě zde se objevuje spolu s mrakodrapy nesoucími holografická loga značky. Tím automobilka jasně cílí na mladé publikum, které bude v roce 2027 řešit vlastní mobilitu.
Design vozu napovídá, že v reálném světě půjde pravděpodobně o novou 208. Možná se také vrátí k označení 205, protože právě tento model z devadesátek vůz v retro stylu přenáší do dnešní doby. Moderní interpretace starších modelů je dnes mezi značkami oblíbená. Podívejme se například na Renault 4 a 5 E-Tech, Twingo, nebo Fiat Panda.
Polygon měří necelé čtyři metry. Příď nese novou podobu tří lvích drápů přetvořených do horizontálních pruhů. V rámci úspory materiálů zmizel B sloupek a jsou zde pouze dvoje namísto čtyř dveří, které se otevírají vzhůru jako motýlí křídla.
Pneumatiky Goodyear lze personalizovat různě barevným laserovým gravírováním na bočnicích. Navíc využívají techniku SightLine monitorující kondici pneumatik, což je další prvek, který by se mohl objevit v sériové výrobě. Záď definují výrazný C sloupek a hranaté světlomety s pixelovým designem.
Ve Fortnite se ukázaly celkem tři variace studie Polygon – Urban vyznávající městský styl, Player ve sportovním stylu a dobrodružný Explorer se zvýšeným podvozkem a ochrannými prvky karoserie.
Interiér přináší zcela novou podobu konceptu i-Cockpit. Tradiční přístrojový štít nahrazuje projekce s úhlopříčkou zobrazovací plochy 31 palců. To je další prvek, který Peugeot přenese do sériové výroby. Veškeré informace jsou promítány na čelní sklo pomocí mikro-LED. Animace jsou viditelné i zvenčí, což umocňuje jeho hravost. Mikro-LED displej najdeme i u krytu nabíjecího portu, takže stav baterie je na první pohled patrný. Palubní deska dále nabídne body pro držáky na různé předměty.
Dalším stěžejním prvkem je nový volant doplněný elektronickým řízením. To poskytuje proměnlivý „převodový poměr“, který odlehčí zejména při parkování ve městě. Plného rejdu dosáhnete už při otočení o 170° na každou stranu. Ve vyšších rychlostech pak stačí jemné pohyby volantem. Elektronické řízení redukuje vibrace a rázy od vozovky, zároveň ale řidiči dodá všechny potřebné informace o jízdě.
Hlavní ovladače jsou na dosah konečků prstů v kruhových výřezech umístěných v každém rohu, takže ruce mohou zůstávat na volantu. Jsou zde i volby jízdních režimů (Cruise, Fun a Hyper), při jejichž volbě se změní i atmosféra interiéru.
Přední sedadla tvoří pouze tři části – kostra, skořepina a pěnová výplň. Skořepina je vytvořená pomocí 3D tisku, zatímco pěnovou výplň tvoří jeden kus z recyklovaného PET. Interiér i exteriér nabízejí celou řadu vyměnitelných a přizpůsobitelných prvků, takže následující majitel si může vůz upravit dle svého vkusu. Jde například o volant, laserové gravírování, design sedadel, grafiku head-up displeje a další detaily.
Zdroj: Peugeot