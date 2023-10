Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Čerstvě představená Škoda Kodiaq o sobě prozradila téměř všechno včetně toho, jaká pohonná ústrojí budou mít pod kapotou. Jedna motorizace ovšem chyběla; automobilka uvedla, že budou dvě benzínová a dvě naftová provedení.

Zveřejnila výkon obou verzí dvoulitrového TDI, tedy 150 a 193 koní, ovšem u zážehových motorů mluvila výhradně o základním provedení v podobě patnáctistovky s mild hybridem, nejspíš označené TSI e-Tec stejně jako u octavie.

Silnější zážehový motor je zatím zahalen tajemstvím, britský magazín Autocar však spekuluje, že by se mohlo jednat o dvoulitr EA888 ze sesterského Volkswagenu Tiguan a také z golfu GTI. Taková motorizace by u škodovky mohla dostat označení RS.

Ostrá verze kodiaqu se zatím nepředstavila a Johannes Neft, technický ředitel vývoje Škodovky, nic moc neprozradil. „Pracujeme na tom,“ řekl jen. Zdroje magazínu zevnitř automobilky však naznačují, že úspěch naftového a po modernizaci i benzínového kodiaqu RS si žádá nástupce. Měl by se představit už v příštím roce.

Bude to silnější verze plug-in hybridu? „Ne nutně,“ řekl Neft a naznačil, že si vrcholový kodiaq zachová pohon všech kol. Zmíněný motor, který je očividně horkým kandidátem na pohonnou jednotku, v tiguanu nabízí 265 koní. Pokud by ho dostal i kodiaq RS, představovalo by to dvacetikoňový nárůst výkonu.

Tiguan má v nabídce také slabší, dvousetkoňovou variantu tohoto motoru, a také silnější plug-in hybrid o kombinovaném výkonu 272 koní. Zda nový kodiaq dostane i tyto motorizace, tu druhou snad ve verzi RS iV, zatím můžeme pouze spekulovat – ostatně, stejně jako o konvenčním „eresu“ – a doufat.