První jízda s novým Mitsubishi Colt: Vlastně ani nevadí, že je to francouz

Nový Colt navazuje na úspěchy svého předchůdce, který se poprvé představil v Evropě již v roce 1978. Nová sedmá generace COLTu vychází z moderní platformy CMF-B, kterou sdílí s vozidly automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Vadí to?

Mitsubishi Colt je po dlouhých 10 letech zpátky. A rovnou se staví do pozice jednoho z nejlepších aut ve velmi důležitém segmentu B. Je totiž dvojčetem nového Renaultu Clio, který je povedený a již prověřený. Jenže Colt pravděpodobně o něco dražší.

Navíc je tu ta iracionální, staromilská, ale pro mě osobně stále silná stránka věci: Mitsubishi teď bude prodávat jen spoře převlečený Renault. Mitsubishi, které dalo světu deset generací Lanceru Evo, šest generací pickupu L200, čtyři Pajera nebo třeba 3000GT?

Když se na to podíváme v souvislostech, zášť k Mitsubishi není zasloužená. Staromilství znamená stárnutí cílovky a to je postrach každé značky. Společným problémem všech automobilek na evropském trhu je potom nutnost vyhovět všem nárokům na ekologii, asistenční systémy a konektivitu.

Nový Colt má tak pro Mitsubishi kromě finančního profitu tyto zásadní cíle: Vyhovět extrémní evropské legislativě, omladit zákazníky značky a připravit klima i pro zcela vlastní modely.

V případě nového ASX, které je dvojčetem Renaultu Captur, to už vychází. Mitsubishi v tomto roce zaznamenalo nejvyšší zisky roku 2015. Přebrandované Renaulty prodává i Mercedes (užitkové) a Nissan, takže tento recept vychází.

Proč dát přednost Coltu

Jediná odlišnost od Clia, kterou jsme kromě jiných emblémů a nápisů objevili, je lehce upravená příď do stylu „dynamic shield“ známého z ostatních Mitsubishi. Jo, a ještě upravená vizualizace vozu v intertainmentu.

Na účet loga Mitsubishi se narozdíl od toho renaulťáckého nevedou vtipy. To ale stále není pádný důvod, proč dát přednost Coltu před levnějším Cliem. Mitsubishi má ale své vlastní poprodejní služby, které jsou rozsahem opravdu široké.

Na nový Colt se stejně jako další modely Mitsubishi vztahují tyto výhody:

5 let tovární záruka (s omezením na 100 000 km)

12 let záruka proti prorezavění karoserie

8 let záruka na baterii systému pohonu (s omezením na 160 000 km)

8 let záruka na kapacitu baterie systému pohonu (s omezením na 160 000 km)

3-15 let asistenční služba MAP (podmíněno bezplatnou prohlídkou 1x ročně)

A napadají mě i další důvody. Protože prodat auto je dnes těžší, než ho vyrobit, většina zisku z prodeje Coltů poputuje do Mitsubishi. A to si tato značka zaslouží nejen díky slavné minulosti. Evropské, potažmo české Mitsubishi, dělá vše proto, aby nám v rámci možností mohli nabídnout to nejlepší podle klasických měřítek.

Největším highlightem bude nový Outlander PHEV, který přijde v roce 2024. Ten bude navržený i vyrobený v Japonsku. A pokud vše půjde ideálně, můžeme se i v Evropě dočkat nové generace pickupu L200, který je podle prvních zahraničních testů skvělý. Teď ale zpátky k Coltu.

Tři motorizace a převodovky

Benzínový tříválec 1,0 litru: Tato pohonná jednotka je vybavena vícebodovým vstřikováním paliva a 5 st. manuální převodovkou. Má maximální výkon 49 kW a točivý moment 95 Nm. Spotřeba se pohybuje mezi 5,2 a 5,4 l/100 km s emisemi CO2 118–121 g/km (WLTP).

Přeplňovaný benzínový tříválec 1,0 litru MPI-T: Tato motorizace nabízí více výkonu, s maximálním výkonem 67 kW a točivým momentem 160 Nm. Je k dispozici se 6 st. manuální převodovkou a má spotřebu mezi 5,1 a 5,5 l/100 km s emisemi 116–124 g/km CO2 (WLTP).

Elektrifikovaný plně hybridní pohon (HEV): Tento systém kombinuje benzínový čtyřválec 1,6 litru s elektromotorem o výkonu 36 kW a lithium-iontovou baterií o kapacitě 1,2 kWh. Spolupracuje s automatickou převodovkou a umožňuje rekuperaci brzdné energie. Díky tomu je nový COLT schopen jezdit na elektřinu ve městském provozu a nabízí dojezd až 900 km s emisemi CO2 pouhých 94–102 g/km a spotřebou 4,2–4,5 l/100 km (WLTP).

Nabité technologiemi, asistenty a výbavou

Je opravdu působivé, co všechno se dokázalo do malého auta segmentu B dostat. Výbava vozidla závisí na zvolené linii. Základní obsahují systémy jako tempomat, signalizaci vzdálenosti, systém zmírňování následků čelní kolize, varování při opuštění jízdního pruhu a rozpoznávání dopravních značek. Vyšší linie nabízí kompletní sestavu 14 bezpečnostních technologií.

Systémy na podporu řízení (ADAS): Nový COLT je vybaven širokou škálou pokročilých systémů na podporu řízení, které zvyšují aktivní bezpečnost. Mezi ně patří:

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go

Systém sledování okolí vozidla

Automatické přepínání dálkových světel

Varování před nebezpečím ve slepém úhlu výhledu

Systém zmírňování následků čelní kolize

Varování při opuštění jízdního pruhu

Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu

Parkovací asistent

Systém monitorování provozu za vozidlem

Systém rozpoznávání dopravních značek

Ultrazvukové senzory a kamery: Vozidlo je vybaveno až 12 ultrazvukovými senzory a čtyřmi kamerami, které umožňují kompletní 360° zobrazení vozidla a jeho okolí. Toto zlepšuje bezpečnost a snižuje únavu řidiče.

Parkovací asistent Easy Park Assist: Tento systém umožňuje automatické parkování na různých typech parkovacích míst bez nutnosti držet volant. Vozidlo využívá informace z ultrazvukových senzorů a kamery a samo ovládá řízení při parkování.

Bezklíčové ovládání: Nový COLT má systém bezklíčového ovládání, který inteligentně rozpozná, kdy řidič opouští vozidlo a automaticky ho zamkne, pokud se vzdálí na více než cca 1 metr.

Ozvučení BOSE Premium: Ve vyšších výbavách najdeme systém ozvučení renomovaných BOSE, zajišťující precizní podání zvuku prostřednictvím 9 reproduktorů, včetně nového otevřeného subwooferu. Ten nepoužívá tradiční pouzdro, hluboké basy se do kabiny přenášejí patentovaným systémem kanálů.

Jízdní dojmy: Zkusili jsme MPI-T a hybrid

Se svými 190 cm si dávám sedačku automaticky úplně dozadu a co nejníže ve všech autech, v malých autech mám často problém s tím, že místa je i tak stále málo a sedačka nepříjemně vysoko. Ne však v Coltu. Tady se jde posunout opravdu daleko, takže mám nohy i ruce tak, jak mám mít. A nesedím nepříjemně vysoko. Komu to však naopak vyhovuje, možnost přizvednutí samozřejmě má. Pokud se zrovna neroztahuji se sedačkou řidiče, místa pro 4 je dostatek.

Interiér dražších verzí má digitální přístrojový štít, základní verze ho mít nebudou. Zobrazení jde na něm upravit přesně dle potřeby. Použity jsou udržitelné materiály, místy tvrdý plast, ale celkově působí až luxusně. Opět obrovské zlepšení oproti malým autům minulých generací.

Bezpečnostní systémy na podporu řízení fungují správně, ale já spíš ocenil to, že jdou snadno vypnout. Třeba na deaktivaci držení jízdních pruhů stačí zmáčknout jedno mechanické tlačítko. Hodně široké možnosti nastavení najdete potom v infotainmentu, včetně úrovně pomoci asistentů, tuhosti řízení, nebo reakcí pohonu. Pár let zpátky jsme tohle měli jen v podstatně dražších autech.

Nový Colt jezdí prostě stejně jako nové Clio, které již prošlo našimi testy – tedy velmi dobře, jak jsme se v redakci shodli. Ihned si všímáme slušného odhlučnění. Podvozek zvládl rychlejší okresku se všemožnými typy nerovností s grácií, i se zátěží třech chlapů. Gripu je také dostatek, gumy si jen tak nehvízdnou. Horší to bylo na větších a méně opracovaných kostkách, ale s takovými ostrými nerovnostmi mají problém všechna malá auta se 17” palcovými koly, jako měly naše testovačky v top výbavách. Základní verze na 15” by na tom měla být podstatně lépe.

Vyzkoušeli jsme oturbenou motorizaci MPI-T a Hybrid. U obou motorizací jsme se bez problémů dostali na deklarovanou spotřebu, v případě hybridu dokonce na její spodní hranici 4,2 litru na 100 km, a to jsme se nijak nesnažili.

Hybrid je logicky o něco těžší, ale na jízdních vlastnostech to nebylo znát, předek není přetížený a dokonce nám přišel o fous komfortnější. U hybridu se také lépe dávkuje brzdění v běžném provozu, většinou stačí jen sundat nohu z plynu. To s brzdovým pedálem klasické motorizace se musí jemněji, účinek je na pár centimetrech jeho zdvihu.

Hybridních 140 koní nabídne rychlé rozjezdy a pružné zrychlení až do dálničních rychlostí. Ani levnější Colt s turbomotorem příliš nezaostává a jeho tříválec není při rozjezdech nevrlý. Rozhodující pro volbu motorizace tak může být převodovka a způsob využití.

Řazení s manuálem konvenční motorizace má přesné a tuhé dráhy, není to vyloženě sportovní kulisa, ale řazení je rozhodně příjemné. Hybrid potom jezdí krásně plynule, dokonce srovnatelně s CVT, přestože musí kombinovat 4 rychlosti pro spalovací motor + 2 pro elektromotor, které řadí nezávisle. Nenabízí však možnost manuální volby kvaltů.

Řízení není označované jako adaptivní, ale na dálnici vlivem asistenta držení pruhů velmi ztuhne, takže se snadno udrží stopa. O nějaké větší zpětné vazbě nemůže být řeč, ale málokdo dnes stojí jako já o to, aby na nerovnostech volant tahal za ruce a musel se pevně držet. Je předvídatelné, přesné a živé už kolem středové polohy. Řazení ani řízení tedy není žádná renaulťácká kaše.

Přesné specifikace výbav, ceny a termíny dodání budou ještě upřesněny. Objednávky bude české Mitsubishi přijímat zhruba od poloviny listopadu. K dispozici bude také katalog s více než 70 originálními doplňky a příslušenstvím.