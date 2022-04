První svezení Mazdou CX-60: Vzhůru do prémie?

„Zřejmě poslední prezentace nového auta s platformou preferující zadní kola a možností šestiválce,“ šuškají si novinářští kolegové krátce před startem jízd. Koho by napadlo, že něco takového zazní zrovna na prezentaci Mazdy? Jasně, japonská automobilka nás v posledních letech nesčetněkrát překvapila svébytnými technologickými řešeními, ale že se v této pro automobily velmi náročné době pustí do něčeho až tak atraktivního?

O to víc jsem se na první jízdy s Mazdou CX-60 těšil. Pravda, na to nejlepší si ještě musíme počkat – naftový šestiválec dorazí koncem roku, benzinový až v roce příštím. K prvním jízdám v okolí portugalského Estorilu máme k dispozici „jen“ plug-in hybrid, který na trh přijede jako první. Navíc jsme nesčetněkrát upozorněni, že jde o hrstku úvodních prototypů, takže bychom měli být v hodnocení některých detailů shovívavější. Před samotným startem sériové produkce se řada drobností bude ještě odlaďovat.

Poznámky vývojářů bereme v potaz a vyrážíme posbírat první dojmy. Na seznámení se máme zhruba hodinovou trasu a za volantem jednoho exempláře se musíme vystřídat tři. Příležitost prvního svezení s prototypy má holt oproti klasickým mezinárodním jízdám svá specifika. Tak se nezdržujeme a jdeme rovnou na věc!

Video se připravuje ...

Klame tělem

Ještě před nasednutím obhlížíme nové SUV zvenčí. Byť má jít s délkou 4747 mm a rozvorem 2870 mm o konkurenci BMW X3 či Alfy Romeo Stelvio, pocitově bych CX-60 zařadil klidně o třídu výše. Ani u velkých mazd nejsme zvyklí na takto hranaté tvary. Cílem designérů bylo vyzdvihnout pohon zadních kol, a tak je kabina posunuta co možná nejvíc dozadu, zatímco vpředu najdeme dlouhatánskou kapotu, pod kterou se mají časem vejít už zmiňované šestiválce.

Poznávacím znamením vpředu je obrovská maska chladiče s emblémem automobilky. Její chromovaná ozdoba i grafika předních LED světlometů jsou jiné než u ostatních SUV značky, přesto je tvář jako celek jen těžko zaměnitelná s jinými produkty. Kufr se otvírá elektronicky a nabízí velký nástupní prostor. Disponuje objemem 570 litrů ve všech verzích včetně plug-in hybridu, neboť trakční baterii se povedlo uschovat pod zadní sedadla. Zavazadelník má pravidelné tvary a podlahu zarovnanou s hranou, pod ní najdeme místo na povinnou výbavu i dobíjecí kabeláž. Po sklopení zadních sedaček vznikne téměř rovná ložná plocha.

Byť se auto zvenčí tváří větší, ve druhé řadě sedadel už odpovídá dané kategorii. Sám za sebou mám s výškou 178 cm rezervu ještě několik čísel před koleny i nad hlavou, a to navzdory panoramatickému střešnímu oknu (+35.000 Kč). Kolegové s výškou kolem 185 cm se sem rovněž poskládají, o překypujícím prostoru ale nemůže být řeč. I vzadu najdeme pohodlná sedadla. Zřejmě kvůli akumulátorům je posez o něco výše, stehna jsou však hezky podepřena a chodidla se vejdou pod přední sedačky.

Poznáváš mě?

Mazda říká, že pracoviště řidiče vyznává po vzoru japonských tradic co možná nejčistší a nejuhlazenější prostředí. Ale nebojte, to rozhodně neznamená, že by minimalizovala tlačítka a ovládání všeho důležitého schovala do dotykové obrazovky. Naopak. Prostřední displej vůbec dotykový není, ovládá se otočným ovladačem na středové konzole. Tlačítky lze nastavit nejen asistenty, ale i volbu jízdního režimu či klimatizaci. Všechno je uspořádané intuitivně a nerušivě, což tvoří jednoduchý, avšak elegantní celek.

Novinkou CX-60 je digitální přístrojový štít, který má kvalitní obraz a klasické zobrazení s kulatými ukazateli. Navíc jsou zobrazovaná data přehledná, což u leckterých „digikokpitů“ konkurence není standard. Za zmínku stojí i inovace zvaná Mazda Driver Personalisation System. Ta pozná řidiče podle obličeje a vybrané prvky nastaví dle jeho dříve uložených preferencí. Automaticky se tak změní poloha sedaček, volantu a zrcátek, ale třeba i nastavení head-up displeje, zvuku či klimatizace. Během krátkých jízd nebyla příležitost tuto inovaci vyzkoušet, určitě na ni ale nezapomeneme v klasickém testu!

„Nechceme o sobě říkat, že jsme prémiová značka. Ale je pravdou, že jsme nikdy v historii neměli tak kvalitní a propracované materiály v kabině,“ zaznělo během tiskové konference. Měkčené a na dotyk velmi příjemné materiály napříč interiérem jsou toho důkazem. Byť jde o první prototypy, během prvních jízd uvnitř nic nevrže ani neskřípe, zpracování se jeví být na velmi dobré úrovni. Středový tunel se podle tvůrců povedlo zmenšit tak, že vzniká podstatně více místa pro pravou nohou. S prostorností za volantem nemám problém, přesto bych neřekl, že je ho výrazně víc než v jiných vozech takové velikosti.

Zatím do zásuvky

Než dorazí šestiválce, pojďme se podrobněji podívat na techniku prvního plug-in hybridu Mazdy. Srdcem celého ústrojí je 2,5litrový benzinový čtyřválec s přímým vstřikováním s výkonem 141 kW, jemuž sekunduje elektromotor o síle 100 kW. Systémový výkon má hodnotu 241 kW a točivý moment 500 newtonmetrů. To autu s pohotovostní hmotností 2052 kg stačí (je-li v baterce nějaká elektrická energie) ke zrychlení z klidu na stovku za 5,8 sekundy. Pokračovat lze na maximální rychlost 200 km/h. Kombinovaná spotřeba dle WLTP je 1,5 l/100 km a emise CO 2 33 g/km. I Mazda CX-60 tak v České republice dosáhne na výhody „elektrických“ registračních značek – parkování na modrých zónách v Praze zdarma či dálniční provoz bez známky.

Tato technika se pojí výhradně s osmistupňovým automatem. Je zcela nový a Mazda si jej vyvinula sama. Má planetové soukolí, tradiční kapalinový měnič bychom tu ale nenašli, místo něj je převodovka vybavena vícelamelovou spojkou v olejové lázni. Stejné řešení najdeme také u šestiválců a později dalších modelů na této zcela nové „velké“ platformě, jež standardně pohání zadní kola. Zkoušený plug-in hybrid je však vždy čtyřkolkou. Akumulátor disponuje kapacitou 17,8 kWh a slibuje dojezd až 63 km na jedno nabití. Dobíjet jej půjde výkonem až 7,2 kW a nechybí ani možnost šetření energie na později či dobíjení samotnou jízdou.

Byť šlo je no krátké svezení, nešlo si nevšimnout okamžité a velmi mrštné reakce na sešlápnutí plynového pedálu. Dvoutunové auto naložené třemi dospělými je na stovce za chviličku a ochotně zrychluje i při potřebě pružné dynamiky. Motor se nechá vytáčet až k červenému pásmu, přičemž osmistupňový automat střídá kvalty hladce a logicky. O něco méně uhlazené jsou přechody mezi elektrickou a spalovací jízdou. Drobného škubnutí si ale všímám jen občas, jindy je změna režimu neznatelná. Předpokládám tedy, že jde jen o otázku finálního naladění před sériovou produkcí. Rozdíl mezi sportovním a normálním režimem je především v hutnější akustice ve sportu, v obou případech auto sprintuje obdobně svižně. K dispozici je samozřejmě i čistě elektrická jízda a také mód do terénu.

Řízení je v nižších rychlostech tužší, což v úzkých uličkách města vyžaduje trochu víc práce než jiná „mamaSUV“. Zase se ale odvděčí přesným voděním auta v klikatých zatáčkách. Je až překvapivé, s jakými rychlostmi se dvoutunové SUV v utažených pasážích umí vypořádat, aniž by protestovalo náklony karoserie či výraznější nedotáčivostí. Všechna ta hmotnost sice znát je, ale dá se s ní překvapivě dobře pracovat. To všechno na „obyčejném“ podvozku (adaptivní tlumiče k dispozici nejsou) s víceprvkovou nápravou vzadu a obouvanými dvacetipalcovými koly.

Podvozek je celkově dobře odhlučněný, na větších dírách už se ale od zadních kol tu a tam ozve tupá rána. Nejde však o nic dramatického, a co víc, ani rozbitější podklad nerozhodí vůz tak, že by ze stopy uskakoval. Nekvalitních silniček ale v okolí Estorilu není moc, a tak si s finálním verdiktem raději počkejme do českého prostředí. To samé platí pro spotřebu, do které se promítlo několik dynamických zkoušek, ale i pauzy na střídání řidičů a focení. Při úvodních 60 kilometrech s mixem města, okresek a dálnice (stále dobré odhlučnění, jen drobný aerodynamický svist) na nás svítil průměrný odběr 4,1 litru a 21,7 kWh. Na začátku baterie slibovala 54 km, na konci naší vložky zbývalo ještě 15 km.

Video se připravuje ...

Závěr

Nová Mazda CX-60 se zatím jeví jako povedené SUV nabízející dostatek prostoru, kvalitní materiály a navzdory vyšší hmotnosti hbité svezení. Aby ne, když jde o nejvýkonnější auto v historii značky, které může na běžné silnice. Už z principu to není nejřidičtější mazda všech dob, v zatáčkách se ale rozhodně nenechá zahanbit. Uvidíme, zdali bude pozitivní zpětná vazba přetrvávat i po prvním svezení na českých cestách, kde podvozek dostává zabrat podstatně více. Dočkat bychom se měli v průběhu léta.

Víte, že…

…model CX-60 přebírá v Evropě roli vlajkové lodi značky od SUV CX-5, kterého se na našem kontinentu prodalo přes 500.000 ks.

…k dispozici budou také dva šestiválce. Dieselový Sky-D dorazí koncem tohoto roku, benzinový Sky-X v roce příštím. Oba půjde objednat i u nás.

…po roce 2025 se chystá nová modulární platforma pro elektromobily všech velikostí.

…pro Evropu se připravuje ještě větší SUV CX-80. Nepůjde jen o „nataženou“ CX-60, dostane poupravený vzhled a třetí řadu sedadel.

…do roku 2050 chce být automobilka uhlíkově neutrální.

Tři otázky pro Martijna Ten Brinka, CEO Mazda Motor Europe

Jaké další elektrifikované novinky Mazda pro příští roky chystá?

„V letech 2022 až 2025 uvedeme pět hybridních, pět plug-in hybridních (včetně CX-60, pozn. red.) a tři čistě elektrické modely. Ne všechny ale budou k dispozici na všech trzích, kde aktuálně působíme.“

Jak se daří vašemu prvnímu elektromobilu – crossoveru MX-30?

„Od spuštění objednávek v září 2020 evidujeme na 20.000 objednávek. Již v letošním roce se vůz dočká drobných inovací.“

Včetně Wankelova motoru?

„Ano. V modelu MX-30 bude plnit funkci prodlužovače dojezdu a dorazí letos.“