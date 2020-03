RAM 1500 5.7 V8 Hemi Longhorn – Šest hvězdiček

Standa si mě kvůli této hlášce dobírá, ale v tomhle případě si nemůžu pomoct. Kdybych mohl, dal bych RAMu 1500 šest hvězdiček!

Design, interiér Až budeme na konci roku zase sumarizovat a vybírat ty nejlepší auta roku, první místo si u mě už teď zabookoval RAM 1500. A opravdu nejde jen o fascinaci výjimečnou pohonnou jednotkou, klasika všech klasik – osmiválec Hemi s objemem 5,7 litru, je sám o sobě samozřejmě obrovský zážitek. A nejde ani o v Evropě výjimečné rozměry. To všechno je super, RAM 1500 je ale kromě těchto spíš fanouškovských vlastností taky úžasně promyšlené, praktické a dobře udělané auto. A překvapivě dostupné. Základ koupíte od 1,7 milionu, testovaný luxusní model Longhorn přijde i s několika příplatky na nějakých 2,3 milionu. Za šestimetrový pick-up s osmiválcem Hemi 5,7 litru… Velký pick-up Ram 1500 EcoDiesel ohromuje skromnou spotřebou paliva Asi by mi bylo jedno, že by leckdo v RAMu viděl prodlužovač pinďoura. RAM 1500 bych si strašně rád koupil jako normální, rodinné auto pro každodenní používání. Jenom to parkování, no… To u nás může být skutečně často problém. Ale přežil bych to. Jak může být obřisko elegantní Na prvních fotkách mi nejnovější RAM 1500 přišel takový nějaký usedlý, nevýrazný, čekal jsem větší americké divadlo. Starší RAMy byly namachrovanější. Naživo jsem ale byl víc než spokojený a tuhle umírněnější cestu nakonec vidím jako správnou. RAM 1500 na sebe nepotřebuje přehnaně upozorňovat, o to se postarají už jenom rozměry (zmíněných šest metrů na délku a šířka víc než dva metry). Na přídi je sice tolik chromu, že by to běžnému hatchbacku stačilo na celou karoserii, ale zvlášť v testované černé barvě vypadá RAM 1500 velmi elegantně. Možná se mi k obřímu pick-upu úplně nehodily dvacetipalcové liťáky vyloženě silničního vzezření, ale ty jsou spojeny s celkově luxusněji laděnou verzí Longhorn (za příplatek až dvaadvacetipalcové, nejlevnější RAM 1500 začíná na osmnáctkách). Pokud budete chtít patnáctistovku terénnějšího nebo pracovnějšího ražení, není problém. Můžete si jednoduše vybrat jinou variantu (základní Big Horn, zlatý střed Laramie, terénní Rebel nebo exkluzivnější Longhorn a ještě exkluzivnější Limited). Gigantický luxus Taky máte americkou produkci spojenou s lacinými plastovými interiéry? To jsou ty předsudky. A zvlášť, když usedáte - nebo tedy lezete, do původně hlavně pracovního stroje… Velmi nápomocny jsou v tomto automaticky výsuvné nášlapy (součást balíčku Longhorn za necelých sto třicet tisíc). Do RAMu sice celkem v pohodě nastoupí i průměrně vysoký dospělý/dospělá, s nášlapy je to však pohodlnější a popravdě o hodně efektnější. Jenom pozor na blátíčko – nášlapy jsou pod autem a hodně na ráně. Mimosilniční výlet je umí pěkně obalit vším možným. Vylezl jsem tedy do amerického pick-upu, jak jsem napsal, původně hlavně pracovního stroje, a byl jsem mírně řečeno velice, velice překvapen. Luxusní provedení kabiny mě vyloženě šokovalo. Možná bych tedy trochu omezil všudypřítomné kovbojské nápisy Longhorn, alespoň jsem ale ani na chvíli nemusel váhat, jaký že to RAM 1500 testuju. Jinak je však dojem prvotřídní – kůží obšitá přístrojovka, dvanáctipalcový displej infotainmentu s perfektním rozlišením i volitelným vzhledem menu. Na první pohled může řešení RAMu připomínat cenami ověnčené Volvo (nechápu, se švédským rozhraním jsem se nikdy nesžil), ve skutečnosti je ale daleko propracovanější, logičtější a řekl bych, že i skvěle vypadá. Zkrátka skvěle dotváří luxusní atmosféru. Samozřejmě můžete vesele propojovat, systém je kompatibilní s Apple CarPlay i Android Auto. RAM vyhlásil neobvyklou svolávačku, vztahuje se na jediný pick-up V úvodu jsem psal, že je RAM 1500 praktický. Nyní pár příkladů. Občas si děláme z Američanů legraci, že je nejvíc ze všeho zajímá, kam si v autě odloží kolu a kbelík se smaženým kuřetem. Jenže, pak sednete třeba do Peugeotu 508 a posedlost odkládacími prostory možná uvidíte v jiném světle. Zvlášť, když zažijete dokonale promyšlený koncept v RAMu. Po nejrůznějších schránkách, držácích a boxech rozmístíte snad celý týdenní nákup. A co je nejpodstatnější – nejde o žádné samoúčelné blbosti jako třeba průhledná polička někde u stropu, vše je účelné a promyšlené. Viz obrovský box mezi předními sedačkami, který můžete různě uzpůsobit aktuálním potřebám. Držáky na pití jsou obří, samotný odkládací prostor v boxu s malými, menšími, ale i většími schránkami pak vysloveně rozmařilý. A pak geniální indukční nabíjení mobilu. Telefon má připravenou nabíjecí schránku pod displejem infotainmentu, kde na přístroj dohlédnete i po odložení. Ano, na telefon samozřejmě během jízdy nesmíme ani sáhnout, když si ale na něj třeba promítáte waze… Za mě úžasný detail. Že je uvnitř opravdu hodně místa, to vám musí být jasné už jenom při pohledu na zmíněný odkládací gigabox. Pokud se něco takového vejde mezi přední sedačky… Musíte se docela natáhnout, abyste spolujezdkyni z boxu podali encyklopedii. Vzadu pak můžu s čistým svědomím konstatovat, že se zde v pohodě posadí trojice dospělých. A toho místa pro nohy! A pokud cestujete jenom ve dvou, můžete zadní sedák přiklopit k opěradlům a vzniklý prostor využít třeba pro přepravu psa. Nebo smečky. Nákladový prostor disponuje objemem 1741 litrů a sám musím uznat, že pro drobnější předměty/náklady, to není zrovna ideální prostředí. Každý den asi nebudete RAM 1500 nakládat osmi metráky cementu (plus minus užitečné zatížení pick-upu). Pro nákup nebo klidně i cestovní kufry však automobilka připravila tzv. RAM boxy, které se skrývají v bočnicích korby nad zadními podběhy. Vlastně jde o plnohodnotné zavazadlové prostory (odhadem něco jako kufr hatchbacku nižší střední třídy), do nichž nacpete klasickou bagáž jedna dvě. Jo a RAM 1500 utáhne až tři a půl tuny… Ram 1500 EcoDiesel – Walker, Texas Diesel Dalším důkazem, jak šel RAM vstříc normálnímu řidiči a jeho tradičním potřebám, je tempomatová volba. Je tak jenom na vás, jestli si vyberete adaptivní, nebo pro mě stále uživatelsky příjemnější klasický. Nevzpomínám si, kdy jsem byl naposled tak šťastný.

Motor, jízdní vlastnosti Každý musí alespoň jednou za život Myslím, že každý, kdo má nějaký vztah k autům, by si měl legendární osmiválec 5,7 litru Hemi vyzkoušet. Alespoň jednou za život. Tahle strojařina s rozvodem OHV a dvěma ventily na válec poskytuje v RAMu 1500 výkon 295 kW a točivý moment 556 N.m. To nejsou závratná čísla, navíc se musí vypořádat s šestimetrovým pick-upem s hmotnostní kolem 2,5 tuny. Jenže, je to prostě motor. Žádná přeplňováním vyšponovaná úlitba s mildhybridem, ale normální spalovací jednotka, kde hraje hlavní roli objem. To rčení asi znáte… A funguje přesně tak, jak si představujete. Nebo jak jste zažili X let dozadu. V nízkých otáčkách si jenom tak ševelí, tichounce brumlá. Ve středních pak spolehlivě zatáhne a i kolosu od RAMu zaručí vždy spolehlivou a přesvědčivou akceleraci. Ne že by vás zrychlení rozdrtilo, spíš pod plynem neustále cítíte mohutnou sílu. Skoro bych si dovolil kacířské srovnání s nějakým objemnějším nafťákem – ten taky nepůsobí ostře, ale mohutnou vlnu točivého momentu neutaháte. Tady sice pracujete s nijak výjimečnou porcí 556 N.m, s plynem na podlaze však máte celkem oprávněný pocit, že byste odtáhli vagón. A ve vyšších otáčkách, dejme tomu od nějakých čtyř tisíc, se osmiválec tak krásně sportovně rozezvučí. To je vám taková nádhera, vedle všech těch soudobých přizvukovacích šidítek… Každý by si měl osmiválec Hemi vyzkoušet. Velmi dobře funguje také spojení s osmistupňovým automatem. Bude to určitě i tím, že převodovka – respektive její software, má s takto disponovaným motorem vlastně docela snadnou práci. Je celkem jedno, v jakých otáčkách se osmiválec nachází, nevadí mu ani podtáčení. Podmínky pro práci tedy skvělé, i tak však velice chválím. Nestalo se mi, že bych se nad volbou automatu podivoval nebo na jeho rozhodnutí čekal. Vlastně největší pochvala, když samočinnou převodovku ani nevnímáte. Isuzu D-Max dorazí v létě v nové generaci. Kontroverzní styl doplní upravená jedna devítka Spotřeba je asi taky taková, jakou si představujete. Nejmíň jsem jezdil za 13,5 litru, to bylo naprosto ležérní a meziobecní tempo. Ve městě a na dálnici pak za osmnáct, s plynem na podlaze víckrát za sebou za dvacet a víc, celkově pak za šestnáct a půl. Papká, no… RAM má rám To je ale čtverácký mezititulek, že? Základem RAMu 1500 je klasický rám z vysokopevnostní oceli, proti předchůdci je o pětačtyřicet kilo lehčí. Pohon předních kol je přiřaditelný (jednotlivé režimy se přepínají tlačítky u voliče automatické převodovky), nechybí redukce nebo uzávěrka zadního diferenciálu. Potud pick-upový folklor, kompletně vzduchovým podvozkem se však RAM zvyklostem vymyká. Je to tedy příplatková položka, výškově nastavitelný vzduchový podvozek přijde na necelých sedmdesát tisíc, zaškrtávat v ceníku byste však měli bez rozmýšlení. Jasně, srovnání s RAMem bez měchů nemám, komfort jízdy byl však skoro stoprocentní. Náznak rány přišel až na dírách, do nichž by se dvacetipalcové kolo vešlo snad z poloviny. Dobře, ze třetiny… A kdyby nebylo dvacetipalcové, jsem si skoro jistý, že bude vzduchový podvozek schopný odtlumit všechno. Nový VW Amarok na první skice, na vývoji se podílí i Ford U luxusních SUV často vzduch omlouváme, že je to vlastně konstrukční vlastnost. A že se neklidu na nerovnostech zbavit dost dobře nejde. U vymírajících pravých teréňáků nebo pick-upů na rámu zase konstatujeme, že se přenosu nejrůznějších rázů a vibrací do karoserie vyvarovat z podstaty věci nelze. RAM zkombinoval rám a vzduch a jezdí noblesně jako máloco. Je fakt, že rozměry si musíte nejdřív trochu „oťukat“, do oka jsem dostával hlavně šířku. Stačí ale pár kilometrů a vy najednou zjistíte, že s RAMem jedete úplně normálně. A že vás ani v českých podmínkách skoro nic neomezuje. Vždyť šest metrů, to je taková dodávka… Problém je až parkování, to se hledá blbě vlastně všude. Samotný manévr RAM usnadňuje kamerami s vynikajícím rozlišením a parkovacími senzory (nechybí ani parkovací asistent), nic to však nemění na tom, že místo potřebujete minimálně v rozměru jeden a půl normálního auta. Chvilku jsem si zvykal taky na off-roaďácké řízení s velkým převodem, při zamýšlených rychlejších změnách směru jízdy mě omezovalo asi víc než rozměry auta. To je ale taky vlastnost, s níž musíte u pick-upu počítat.

