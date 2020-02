Renault Koleos 2.0 Blue dCi 190 4x4 X-Tronic – Dálniční borec

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Na materiály uvnitř si nemůžu stěžovat, také většinu ovládacích prvků máte po ruce. Pravdou ale je, že čerstvější modely Clio a Captur jsou koncepcí interiéru ještě o úroveň výše. Hlavní funkce klimatizace se ovládají na odděleném panelu, podrobnější nastavení už ale obsloužíte jen prostřednictvím dotykové obrazovky. Koleos má digitální přístrojový štít namísto analogových budíků, dnes už jsme ale v autech s cenovkou kolem milionu zvyklí na lepší grafiku. Koleos se ani v rámci letošní modernizace nedočkal automatických dojezdů všech okének, i nadále to umí pouze to řidičovo.

Stejné je to na okreskách, pokud se tedy nedožadujete nějaké sportovnosti. Při svižnějším tempu se karoserie v zatáčkách začne naklánět (což je vzhledem k naladění podvozku logické) a brzy dojde na nedotáčivost, která vás zase hezky přinutí zvolnit. Řízení je bez zpětné vazby, navíc není kdovíjak tuhé. Pokud ale do zatáčky nenalétnete jako zběsilí, Koleos drží zvolenou stopu a na devatenáctkách působí jistým dojmem. Až rozbité a vymlácené cesty dávají podvozku s modifikovanou nápravou MacPherson vpředu a víceprvkem vzadu zabrat, ve vyšších rychlostech se ozve i nějaký ten kopanec. V klidu a pohodě, tak je Koleosu nejlíp.

Musím říct, že jízdními vlastnostmi se mi Koleos trefil do každodenních potřeb. Jak už jsem v testech zmiňoval nesčetněkrát, D11 je mým druhým domovem, tvoří většinu mé štace do redakce a zpět. A právě na dálnici je Koleos vynikajícím společníkem. O skvělém odhlučnění už byla řeč. Když se dostanete na požadovanou rychlost a motor srovná otáčky, francouzské SUV jen tiše a pohodlně pluje po silnici a vůbec nic vás neruší. Zkrátka ideální dálniční přepravník.

Pokud ale nehoníte kdejakou desetinku, nemusíte se ničeho obávat. Motor je dobře odhlučněný a do interiéru proniká jen při potřebě okamžité akcelerace s plynovým pedálem v kickdownu. Rychle vám dojde, že dynamika koresponduje s oblými tvary vozu. Sportovat se mu příliš nechce, preferuje raději plynulou akceleraci a poklidnější jízdu, při níž se vám odmění výtečným komfortem na palubě. Ani při dálničních rychlostech není patrný výrazný hluk od podvozku, jen kolem těch velkých zrcátek už to v takovém tempu začíná svištět. Také kooperace s CVT už neznamená jen monotónní zvuky ve vysokých otáčkách, virtuální stupně se z převodovky snaží udělat automat jako každý jiný. A poměrně úspěšně.

Bereme do rukou měřící techniku, abychom si na nový turbodiesel trochu posvítili. Má stejný výkon jako 2.0 TDI v Tarracu či Kodiaqu, dva-dvojka v Kie Sorento disponuje ještě o 7 kW vyšším výkonem. Jenže Koleos je oproti těmto konkurentům o desítky kilogramů těžší a převodovka CVT znamená větší ztráty, což dokazují už oficiální tabulky výrobce. Zatímco Kodiaq s pohonem 4x4 a převodovkou DSG umí stovku za 8,9 sekundy (Tarraco za rovných osm sekund) a Sorento to zvládne za 9,4 s, francouzské SUV potřebuje 10,1 sekundy. A rozdíly jsou samozřejmě patrné i v pružném zrychlení. Reprezentativním příkladem budiž akcelerace z 60 na 100 km/h na čtvrtý rychlostní stupeň, v případě CVT virtuálně odstupňovaný. Tato disciplína zabere Koleosu sedm sekund, což je z vybrané konkurence suverénně nejvíc (Kodiaq 6,1 s, Tarraco 5,7 s, Sorento dokonce 5,2 s).

Závěr

Schválně jsem se podíval, co jsem o Koleosu napsal před téměř třemi lety, dovolte tedy po vzoru Václava Klause citaci sebe sama: „Auto se odvděčí zejména klidným řidičům s lehkou nohou, umí na to šlápnout, ale sportovní jízda není nic pro něj. V konečném důsledku tím utrpí nejen spotřeba paliva, ale i komfort posádky.“

To stejné se dá vlastně do puntíku napsat i dnes. Facelift nic zásadního nezměnil, Koleos je perfektní na dálnici, obstojný na okreskách, ale sportování po něm nechtějte. Exteriér je svůj, interiér zase potěší luxusním dojmem. Ano, jsou tu nějaké drobné přešlapy, ty se ale po usednutí do komfortních sedaček odpouští snadno. Pokud nutně nepotřebujete vrcholovou verzi Initiale Paris za 1,1 milionu korun, na dvoulitr se čtyřkolkou a automatem vám bude stačit 929.900 Kč. To je výrazně méně než u konkurence s obdobnými motory – Sorento, Kodiaq ani Tarraco se pod milion nedostanou.

Nejlevnější verze modelu 769.900 Kč (1.7 dCi 150/110 kW Zen) Základ s testovaným motorem 929.900 Kč (2.0 dCi/140 kW Intens) Testovaný vůz bez příplatků 1.029.900 Kč (2.0 dCi/140 kW Initiale Paris) Testovaný vůz s výbavou 1.093.400 Kč (2.0 dCi/140 kW Initiale Paris)

