Rozhovor se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou: Je těžší psát knížky, nebo řídit?

Vlastimil Vondruška je v současnosti nejčtenějším českým spisovatelem. A možná i nejplodnějším. Co rok, to čtyři knihy. Ale jaký je za volantem?

Za úspěšným autorem jsme se vydali do malé vesničky nedaleko Bezdězu. Do téhle krajiny situuje část svých příběhů. A bavili jsme se o řízení, o zelené ideologii i o tom, jakým způsobem tvoří. Není snad oblast, na kterou by neměl jasný názor. Prostě výjimečný člověk.

O životě za volantem

Co je těžší: naučit se psát knížky, nebo řídit?

Každá činnost potřebuje praxi. Když jsem začal psát první knížky, nešlo mi to snadno. S řízením auta to bylo stejné. K volantu jsem se pořádně dostal až po vysoké škole, byť jsem měl papíry už od střední. Řidičák jsem měl, ale auto naše rodina nevlastnila. Až když jsem začal chodit se svou současnou ženou Alenou, začal jsem jezdit. Měla auto a dobře řídila. Vždycky jsem ji obdivoval, že byla ochotná sedět vedle mě a do řízení mi mluvila, jen když už opravdu hrozil průšvih. Metodou zkoušek a omylů jsem to nakonec zvládl. Práce mě posléze donutila, abych za volantem trávil spoustu času. Takže jsem se i já „vyjezdil“.

