S limitkou Cupra Ateca v Barceloně a v kanceláři pana nejvyššího

Začnu odzadu, asi nejsilnějším zážitkem. V Martorellu jsme totiž nakoukli taky do výrobních prostor cupry, kde se mimo jiné kompletují speciály TCR. V době naší návštěvy byla tedy jedna řada obsazena poněkud nemístně speciály Volkswagen Golf, ale to přece všichni víme, že koncernový program TCR má komplet pod palcem Cupra. Při pohledu na hezky seřazené Golfy TCR mě svrbělo úplně všechno. Nakoukl jsem samozřejmě dovnitř, všem golfům trčel z podlahy sériový volič DSG. Tahle převodovka mi v TCR primárně nevadí, i když jízda se sekvencí je větší zážitek, ale ta standardní páka uvnitř odstrojeného závodního speciálu vypadá divně. Ale asi bych to vydržel…

A výhody DSG proti sekvenci? Je levnější a má větší výdrž, což oceňují hlavně zákazníci z řad vytrvalostních závodníků. Sekvence je pak přirozeně na jedno kolo o nějaký ten chlup rychlejší.

V rohu pak velice příhodně stál nový elektrický speciál Cupra e-Racer. Minimálně opticky jde o velmi vydařené dílo, e-Racer působí ještě agresivněji než Cupra TCR. A díky výkonu necelých sedm set koní a pohonu zadních kol by to i bez zvuku mohlo být hodně zajímavé svezení. Ale víte, jak to s těmi elektromobily je… I závodní elektřinu trápí v podstatě to samé, tedy dojezd (v případě e-raceru nějakých osm, devět kol) a hmotnost (když se baterky postarají o půl tuny, je to pak hlavně na brzdách těžká práce). Elektrický závoďák pak přidává ještě jeden ožehavý oříšek – vysokou teplotu akumulátorů. Ano, i tohle je problém osobních elektromobilů, čas od času nějaký blafne, u závodního auta, které se pohybuje na hraně svých možností, je však chlazení akumulátorů naprosto zásadní. „Tohle je bez nadsázky absolutně klíčový bod,“ přiznal Xavier Serra, vedoucí technického vývoje divize Cupra Racing. A na tabletu nám ukázal chladicí systém, který v podstatě kompletně vyplnil prostor, kde se u Cupry TCR nachází spalovací motor.

Bude to hodně na jezdci, hospodařit s teplotou akumulátorů tak, aby e-racer dorazil zdárně do cíle. Neustále na krev se stoprocentním výkonem se v této elektrické sérii jezdit asi nebude… Však taky mechanici na chlazení akumulátorů spotřebují za testovací den až dva metráky suchého ledu. Auto je to ale hezké.

V kanceláři u Wayna Griffithse, šéfa Cupry

V kanceláři šéfa Seatu, charismatického Lucy de Mea, jsem letos už byl, tentokrát jsme se s naší skupinkou vydali o pár místností dál. Na dveřích visela jmenovka Wayne Griffiths. Ve španělské automobilce působí jako dvojjediný ředitel, kromě Cupry má také na starosti prodej a marketing celé značky. I díky tomu jsme si všichni vyslechli něco o té mikromobilitě, do níž Seat přispěl kromě elektrokoloběžky také nedávno představeným a minimálně docela pozoruhodným elektroskútrem. Zajímalo mě, jestli se do jedné stopy nechystá vstoupit také Cupra. „Nápad to špatný není, ale jako Cupra bychom museli přijít s něčím velmi emotivním a tedy i výkonným. A na to v tuto chvíli úplně nevidím prostor,“ odmítl Wayne moji revoluční myšlenku. „Já bych se zaměřil spíš na to, abychom co nejdřív dovedli do sériové výroby Cupru Tavascan. Je to nádherné auto, každé ráno ho vídám na obrovském plakátu před naší budovou. Moc se na něj těším,“ řekl Griffiths na adresu elektrického konceptu. „Už příští rok se však můžeme těšit na finální podobu Formentoru, to bude taky parádní auto,“ slibuje Wayne. Vzhledem k tomu, že by se pod jeho kapotou měl objevit vychvalovaný pětiválec 2,5 litru, tak se i já docela těším. V současnosti není ještě paleta nabízených modelů zrovna pestrá, Cupra přece jenom začíná. Vidíte, na to bych málem zapomněl. Hned vedle speciálů TCR se chlapci od Cupry věnovali taky Leonům ST Cupra R, což je jedno z „mých“ nejlepších aut letošního roku. Šlo sice jenom o optiku, o takové ty karbonové doplňky, i tak je ale hezké, že tenhle úžasný kombík tak trošku vzniká v sousedství opravdových závoďáků. „Myslím, že takových pět šest modelů by pro Cupru mohlo být optimum,“ počítal Griffiths.

Ještě prskavější Cupra Ateca

Bylo to sice velmi krátké svezení, Cupru Atecu mám už ale docela najetou a největší rozdíl limitky je spíš efektního rázu. Jasně, výfuk od Akrapoviče. Ten ovšem není jen na zvukovou ozdobu, sám o sobě ušetřil atece sedm kilo na hmotnosti. A zvuk má… Řekl bych, že ještě věrohodnější a ryzejší než výchozí Cupra Ateca, i když už ta zní velmi pěkně. Popravdě jsem docela rád, že si Cupra odpustila laciné prskající divadlo. Zrovna včera jsem na ulici narazil na Hyundai i30 N Performance, jinak moje velmi oblíbené auto, chlapec před přechodem ve vysokých otáčkách podřadil a výfuk zaprskal tak, že jsem si skoro cvrknul. Asi jsem už starej.

Kromě velmi pěkně ozvučeného výfuku se limitní Cupra Ateca dočkala taky karbonových vnějších zpětných zrcátek, karbonového zadního spoileru nebo litých dvacítek s novým designem. Ty jsou společně s koncovkami výfuku asi nejspolehlivějším identifikátorem.

Uvnitř jsem si všiml „skořepinových sedaček“ a už i ateca přešla na novější, dotykovou verzi infotainmentu. Musím říct, že interiér díky lesklému displeji opravdu pookřál, uživatelsky spokojenější jsem ale byl… Pokolikáté už tohle píšu, ano, s tlačítky. Skvělý je volant, byť tedy zbytečně ve spodní části zploštělý, ale tloušťka věnce je parádní. Moc hezky se drží. Na autu jako takovém jsem si nejvíc užíval – kromě tedy velmi nadstandardního zrychlení v přímce (výkon 221 kW dvoulitru TSI je pro limitku stejný), celkového sladění atecy. Psali jsme to u každého výstupu z dlouhodobé atecy, tohle auto je prostě dokonale uživatelsky přívětivé a jako cupra i velmi baví. Stále trvám na tom, že v zatáčkách se hlavně vyšší stavba projeví, tady se prožitek se zmíněným kombíkovým leonem nedá naprosto srovnat, Cupra Ateca ale funguje jako celek skvěle. Můžete s ní normálně a v rámci předpisů jezdit v okolí Barcelony a občas si užít opravdu velmi úžasnou dynamiku. Ještě poctivě udělané auto.

Pravda, na jednu z necelých dvou tisíc speciálních atec budete potřebovat 1.379.900 Kč, což je za středně velké SUV už dost pálka. Ani výchozí Cupra Ateca však rozhodně není levná, vždyť se prodává za 1.224.900 Kč. Vidíte, Wayne si ale i přes to mne ruce, jak se mu cupra prodává. A už se těší do nového sídla značky, které roste kousek od prostor, kde jsem obdivoval čerstvě postavené speciály TCR. Vizualizaci najdete v galerii. Wayne bude mít ještě hezčí kancl.