Seat Arona 1.0 TSI Xcellence – I městský crossover může dávat smysl

O Seatu Arona se často mluví „jen“ jako o přifouknutém Seatu Ibiza, což nezní dvakrát lichotivě. Pravdou však je, že z uživatelského hlediska je Arona velice sympatickým a smysluplným modelem.

Design, interiér Již několik let jsme svědky neustále rostoucí popularity malých SUV a crossoverů, od kterých zákazníci očekávají snadné ovládání ve městech a současně i trochu té přidané hodnoty při cestách za město. Pro automobilky se tak jedná o neustálé hledání kompromisů, které se takřka vždy někde projeví. Seat Arona se mi však po týdenním soužití zdá být velice zajímavou a vlastně i docela rozumnou volbou, jejíž přidaná hodnota je dobře patrná již na prvních kilometrech a přitom vás nikde neomezuje. Základem Arony se totiž stal Seat Ibiza, který však v automobilce trochu přifoukli. A tím nemyslím jen zvýšený podvozek, který má nyní světlou výšku 191 mm, ale také větší prostor v interiéru. Člověk tak sedí výš, do vozu se příjemně nastupuje a přitom nechybí prostor pro posádku na zadních sedadlech, ani pro zavazadla. A co je snad největší překvapení, s Aronou se stále velice příjemně jezdí. A to jak po městě, tak i po okreskách a dálnicích. Začněme ale jako již tradičně od designu. Malá SUV jsou stále hitem. Novinky v segmentu proto chystají Ford, Toyota i Škoda Praktická, oplastovaná a přesto šarmantní Seat udělal v posledních letech obrovský pokrok snad na všech frontách. Pokud bych měl ale vypíchnout jednu oblast, ve které u mě nejvíc boduje, pak je to jednoznačně design. Oproti většině koncernové produkce je pro mě zkrátka osobitější a ukrývá v sobě trochu toho výrazného španělského šarmu. A ten spatřuji i v Aroně. Při čelním pohledu vypadá Arona trochu jako Ibiza na steroidech. Světelný podpis je sice stejný, narostla však maska, mřížka chladiče a výraznější jsou i plasty kolem mlhovek. Pokud se na Aronu zadíváte zezadu, vyniknou její výraznější světla a opomenout nelze ani povytažený ochranný plast nárazníku. Registrační značka se oproti Ibize přesunula z nárazníku do pátých dveří. Při bočním pohledu pak vyniká osobitá boční linie, kterou na C-sloupcích narušuje výrazný stříbrný proužek s písmenem X. Stříbrná plaketka X na bocích navíc vytváří originální předěl mezi bílou barvou karoserie a kontrastně oranžovou střechou, což je celkem výrazná a pohledy přitahující kombinace. Pokud se ale toužíte vymanit z davu ještě víc, nabízí Seat kromě možnosti kombinovat osm barev karoserie se třemi odstíny střechy i možnost instalovat barevné polepy na A sloupky či zrcátka, barevné lišty na zadní dveře či ozdobné rámečky kolem mlhovek. Jízdní dojmy se Škodou Kamiq: Scalu má i tam, kde byste ji nečekali Jako každý správný crossover dostala i Arona decentní ochranné oplastování, které ale nepůsobí nikterak rušivě a nevytváří tak ani zbytečný dojem schopnějšího offroadu. Ostatně pohon všech kol byste v nabídce hledali marně. Podběhy vyplňují standardně šestnáctipalcová kola, v našem případě jsme však dostali auto obuté na stylovějších sedmnáctkách Dynamic II za příplatek 9.900 Kč. V duchu jednoduchosti a prostoru Podobně jako u exteriéru, i v interiéru bychom našli řadu podobností s Ibizou, což se týká jak využité techniky, tak ergonomie. Pokud jste zhýčkaní prémiovými materiály a měkčenými plasty, kam jen oko dohlédne, pravděpodobně pro vás bude první usednutí do Arony trochu šokem. Naprostá většina plastů je totiž tvrdá, což nemusí každému vyhovovat. Kvalita zpracování a slícování je však na vysoké úrovni – nikde nic nevrže, nic se nehýbe a vše působí na omak celkem solidně. Zdá se tedy, že by toho mohla Arona poměrně dost vydržet. Šeď tvrdých plastů však rozbíjí stylově lakované panely ve výplni dveří a kolem středového tunelu, které Aroně vrací funky nádech exteriéru. U řady vozů navíc uvidíte i lakovaný panel na palubní desce, v našem případě jsme však dostali příplatkový „Dekor palubní desky – kůže,“ s prošíváním šedou nití, který vyjde na 3.200 Kč. Digitální budíky už mají i malé Seaty. Arona je v segmentu premiantem V testovaném voze ale nechybělo ani ambientní osvětlení, které interiéru opět přidávalo trochu toho šmrncu. Jen škoda, že technici neprotáhli proužky osvětlení v předních dveřích i dozadu. Byl by to hezký detail. Co se ale skutečně povedlo, je příplatková audiosoustava BeatsAudio v ceně 11.000 Kč, která mě svou kvalitou i schopností nabídnout skutečně hluboké basy velmi mile překvapila. Audiosoustava přitom spolupracuje s osmipalcovým infotainment systémem, který vůz získává společně s hlasovým ovládáním, 2x USB + Aux-in + 2x slotem na SD kartu, navigačním systémem, systémem Full Link a bezdrátovou nabíječkou v rámci paketu Connectivity Plus. Systém potěší nejen svou svižností a líbivou grafikou, ale také intuitivním ovládáním a bohatou podporou konektivity (Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink). Milovníky nostalgie jistě potěší dvojice tradičních otočných voličů po stranách, zatímco propagátoři moderních řešení budou nadšeni ze senzorů detekujících přiblížení ruky, po kterém vyjedou z rohů obrazovky další podmenu. Pod infotainment a panel dvouzónové automatické klimatizace pak Seat umístil výše zmíněnou bezdrátovou nabíječku telefonu s funkcí zesílení signálu. Zajímavostí je přitom naklonění schránky, díky kterému nemusíte mít obavy, že by se vám telefon během jízdy samovolně posouval. Po stránce komfortu není předním sedadlům co vytknout. Ba naopak. Chválu zaslouží jak „Komfortní přední sedadla Xcellence,“ tak čalounění tkaninou Xcellence. Díky paketu Winter navíc nechybí ani vyhřívaná přední sedadla. S výbavou Excellence navíc získáváte i černé čalounění stropu, středovou loketní opěrku vpředu nebo kožený multifunkční volant, jehož věnec by ale klidně mohl být o pár milimetrů silnější. Jeho kontrastní prošívání bílou nití s širokými stehy je však opět zajímavým estetickým detailem. A když už jsme u těch drobných detailů, za zmínku stojí i startovací tlačítko, jehož červené podsvícení před nastartováním pulzuje v rytmu srdce. Seat Ateca FR vs. Cupra Ateca – Sportovní SUV dvojí optikou Za volantem může být umístěn i plně digitální přístrojový štít, v našem případě však byla Arona vybavena tradičními analogovými budíky s jednoduchým černobílým displejem, který ukazoval jen to nejnutnější. A abych pravdu řekl, tohle řešení mně v Aroně dávalo docela smysl. Budíky totiž neodvádí vaši pozornost a vy se tak můžete plně soustředit na dění před autem. Výhled z vozu je navíc díky poměrně úzkým A-sloupkům skutečně královský, což opět oceníte především při jízdě po městě. Na cestách s rodinou i přáteli Velice milým překvapením se ukázal být prostor na zadních sedačkách, kdy jsem si při svých 183 centimetrech pohodlně sednul sám za sebe a stále jsem měl prostor nad hlavou i před koleny. Sedačky navíc působí celkem komfortně a věřím, že posádka nebude trpět ani na delších cestách. Zavazadlový prostor nabízí jednoduché tvary a základní objem celkem slušných 400 litrů. Po sklopení sedadel, která jsou dělená v poměru 60:40, byste ale měli získat celkem 823 litrů, což mi ale od oka přijde jako poněkud podhodnocený údaj. Drobným nedostatkem po sklopení sedadel může být poněkud výrazný schod, který se dá ale snadno odstranit. Každá Arona totiž nabízí možnost výškové úpravy dna zavazadlového prostoru, což je otázkou pár sekund. Pod toto posuvné dno se navíc vešla i rezerva a v případě potřeby sem můžete hodit i plato. Jak se tedy zdá, Arona je připravena občas posloužit i jako kompaktní univerzální stěhováček. Za příplatek 3.900 si navíc můžete nechat udělat i přípravu pro tažné zařízení. Tažné zařízení nových automobilů: Proč už někde s koulí nepochodíte V kufru přitom nechybí ani základní síťový program, háčky na zavěšení tašek a příjemným bonusem jsou i elastické pásy po stranách. Arona zkrátka potvrzuje již dřívější očekávání, že při navrhování tohohle modelu někdo přemýšlel nad jednoduchými a zcela základními potřebami běžného člověka. A věci tu fungují.

Motor, jízdní vlastnosti Do města i na dálnice Litrový tříválec pod kapotou možná nevzbuzuje kdovíjakou důvěru a nadšení, pravdou ale je, že na necelých 1.200 kilogramů pohotovostní hmotnosti vám bude jeho 85 kW (115 k) a 200 Nm točivého momentu bohatě stačit. Motor se celkem ochotně sbírá odspodu a s radostí se podívá i do vyššího spektra otáček. V kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou se pak jedná o příjemného společníka jak na cesty po městě, kde Arona působí vyloženě agilně a hravě, tak i na dálniční přesuny, kde při zařazené šestce a tachometrových 130 km/h nemá problém akcelerovat ani při jízdě do kopce. Obavy přitom nemusíte mít ani ze zvukového projevu, kdy za běžné jízdy o motoru prakticky nevíte. Pokud se ale budete úzkostlivě snažit řadit podle našeptávače na palubní desce, možná se při nižších otáčkách setkáte s typickým tříválcovým duněním. Projev ve vysokých otáčkách je poměrně hlasitý a nepatří k těm nejlíbeznějším, stále však nejde o vyloženou pohromu. Mě osobně jízda s Aronou až překvapivě bavila a tak jsem se na rádce řazení neohlížel a jezdil jsem spíše dynamicky než hospodárně. Následky přitom nebyly ani zdaleka tak tragické, jak jsem očekával. Sama automobilka uvádí průměrnou spotřebu v rozmezí 5,1 až 5,2 l/100 km, moje dlouhodobá kombinovaná spotřeba se však podle palubního počítače pohybovala okolo 6,1 l/100 km/h, což ale ve výsledku není zas tak hrozné. Během kratších cest okresky/maloměsto a při klidném tempu jsem však neměl problém dosáhnout na hodnoty okolo 5,7 l/100 km. A to už mi přijde více než slušné. Agilní, jistý a přesto komfortní Jízdní komfort patří k dalším milým překvapením. Podvozek vycházející z Ibizy je velice slušným základem, na kterém však v Seatu ani po přidání světlé výšky nic moc nezkazili. Řízení je poměrně strmé a citlivé, takže auto dobře reaguje a rychle mění směr, což oceníte především v městském provozu. Za městem pak potěší jen minimální náklony karoserie a překvapivá jistota při průjezdu zatáček. Zde se ostatně o slovo hlásí i systém XDS, tedy jakási elektronická uzávěrka diferenciálu, který při průjezdu zatáčkou přibrzďuje odlehčené kolo. Arona tak má neustále dostatek trakce a ani při svižné jízdě jsem se nesetkal s výraznějšími náznaky nedotáčivosti. Jediné nepříjemné překvapení přišlo na horším asfaltu, kde si Arona uměla v zatáčce nepěkně poodskočit. Jinak se ale chovala vzorně. Jízdní dojmy se Škodou Kamiq: Scalu má i tam, kde byste ji nečekali Součástí výbavy Xcellence je navíc „komfortní podvozek,“ kterému jméno nezkazila ani 17palcová kola v podbězích. Arona se sice stále snaží po vzory Ibizy působit sportovnějším a tužším dojmem, ani na méně kvalitních silnicích však do kabiny nepronikaly žádné výraznější rázy od kol. Odhlučnění podvozku sice není stoprocentní, ale to by od této cenové kategorie snad ani nikdo nečekal. Rozhodně se ale nemusíte bát, že by vás Arona obtěžovala hlukem, nebo se z vás snad snažila vytřást duši. Arona tak jednoduše působí jako jeden ze skutečně mála funkčních kompromisů, který funguje na širokém spektru povrchů ve městech i mimo ně. Jak ale funguje mimo asfalt? Přiznám se, že tato otázka mě nechávala celkem chladným. Arona totiž není stavěná na žádné velké zdolávání přírody. Její největší předností je hlavně vyšší světlá výška, díky které projede místy, kde by už Ibize a zbytku tradičních hatchbacků hrozilo poškození podvozku. Seat Tarraco 2.0 TDI 4WD DSG na začátku dlouhodobého testu: Ostrá zkouška v Rumunsku A že nemá pohon všech kol? Zkuste se na to dívat z té pozitivní strany mince. Systémy pohonu všech kol přidávají na hmotnosti, zhoršují ekonomičnost provozu a skutečně naplno je využije jen málokdo a málokdy. Zvláště při zimách v posledních letech. Za ušetřené peníze na systému 4x4 si tak mohou zákazníci připlatit raději za kvalitnější letní a zimní obutí, které je pro běžné řidiče mnohem důležitější.

