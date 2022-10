Škoda Karoq 1.0 TSI 81 kW Style – Tentokrát o tříválci

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Tu představuje zážehový tříválec o objemu 999 kubických centimetrů, poskytující maximální výkon 81 kW a nejvyšší točivý moment 200 Nm. K mání je výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních kol. Omezený je také výběr výbav, a to na Ambition a Style. K nám dorazilo dražší provedení Style, které s litrovým motorem začíná na částce 663.900 Kč a nabízí vcelku bohatou výbavu. Ale ještě než vám ji přiblížím, připomeňme si, co facelift provedl s designem.

Modernizovaný Karoq poznáte především podle výraznější masky a upravených světlometů. Lampy vpředu i vzadu mají trochu jiný tvar, navíc jsou ve všech verzích LEDkové. Škoda se dále zaměřila na aerodynamiku, auto dostalo aktivní lamely ve spodním otvoru nárazníku, prodloužený střešní spoiler s finlety po stranách (od verze Style) či kryty podvozku a palivové nádrže. Nechybějí ani odnímatelné aerodynamické kryty kol – dostanete je k ráfkům od linie Style.

A teď k té výbavě… Provedení Style zahrnuje například bezklíčový přístup a startování, vyhřívaná přední sedadla, zadní parkovací senzory, 12V zásuvku, deštník ve dveřích řidiče, dvouzónovou automatickou klimatizaci, vyhřívaný volant, ostřikovače předních světlometů, výškově nastavitelná přední sedadla s bederními opěrkami, infotainment Bolero s 8" obrazovkou či bezdrátový SmartLink.

Zajímavě zní položka jménem „virtuální kokpit mini“. Jde o digitální přístrojový panel s 8palcovou úhlopříčkou, který nahradil analogové budíky, a to i v základní verzi Ambition. Testované auto však bylo vybaveno příplatkovým 10palcovým panelem.

Ten nabízí poměrně bohaté možnosti přizpůsobení vzhledu (kromě pěti režimů zobrazení si lze totiž pohrát také s obsahem a informacemi, které ukazuje) a potěší skvělou čitelností. Stejně jako u ostatních modelů mladoboleslavské značky však musíte počítat s pomalejšími reakcemi na pokyny od ovladačů na volantu. Chce to tedy trochu trpělivost – použít ovladač, počkat, až se změna projeví, pak znovu tlačítko na volantu, zase počkat a takto pokračovat dál, až se proklikáte k tomu, co potřebujete. Během řízení je to celkem mrzuté, protože očima musíte neustále sjíždět k budíkům a kontrolovat, jestli se v kapličce událo to, co jste chtěli.

Když už jsem se dostal k příplatkům, dodám, že v našem autě pracoval infotainment Amundsen s navigací a 8" dotykovou obrazovkou. A až na pomalejší najíždění systému po nastartování nemám nic zásadního, co bych mu vytkl. Mně osobně udělala radost přítomnost dvou otočných ovladačů – jedním se reguluje hlasitost médií, druhým si můžete velice jednoduše a spolehlivě přiblížit mapu v navigaci. Jestli jste někdy zkoušeli „zoomovat“ s dražší verzí infotainmentu bez těchto ovladačů, určitě víte proč. Přibližování mapy pohybem prstů po displeji je totiž – minimálně ve vozech koncernu VW - občas vyloženě za trest. V souvislosti s multimediálním systémem bych měl také zmínit, že se mi sem tam při zařazení zpátečky na displeji neukázal obraz ze zadní kamery.

Skvělé je, že si Karoq i po faceliftu zachoval uživatelsky přívětivé prostředí s fyzickými ovladači. Vlastní panel má klimatizace, stiskem tlačítka si můžete snadno zapnout vyhřívání sedadla, vypnout stop-start, přepnout jízdní režim nebo třeba aktivovat parkovací asistent. Líbí se mi také ovladače na volantu (jak jejich rozložení, tak samotné provedení), jsou mnohem lepší a příjemnější než dotykové plochy známé z jiných vozů koncernu Volkswagen.

Další plus Karoq od mě dostává za možnost vypnout hlídání jízdního pruhu jednou provždy. Tady se vám tento spíš otravný „asistent“ ještě automaticky neaktivuje po každém nastartování. Pochválit bych chtěl sedadla: mají příjemný tvar, tak akorát měkký sedák, nastavitelnou opěrku hlavy a bederní opěrku. Vážně mi skvěle sedla.

Zaujalo mě i čalounění. Jde o příplatkový potah sedadel nazvaný „ECO látka“, který využívá recyklované materiály a umělou kůži. Patří k němu také charakteristické dekory. Mně se tahle kombinace líbila nejen na pohled, ale také na dotek. Interiér Karoqu navíc tohle čalounění sympaticky oživuje, jinak je totiž spíše strohý. A třeba výplně dveří z tvrdého plastu podle mě vypadají vyloženě lacině.

Velmi dobře je na tom Karoq po stránce prostornosti. Vpředu vás nijak neomezuje skromný středový tunel, vzadu mám s výškou 182 cm dostatek místa před koleny i nad hlavou. Kdybych si škodovácké SUV objednával, určitě bych si ale připlatil 20 tisíc za sedačky VarioFlex. „Lavici“ pak tvoří tři samostatná zadní sedadla, která lze nezávisle na sobě posunout, sklopit nebo je dokonce z kabiny vyjmout.

Zavazadlový prostor testované verze má objem 521 litrů, po sklopení zadních opěradel pobere až 1630 litrů – mezi podlahou kufru a sedadly však vznikne schod. Zavazadelník jinak potěší tvarem, skvělým přihrádkami po stranách (jedna je i nad podběhem) nebo posuvnými háčky. Tyhle detaily prostě Škoda umí.