Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW DSG Style – První rande

S novou octavií jsem se poprvé potkal v Národní galerii během světové premiéry. Bylo to v listopadu a akce to byla velmi pompézní, jako za starých časů. Už tehdy ale bylo jasné, že se hned tak nesvezu. Škodováci sice kolem nového roku spustili prodej, u dealerů se novinka opravdu objevila, novináři si však na tradiční zahraniční jízdní prezentaci museli počkat až do března.

Že jsme se nedočkali, to je vám kvůli okolnostem asi jasné. Škodovka tak vymyslela variantu brod, jednodenní zápůjčky v Česku. Což pro mě byla dobrá i špatná zpráva zároveň – s novinkou se poprvé svezu v prostředí, které dobře znám, budu mít tedy mimo jiné srovnání s konkurenty, s nimiž jsem se svezl na stejných silnicích. A neoblbnou mě zahraniční vyhlazené asfalty.

Druhá strana mince – na „otestování“ bude málo času, během pár hodin musíme stihnout fotky a samozřejmě samotné svezení. Nechci být alibistický, ale podmínky byly opravdu nestandardní (klasická testovací zápůjčka trvá týden). Nějaké ty poznatky jsem však načerpat stačil. Uvidíme, jestli si je potvrdím i během dalších, snad už standardnějších zápůjček. Zatím mohu čerpat jen z krátké zkušenosti s kombíkem na osmnáctipalcových kolech, adaptivními tlumiči a novým vznětovým dvoulitrem TDI Evo s výkonem 110 kW a dvouspojkou DSG.

I když, zase tolik alternativ nemám. Kombík se zatím prodává jenom s testovaným dvoulitrem Evo, naftou 2.0 TDI 85 kW nebo patnáctistovkou TSI s výkonem 110 kW. A to je v tuhle chvíli vše. Velmi rád bych si však vyzkoušel standardní podvozek na menších kolech, protože osmnáctky a adaptivní tlumiče… Úplně jsem si nepochutnal.

Tak je hezká?

První oťukání v galerii dopadlo skvěle. Octavia Combi se mi hlavně ve stříbrné hodně líbila. Asi ne tak jako trojka po faceliftu, hlavně jako RS se velice povedla, ale jo, nejnovější čtvrtá generace mi přišla fajn, možná až atraktivní.

Hned druhý den jsem však na pumpě potkal jeden z prototypů, na menších kolech, v trochu fádní modré a začal jsem váhat. Cestou domů po D11 jsem pak míjel nejnovější kombíky skoro denně a moje galerijní rozjaření pomaloučku vyprchávalo. V zrcátku jsem si na rozdíl od všech dosavadních generací nebyl jistý, co to za mnou jede. Scala? Superb? Aha, nová octavia… Zezadu jsem pak – asi nejspíš kvůli kulatějším, boubelatějším linkám, kolikrát zaváhal, jestli se náhodou Škodovka nakonec nerozhoupala a na D11 neposlala várku supertajných prototypů Scala Combi. I přes jistou zavalitost mi zkrátka Octavia Combi přijde od pohledu kompaktnější než dosud.

Červená ale kombíku docela sedla, proporcím zase prospěly osmnáctky, jejichž aerodynamický design se mi snad poprvé docela zamlouval. Pořád bych však dal přednost klasičtějšímu designu.

Co vy? Kam byste nejnovější Octavii Combi vedle předchůdců zařadili? Já jsem už hlasoval, pro trojku RS. Těším se na osobní setkání s nejnovějším RS.

Kde se to nuluje???

Dobře, tak tady máme digitální trend, který ničí doposud tradiční rozvržení přístrojovky, ale snažím se nebýt zpátečnický a s mladou generací a jejími výdobytky držet krok. A ne vždy je vše digitální špatné – RAM 1500 sice obřím displejem uprostřed připomíná Teslu, rozhraní je však logické a přívětivé, jeden ze vzorů (ani normální tlačítka zde nechybí). Třeba v Audi A8/A6 už však tlačítka vlastně nenajdeme a i tady jsem se vše naučil obsluhovat bez zaváhání a rychle našel všechno, co k jízdě potřebuju. Štvaly mě jenom ťápance na displejích.

Octavii sice pár tlačítek taky zůstalo, osobně bych však ještě nějaká přidal. Zvyšovat/snižovat teplotu lze o stupeň hlasovými příkazy prostřednictvím Laury a děvče mi rozumělo, pořád ale tenhle způsob považuju spíš za efektní způsob, jak udělat dojem na spolucestující. Za poslední roky však hlasové ovládání poskočilo hodně dopředu a třeba bude zanedlouho opravdu stoprocentně použitelné. Takto jsem zatím pro regulaci teploty využíval dotykový displej, a jak už jsem několikrát nejen já konstatoval, s otočnými ovladači bylo líp.

Stejně tak jsem už zamával analogovým přístrojům a naučil se mít rád digitální přístrojový štít (pro octavii standard, nejnižší dostupná je totiž v tuto chvíli už velice obsáhlá výbava Ambiente). A opravdu může být takové řešení přínosné, když si promítnete pod volant to, co zrovna potřebujete (třeba pořádně roztáhnete mapu navigace).

Chtěl jsem si tedy do levého „budíku“ navolit klasický palubní počítač, konkrétně pak krátkodobou spotřebu paliva, abych si mohl průběžně zapisovat apetit dvoulitru TDI. Mačkáním otočného tlačítka (nebo spíš válečku, jak chcete) na pravém rameni volantu (koncept tlačítek na volantu Škodovka hodně pozměnila) jsem se tedy nakonec k vytoužené krátkodobé spotřebě nakonec proklikal, ale s vynulováním jsem neuspěl. Nepamatuju si, že bych někdy u tak základního požadavku pohořel. Občas jsem se s podmenu nejrůznějších infotainmentů potýkal, ale že bych kapituloval u takto triviálního úkonu… Nepamatuju. Zamával jsem tedy na Standu, který se s fotografem opodál věnoval novému golfu (na test se můžete těšit, volkswagenu na volantu zůstala stará známá tlačítka…), aby mě vysvobodil. Napadlo nás dlouze podržet otočné tlačítko. Nic. Tím jsme jen vyskočili z dlouho hledané krátkodobé spotřeby. Proč? Vždyť dlouhé zmáčknutí by se vyloženě nabízelo. Bohužel. Tedy jsme se znovu proklikávali ke krátkodobé spotřebě a nakonec uspěli dalším tlačítkem pod tím otočným. Respektive, dostali jsme se do podmenu krátkodobé spotřeby, kde jsme mohli otočným ovladačem navolit vynulování krátkodobé spotřeby a pak se vrátit k samotnému údaji. Jako vážně? Ve Škodovce a koncernu VW vůbec jsme roky vychvalovali dokonalou uživatelskou přívětivost, tak bych něco podobného očekával i po digitalizaci interiérů.

V tomto směru je hodně co zlepšovat, takové ty typické škodovácké atributy s kusem auta navíc však i čtvrté generaci octavie samozřejmě zůstaly. Respektive, třeba v zavazadlovém prostoru ještě povýšily, mezigeneračně se Octavia Combi zlepšila o třicet litrů na konečných 640.

Model Škoda Octavia III Škoda Octavia IV Objem zavazadelníku min/max [l] 610/1740 640/- Výška nákladové hrany [mm] 660 660 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1000 1000 Délka kufru [mm] 1060 1050 (1080) Délka po sklopená zadní opěradla [mm] 1730 1690 Výška pod plato [mm] 580 600 (480) Výška pod otevřeným zadním víkem [mm] 1940 1940 *údaje v závorkách platí pro podlážku v horní rovině

Tohle mladoboleslavskému kombíku šlo vždycky, stejně tak na céčkový segment nadprůměrná nabídka místa pro nohy vzadu. Tady se měla octavia rovněž zlepšit, podle Škodovky o dvacet milimetrů, což naše měření potvrdilo sice jen částečně, o milimetry bych se však nehádal. Místa je v zásadě pořád stejně, tedy – jak jsem už napsal, nadprůměrně.

Srovnání vnitřních rozměrů Octavia Combi III Octavia Combi IV Podélný prostor vpředu min/max [mm] 830/1070 880/970 Podélný prostor vzadu min/max [mm] 580/830 700/820 Výška nad sedadlem vpředu [mm] 1040 1010 Výška nad sedadlem vzadu [mm] 980 920 Šířka vpředu [mm] 1470 1480 Šířka vzadu [mm] 1470 1460 Délka sedáku vpředu [mm] 490 540 Délka sedáku vzadu [mm] 440 460 Výška operadla vpředu [mm] 630 640 Výška opěradla vzadu [mm] 650 660

Možná mi přišlo, že se sedí o něco výš, ale třeba to byl jenom dojem. Musel bych do novinky přesednout přímo ze třetí generace. Pokusím se zjistit. Přední sedačky jsou každopádně velmi pohodlné, u verze Style jsou standardně vyhřívané (za vyhřívání těch zadních zaplatíte 5100 Kč). Sedačky řidiče a spolujezdce mohou být nově i ventilované. I vzadu bych řekl, že mám o něco líp podepřená stehna, možná i tady se sedí o něco výš.

Velmi se mi líbil látkový potah s prošíváním na přístrojové desce. Nejvíc se rozšířil nad odkládací schránkou před spolujezdcem a dostanete jej až s testovanou vyšší výbavou Style. Drobnost, interiér však podstatně zútulnila.