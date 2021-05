Škoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI (147 kW) – Ereso v holinkách

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Na nejrůznější deriváty čtvrté generace modelu Octavia jsem měl za poslední rok štěstí. Zkusil jsem jich opravdu hodně, od litrového kombíku přes verze do zásuvky (včetně RS), až po regulérní „ereso“ na mosteckém autodromu. Jako zatím poslední se mi do rukou dostal dobrodružnější Scout v nejsilnější možné specifikaci – 2.0 TDI (147) kW DSG 4x4. Je to naprosto shodná kombinace, kterou najdete v útrobách naftového RS. Podle Martinova nedávného testu mimochodem nejlepší z dnešních „eres“. Převládají slova chvály i po přesednutí do přizvednutého kombíku?

Sluší jí to

Musím říct, že testovaný skaut mi padl do oka už od prvního okamžiku. V červené metalíze Velvet (+22.300 Kč) na osmnáctkách Braga (+5.000 Kč) to oplastovanému kombíku se standardně dodávaným paketem pro špatné cesty (+15 mm) sluší. Respektive se mi líbí mnohem více než na Superbu. Zatímco k manažerskému vozu mi tohle dobrodružné pojetí příliš nesedí, u menší octavie je můj subjektivní dojem opačný.

Octavia Scout se oproti klasice odlišuje i v dalších aspektech. Má specificky tvarované nárazníky s ochrannými stříbrnými prvky, ke kterým ladí i střešní ližiny. Pokud by vám z nějakého důvodu nestačilo 18palcové obutí, sáhnout můžete po o palec větších kolech. S výše zmíněným paketem má světlá výška hodnotu 163 mm. To ze skauta rozhodně nedělá terénního nezmara, cestu k vaší horské chatičce však zvýšený podvozek v kombinaci se čtyřkolkou dokáže značně ulehčit.

Škoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI (147 kW)

Skaut začíná na cenovce 876.900 Kč (s testovaným motorem 926.900 Kč), což není úplně málo, na druhou stranu to kompenzuje bohatou standardní výbavou. Samozřejmostí je diodová světelná technika vpředu a vzadu, elektricky ovládané víko zavazadelníku s bezdotykovým ovládáním, vyhřívaný volant a sedadla, adaptivní tempomat či desetipalcová obrazovka multimediálního systému.

Tu doprovází pro Octavii Scout typický dekor v dřevěném provedení, jenž dojem z kabiny povyšuje ještě o kousek výš. Stran infotainmentu platí to, co jsme psali již nesčetněkrát. Na dotykové ovládání drtivé většiny funkcí se dá alespoň trochu zvyknout, i když klasické otočné ovladače a stará dobrá tlačítka pořád považujeme za nejlepší řešení. Horší je to se samotným fungováním multimédií, která se ani po roce a půl od premiéry vozu nepodařilo vychytat tak, aby šlapala bezchybně. Někdy se vám z ničeho nic rozsvítí kontrolky v budících, jindy zamrzne bezdrátově připojený Apple CarPlay, přičemž pomůže až restart systému. Občasné výpadky asistenčních a bezpečnostních funkcí jsem po čase přestal vnímat jako vadu, ale stal se z nich takový doplněk hlídající mojí bdělost.

Všechno ostatní je přitom moc fajn. Octavia se třeba naučila snadné vynulování spotřeby v digitálních budících, které teď provedete během vteřinky stisknutím pravého válečku. Zpracování interiéru je na velmi dobré úrovni, stejně jako pohodlí na předních sedačkách, v našem případě příplatkových s pamětí (+26.000 Kč). Na poměry dané třídy je prostor ve druhé řadě opravdu královský, i kolegovi s výškou 185 cm zůstává dostatečná rezerva před kolegy i nad hlavou a díky velkému nástupnímu prostoru se sem rovněž snadno nasedá.

A kufr? I tady mohu chválu z dříve testovaných kombíků zopakovat. Základních 640 litrů je více než dost, nechybějí úložné prostory po stranách i řada simply clever řešení. Po sklopení zadní lavice dostanete rovných 1700 litrů a takřka rovnou ložnou plochu bez jakéhokoliv schodu.