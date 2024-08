Správné vyvážení kol nepodceňujte! Záleží na každém gramu i u nového auta

Vyvažování kol je běžný servisní úkon, který však bývá nejčastější příčinou vibrací vozidla, pokud se nepostupuje správně. Nevývažky způsobí zbytečnou ztrátu komfortu a opotřebení dalších komponent.

Jak poznat nevyvážené kolo

Někdy jsou vibrace silnější, jindy slabší, to závisí také na vlastní frekvenci závěsů náprav a karoserie vozu. Moderní nízkoprofilové a naopak velmi vysoké pneumatiky používané na SUV kladou na vyvážení vyšší nároky. Příčina však nezřídka tkví v pouhém nedodržení základních pravidel během procesu vyvažování.

Vibrace z kol prostupují do volantu nebo celého auta, typicky se projeví při konstantní rychlosti nad 80 km/h. Udržování určitého tempa odhalí nejvíc, při zrychlování nebo zpomalování se chvění částečně vytlumí v zavěšení a hnacím ústrojí. Za jízdy pravděpodobně nepoznáte, jaké konkrétní kolo dělá problémy, většinou jde ale určit alespoň náprava – ta přední je na vyvážení citlivější a rázy se přenáší i do řízení. Rozdíl však není takový jako u starších aut, proto vždy doporučujeme vyvážit všechna čtyři kola.

Kromě kol může vibrace způsobovat celá řada závad, které obecně patří k hůře odhalitelným. Základní diagnostickou pomůckou je nabrat rychlost, kdy se vibrace projevují, a vyřadit. Když vibrace ustanou, způsobuje je motor, nebo něco s ním spojeného. Pokud ne, vibrují nevyvážená či křivá kola, nebo jde o jinou závadu. Většinou se vyplatí začít právě vyvážením kol a další příčiny hledat až pokud to nepomůže.

Kdy a jak správně vyvážit

Vyvážení kol se již od 60. let stalo nedílnou součástí montáže pneumatik. Zkušení mechanici ho doporučují i při sezonní výměně sady kol, protože nesprávně vyvážené zadní kolo může po přemístění dopředu způsobovat mnohem citelnější vibrace. Vyvážení stojí zhruba dvě stě korun, což je malá investice ve srovnání s následnými problémy. Řidiči používající celoroční pneumatiky by si měli o vyvážení kol říct při každé prohlídce vozu, protože to není zahrnuto v pravidelných servisních úkonech. Vyvážení kol v autorizovaném servisu může stát kolem čtyř stovek.

Nejprve je potřeba odstranit kamínky z lamel (zejména zimních) pneumatik, jinak se při jízdě uvolní a kolo je opět nevyvážené. Další chybou je ponechání starých závaží na kole, což vede k přidávání nových závaží a kolo se stává přetížené. Staré lepidlo z původních závaží se často neodstraňuje, což vede k usazování prachu a písku, to opět naruší vyvážení.

Vydali jsme se do firmy Pit Stop Service v pražském Hloubětíně, aby s námi postup detailně prošli. Figurantem bylo MG4, které máme na dlouhodobý test a již od převzetí se od kol ve vyšší rychlosti projevují vibrace. „Zde nebyla odstraněna ani vyšší měkká vrstva mezi lepidlem a závažím, což děláme bezpodmínečně u každého kola. Na stejné místo bylo přidáno závaží nové, proto zřejmě upadlo a kolo vám začalo házet,“ hodnotí Marek Roubal z Pitstopu nedostatek na našem testovacím MG4, na jehož předním kole naměří odchylku téměř 60 gramů. I estetika je důležitá, profesionální servisy se snaží závaží skrýt za loukotě a pro tmavá kola nabízí závaží černá.

Správná funkčnost vyvažovačky je také klíčová, pravidelná kalibrace a údržba jsou nezbytné. Zejména jde o stav kuželu, na který se disk upíná. Technici by měli pravidelně provádět test vyvážení tím, že opakovaně upnou a přeměří kolo, aby zjistili, zda stroj pracuje správně.

Když základ nepomůže

Pokud auto vibruje i po vyvážení kol, může to mít různé příčiny: vyvážení nebylo provedeno správně, kola jsou křivá, nebo zlobí úplně jiný komponent na vozidle. Pokud jsou kola vyvážená jak mají být, ale stále cítíte rázy, může být problém v jejich křivosti. V takovém případě je potřeba využít vyvažování s přítlakem, které dokáže identifikovat nerovnosti pod zatížením. Tento postup je časově náročnější, zhruba dvakrát dražší a provádí jej hlavně větší specializované servisy.

Vyvažování s přítlakem je pokročilá metoda, která pomáhá odhalit problémy, jež se běžným vyvažováním neodhalí. Tato metoda je často vyžadována automobilkami před schválením drahých záručních oprav dalších komponentů. Přídavný válec při testování tlačí na pneumatiku silou odpovídající více než 600 kilogramům, což simuluje reálné podmínky. Někdy se i od pohledu šišatá pneumatika pod zátěží srovná a působí na válec (vozovku) konstantní silou, jindy naopak zatlačením na zdánlivě rovnou gumu vynikne rozdílná tuhost různých míst.

Výsledek měření se zobrazí na displeji a síla do 80 N (ekvivalent 7,5 kg) nebude za jízdy cítit, při dodržení ostatních podmínek jako vyvážení a technický stav vozidla. U běžných aut často stačí otočit pneumatiku na ráfku o 90 stupňů, aby se snížily síly působící na vozovku pod limit, protože je často nesprávně u sebe vysoké místo ráfku a vysoké místo na pneumatice. U rychlejších aut s nízkoprofilovými pneumatikami se vyznačí místo s nejvyšším tlakem, změří se házivost ráfku a pneumatika nasadí zpět tak, aby se její nejnižší místo potkalo s nejvyšším místem ráfku. Někdy je však nutná výměna pneumatiky nebo disku.

Až potom pátrat jinde

Vibrace mohou plynout také z jiných závad, jako je náboj kola, vadná poloosa nebo kardan. Křivý náboj kola byl častým problémem, když byly ložisko a náboj oddělené díly, jako třeba u první generace Škody Octavia, kde se ložisko nejprve lisovalo do těhlice a pak až náboj do něj, což mohlo vést k nesprávnému usazení. Dnes jsou ložiska součástí náboje, ale házivost může vzniknout stále, zejména po nehodě, což může způsobit problémy budoucím majitelům auta.

Také vadné poloosy způsobují vibrace, často při akceleraci nebo v zatáčkách, proto je lepší je důkladně zkontrolovat ve svěráku. U vozů s podélně uloženým motorem může vibrace způsobovat kardan, na něm je třeba zkontrolovat středové ložisko, klouby a geometrii hnacího řetězce, protože problém obvykle nevzniká samotným kardanem, ale vůlemi nebo posunem motoru a diferenciálu.

Také některé moderní pohony všech kol jsou velmi citlivé na obutí – stačí rozdílná hloubka dezénu na nápravách a mohou se objevit kmity. Diagnostika těchto problémů už vyžaduje zkušeného mechanika a může být nákladná. Každopádně nedoporučujeme kvůli vibracím zahajovat rozsáhlé opravy před vyvážením kol s přítlakem, protože jsme poznali případy, kdy se klidně měnila „půlka auta“ úplně zbytečně.

Desatero správného vyvažování

Pravidelná kontrola vyvážení: Absolvovat při každé sezonní výměně pneumatik či servisní prohlídce. Identifikace nevyvážených kol: Vibrace při konstantní rychlosti nad 80 km/h, neustupují při vyřazení rychlosti. Odstranění kamínků a starých závaží: Před vyvažováním odstranit kamínky a stará závaží včetně lepidla. Kalibrovaná vyvažovačka: Pravidelně kalibrovat vyvažovačku a kontrolovat stav středícího kuželu. Správné umístění závaží: Závaží skryté za loukotě kol, pro tmavá kola používat černá závaží. Vyvážení všech čtyř kol: Vyvažovat všechna kola, nesprávně vyvážené zadní kolo může způsobit vibrace vpředu. Dodržování hmotnostních limitů závaží: Nové pneumatiky do 20 gramů, starší do 50 gramů závaží. Kontrola a odstranění starého lepidla: Odstranit staré lepidlo před přidáním nových závaží. Vyvažování s přítlakem: Použít při neúspěšném základním vyvážení, identifikuje nerovnosti pod zatížením. Určení dalších závad: Přetrvávající vibrace mohou být způsobeny náboji kol, poloosami nebo kardanem.

Postup s vyvažovačkou

Čištění kol: Odstranění starých závaží a očištění kola od nečistot a kamínků.

Zadání rozměrů: Zadání průměru, šířky a vzdálenosti od stroje k vnitřnímu okraji kola.

Nasazení kola na stroj: Nasunutí kola na hřídel vyvažovacího stroje a upevnění pomocí středicího kuželu a matice.

Měření nevyváženosti: Spuštění měřicího cyklu, aby stroj zjistil, kde je kolo nevyvážené.

Přidání závaží: Podle pokynů stroje přidat závaží na určená místa. Použít samolepicí nebo klipové závaží.

Opětovné měření: Spuštění dalšího měřicího cyklu, aby stroj ověřil vyváženost v obou rovinách.

Na kolika gramech záleží?

Nové pneumatiky obvykle potřebují vývažek do 20 gramů, například koncern Volkswagen toleruje v prvovýrobě maximálně 8 gramů. U starších dezénů a kol by se měla celková hmotnost závaží pohybovat do 50 gramů. Pokud mechanik potřebuje na vyvážení víc, vypovídá to o výrazné nekvalitě, opotřebení či poškození ráfku nebo pneu. Běžný řidič začíná poznávat odchylku zhruba 25 gramů a víc, ale dálničním letcům na nízkoprofilových pneu může vadit už 10 gramů.

Víte, že…

… barevné tečky na pneumatikách slouží jako pomůcka pro pneuservisy? Přestože jde o minimální odchylky, žádná guma není dokonale kulatá a vyvážená. Žlutá tečka označuje nejlehčí bod, kde by měl přiléhat ventilek nebo senzor tlaku. Červená tečka označuje nejvyšší bod kolísání, který by měl být zarovnán s naopak nejnižším bodem kolísání na disku, který je často označený důlkem. Tento postup minimalizuje potřebu dodatečných závaží.