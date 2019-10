Start dlouhodobého testu: Fiat Tipo kombi 1.4 T-Jet – Co nemá, to nepotřebujeme

Když se před třiceti lety ukázal Fiat Tipo, ohromoval nadčasovým designem a pokrokovými detaily. Třeba jeho digitální přístrojový štít oslovil i motoristy, kteří by jinak o fiatu vůbec neuvažovali. Později na něj navázaly neméně populární modely Bravo/Brava a výrobce opustil osvědčené jméno.

Reminiscence tipa se vrátila před třemi lety, ale je z úplně jiného těsta. Na rozdíl od předchůdce neohromí vzhledem ani technikou – obojí je konvenční a ničím vysloveně neuchvátí. Poskytne ale vyvážený mix auta, které se kromě hatchbacku a kombi nabízí i v dnes už ojedinělé verzi sedan. Vyrábí se v Turecku a startuje už na 299.900 Kč.

Model jsme chtěli prozkoumat důkladněji než během tradičních týdenních testů. Na konci léta proto v redakční garáži zaparkovalo zlatavé kombi s motorem 1.4 T-Jet 88 kW a akční výbavou Italia Extra.

Levný, nebo vylevněný?

Fiat Tipo na silnici často nepotkáte. Za prvních osm měsíců letošního roku se v Česku prodalo 528 kusů, což ho posouvá na 70. pozici s tržním podílem pouhých 0,3 procenta. Takových Dacií Logan se prodalo 1329 kusů, ceedů 2900 a i30 plných 4542. Srovnatelný a už neprodávaný rapid ujížděl s počtem 7920 kusů.

Jenže Fiat Tipo nemíří na podniky, není typickým flotilovým autem. Naopak by mohl být snem českých rodin. Za cenu fabie nabízí auto o půl třídy větší. Přitom má větší renomé než Dacia Logan a další nízkonákladové modely, které obdobně recyklují starší vyzkoušenou techniku. A proti konkurentům přidává aspoň závan italského šmrncu a dojem robustnosti.

Nekomplikovaná technika tipa slibuje nenáročné opravy. Pod kapotou nikdy není žádný neduživý litrový tříválec, ale vždy jen poctivé čtyřválce s objemem minimálně 1,4 litru. Nemusejí mít dokonce ani přeplňování s rizikem drahých závad. Základní motor představuje atmosférická čtrnáctistovka. Mimochodem už ta je vždy spojena s šestistupňovou manuální převodovkou.

Cena a výbava: Vítr z plachet?

Tipo se prezentuje jako dostupný model pro běžné lidi, kteří ocení příznivou cenu. Akční model Italia přidává oproti základnímu stupni Street komfortní prvky – kožený volant, přední loketní opěrku či bluetooth, a zachovává dálkové centrální zamykání či manuální klimatizaci. Testované provedení Italia Extra navíc obsahuje automatickou klimatizaci, 7“ displej, 16“ litá kola nebo zadní parkovací senzor. S motorem 1.4 T-Jet přijde na 429.900 Kč. To není špatná nabídka, nicméně všechny nyní válcuje Hyundai i30 kombi. Se stejně výkonným motorem 1.0 T-GDI 88 kW se ve verzi Trikolor prodává již od 369.900 Kč. I špičkové provedení Style však stojí jen 419.990 Kč. To tipo výbavou výrazně převyšuje, nechybí mu diodové světlomety, vyhřívaný volant, přední parkovací senzory, dešťový a světelný senzor, parkovací kamera ani navigace. Tipu tedy patří co do výhodnosti jen druhé místo. Předností fi atu je poctivý servisní plán s prohlídkami po 15.000 km, za které za 100.000 km zaplatíte rozumných 20.162 Kč. Potěší také celková záruka 5 let/100.000 km, ale možná trochu zklame jen osmiletá garance proti prorezavění.

Pořizovací náklady Hyundai i30 kombi 1.0 T-GDI 88 kW (etalon) Fiat Tipo kombi 1.4 T-Jet 88 kW Základní cena 369 990 Kč (Trikolor) 429 900 Kč (Italia Extra) Cena verze Světa motorů 369 990 Kč (Trikolor) 429 900 Kč (Italia Extra) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ne Ano (jednozónová) Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/Ne Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne Ano/Ne Zadní/zad. a přední parkovací senzory Ne/Ne 0 Kč/Ne Litá kola Ne Ano (16") Navigace Ne Ne Dešťový/světelný senzor Ne/Ano Ne/Ne Tempomat Ano Ano Bezklíčkové startování Ne Ne Metalíza 16 900 Kč 13 000 Kč Porovnání cen 369 990 Kč (100 %) 429 900 Kč (o 16 % horší)

Šedá myš?

Ačkoliv z auta nestříkají emoce, neuráží ani přílišnou strohostí. Naopak se nám barokní obliny vlastně zamlouvají od první chvíle. V případě kombi se opakují vlnky zadních lamp známé z hatchbacku a ladí s celkovým designem, což se nedá srovnat s bumerangy u sedanu, které se nemusejí líbit každému. Celkový vnější vzhled přesto neohromí a nechává ostatní chladnými. Zatím jsme při reportážních cestách nikdy neslyšeli obligátní otázky, co máme v autě za motor a jak jede. Kombíkové tipo je zkrátka taková šedá myš. Ničím neexceluje, ale ani ničím neštve.

Prostoru je uvnitř tak akorát pro čtyři pasažéry, na krátkou vzdálenost i pět. Ty vzadu navíc potěší pohodlným nastupováním a dobrým výhledem, protože sedačky jsou výše posazené. Zaujme i vzdušnost okolo. A potěší látkové čalounění dveří, na což obvykle levní konkurenti hřeší a řeší to pouhým neměkčeným plastem. Mimochodem jsou příjemné na omak a měkčené, byť na první pohled nepůsobí zrovna předraženým dojmem.

Ani malý, ani velký

Tipo nahlíží do střední třídy, ale úplně jí nedosahuje. A platí to i pro kombi, jehož kufr patří ve třídě maximálně k průměru, ale aspoň podává 550 litrů v jednoduchém balení čtyřhranné prostory bez zbytečných výčnělků.

Zamlouvají se nám obří kapsy po stranách, kam se vejdou i igelitky s menším nákupem. Praktické jsou také háčky po stranách kufru.

Největší připomínky se nesou k otravnému schodu na podlaze, který omezuje využitelnost. Někteří zápasí i s třípolohovým posunem roletky kufru, která s oblibou vyskakuje z drážky, a pak se musíte otravně trefovat zpátky.

Jak je ale pro tipo typické, odpustíme mu to všechno za výkonné osvětlení po obou stranách kufru pod roletkou. Výrobce tady myslel a nespolehl se na jediné osvětlení na stropě, jak bývá někdy u kombíků k vidění.

Hlavně pohodlně

Při reportážních cestách už jsme vyzkoušeli rychlé dálniční přelety i plné využití kufru kombi. Pokaždé jsme ocenili pohodlný podvozek, který si solidně poradí i většími nerovnostmi. Díky šestnáctipalcovým kolům ani nepřenáší rány do zad pasažérů, sundat nohu z plynu přinutí jen série menších nerovností na silnici. Na těch se karoserie roztřese a přiměje zvolnit. Při klidném tempu ale nemáme připomínky.

A totéž platí i pro zážehovou čtrnáctistovku. Ačkoliv auto přijelo do redakce s číslovkou 2261 km na počítadle, motoru se do života nechtělo. Zhruba ve 3500 km se citelně rozjel a svižnost je dostatečná. Motor je teď kultivovaný a táhne slušně odspodu. Svým projevem nejvíc připomíná 1.4 T-GDI v ceedu nebo i30. Razantní zátah někdejšího 1.4 TSI ale nenabídne. A bohužel ani spotřebu začínající šestkou – průměr zatím osciluje kolem 7,2 l/100 km. Při častějších městských pojížďkách roste na sedm a půl a na dálnici k osmi.

Oblíbený parťák

Pro svou nekomplikovanost bez otravných všemožných asistentů se stává zlatavé kombi oblíbeným parťákem na reportážní cesty. Líbí se silný věnec volantu a masívní hlavice řadicí páky. Jásáme nad systémem stop-start, který se dá jedním stiskem tlačítka nastálo vypnout. A těší nás schopnost propojení Android Auto přes kabel a zdířku USB na středovém tunelu. Naše auto totiž není vybaveno navigací, takže hojně využíváme aplikace v mobilu, které si zrcadlíme na středový displej. Připomínky se ovšem nesou ke slabšímu odhlučnění a sedačkám bez nastavitelné bederní opěrky. Při dlouhých cestách z nich bolí záda.

Jsme zvědavi, jak se přicházející zima projeví na spotřebě paliva. A jak si italské auto (ale z Turecka) poradí s prvními mrazíky. Zatím se totiž jeví slibně a stejně jako původní tipo má potenciál přetáhnout k fiatu i posměváčky, kteří by si „Itala“ nikdy nekoupili.

Měření na válcové zkušebně

Motor na brzdě dosahuje výkonu 95 kW a 227,4 Nm. Proti údajům výrobce o 7 kW a 12,4 Nm víc. Při dostatečně dlouhé zátěži se smaže prodleva daná tlakováním sání a pomalým otevíráním škrticí klapky a motor vykazuje velmi příznivý průběh točivého momentu. Jeho maximální hodnoty dosáhl už při 1910 otáčkách, což u benzinových turbomotorů konkurentů vůbec není obvyklé – v rozporu s továrními údaji většinou maxima točivého momentu dosahují až nad třítisícovou hranicí. Točivý moment navíc prakticky neklesá až do nejvyšších otáček, čehož logickým výsledkem je lineární nárůst výkonu. Výsledkem je příjemná charakteristika, kdy motor umožňuje jak defenzivní jízdu v nízkých otáčkách, tak gradací výkonu ocení vytáčení až ke konci otáčkoměru.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.

Autoři: Martin Jeník, Petr Slováček