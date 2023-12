Automobilové novinky v roce 2024: Bohatý, a nejen elektrický

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Z krizí předchozích let se automobilový průmysl již z velké části vymanil, nebo se s nimi naučil pracovat. Dodací lhůty se vracejí do normálu a norma Euro 7 se nestane takovým zabijákem, jak se zdálo. Na trh se tak vydají letos představené či do roku 2024 odkládané novinky.

Smršť lze čekat u koncernu Volkswagen, který uvede na trh nový tiguan, kodiaq, passat, superb, facelifty v nižší střední třídě, novou generaci Audi A4 i zcela nové elektromobily – v případě Škodovky třeba kompaktní SUV Elroq. Novinkou roku pro soukromou klientelu bude zřejmě příchod třetí generace Dacie Duster a z běžných aut i třeba odkládaný facelift Hyundaie i30. Přebohatý rok čeká i Renault, jenž chystá po dlouhých letech nový master, elektrický scénic či návrat legendárního modelu 5. Segment dostupných elektrických aut se rozhýbe i díky novému Citroënu e-C3. Zda se potvrdí návrat do normálnějších kolejí, uvidíme i podle toho, jak bude zanedlouho vypadat obnovený ženevský autosalon.

Alfa Romeo

Modely Giulia, Stelvio a Tonale se během jara představí ve speciální sérii Tributo Italiano. Největší událostí bude premiéra nového malého SUV, které ponese název Milano. Mimochodem to bylo původní označení pro giuliettu, které automobilka změnila až po prvních reakcích veřejnosti. Snad se nyní „milano“ zalíbí více.

Audi

Audi chystá vyvážený mix elektrických i spalovacích modelů. Vznikne také nové pravidlo v označování: sudé označení = elektrický pohon, liché = spalovací motor. Z prvně jmenovaných se objeví nové SUV Q6 e-tron a A6 e-tron, jež se oficiálně představí v průběhu jara, v létě je můžeme očekávat na trhu. Podobný časový harmonogram lze čekat i v případě faceliftu A3. Nejspíše v pozdější části roku se dočkáme i dvou zcela nových generací spalovacích modelů: A5 (nástupce současného A4 – tedy sedan a kombi) a Q5.

BMW

BMW zatím potvrdilo příchod již představené, druhé generace modelu X2 včetně elektrické verze iX2. Na trhu se ukáže v březnu. Další oznámenou novinkou je řada 5 Touring, jejíž podobu již naznačila částečně zahalená fotka z profilu. Technika včetně mild-hybridních, plug-in hybridních i elektrických verzí zůstane shodná se sedanem. Mimochodem tak půjde o první elektrické kombi ve vyšší střední třídě. Očekávat lze facelifty řad 1 a 4. Dočkat bychom se mohli i finální podoby BMW Neuer Klasse, tedy budoucího elektrického sedanu velikosti řady 3 s revoluční technikou, jenž bude na trhu od roku 2025. Podobné načasování se bude nejspíše týkat i nové generace X3 a elektrické iX3, právě již s technikou z Neuer Klasse.

Citroën

Hlavní hvězdou Citroënu se stane čtvrtá generace C3. Ta kromě nového mild-hybridu slibuje i příchod konečně dostupného elektromobilu za cenu 23.300 eur (575.000 Kč) a v roce 2025 i levnější verze pod 19.900 eur (492.000 korun). Citroën by tak mohl rozhýbat trh s malými elektromobily pro širší veřejnost. Celkově bude novinka výrazně vyšší, tudíž slibuje snazší nastupování. Stejně jako ostatní značky koncernu Stellantis uvede i Citroën na trh výrazně zmodernizované dodávky Berlingo, Spacetourer a Jumper.

Cupra

V rámci značky Cupra se můžeme těšit na facelifty leonu a formentoru, oba by měly být dostupné od června. V září přijde sportovní verze elektrického modelu Born VZ o výkonu 240 kW. Toho nejzajímavějšího se dočkáme v říjnu, kdy se konečně objeví již dlouhou dobu avizované a částečně představené modely Terramar a Tavascan. Prvně jmenovaný bude kompaktní SUV s délkou 4,5 metru, které nahradí ateku a bude dostupné se spalovacími motory i jako plug-in hybrid. V druhém případě půjde o čistě elektrické SUV-kupé.

Dacia

Hvězdou roku bude nový duster, v pořadí již třetí generace, který jsme podrobně představili nedávno. Dostane hodnotnější interiér, novou tříválcovou dvanáctistovku s turbem i hybrid založený na atmosférické šestnáctistovce. Zachována zůstane čtyřkolka, naopak s dieselem už počítat nemůžeme. V případě joggeru se dočkáme rovněž zmiňovaného a dlouho očekávaného hybridu. Obě novinky by měly přijít na trh během jara.

Fiat

U Italů se můžeme těšit na nový Fiat 600, který v nabídce nahradí již notně zastaralý model 500X. Zkraje jara se nejprve ukáže jako elektromobil a poté během léta i s dvanáctistovkou o výkonu 74 kW doplněnou v mild-hybridní soustavě o 21kW elektromotor. Čistě elektrická verze nabídne 115 kW a baterii o kapacitě 54 kWh. Na poli užitkových vozů se chystá kompletní modernizace všech modelů Doblo, Scudo i Ducato.

Ford

Výrazná modelová ofenziva započne v lednu faceliftem kugy. V prvním čtvrtletí bude následovat i zmodernizovaná puma, zcela nový mustang (již představený pro USA) a také dvojice nových generací dodávek: nejmenší courier a o dvě kategorie větší custom. Nejprve přijdou se spalovacími motory a během podzimu i jako elektromobily. Již v Česku odhalené elektrické SUV Explorer (techniku sdílí s Volkswagenem ID.4) se na trhu ukáže až na podzim a ve stejné době se ve světové premiéře odhalí i nový elektrický crossover.

Honda

Zásadní novinkou Hondy bude elektrický model e:Ny1, který sice vypadá podobně jako HR-V, ale jedná se o svébytné auto postavené na nové čistě elektrické platformě e:N Architecture F. Elektromotor o výkonu 150 kW pohání přední kola, baterie mají kapacitu 68,8 kWh a normovaný dojezd činí 412 km. Na trhu se novinka objeví během jara. Na podzim se ukáže faceliftovaná podoba kompaktního SUV HR-V.

Hyundai

Smršť novinek odstartuje Hyundai v květnu s facelifty tucsonu, u nějž se výrazně změnil interiér, a i30, kde se čekají spíše kosmetické úpravy. V červnu přijde omlazený bayon a zcela nová generace modelu Santa Fe. Na rozdíl od současné z nabídky zmizí diesel, zato hybrid i plug-in hybrid zůstávají. Během léta se odhalí zmodernizovaný model Ioniq 5, kde se po vzoru ostré verze N objeví třeba zadní stěrač. V září přijde hybridní staria a zároveň dojde v průběhu roku k ukončení prodeje dieselové verze, již nyní se nabízejí pouze skladové vozy. Na konci roku se objeví nové elektrické mini SUV s délkou 3,6 metru, vycházející z korejského spalovacího modelu Casper. Existovat bude s dvěma velikostmi baterií a v úvahu přichází i užitková, dvoumístná verze. Cena má začínat pod 22.000 eur (544.000 Kč).

Kia

V prvním čtvrtletí přijde na trh již představené, výrazně zmodernizované SUV Sorento, u nějž se nadále počítá i s dieselem. Během jara bude následovat rovněž zásadně přepracované picanto, které tedy na rozdíl od ria bude pokračovat. Na podzim se dočkáme zmodernizovaného modelu EV6 včetně sportovní verze GT. Před koncem roku se ukáže malé elektrické SUV EV3, které by mělo využívat moderní platformu e-GMP a cenově by mohlo začínat kolem 800.000 Kč. Naopak již pro Čínu představené kompaktní SUV EV5 na evropské trhy dorazí až v roce 2025.

Jaguar a Land Rover

Jaguar odhalí první ze svých tří chystaných elektromobilů, půjde o čtyřdveřové kupé. Systémový výkon elektromotorů by měl dosahovat přes 700 kW a kolem 700 km by měl činit i normovaný dojezd. Vůz bude využívat efektivní 800V síť a cena by měla startovat kolem hranice 2,8 milionu korun. Těšit se prý můžeme na velmi netradiční design. Novinka se odhalí v září, případně v říjnu. Land Rover uvede rovněž svůj první elektromobil už v létě. Půjde o elektrickou verzi současného Range Roveru, který dostane obdobnou techniku jako jaguar, přičemž dojezd by zde měl činit 600 km.

Jeep

Nabídku modelu Avenger doplní na jaře nový mild-hybrid založený na tříválcové dvanáctistovce. Do palety motorů wrangleru se vrátí zážehový šestiválec, jenž by měl být dostupný už během prvních měsíců roku.

Lexus

Novinkou u Lexusu bude příchod malého SUV LBX, které se zařadí pod model UX. Jde o převlečenou Toyotu Yaris Cross, s níž sdílí i veškerou techniku.

Mazda

Na jaře přijdou dva facelifty: u modelu 2 Hybrid (fakticky Toyota Yaris) a u MX-5. Zásadní novinkou v případě Mazdy je vrcholné SUV CX-80, jež bude platformu sdílet s menším CX-60. Prodlouží se však rozvor a k dispozici bude také třetí řada sedadel. Čekat lze obdobnou nabídku motorů včetně šestiválcové dieselu. K prodejcům dorazí CX-80 na podzim. Nástupce současné generace CX-5 lze čekat až v roce 2025.

Mercedes-Benz

Celou plejádu novinek odstartuje příchod faceliftovaných modelů EQA, EQB a AMG GT. K již spuštěnému předprodeji kupé CLE přibude na jaře i kabriolet. Další jarní premiérou se stane nejluxusnější verze modelu EQS SUV pod značkou Maybachu. V polovině roku přijde vrcholná verze GLE 53 Hybrid 4Matic+ od AMG. Třída G se ukáže v nové verzi G63 a také jako elektrická. Druhá polovina roku bude ve znamení příchodu dalších motorů pro AMG GT a také vrcholné verze éčka – plug-in hybridu E 53.

Mini

Generační obměna čeká počátkem roku model Countryman, který ve svém třetím vydání narostl již přes 4,4 metru. V únoru se objeví spalovací varianta, již v květnu doplní elektrická. V ofenzivě bude pokračovat klasické Mini – již ve čtvrté novodobé generaci. V květnu se na trh dostane třídveřové provedení (elektrické i spalovací), přičemž v červenci ho doplní i pětidveřové.

Mitsubishi

Hned v lednu se na trhu objeví nový colt (převlečený Renault Clio), na podzim se čeká facelift modelu ASX (alias Renault Captur). Výraznou novinkou tedy bude zejména příchod nové generace outlanderu, která se pro Japonsko a další mimoevropské trhy představila již v roce 2021. Vůz je postavený na platformě CMF-CD (skupina Renault- Nissan-Mitsubishi). Pro Evropu bude určen nejspíše pouze plug-in hybrid se čtyřválcem o objemu 2,4 litru a s pohonem všech kol. Systémový výkon by měl činit 188 kW.

MG

Během ledna a února se ukáže facelift modelu HS, který změní především přední část. Taktéž hned po Novém roce obohatí nabídku modelu MG4 větší, 77kWh baterie s výkonem 180 kW (dosud maximum 64 kWh a 150 kW). V březnu navíc přijde i sportovní verze MG4 XPower se 320 kW, zrychlením na stovku za 3,8 s, nejvyšší rychlostí 200 km/h a 64kWh baterií. Hitem by se mohl stát malý model 3, který se zařadí mezi nejlevnější malé vozy na trhu. V květnu se objeví jako hybrid, ke konci roku v klasické spalovací verzi s atmosférickou patnáctistovkou o výkonu 78 kW. V závěru léta se na trhu ukáže i nový elektrický kabriolet Cyberster, dostupný bude s pohonem pouze zadních i všech kol. Vrcholná verze má mít výkon téměř 400 kW a na stovku zrychlovat za 3,2 s. Baterie nabídnou kapacitu 64, případně 77 kWh. Cena by mohla začínat kolem 1,5 milionu.

Nissan

Největší novinkou bude na podzim příchod velké dodávky Interstar, dvojčete nedávno představeného Renaultu Master. Ostatní modely Juke, Qashqai a X-Trail projdou jen dílčími modernizacemi – mělo by k tomu dojít v průběhu jara.

Opel

Začátek roku se ponese v příchodu elektrických novinek: corsy s větší, 51kWh baterií a dojezdem 405 km, Astry ST Electric a na jaře se k nim přidá Mokka Electric s podobnou technikou, jakou bude mít corsa. Začátkem léta dorazí zmodernizované dodávky Combo, Vivaro i Movano. Na konci léta se můžeme těšit na nové generace SUV Crossland a Grandland. Druhý jmenovaný model bude techniku včetně elektrické verze sdílet s novým Peugeotem 3008. Na konci roku se odhalí faceliftovaná mokka.

Peugeot

Jako první se na scéně ukáže již představený facelift modelu 208. Hlavní novinkou se vzápětí během jara stane třetí generace 3008, která poprvé využije novou techniku elektromobilů koncernu Stellantis. Verze s pohonem předních kol nabídne výkon 157 kW, dvoumotorová čtyřkolka 240 kW. Dojezd má v obou případech činit 525 km. Avizované provedení s dojezdem 700 km a jedním elektromotorem (170 kW) přijde až v roce 2025. V plánu je nicméně i mild- a plug-in hybridní provedení. Další jarní novinkou se stane model E-308 (SW) s výkonem 115 kW, baterií o kapacitě 51 kWh a dojezdem 413 km. V polovině roku se také dočkáme zmodernizovaných dodávek Rifter, Partner, Traveller, Expert a Boxer. V druhé polovině roku novinky završí čistě elektrická varianta modelu 408.

Renault

Očekávaná modelová ofenziva začne v první polovině roku příchodem nového elektrického MPV Scénic, které lze již objednávat za ceny od 1.085.000 Kč. Novinka nabídne výkon 160 kW a baterii o kapacitě 87 kWh. Větším sourozencem arkany se stane podobně koncipované SUV-kupé Rafale s délkou 4,7 m. To bude k dispozici prozatím s hybridem. Třetí velkou novinkou jara se stane nedávno představená zcela nová generace největší užitkové dodávky Master. V druhé půlce roku se dočkáme faceliftu capturu a také dlouho očekávaného malého elektromobilu Renault 5, který vzkřísí tvary dnes již legendárního modelu ze 70. let. Kromě zmíněných novinek dojde v roce 2024 i ke kompletní změně identity značky včetně nových log.

Subaru

Po chudém letošku čeká Subaru hned několik novinek. V lednu přijde nová generace imprezy a také odvozený crossover Crosstrek (nástupce modelu XV). Další velkou událostí bude v říjnu příchod rovněž nové generace foresteru, který se zatím představil pro americký trh. V listopadu se navíc lehké modernizace dočká outback.

Suzuki

Velkou událostí bude příchod nové generace swiftu, kterou můžeme očekávat v dubnu. Dobrou zprávou je, že auto si nadále zachová spalovací motory i mezi malými vozy unikátní možnost pohonu 4x4.

Škoda

V případě Škodovky nás čeká velmi bohatý rok. Hned v lednu přijdou vylepšený Enyaq 85 s vyšším výkonem a také výbava Laurin & Klement. Na jaře dorazí na trh zmodernizované modely Scala a Kamiq. Všechny tyto vozy již lze objednávat. Poté se objeví faceliftovaná octavia, do jejíž nabídky se vrátí řada verzí včetně čtyřkolek, které nyní nešlo objednávat. Očekávat lze zejména výrazné přepracování přídě, příchod nových asistenčních systémů a celkové vylepšení softwaru. Na konci jara se dočkáme nových generací kodiaqu a superbu – i zde platí, že některé verze lze již konfigurovat a zadávat do výroby. Jistá je také premiéra druhého elektrického SUV Elroq, což bude elektrická alternativa k současnému karoqu. Ten by měl zatím pokračovat i nadále, v jeho případě se však nová spalovací generace nechystá.

Toyota

Na přelomu února a března přijde na trh zmodernizovaný yaris, jehož hlavní novinkou bude nástup druhé, silnější verze hybridu. Stejná modifikace se týká i již rovněž ukázaného faceliftu Yarisu Cross. Stejně jako u koncernu Stellantis dostanou i od nich nakupované modely Proace a Proace City výrazný facelift, k čemuž dojde na konci jara. Velkou událostí léta bude příchod nové generace offroadu Land Cruiser, která dostala zajímavý design s nádechem retra a zachovala si dieselový motor i všechny terénní předpoklady. V případě pick-upu Hilux se objeví již představená verze GR Sport II a také nový 48V hybrid. Obojí lze čekat na konci léta, případně začátkem podzimu. Zatím bez bližších podrobností je potvrzen i příchod nového malého elektrického SUV.

Volkswagen

Hned v lednu se ukáže faceliftovaná verze golfu, nicméně na trhu bude až v září. Naopak již představený model ID.7 se k zákazníkům dostane hned po Novém roce, v březnu ho bude do showroomů následovat zmodernizovaný t-cross. Již během dubna se dočkáme i nových generací passatu a tiguanu – proti příbuzným škodovkám tedy budou mít lehký náskok. V polovině roku přijde plug-in hybridní caddy, prodloužená verze ID.Buzzu a rovněž i výkonnější provedení GTX. V říjnu se dočkáme Multivanu PHEV, který jako jediná verze konečně přinese čtyřkolku, a také obytné californie. Na závěr roku je naplánovaný příchod faceliftu crafteru a ID.7 Tourer na trh a také světová premiéra taytonu – většího sourozence tiguanu na platformě MQB, fakticky nástupce Tiguanu Allspace. Nová generace transporteru s technikou Fordu se na trh fyzicky dostane až v roce 2025, předprodej by však měl začít na jaře.