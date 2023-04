TEST Renault Austral 1.3 Tce 140 MHEV – Známý neznámý

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Clio, Mégane, Talisman, Espace... ještě před pár lety nebylo zas tak obtížné se v modelové nabídce francouzského Renaultu vyznat. Pokud byste ale ceník otevřeli s odstupem času dnes, dost možná zůstanete překvapeni, ke kolika zásadním změnám v průběhu několika málo měsíců došlo.

Tak třeba Mégane v nové generaci není kompaktním hatchbackem a přímým konkurentem Golfu, ale výhradně elektrickým crossoverem. Talisman už byste v nabídce hledali marně, zase se ale objevilo atraktivní SUV-kupé Arkana, přičemž Renault tuto kategorii obsadil coby první neprémiová značka. Populární jméno Espace zůstalo, ale z kultovního MPV se stalo sedmimístné SUV s hybridním 200koňovým tříválcem a sedmi místy uvnitř. A Koleos? Ten v ceníku ještě figuruje, postupně však štafetu přebírá nepřímý nástupce se zcela novým jménem. Renault Austral. Jde o přímého nástupce již ukončeného Kadjaru, který zároveň dostal za úkol uspokojit zájemce o větší dosluhující model.

Solidní základ

Po testu vyššího výbavového stupně a silnější motorizace se v naší redakci zastavuje základní provedení, skoro s „cenou od“. Takové auto sice stojí 770.000 Kč, při pohledu do ceníku ale rychle pochopíte důvod. Nejde totiž o žádnou láci, i vstupní výbavový stupeň Techno má totiž celou řadu položek, za které se jinde připlácí.

Tak například hlavní LED světlomety jsou adaptivní a disponují mlhovkami. Nechybějí přední a zadní parkovací senzory a zadní parkovací kamera. Do vozu posazeného na devatenáctipalcových kolech se vstupuje s hands-free kartou a uvnitř vás potěší třeba dvouzónová automatická klimatizace. Standardem je moderní multimediální prostředí postavené na systému Googlu, po stránce prkatičnosti zase potěší zadní lavice posuvná až o šestnáct centimetrů.

Austral je plnohodnotné kompaktní SUV, jehož design rozvíjí styl nastolený elektrickým Méganem. Koeficient odporu má hodnotu c x 0,28, což fanoušky hyperaerodynamických vozů z papučí nevyzuje, Austral však případný hendikep kompenzuje rozsáhlým použitím hliníku, díky čemuž se provozní hmotnost našeho kousku drží pod hranicí 1,4 tuny.

Renault Austral 1.3 TCe 140

Pokud nejste úplně nároční, bude vám základní výbava jistě stačit. Já bych určitě doporučil příplatek 12.000 Kč za sadu Winter s vyhřívanými předními sedadly a čelním sklem. Ceny jsou nastavené rozumně, spokojit se však musíte s předvolenými pakety. Sólo zakoupíte vlastně jen adaptivní tempomat (+7000 Kč) a rezervní kolo (+5000 Kč). Samozřejmě je tu i možnost sáhnout rovnou po vyšším výbavovém stupni. V něm už ale nekoupíte základní motorizaci, která se navíc jako jediná pojí se šestistupňovou manuální převodovkou.

Útulně, digitálně

Vstupní výbava na rozdíl od těch vyšších nehýří Alcantarou či voňavou kůží, přesto uvnitř nemáte pocit, že byste byli nějak ošizeni. Vnitřek působí příjemným a útulným dojmem, materiály na nejfrekventovanějších místech jsou měkčené a o třídu vyšší pocit umocňuje i standardně dodávané multimediální prostředí.

To je složeno z 12“ obrazovky infotainmentu uprostřed a 12,3“ digitálního přístrojového štítu. Celému řešení říká Renault openR link a jak už jsme si řekli, prostředí běží na systémech Googlu. Vypadá tedy jako chytrý telefon a umožňuje instalace aplikací třetích stran. Stáhnout si tak přímo do auta můžete třeba i navigaci Waze, čímž pro řadu motoristů odpadá nutnost propojování chytrého telefonu po kabelu. Navíc je systém vcelku svižný, i když je pravda, že asi dvakrát za testovací týden pozlobil zamrznutím. Displeje mají kvalitní obraz i barvy a aktualizace do vozu putují vzduchem.

Volant sice není pravidelně kulatý, Renault na něm naznačil jakési hrany, nejde ale o tak dramatickou změnu jako v případě Peugeotu a i-Cockpitu a na „budíky“ je hezky vidět. Ač se obrazovkami nešetřilo, pro ovládání toho nejpodstatnějšího zůstává pod středovým displejem piánko fyzických tlačítek, kterými si nastavíte třeba teplotu. Díky za to! Jen v našem autě chybí opěrka, na kterou si položíte ruku, abyste se na obrazovku lépe trefili. Její místo totiž zabírá páka manuální převodovky.

Renault Austral 1.3 TCe 140

Vpředu jsem si ideální pozici za volantem našel vcelku snadno. S výškou 178 cm pak nestrádám ani vzadu. Jasně, když je zadní lavice posunuta zcela vpřed, prostoru před koleny už mnoho nezbývá, zhruba uprostřed se mi tu ale sedí pohodlně. Navíc je sezení pohodlné a můžete si nastavit i sklon opěradla. Po stránce pohodlí tak zadní lavici není moc co vytknout. A zavazadelník? Pojme od 487 do 575 litrů v závislosti na poloze lavice. Po sklopení se dostaneme až na 1625 litrů, byť s drobným schodem uprostřed.