TEST Volkswagen Crafter 35 – Baby náklaďák

Jsou auta, která si koupíte, protože se vám líbí nebo protože je z jiného důvodu prostě chcete. A pak jsou auta, která si kupujete, protože jsou prostě potřeba k práci, kterou děláte vy sami nebo zaměstnanci ve vaší firmě. Právě k nim patří Volkswagen Crafter. I já si ho na týden půjčil právě kvůli tomu, abych s ním pracoval – organizoval sraz aut.

Škarohlíd by řekl, že by mi na to stačil i caddy, ale já mám rád velká auta, a když mají po stranách oranžová boční obrysová světla, tím líp. Ta jsou povinná, je-li vůz delší než 6 metrů, a crafter prostřední délky má 684 cm. Ano, prostřední; dělá se ještě verze s delším zadním převisem, která svou délkou přesahuje 7,3 metru.

První kapitola našich testů má v titulku slovo design, ale je vůbec u dodávek design podstatný? Rozhodně ne tak, jako celkové náklady vlastnictví, ale přesto se designéři snaží na těch pár místech faktické krabice na kolech – v dobrém, nikoliv pejorativním smyslu –, kde to je možné, realizovat nějakou příslušnost ke značce. Přísné vzezření přídě crafteru, svým vznikem už sedm let staré, jasně ukazuje na příslušnost k tehdejšímu transporteru T6 i nejmenšímu caddymu IV. generace.

Příplatková LEDková přední světla jsou na tom designem podobně, ovšem jejich vzhled je pořád skvělý, stejně jako funkce. Klasické mlhovky, které by zajistily přisvěcování do zatáček, jsou za další příplatek. Vzadu je mlhovka jen jedna a kromě třetího brzdového světla, umístěného na můj vkus příliš vysoko, je to jediná LEDková svítilna na zádi auta. To ale nevadí, přeci jen žárovky jsou pořád levnější; líbí se mi naopak, že blinkry jsou od brzdových světel v lampách dost daleko na to, aby byly lépe vidět i z dálky ve tmě.

Uvnitř ryze pracovní

Kabina je samozřejmě plně přizpůsobená tomu, aby crafter fungoval co nejlépe jako auto na práci. Při nastupování pomůže madlo na A-sloupku, které řadě dodávek trestuhodně chybí, a všude je hromada odkládacích prostor. Obří kapsy ve dveřích pojmou 1,5l láhev jako nic a na palubní desce jsou velké odkládací přihrádky. Jejich použitelnost je však omezená, neboť cokoliv světlého či bílého – například papíry – do nich dáte, odráží se v čelním skle.

Ten je jinak poměrně dobrý, i díky velkým zrcátkům. Jako jiné velké dodávky má i crafter malá vypouklá zrcátka pod těmi hlavními, ale bohužel nejsou nijak nastavitelná (to je velké mínus oproti konkurenci v podobě Mercedesu Sprinter i Toyoty ProAce Max a jejích sourozenců z koncernu Stellantis) a v každém vidím trochu něco jiného. To pravé hezky řeší mrtvý úhel, ale nevidím v něm zadní kolo, v levém zase vidím kolo, ale ne tolik do mrtvého úhlu.

Volkswagen Crafter 35 | auto.cz/David Rajdl

Samozřejmostí jsou tři místa k sezení s tím, že to prostřední není kdovíjak pohodlné, ale na krátké vzdálenosti se tu jezdit dá a do šířky je tu nakonec díky velké celkové šířce interiéru místa docela dost. Krajní sedačky jsou vyhřívané – to je samozřejmě příplatek, stejně jako vyhřívání volantu a čelního skla – a ta řidičova má taky vlastní loketní opěrku.

Příplatkový je také látkový potah, který vidíte na fotkách. Má název Marathon a jeho hlavním benefitem má být odolnost. Kdovíjak příjemný není, ale záda se na něm ani v horkém létě nepotí – klimatizace má spoustu práce, sedím tu jak ve skleníku – a ta houževnatost je tady důležitější.

Dvojsedačka na pravé straně má pod sedákem poměrně velkou schránku. Otvírá se však celá, nejde otevřít jen půlka, aby do ní mohl sáhnout spolujezdec sedící na krajním místě. Přesto je sedák dělený, což je dobře, neboť jezdím-li sám, zasouvám mezi jeho části mobil, aby po interiéru nelítal.

Ve výbavě je i infotainment se schopností zrcadlení smartphonu; jde ovšem o konstrukčně starý systém, takže je třeba kabelu. Velmi se hodí taky couvací kamera, opět samozřejmě příplatková, jejíž rozlišení možná není dokonalé, ale je to rozhodně lepší než nic.

Čtyřmetrový koberec? Není problém

To nejdůležitější se však u crafteru děje vzadu, za přepážkou. Prostřední délka vozu znamená, že ve verzi skříňové dodávky sem naložíte i více než čtyřmetrovou věc, a nemusí být jen u podlahy – délka nákladového prostoru metr nad ní je pořád lehce přes 4,1 metru. Tady je crafter lepší než paterčata od Stellantisu, která končí na necelého 3,9 metru. Šířka v podbězích už tak oslnivá není – necelý metr čtyřicet.

Pro srovnání, paterčata Stellantisu mají délku nákladového prostoru metr od podlahy nejvýš necelého 3,9 metru, ale mezi podběhy mají 1,42 metru. Do crafteru tedy strčíte pět naložených europalet na šířku za sebe (a výrobce hovoří celkem o šesti europaletách při vhodném poskládání), ve stellantisech už to tak jisté není.

Díky hromadě kotevních ok v příplatkové dřevěné podlaze je taky v crafteru snadno upevníte, ovšem oka mají i konkurenti. Navíc tu jsou kolejnice v bočnicích pro další možnosti uchycení nákladu. LEDkové osvětlení nákladového prostoru by, pravda, mohlo být silnější, ale lampiček je alespoň několik. Jediné, co chybí, je 12V zásuvka; kabel ledničky tedy musím prodloužit, aby dosáhl do zásuvky v kabině, a vést ho venkem, přivřený dveřmi.

„Balíkáře“ či rozvozce zboží v krabicích taky možná nepotěší schod u bočních posuvných dveří. Sice se do vozu lépe nastupuje, ale do schodu můžou ty krabice padat. Výška nákladového prostoru přes 1,9 metru aspoň znamená, že se tu člověk bez problémů postaví.