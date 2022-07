Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Limited – Kolínský jedináček

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Přestože je interiér plný úsporných řešení a naopak prost nějakých sofistikovaných detailů, působí jako dobře zpracovaný. Mohl by tedy ve službě vydržet dlouho, což je jedna z výhod jednoduchosti. Daní za snahu o levné řešení je však například absence stahování předních oken na jeden dotyk. Alespoň na straně řidiče by se to hodilo. Nastavení volantu v podélné ose také chybí.

Zavazadlový prostor nabízí 231 litrů objemu, což je na velikost auta vcelku slušná hodnota, ale musíte počítat s nákladovou hranou ve výšce zhruba 80 centimetrů, která je naopak uvnitř auta kombinována se schodem vysokým přibližně 28 cm. Pod jednoduchou podlážkou se neschovává rezerva, ale lepicí sada. Sklopením zadních opěradel vznikne prostor o objemu až 829 litrů, ale je potřeba počítat s dalším schodem. Víko pátých dveří se zvedá do výšky 178 cm a z vnitřní strany postrádá jakékoliv madlo na zavření.

Dopředu se vejdou i prostorově výrazné postavy, přičemž výhled z auta je obstojný. Vzadu je už pochopitelně prostor hodně limitovaný, takže sám za sebe se nemám šanci posadit. A kdybych jel za spolujezdcem, který bude posunutý co nejvíce dopředu mu délka jeho nohou umožní, měl bych zásadní problém s místem na hlavu. Nehledě na to, že nástupní prostor je hodně úzký a okénka zde nejsou stahovací, ale pouze výklopná. Dozadu bych to tedy viděl maximálně na dvojici dětských autosedaček. Ještě se sluší doplnit, že Aygo X je homologováno pouze jako čtyřmístné.

Multifunkční volant, stejně jako palubní počítač, si Aygo X vypůjčilo od technicky spřízněného modelu Yaris. Kapličku přístrojů krom obrazovky palubního počítače tvoří jen jednoduchý rychloměr, digitální otáčkoměr a palivoměr po stranách a kontrolky vměstnané do volného prostoru. Přestože máte vpravo od volantu velkou dotykovou obrazovku, většinu zásadních dat a nastavení, včetně veškerých jízdních asistentů, zprostředkovává právě palubní počítač ovládaný tlačítky na volantu.

Čeká někdo u malého městského auta hromadu luxusu a prostorou? Těžko. Přestože se Aygo X tváří jako větší a dospělejší auto, nepřijdete o plechový zvuk zavírání dveří a palubní desku výhradně provedenou z tvrdých plastů. Při bližším pohledu je zkrátka znát, že se přes šviháckou vizáž šetřilo, kde to šlo. Platí to i pro odhlučnění, takže například při jízdě v dešti slyšíte cákání tak hlasitě, až máte pocit, že někde v podlaze musí být díra. A přitom Toyota v ceníku uvádí, že ve standardní výbavě je od druhého výbavového stupně něco jako „pokročilejší odhlučnění“…

Pokud vás zaujalo, nemusíte smutnit, protože jeho místo v nabídce Toyoty zaujal výbavový stupeň Selection. Jedná se o vrchol nabídky, který si podmiňuje příplatek za dvoubarevné lakování karoserie za 15.000 Kč. Dekorační prvky v náraznících, kolech a na prazích jsou v ceně, ale oranžové provedení bylo vyhrazeno verzi Limited. Výbava Selection má tyto části lakované v závislosti na barvě karoserie, a to buďto červeně nebo béžově.

V kolech si můžete také všimnout dekoračního prvku v oranžové barvě, která se pak opakuje na dekorech bočních prahů a obou nárazníků. Je to součást výbavy, jejíž název si můžete přečíst na levém zadním sloupku auta – Limited. Jak už jméno napovídá, šlo pouze o limitované provedení, které v současnosti již nepořídíte.

Třetí generace Toyoty Aygo si od konceptu vypůjčila písmenko X v názvu, které značí, že se nejedná o klasický městský hatchback, nýbrž o zvýšený crossover. Někdo by jej také mohl nazvat městským SUV. Toyota model Aygo X na svých stránkách popisuje jako suverénní kompaktní vůz s výraznou osobností, který nabízí jistotu zvýšeného crossoveru, avšak při zachování typických vlastností městského vozu. Zřejmě tím chce říct, že auto nabídne pro každého něco.

Motor, jízdní vlastnosti

Litr musí stačit

Pro třetí generaci Ayga, nebo lépe řečeno pro Aygo X, si Toyota připravila jediný motor. Jedná se o litrový tříválec VVT-i s přímým vstřikováním, 4 ventily na válec a technologií časování ventilů VVT. Kombinovat jej lze buďto s námi testovanou pětistupňovou manuální převodovkou, nebo s bezestupňovým automatem S-CVT.

Ať už je jednotka kombinována s jakoukoli převodovkou, poskytuje maximální výkon 53 kW (72 k) při 6.000 min-1 a točivý moment 93 Nm při 4.400 min-1. Pohotovostní hmotnost auta s manuálem Toyota uvádí v rozmezí 940 a 995 kilogramů, v závislosti na výbavě, takže se nejedná o až takovou tragédii, jak by se z hodnoty výkonu mohlo zdát.

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Limited

Zrychlení z 0 na 100 km/h je otázkou 15,6 sekund a maximální rychlost činí 158 km/h. V případě automatu jde o 15,5 s a 151 km/h. Za dálničního dravce s Aygem X rozhodně nebudete a při nájezdech či předjíždění budete muset hodně předvídat a propočítávat, ale jakmile se dostanete do tempa, Aygo X je i při přesunech rychlostí blízkou jeho maximálce vcelku klidné. Vyšší stavbu a krátký rozvor nezapře, ale nejde o nic, co by vám dávalo důvod se dálnicím vyhýbat.

Jednoznačně nejlépe se Aygo X pochopitelně cítí ve městě a na okreskách. S bleskovými výstřely z křižovatek sice počítat nemůžete, ale dynamika motoru je na městský a příměstský provoz dostatečná. Jediným zádrhelem je rozjíždění, kdy auto vyžaduje hodně citlivou práci s pedály. Je hodně náchylné na zhasnutí motoru nebo připálení spojky a hranice mezi oběma možnostmi je velmi tenká. Chce to trochu cviku.

Umí být komfortní, ale…

S ohledem na to, čím Aygo X je, umí být i komfortní. Menší kola by sice byla lepší, ale i na osmnáctkách si vůz s nerovnostmi poradí obstojně. Jednoduchý podvozek se ale nezapře například na sledu velkých nerovností, nebo když je chytíte v zatáčce. Tam pak především zadek s jednoduchou nápravou znervózní. Limity podvozku nejsou daleko, ale pro běžnou jízdu není důvod k větším výhradám. Ani velké náklony v zatáčkách, jaké bych s ohledem na výšku a komfort auta čekal, se nedostavily.

Podvozek zkrátka svou práci velmi slušně zastane, když od něj neočekáváte vyloženě hrdinské výkony. Jak je to s motorem? Je to stará dobrá atmosféra, takže klíčem je jednotku točit a točit. A když se dostanete do tempa, je něco podivně uspokojivého na relativně rychlé jízdě pomalým autem. Důležité je pak snažit se rychlost udržovat a často řadit. Svezení díky tomu umí být i docela zábavné.

Na druhou stranu, motor není kdovíjak charakterní, převodovka má delší chod a přesností nepřekypuje, takže ta rychlá jízda není až tak uspokojivá, jak by být mohla. Ale sedí k ní bručivý zvuk nepříliš odhlučněného motoru. Jeho zvukový projev však nenadchne při běžné klidné jízdě. Odhlučnění jsem ostatně už zmiňoval. Párkrát se mi také stalo, že motor na dvojku vytočený k omezovači přenesl vibrace až dovnitř do auta a zadrnčel palubní deskou. To je za mě větší zklamání než odhlučnění motoru.

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Limited

Nějaká ta čísla navíc

Motor se sice nevytáčí nijak bleskově rychle, ale vyložený lenoch to není. Otáčkoměr však takový dojem vzbuzuje, čtverečky se na stupnici rozsvěcí pomalu a zdánlivě neochotně. Vysvětlení není složité – otáčkoměr má hodně hrubou stupnici, kdy jedna kostička odpovídá 500 min-1. Kvůli tomu se i hůře odhaduje rychlost motoru. Například při zařazené pětce otáčkoměr v rychlosti 100 km/h ukazuje 3.000 min-1, o kostičku více, tedy 3.500 min-1 začne ukazovat až u rychlosti 110 km/h. Stejný počet čtverečků vydrží svítit až zhruba do rychlosti 130 km/h, kdy se rozsvítí další, indikující 4.000 min-1.

A jak je to se spotřebou benzínu? Palubní počítač mi na konci týdenního ježdění ukázal průměrnou spotřebu 5,9 litrů na 100 km, což je zhruba o litr více, než kolik udává výrobce. Je ovšem pravda, že obecně poměrně dost času trávím i na dálnicích, kde jsem Aygo X nešetřil a snažil jsem se celou dobu jezdit maximální povolenou rychlostí. A mimo dálnice jsem se snažil motor točit a udržovat tempo, protože rozjezdy jsou prostě pomalé. Aygo X ale umí jezdit i za méně.

Důkazem může být má poslední jízda s autem, která se z velké části dálnicím vyhnula. Jeli jsme především po okreskách a po ranní Praze, přičemž palubní počítač na konci cesty ukázal hodnotu 4,8 l litrů na 100 km, což už plně odpovídá údajům výrobce. Kdybych se snažil o vyloženě úspornou jízdu, dostal bych se o pár desetinek níže, ale extrémní propad spotřeby bych určitě nečekal.