Toyota Camry – Tak trochu jiná prémie

U displeje v přístrojovém štítu mně pak trochu scházela logika. Grafika a ovladatelnost byla naprosto pořádku, ale hodnota zobrazovaných informací byla krapet bídná. Nebo jsem minimálně nepřišel na to, jak se z displeje dozvědět něco užitečného. Navíc mně krapet vadilo, že Toyota do displeje ukryla i možnost ovládat a (de)aktivovat některé asistenční systémy. Upřímně řečeno bývám klidnější, pokud vím, že mohu některé funkce vypnout jednoduše stisknutím tlačítka.

Ještě před rozebíráním technických aspektů se ale nejprve podívejme na design, který se dle mého názoru u osmé generace Camry skutečně povedl. Toyota přitom dlouhou dobu sázela spíše na jednoduchost a nenápadnost modelu, díky čemuž se snažila zavděčit co nejširšímu spektru zákazníků. A dlouhé to roky fungovalo.

Když Toyota ohlásila návrat modelu Camry na evropské trhy, mluvilo se o tom jako o návratu legendy. Ve světě totiž Camry patří k naprostým prodejním špičkám segmentu, což podtrhují i čísla. Od roku 1982, kdy byla představena první generace, se po světě prodalo přes 19 milionů kusů. Průměrné prodeje se pak u poslední generace pohybují okolo 700.000 exemplářů ročně, což Camry opět řadí na první místo mezi sedany v daném segmentu. Camry je zkrátka synonymem úspěchu, kterého by s ní Toyota ráda dosáhla i v Evropě. Rozhodně to ale nebude mít snadné.

Motor, jízdní vlastnosti

Úsporně za zvuku vysavače

Pod kapotou testované Camry byl ukryt 2,5litrový hybridní čtyřválec, kombinovaný s bezstupňovou převodovkou e-CVT, který je na našem trhu jedinou volbou. Na některých zámořských trzích se však Camry nabízí dokonce s vidlicovým šestiválcem o objemu 3,5 litru.

Ani námi testovaný čtyřválec však není špatnou volbou. Nabízí totiž kombinovaný hybridní výkon 160 kW (218 koní), který rozhýbe cca 1.600 kilogramů těžký sedan z 0 na 100 km/h v čase 8,3 sekundy. Při klidné jízdě však motoru nechybí ani dávka kultivovanosti a spotřebou i emisemi jistě potěší většinu hospodárně a ekologicky smýšlejících řidičů.

Hybridní pohon čerpá energii z Ni-MH akumulátorů o kapacitě 6,5 Ah, které jsou kvůli optimálnímu využití prostoru uloženy pod zadní lavicí. Čistě elektrický dojezd samozřejmě není nijak oslnivý, automobilka se s ním dokonce ani nikde oficiálně nechlubí, přesto mně bohatě stačil k tichému a ekologickému průjezdu naší malou vsí (cca 2 km?). Jakmile se ale baterie vybijí, takřka neznatelně se k elektromotoru připojí motor spalovací. A když říkám neznatelně, myslím to skutečně vážně. Pokud jsem totiž nejel s vypnutým rádiem a staženými okny, mnohdy jsem si naskočení spalovacího motoru ani nevšiml.

Bavíme se však pouze o městských a možná příměstských rychlostech, kdy člověk nikam nepospíchá. Jakmile ovšem sešlápnete plynový pedál až k zemi, ozve se charakteristický zvuk hybridního vysavače. Zátah Camry je celkem slušný, ale ten zvukový projev mně pořád nepřirostl k srdci. Pokud ale pracujete s plynovým pedálem opatrně, Camry se vám odvděčí velice tichou jízdou.

Komfortně do města i na dálnice

Podvozek Camry nabízí skutečně příjemný kompromis pro cestování po okreskách, kde příjemně tlumí výmoly, i pro delší jízdy na dálnicích, kde je Toyota jistá a posádku neobtěžuje nepříjemný hluk ani při vyšších rychlostech.

Pokud byste ale z Camry chtěli vytěžit maximum, pravděpodobně se s ní budete většinu času pohybovat po městě. Právě tady totiž nejvíce oceníte elektrický pohon, který funguje zcela nezávisle na vás. Pokud ale chcete, můžete tlačítkem za voličem automatické převodovky přepnout vůz do plně elektrického režimu.

Navzdory délce 4.885 mm přitom Camry stále nabízí poměrně dobré manévrovací schopnosti, takže si s ní ani při parkování nebudete připadat jako slon v porcelánu. Orientaci pak usnadňuje i couvací kamera, kterou oceníte také při vyjíždění z kolmého parkovacího místa. Drobnou nevýhodu jsem spatřoval snad jen v poměrně velkých dveřích, které na typických českých parkovištích komplikovaly nastupování a vystupování z vozu.

O bezpečnost posádky na cestách se navíc stará asistenční systém Toyota Safety Sense, který nabídne systém čtení dopravních značek, asistenta pro jízdu v pruzích s aktivními zásahy do řízení nebo předkolizní asistent, kterému neuniknou ani chodci. Nutno však dodat, že občas systém působil až přecitlivěle a několikrát zasáhl do řízení v momentě, kdy to absolutně nebylo nutné. To se týkalo hlavně předkolizního asistentu, který s radostí spouštěl výstrahu „Brzděte“ při dojíždění kolony a několikrát i při míjení zaparkovaného auta.

A na závěr samozřejmě to nejdůležitější: Za kolik? Toyota sice slibuje průměrnou spotřebu v rozmezí 4,3 až 4,4 l/100 km, k té jsem se ale bohužel ani nepřiblížil. Na řadě svých kratších výletů, zejména během cca 27 kilometrů do práce, se však spotřeba často pohybovala okolo 5,5 l/100 km, což rozhodně není špatné. Dlouhodobá kombinovaná spotřeba však podle palubního počítače činila okolo 6,3 l/100 km.