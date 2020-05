Učitel autoškoly sbírá renaulty: Francouzská zahrada v jižních Čechách

Když si jízdu od Kunžaku na Heřmaneč na Jindřichohradecku zkrátíte v minulosti děravou polní cestou, dnes nádherně vyasfaltovanou silničkou z Jalovčí do Olšan, nemůžete v poslední levotočivé zatáčce tu zahradu přehlédnout.

Je plná francouzských vozidel. Od skútru přes osobáky po náklaďák i autobus – všechny s logem jediné značky: Renault. Některé na sobě mají velké bílé L v modrém poli. Aby ne, patří totiž Martinu Hřavovi, majiteli a učiteli autoškoly.

Celoživotní láska

„Renaulty jsou mojí láskou. Opravdu celoživotní. Rodiče si první – model 8 – koupili v roce 1970, když jsem se narodil. Na následujícím Renaultu 15 jsem se naučil jako kluk řídit. Pak přišla devítka, k ní jsem si založil první sešit, a poté dvacítka GTL, už auto za vlastní peníze. Následně mi rukou prošlo dalších dobrých pětadvacet krasavců: pětka, devítka, jedenáctka, devatenáctka,“ začíná Martin Hřava na své olšanské zahrádce.

Na ní stojí spíš novější kousky - a to nejen osobní auta. Nápis Renault nese i skútr, nákladní vůz Premium i autobus P.V.I. Martin Hřava totiž pomáhá získávat lidem řidičská oprávnění na všechny skupiny. „Jen traktor je značky Zetor,“ poťukává na červený stroj v garáži.

Nejmladší v zemi

Nejen usedat do aut s kosočtvercem ve znaku, také v nich učit lidi řídit bylo Martinu Hřavovi osudné. „Jako dítě jsem bydlel ve školách, kde táta učil či řediteloval. Pak v roce 1990 založil autoškolu. Tvrdí, že šlo o vůbec první soukromou v Československu. Co vím s určitostí, že když jsem k němu nastoupil, byl jsem nejmladší učitel autoškoly v zemi. Začal jsem totiž přesně na své dvaadvacáté narozeniny. Dvacet dva let byl podle tehdejších norem minimální věk. Dneska je to o dva roky víc,“ upozorňuje.

U otce v Dačicích pracoval šest let, než si v roce 1998 založil vlastní autoškolu. „U táty mi prošlo rukama kolem tisícovky žáků, v mojí pak asi čtyři tisíce. S mnohými jsem v kontaktu, najdou se mezi nimi i tací, jimž jsem prodal některý z mých renaultů. Dva žáci se u mě seznámili - a vzali se. Pro všech pět tisíc pak platí: nikdo z nich neměl u mě v autoškole nehodu,“ chlubí se.

Učitel autoškoly bydlí ve škole

Aby toho nebylo málo, v Olšanech bydlí s manželkou Jitkou v budově bývalé školy. „Syn učitele a sám učitel bydlí ve škole,“ usmívá se. „Navíc až bude synovi čtyřiadvacet, půjde do učitelství v autě taky. Žena u nás zase vyučuje zdravovědu. A dcera Aneta je normální učitelka,“ počítá.

Samozřejmě všichni řídí renaulty. „Holce jsem třeba řekl, že jí budu auto rád servisovat. Ale s podmínkou, že bude mít to správné logo na masce,“ směje se.

Najdete spíš bednu zlata

Na své plechové miláčky je pyšný, rád by se jim věnoval víc – těší se hlavně na renovaci Renaultu 15. „Nedávno jsem koupil dva kousky: jeden stojí u stromu, druhý je v návěsu učitelského náklaďáku. Jen na ně mít čas. Loni jsme měli přes dvě stě žáků, většina může jezdit pouze o víkendech. A sehnat další spolupracovníky je tak těžké. I komisaři mi říkají, jak nás v branži ubývá. To spíš najdete v zatáčce bednu zlata než učitele do autoškoly,“ říká v nadsázce.

Půda plná Světů motorů

Zatímco auta Martin Hřava pravidelně mění, na další svou lásku si nenechá sáhnout. „Půdu mám plnou Světů motorů. První předplatné jsem dostal coby dárek už v jedenácti letech,“ prozrazuje dnes padesátiletý muž. „Nevyhodil jsem jediný časopis. Naopak ročníky ze sedmdesátých let jsem dokoupil. Těším se na každé vydání. Vždy začnu editorialem, pak se podívám do tabulky Auta v čísle, jestli píšete o nějakém renaultu. Když ne, jdu na hlavní téma. Ta zpracováváte opravdu profesionálně. Hodně se dozvídám,“ uzavírá setkání se svým oblíbeným časopisem nadšený učitel Martin Hřava.

Autor: David Šprincl