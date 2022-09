VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI (147 kW) DSG 4Motion – Pohodová elegance

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Byť jsou největším fenoménem posledních let jednoznačně SUV a crossovery, kombíky se na českém trhu pořád těší velkému úspěchu. Aby ale vše nezůstalo jen u hranatého batohu a litrech v kufru navíc, přišly automobilky se stylovější karoserií zvanou shooting brake. Ta má být pořád praktická, ale designově zajímavější a s atraktivnější siluetou.

Éru „hezkých“ kombíků odstartoval Mercedes, vzpomeňme modely CLS Shooting Brake či CLA Shooting Brake. Tento typ však není výsadou jen a pouze prémiových značek, což už nějaký pátek dokazuje Kia ProCeed. A před časem se přidal právě Volkswagen Arteon Shooting Brake. O praktičtější verzi arteonu se spekulovalo již od jeho uvedení v roce 2017, které přineslo jen karoserii fastback. Shooting brake si dal na čas, dorazil až o tři roky později v rámci omlazovací procedury.

Elegantní jednoduchost

Pamatujete si ještě na nepřehlédnutelnou zlatou, ve které se před lety Arteon poprvé prezentoval? Krásná barva, která vozu i dnes sluší. Podobně odvážných odstínů byste v konfigurátoru nenašli moc, ono to ale v zásadě ničemu nevadí. I „naše“ stříbrná metalíza Pyrit (+19.000 Kč) doprovázená dvacetipalcovými koly Nashville (+34.000 Kč) je šik, auto je elegantní a v mých očích jde o jeden z nejhezčích volkswagenů vůbec.

Shooting brake má délku 4866 mm a rozvor 2835 mm, což do puntíku odpovídá výchozímu provedení. Změnila se jen výška, jejíchž 1442 milimetrů je o 19 mm více než u fastbacku. Větší kufr se do karoserie povedlo zakomponovat na jedničku s hvězdičkou, auto je proporčně vyvážené a zároveň sexy. Rozhodně více než konzervativnější Passat.

Chybět samozřejmě nesmějí příplatkové pakety. Tak třeba balíček Design Plus za 47.500 Kč dodává panoramatické okno, ambientní osvětlení přístrojové desky a výplní dveří a zatmavená zadní okna s 65% absorpcí světla. Paket Comfort Plus (+35.500 Kč) obsahuje LED Matrix světlomety s dynamickým natáčením do zatáček, světelnou lištu mezi předními světly, bezklíčové odemykání a startování či třízónovou automatickou klimatizaci. Těžko hledat něco, co by vám ke každodenní spokojenosti mělo chybět.

Samotných změn v rámci faceliftu není zas až tolik. Záď shooting braku je logicky zcela nová, svítilny tu zasahují do víka zavazadlového prostoru, jemuž dominuje logo a označení modelu. Vpředu si můžeme všimnout přepracovaného nárazníku a lišty v barvě karoserie, která přibyla v masce chladiče.

VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI (147 kW) DSG 4Motion

Vstříc digisvětu

Pracoviště řidiče při modernizaci zanevřelo na klasická tlačítka a otočné ovladače pro nastavení teploty. Panel je tu sice stále samostatný, avšak po vzoru například tiguanu využívá dotykové plochy. Nastavování stupňů je tak o něco snazší než při klasickém ťapkání po displeji, poslepu ale úkon neprovedete. Stejně tak trefení se na malé ikonky není za jízdy úplně snadné.

Náš vůz je díky paketu Business Premium (+29.900 Kč) vybaven 9,2“ obrazovkou multimediálního systému s vestavěnou navigací. Součástí je třeba i indukční nabíjení chytrého telefonu, rozpoznávání dopravních značek či třízónová automatická klimatizace. Samotný infotainment třetí generace MIB 3 šlape svižně a problémy během testovacího týdne nepřinášelo ani bezdrátové propojení telefonu prostřednictvím služby Apple CarPlay. Že by konečně?

Digitální jsou rovněž budíky. Jejich vzhled si můžete individualizovat dle vlastní libosti, uprostřed pak zobrazit vámi požadované informace včetně mapových podkladů. Do této chvíle je digitalizace výrazná, ale až na nastavování teploty přívětivá. Co mi ale ani poněkolikáté nesedlo, jsou dotykové plochy na volantu. Nejenže se na ně dost špatně trefuje, ale hrozí, že o ně zavadíte nedopatřením třeba při náhlé změně směru jízdy. Tady bych se všemi deseti přimlouval za tradiční fyzická tlačítka.

To jsme si vyjasnili ty méně lichotivé záležitosti, dále už to bude jen příjemnější. Zpracování kabiny je na velmi dobré úrovni. Obrazovky jsou kvalitní, materiály příjemné na dotek, žádná okatá snaha o šetření. Řidič navíc sedí v příplatkovém sedadle ergoComfort (+36.200 Kč) nastavitelném ve čtrnácti směrech. Jeho komfort je ideální na dlouhé cesty, a ač nedisponuje kdovíjakým bočním vedením, v zatáčkách moc hezky podrží. Obě přední sedadla jsou vybavena výhřevem i ventilací, to řidičovo má i masážní funkci.

Co vytknout není ani prostoru vzadu. Logicky je tu o něco méně místa než v klasickém Passatu Variant, s výškou 178 cm mi však „za sebou“ zůstává obrovská rezerva před koleny a několik čísel nad hlavou. Jen zadní lavice je umístěna poměrně nízko, což může být zejména při dlouhých přesunech méně komfortní.

A zavazadlový prostor? Ten ve standardním uspořádání pojme 565 litrů, má pravidelné tvary, háčky na nákupní tašky a pod podlahu se vejde rezervní kolo. S délkou 115 cm a šířkou 100 cm mezi podběhy nebudete mít o místo nouzi ani při převozu rozměrnějších věcí. Jen naložení je o něco náročnější než v passatu, tady je nakládací hrana dvaasedmdesát čísel nad zemí. Sklopením zadní lavice získáte 1632 litrů a takřka rovnou ložnou plochu.

