Vyzkoušeli jsme modernizovaný Opel Grandland. Vypadá parádně, jezdí však pořád stejně

SUV jsou dnes klíčovou součástí nabídky jednotlivých automobilek. V Opelu to dobře vědí, vždyť takové automobily prodává už od devadesátých let. Tehdy nabízel model Frontera využívající techniky Isuzu, na začátku milénia pak v době rozmachu této kategorie dorazila Antara. To dnes už Opel nabízí díky zájmu zákazníků hned tři SUV, která navíc v posledních měsících kompletně omladil.

Nejprve byla představena druhá generace Mokky, která se stala stylovým vozem, následně se modernizace dočkal Crossland, který naopak zůstal dostupným vozem pro rodiny. Nyní pak přichází čas na inovace aktuálně největšího SUV v nabídce Opelu, kompaktního modelu Grandland. Jeho modernizovanou verzi jsme již vyzkoušeli přímo na českých silnicích.

Výrazná proměna

Modernizace Grandlandu se přitom v lecčems inspirovala menšímu bratry. Automobil v rámci faceliftu rovněž přišel o písmeno X v názvu, které dosud zdůrazňovalo jeho příklon k rodině SUV. Podle značky už ale tato funkce byla splněna a nadále už není potřeba. Hlavně ale vůz využil shodných stylistických prvků jako nová Mokka a modernizovaný Crossland.

Značka totiž u svých osobních aut pokračuje v zavádění nového stylistického směru, jehož hlavním motivem je tzv. Opel Vizor, specificky tvarovaná příď s maskou navazující na hlavní světlomety a využívající inspiraci v hledí motocyklové helmě. Hlavně tím Opel ale odkazuje na někdejší Mantu, populární kupé nabízené ve dvou generacích v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jiná je i záď, s dominantním nápisem Grandland na víku zavazadelníku.

To znamená, že místo evolučních změn tentokrát došlo ke kompletní stylistické proměně, díky níž Grandland vypadá zcela jinak než Grandland X. Zcela jiná příď dělá auto výrazně modernější než dosud, až bych se nedivil, že leckdo bude tuhle modernizaci spíše považovat za novou generaci.

K důležité proměně došlo také uvnitř. I zde Grandland navazuje na nový stylistický směr, v tomto případě ve formě tzv. Pure Panelu. Opel po vzoru jiných značek nově využívá dvou opticky propojených obrazovek, od přístrojového štítu a od multimediálního systému. V základu mají obě úhlopříčku sedm palců, vrcholná verze však sází na 12" přístrojový štít a 10" dotykovou obrazovku infotainmentu.

Řešení konkrétně navazuje na Mokku, po jejímž vzoru si Grandland i po faceliftu ponechal oddělené ovládání klimatizace. To jako vždy kvitujeme, protože nastavení teploty kolečkem je mnohem intuitivnější než dotykem, a to přestože je otočný ovladač poměrně drobný.

Nový přístrojový štít nabízí několik zajímavých grafik, ovládání ale není v některých ohledech zrovna intuitivní - třeba data z palubního počítače si na obrazovce můžete zobrazit, jen pokud to umožníte přes nastavení v multimediálním systému. Černý podklad v kombinaci s nižším jasem pak na sluníčku poněkud ztěžuje čitelnost budíků. Navigaci pak již dobře známe z Peugeotů nebo dosavadního Grandlandu X, což znamená mnohdy pomalejší reakce systému.

Zpracování je na slušné úrovni, některé materiály jsou ale přece jen lacinější - Peugeot 3008 využívající shodný technický základ uvnitř působí přece jen prémiověji. Sedí se spíše výše, jak si zákazníci u tohoto typu aut oblíbili. Příplatkové sedačky s certifikátem AGR jsou jako obvykle pohodlné, i díky nastavitelné délce sedáku a optimální tuhosti.

Jeden benzin, jedna nafta a dva plug-in hybridy

Naopak motorová paleta se v rámci modernizace neměnila. Už loni se vůz dočkal dvou plug-in hybridních variant, Hybrid2 s kombinovaným výkonem 165 kW a pohonem jedné nápravy a Hybrid4 se systémovým výkonem 221 kW a pohonem všech kol. Naopak postupně skončily silné konvenční agregáty, benzinové 1.6 Turbo (133 kW) a turbodiesel 2.0 CDTI (130 kW), které měly právě plug-in hybridy nepřímo nahradit.

Konvenční deriváty zůstávají jen dva, oba bez "mildhybridní" pomoci, z benzinových jednotek je tu tříválec 1.2 Turbo, z turbodieselů 1.5 CDTI. Obě jednotky pochází z francouzské dílny dřívějšího koncernu PSA a poskytují výkon 96 kW. Zatímco však tříválec nabízí výběr mezi šestistupňovým manuálem a osmistupňovým automatem, pro patnáctistovku dostanete výhradně samočinnou převodovku. Během prvních jízd jsme vyzkoušeli obě jednotky, které prokázaly odlišný charakter.

Tříválec na plný plyn projeví svůj tříválcový ryk, třeba na dálnici je ale jeho hlas pečlivě utlumen. Vcelku se žene do otáček a se svými 96 kW má přitom už zajímavý elán, který bude většině zákazníků postačovat. Konkrétně z 0-100 km/h zrychlí za 10,1 sekundy.

Rozporuplné pocity mám však z manuálního řazení. Kulisa se mně nezdála nijak zvlášť přesná, líbil by se mně poctivější, tužší chod. Podobně spojkový pedál měl až nečekaně dlouhý chod. Nemile mě pak překvapila spotřeba, ta dlouhodobá u zkoušeného exempláře činila 8,8 l/100 km. Pravdou ale je, že daný kousek nyní cestuje po Evropě, po lokálních novinářských prezentacích, kde se s ním nejezdí zrovna na spotřebu. Klidně projetý úsek s průměrem šest litrů však ve výsledku také nebyla žádná skvělá hodnota.

Nový Opel Grandland (2021) – České ceny Motor 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 CDTI 1.6 Turbo PHEV 1.6 Turbo PHEV 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1499 1598 1598 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 Výkon [kW] 96 96 96 165 221 Točivý moment [N.m] 230 230 300 360 520 Převodovka 6M 8A 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 188 188 195 225 235 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,1 10,3 11,5 8,9 6,1 Komb. spotřeba dle WLTP [l/100 km] 5,9 6,1 4,9 1,3 1,2 Cena Grandland [Kč] 569.990 619.990 659.990 959.990 - Cena GS Line [Kč] 629.990 669.990 709.990 1.019.990 1.119.990 Cena Ultimate [Kč] 719.990 759.990 799.990 1.069.990 1.169.990

Naftová patnáctistovka mně tak ve výsledku přišla jako lépe odhlučněný agregát. Síly má na rozdávání rovněž, osmistupňový automat však v některých případech nezařadí zrovna hladce, jak byste očekávali. Zkrátka se zachová trochu jak dvouspojková převodovka, přestože jde o automat s hydrodynamickým měničem.

Jízdní vlastnosti jsou pak přizpůsobeny cílové klientele. Po vzoru ostatních modelů značky kombinují jistotu s komfortem, díky čemuž se Grandland chová v zatáčkách obratněji a jistěji než Peugeot 3008 se shodnou technikou. Zároveň však není přehnaně tvrdý a od podvozku se neozývají hlučné rány, díky pečlivému odhlučnění. Nečekejte však nějaké řidičské auto, Grandland umí jezdit svižně, není to ale něco, co byste si nějak měli užívat. Jak ale říkám, nastavení Grandlandu cílovka ocení a ve výsledku mu v tomto ohledu není co vyčítat.

Výbavové novinky

Během prvních jízd pak nebyl prostor na otestování dalších novinek modernizovaného Grandlandu. S jinak řešenou přídí souvisí i nové světlomety. Už v základu jsou full-LED, což poskytuje příjemnější světlo bližší slunečnímu světlu, stejně jako vyšší výkon při nižším odběru energie. Tvoří je tři paraboly, přičemž využívají automatické přepínání tlumených a dálkových světel.

Kdo si však objedná nejvyšší specifikaci Ultimate, dostane matrixové světlomety IntelliLux LED Pixel. Ty už tvoří 168 diodových segmentů (84 v každém světlometu), což zajišťuje rychlejší a přesnější fungování systému než u toho současného, tvořeného 32 segmenty (16 ve světlometu). Paprsek světla se tu mění v řádu milisekund, přičemž světla se přizpůsobují aktuálním podmínkám, na dálnici svítí spíše do dáli, na okresních silnicích spíše do šíře. V praxi takový vůz automaticky svítí na dálková světla, jejichž paprsek pomocí clon upravuje tak, aby neoslňoval okolní řidiče.

Grandland se v rámci faceliftu rovněž dočkal nočního vidění, které už dříve v rámci modernizaci dostal bratrský Peugeot 3008. To využívá infrakameru v čelní masce rozeznávající osoby nebo zvířata podle tepla, a to až na vzdálenost 100 metrů před vozidlem, což je dále, než kam dosvítí světla. Auto na tyto objekty následně upozorní pomocí jejich zobrazení na obrazovce před řidičem. Plusem je přitom dostupná cena, za noční vidění si připlatíte jen 25.000 Kč, dostupné je nicméně pouze pro nejvyšší stupeň Ultimate.

Už základní verze jednoduše nazvaná Grandland ale bude leckterým zákazníkům stačit. Zahrnuje šest airbagů, tempomat, LED světlomety, dešťový a světelný senzor, automatickou dvouzónovou klimatizaci, 7" přístrojový štít, 7" infotainment, 17" kola z lehkých slitin nebo ambientní osvětlení. To všechno s benzinovým tříválcem 1.2 Turbo (96 kW) dostanete za 569.990 Kč.

Závěr

Opel Grandland se v rámci faceliftu zaměřil hlavně na svůj vzhled, který mně osobně se hodně líbí, nová příď dělá tento vůz výrazně modernější než dosud. Naopak k novému interiéru mám výhrady, Grandland si sice uchoval oddělené ovládání klimatizace, digitální přístrojový štít ale není na sluníčku zrovna dobře čitelný, úprava jasu za jízdy přitom moc nepomohla. Infotainment by pak zasloužil rychlejší reakce. Naopak chování se moc nezměnilo, Grandland tak zůstává sportovněji laděný než bratrský Peugeot 3008, i přes vyšší jistotu je to ale stále spíše prostě obyčejně jezdící SUV, které jízdně tolik nenadchne. Charakterově tak Grandland zůstává stejný, a tak rozhodne hlavně fakt, jak se vám nový styl líbí. Plusem pak nadále zůstává dostupná cenovka.