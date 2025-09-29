Za volantem Hyundai Ioniq 9. Čistá korejská noblesa
Hyundai představilo svou novou vlajkovou loď. Pod označením Ioniq 9 se ukrývá opulentní elektrické SUV hýřící výbavou, které na silnici rozhodně nepřehlédnete.
Z hlediska nabídky elektromobilů jsou korejské automobilky na špičce světového vývoje. Vše začalo řadou Ioniq 5 v roce 2021. Šlo o první model značky se stylizovaným H ve znaku, který v útrobách ukrýval tehdy úplně novou elektrickou architekturu E-GMP (Electric Global Modular Platform). Následoval model Ioniq 6 a nyní nabídku na stejném technickém základu doplňuje největší model Ioniq 9. S ním tak Hyundai pokrývá kompletní spektrum trhu s elektromobily, od malého Insteru až po nový Ioniq 9.
Efektivní velikost
Když se blíže podíváme na Ioniq 9 zvenku, tak se neubráníte dojmu, že se jedná o další obří SUV výrazných spíše hranatých tvarů s celou řadou specifických prvků a detailů. Korejci mluví o aeroestetickém designu. Co si pod tím ale máte představit? Jedná se o spojení slov „aerodynamika“ a „estetika“. Rozměrná karoserie Ioniqu 9 s délkou 5.060 mm při rozvoru 3.130 mm na první pohled vypadá jako antonymum aerodynamické čistoty.
Jenže ve skutečnosti opak je pravdou. Designéři a technici se při konstruování zaměřili právě na dosažení co možná nejlepší aerodynamiky, která je u elektromobilů důležitější než u aut se spalovacími motory a výsledek je skutečně působivý.
Hyundai uvádí součinitel čelního odporu vzduchu 0,259, respektive 0,27. Záleží na koncepci zpětných zrcátek. Auta, která jsme zkoušeli ve slovenské Tatranské Lomnici, měla elektronická zpětná zrcátka tvořená kamerami. Právě s nimi se pojí lepší hodnota součinitele odporu. Pro konzervativní klientelu jsou k dispozici také konvenční zrcátka, avšak i s nimi je aerodynamika velmi dobrá.
Elektronická zrcátka jsou pevná a obraz promítají na dva vlastní displeje na dveřích, každá kamera na svůj. Elektricky lze nastavovat přiblížení, respektive oddálení obrazu. Nechybějí ani pomocné čáry pro lepší orientaci, což přijde velmi vhod zejména při změně jízdního pruhu.
Ve spodní části předního nárazníku jsou zase aktivní klapky. Jimi se přivádí vzduch pro chlazení trakčního akumulátoru typu NCM s kapacitou 110,3 kWh. Jde o jedinou velikost baterie nabízenou napříč všemi verzemi a výbavami. Původní varianta těchto klapek nabízela jen dvě polohy – otevřeno/zavřeno. V Ioniqu 9 jsou chytřejší, když nabízejí nejen otevírání ve směru nahoru a dolů, ale také stranové (doleva/doprava). Navíc lze u nich měnit plynule míru otevření.
Velmi zajímavé je vnější takzvané parametrické osvětlení Ioniqu 9. Přední svítilny jsou dvoudílné. Nahoře je obrysové světlo a lampa pro denní svícení, níže jsou situovány hlavní světlomety. Jejich vnější linie představuje potkávací světlo, vnitřní dálkové s funkcí matrix. Každé obsahuje 12 světelných zdrojů, tedy celkem je technika matrix docilována 24 světelnými zdroji (diodami).
Tři výbavy
Nový Ioniq 9 už je na českém trhu, přičemž zákazník může vybírat ze tří výbavových úrovní. Základem je Style, který jezdí na 19" kolech s pneumatikami 255/60. Střední úroveň představuje Premium, které poznáte podle 20" kol 275/50 a vrchol tvoří výbava Calligraphy, která jezdí na 21" kolech s obutím o rozměru 285/45.
V nabídce jsou rovněž tři pohonné systémy. Základní nabízí výkon 160 kW a poháněná výhradně zadní kola. Pojí se coby jediná motorizace se Style a jako alternativa s Premium. Vyšší verze už má pohon všech kol 4×4 a výkon 226 kW, což znamená druhý trakční elektromotor synchronního typu, v tomhle případě na přední nápravě. K dispozici je v Premium a Calligraphy. Vrcholem je 4×4 Performance, nabízená pouze v Calligraphy. Disponuje výkonem 314 kW.
Testovaná auta byla v nejvyšší výbavě Calligraphy, a to jak s pohonem 226 kW, tak v Performance s 314 kW. A to znamená také vždy s pohonem všech kol. Standardní výbava je až neskutečně bohatá, možná ještě zajímavější jsou ale možnosti uspořádání kabiny.
Zatímco Style a Premium mají vždy sedmimístnou kabinu, a tedy tři řady sedadel, u Calligraphy si lze zvolit buď rovněž sedmimístné uspořádání, nebo uspořádání šestimístné. Sedmimístná kabina se vyznačuje pevnou středovou konzolou, kdežto šestimístná nabízí originální řešení v podobě o 190 mm posuvné konzole Universal Island 2.0. Nabízí dva oddělené úložné prostory o objemu 5,6 a 12,6 litru.
Vybrat si dále můžete dvojí kabinu: buď zaměřenou na pohodlí a komfort, jejíž součástí jsou relaxační sedadla, nebo řešení, které může posloužit například jako mobilní kancelář a jejíž součástí jsou sedadla prostřední řady otočná až o 270 stupňů.
Otočení sedadel proti směru jízdy je ovšem podmíněno klidem vozidla. Pokud jsou sedadla takto uspořádána, nelze spustit motor. A pokud náhodou máte vůz v režimu připraveném k jízdě (svítí zelený nápis Ready na přístrojovém štítu), nebude možné zařadit elektronickým voličem převodovky vpravo na sloupku volantu režim D.
Opravdu kvalitní
Ioniq 9 ovšem nevyniká jen bohatou výbavou a chytře řešenou kabinou nebo skvělou aerodynamikou, ale rovněž kvalitními materiály a výborným zpracováním. V otázce čalounění je na výběr látka, kůže/látka, oboje s příměsí recyklovaných PET lahví, pravá kůže a ještě kvalitnější pravá kůže Nappa. Zvolit můžete několik barev čalounění, přičemž obě kůže jsou dostupné ve všech odstínech a také tři varianty dekoru palubní desky – stříbrný lak, dřevo a hliník.
Vzhledem k rozměrům lze očekávat také velmi dobrou přepravní kapacitu. Pokud využijete tři řady sedadel, bude objem zavazadelníku 338 litrů. Pokud pouze dvě, pak se zvětší na 908 litrů. Maximum činí skvělých 2.494 litrů. Ložná plocha kufru je navíc zcela rovná.
Drobné předměty nebo například nabíjecí kabely lze uložit do předního zavazadelníku. Verze s pohonem zadní nápravy nabízí 88 litrů, čtyřkolka 52 litrů. Verze s pohonem všech kol nabízí také možnost táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 2.500 kg. Auto navíc disponuje jeho detekcí, takže po připojení jej dokáže zohlednit při výpočtu aktuálního dojezdu. Verze s 4×2 smí táhnout vlek o hmotnosti 1.600 kg.
Přístup do třetí řady velmi usnadňuje originálně řešený systém walk-in. Sedadlo (část lavice) ve druhé řadě se nejprve posune dopředu a poté ještě mírně vyklopí vpřed. Za zmínku stojí až šest portů typu USB-C. Ty umožňují dobíjení elektrického příslušenství, například mobilního telefonu či notebooku výkonem až 100 W. K tomu ovšem musíte mít nabíjecí kabel z originálního příslušenství Hyundai. Pokud máte jiný vlastní, nemusí být zmíněný vysoký nabíjecí výkon k dispozici.
V hlavní roli ticho
Svezení pod Vysokými Tatrami, které jsme v podstatě objeli přes Polsko, konkrétně Zakopané, se neslo ve znamení ticha. Ioniq 9 je i na poměry vyspělých elektromobilů neskutečně tiché auto. Stojí za tím nejen již vzpomínaná aerodynamika, ale také například systém aktivního potlačování hluku ANC-R, který se pojí s audiem Bose se 14 reproduktory.
Dále to jsou dvojitá laminovaná skla nebo zvláštnost v podobě zadních plastových nadkolí, které jsou třívrstvé. Svůj díl odevzdávají také tiché pneumatiky s protihlukovou vložkou. Snaha potlačit hluk šla ale tak daleko, že sloupky A mají pěnovou výplň a zadní podběhy dostaly mezi sloupky C a D výztuhu tvaru písmene U s pěnovou podložkou. To aby se zamezilo vzniku hluku v zadní části vozidla.
Ioniq 9 nabízí inteligentní rekuperaci 3.0. Pracuje s daty integrované navigace a umí předvídat zatáčky a jejich poloměry, ale také třeba kruhové objezdy. Aktivujete ji podržením levé páčky pod volantem. Kromě toho je možnost zvolit tři úrovně manuální rekuperace, stejně jako režim plachtění. Nechybí ani funkce one pedal, kdy auto dokáže zastavit jen brzdnou silou, v tomhle případě obou elektromotorů.
Hyundai udává podle verze dojezd 600 až 620 km. Drobnou slabinou u tak moderního vozu je pomalé nabíjení výkonem 11 kW, což znamená z 0 na 100 procent 10 hodin. Rychlejší 22kW nabíjení platforma E-GMP v tuhle chvíli neumí.
Při jízdě oceníte také vysoce komfortní odpružení, zároveň lze s dost těžkým autem (provozní hmotnost činí až 2.819 kg) jet svižně i na zatáčkovitých silnicích. Pouze pomalejší oblouky o malém poloměru vyžadují důsledné zpomalení. Zajímavé je, že Ioniq 9 vůbec nenabízí jinde v téhle třídě běžné adaptivní odpružení s elektronicky řízenými tlumiči.
Zdroj: Prezentace Hyundai k modelu Ioniq 9, tisková zpráva Ioniq 9, ceník a technické údaje na Ioniq 9 | Foto: Hyundai a Tomáš Dusil | video: Hyundai