Začíná sezona 2021 formule 1: Udrží král Lewis žezlo?

Navzdory koronavirové době na celém světě čeká šampionát F1 rekordní sezona co do počtu závodů. Podle stále aktuálního kalendáře by se mělo odjet 23 velkých cen. To je nejvyšší počet od vzniku šampionátu v roce 1950.

Starosti při krátkých testech

Letošní sezona je svým způsobem zvláštní nejenom pro počet nahlášených podniků. Bývá také označována jako překlenovací. Od ročníku 2022 začnou platit nová technická pravidla a většina letošních monopostů se jen málo liší od loňských modelů. Zásadní technickou změnou je zúžení zadní části podlahy o padesát milimetrů. Měla by tak být hůře ovladatelná, zadní část bude neklidnější.

Situace je letos složitější tím, že týmy měly k dispozici pouhé tři dny testovacích jízd. Největší problémy se spolehlivostí měli u Aston Martinu, který stál jeden den kvůli převodovce. Starosti měl i poslední den, kdy musel skončit předčasně. Převodovku museli měnit také u Mercedesu a Haasu. Všechny týmy odjely na bahrajnském okruhu Šákir dohromady 3725 kol, což představuje 20.160 kilometrů.

Mercedes: Žádné obavy

Neprobádané fungování aerodynamiky má zatím za následek nervózní auto. Hamilton se ale nenechává problémy znervóznit. „Neztrácím čas obavami. Tvrdě pracujeme a snažíme se být co nejefektivnější. Problémy nás posouvají. Nikoho to nijak zvlášť neznepokojuje. Jsme tým, který vyhrál několik mistrovství světa. Víme, jak se spojit, soustředit se na práci a poradit si s jakoukoliv situací. Sednu si s inženýry a promluvíme si o tom, kde začneme,“ prohlásil sedminásobný mistr světa.

Svět motorů 12/2021

Red Bull: Nejsme favorité

Nejrychlejšího času při testech dosáhl Max Verstappen z týmu Red Bull ale nechce se stavět do role favorita. „Rozhodně to byly nejlepší předsezonní testy v kariéře, ale to nic nezaručuje. Až během prvního závodního víkendu zjistíme, jak na tom jsme. Vždy se díváme na to, co můžeme zlepšit,“ uvedl Verstappen.

Jeho týmovým kolegou je letos Sergio Pérez, který přišel od stáje Racing Point (nyní Aston Martin). „Způsob řízení obou vozů se velmi liší. Jakmile se s ním sžiju, mělo by to vypadat dobře. Tuším, že mi to bude trvat pět závodů,“ prohlásil Mexičan.

Kalendář F1 2021 28. 3. Šákir (Bahrajn) (noční závod) 18. 4. Imola (Emilia Romagna) 2. 5. Portimao (Portugalsko) 9. 5. Barcelona (Španělsko) 23. 5. Monte Carlo (Monte Carlo) 6. 6. Baku (Ázerbájdžán) 13. 6. Montreal (Kanada) 27. 6. Paul Ricard (Francie) 4. 7. Red Bull Ring (Rakousko) 18. 7. Silverstone (Velká Británie) 1. 8. Hungaroring (Maďarsko) 29. 8. Spa Francorchamps (Belgie) 5. 9. Zandvoort (Nizozemsko) 12. 9. Monza (Itálie) 26. 9. Soči (Rusko) 3. 10. Singapur (Singapur) (noční závod) 10. 10. Suzuka (Japonsko) 24. 10. Austin (USA) 31. 10. Mexiko City (Mexiko) 7. 11. Interlagos (Brazílie) 21. 11. Melbourne (Austrálie) 5. 12. Džidda (Saúdská Arábie) 12. 12. Yas Marina (Abú Zabí)

Aston Martin: Pochopit auto

Čtyřnásobný mistr odjel během testů nejméně kol ze všech pilotů. „Snažil jsem se využít čas na trati, což se mi patrně podařilo. Bylo to pro mě velmi dobré a teď si musím poskytnout zpětnou vazbu a posunout se vpřed,“ řekl Vettel.

„Důležitější než jedno kolo je opravdu pochopit vůz, k tomu pomůže jen odjet další kola. Zajet pak jedno rychlé je jen o tom, poskládat věci dohromady. Toho se nebojím,“ vysvětluje Vettel ztrátu šesti sekund, kterou měl na nejrychlejšího. Podle Vettela je nemožné odhadovat, jak si Aston Martin stojí v porovnání s konkurenty.

McLaren: Ricciardo je vůdce

Desátá sezona čeká Daniela Ricciarda, pro kterého je současný tým pátým ve formuli 1. „Určitě je to zase jiné, takže se tomu stále přizpůsobuji. Při přechodu z Red Bullu do Renaultu a z Renaultu do McLarenu bylo největší věcí, na kterou jsem si musel zvyknout, pravděpodobně brzdění,“ vysvětluje Ricciardo.

V letošním roce došlo ke změnám pravidel. Vozy přišly až o deset procent přítlaku, i když větší část získaly týmy zpět. „Je to věc, kterou se snažím dostat pod kontrolu a pochopit, kde jsou limity auta. Z hlediska zadního přilnavosti to ještě není v pořádku. Doufejme, že budou k vidění dobré předjížděcí manévry,“ dodal Australan.

Alpha Tauri: Jezdci si chválí auto

Nováček Juki Cunoda dostal v testech tým na druhé místo. „Samozřejmě nemůžeme příliš předbíhat, ale je skvělé zakončit testy vysoko, i když se objevily problémy,“ řekl třetí muž loňského ročníku formule 2.

Spokojený byl i jeho francouzský týmový kolega. „V autě se cítím sebejistě a jsme v mnohem lepší pozici než před rokem touto dobou. Víme, kde budeme rychlí, a pochopili jsme, jak na voze dále pracovat. Spolehlivost auta je skvělá. Opravdu doufám, že budeme bojovat a vybojujeme spoustu bodů,“ pochvaloval si Gasly.

Alpine: Alonso si věří

Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso je přesvědčen, že následky zranění a operace po nehodě na kole ve Švýcarsku ho nebudou brzdit. Jezdec stáje Alpine bude muset závodit s titanovými destičkami v čelisti. „Přípravu to zásadně neovlivnilo, zmeškal jsem jen pár marketingových a natáčecích akcí, což mi v podstatě udělalo radost,“ uvedl Španěl. Alonso získal mistrovské tituly v letech 2005 a 2006 s Renaultem a s nástupcem slavné stáje Alpine se do šampionátu vrátí. „V posledních letech jsem se cítil v životní formě. Jezdím nejlépe v kariéře,“ dodal.

Ferrari: Máme lepší rychlost

Šéf stáje Mattia Binotto tvrdí, že tým pro letošek představil novou architekturu motoru, a liboval si, že nedostatek rychlosti na rovinkách už není hendikepem. „Samozřejmě víme, jak motor funguje na dynamometru. Když jej umístíte do auta, můžete na trati vidět jeho možnosti i ve vztahu k soupeřům,“ říká Binotto. „Když jsme tady loni v Bahrajnu závodili, byli jsme daleko od nejrychlejších. Hlavní prioritou ovšem je pochopit chování vozu a zmapovat ho za všech podmínek. Zatím jsme nasbírali spoustu dat,“ dodal šéf stáje.

Williams: V hlavní roli vítr

U týmu, který loni jako jediný nebodoval, budou v letošní sezoně zřejmě více než kdy jindy sledovat během závodních víkendů směr a rychlost větru. Podle George Russella se totiž podle toho bude odvíjet výkonnost letošního vozu.

„Během tří dnů testů se potvrdilo, že náš vůz je neuvěřitelně citlivý na vítr. Kvůli filozofii aerodynamiky je pozitivní, že když fouká správným směrem, auto je velmi rychlé. Nemáme ovšem ve svých rukou, kdy můžeme vyniknout,“ prohlásil Russell.

Haas: Staré auto bez ambicí

Americký tým v ruských barvách již dávno před testy avizoval, že letošní sezonu odjezdí s loňským modelem, minimálně upraveným podle pravidel. Navíc se dvěma nováčky: Němcem Mickem Schumacherem a Rusem Nikitou Mazepinem.

Pro Schumachera to nebyla první jízda ve voze F1. Jezdil už ve starších monopostech Haasu a Ferrari. Minimálně srovnání letošního a loňského vozu americké stáje se hodí. „Tento vůz je ještě lepší, než jsem čekal,“ říká Schumacher, který dodává, že ve voze F1 se prostě nedá nudit.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen po testech cítí, že nová pohonná jednotka Ferrari v jeho alfě romeo je lepší než loňská. „Ve srovnání s tím, co jsme měli, jsme v lepší pozici. Musíme počkat a uvidíme, jak na tom bude, až začneme závodit,“ řekl Fin.

„Samozřejmě je zatím brzy. Vůz se chová trochu jinak než ten z předchozího roku, ale místy je velmi dobrý. Vítr situaci velmi ztěžoval. Výchozí bod je však dobrý,“ řekl pilot, který má za sebou nejvíce startů v historii F1 (330).

Zajímavosti před startem

Nováčky sezony jsou Němec Mick Schumacher, Rus Nikita Mazepin a Japonec Juki Cunoda.

McLaren změnil dodavatele motorů. Místo Renaultu má agregáty od Mercedesu.

Z Racing Pointu se stal Aston Martin.

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel přestoupil od Ferrari do stáje Aston Martin.

Renault přejmenoval tým na Alpine.

Po dvou letech pauzy se vrátil do F1 Fernando Alonso (Alpine).

V sezoně se budou střídat safety cary Mercedes-AMG a Aston Martin.

Třikrát v sezoně se má jet v sobotu závod na 100 kilometrů, jehož výsledky určí postavení na startu nedělní velké ceny.

Vozy mají podlahu zúženou v zadní části o 50 milimetrů.

Výrobce pneumatik Pirelli bude dodavatelem v F1 do konce sezony 2024.

Jezdci formule 1 sezony 2021 Jméno Číslo vozu Stáj Datum a místo narození Debut Starty/výhry/stupně vítězů/body Roční plat Fernando Alonso 14 Alpine 29. 7.

1981, Španělsko Austrálie 2001 312/32/97/1899 428 446 000 Kč Valtteri Bottas 77 Mercedes 28. 8.

1989, Finsko Austrálie 2013 156/9/56/1512 128 797 000 Kč Pierre Gasly 10 Alpha Tauri 7. 2. 1996, Francie Malajsie 2017 64/1/2/199 21 290 850 Kč Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo 14. 12. 1993, Itálie Austrálie 2017 40/0/0/18. neuvedeno Lewis Hamilton 44 Mercedes 7. 1. 1985, Velká Británie Austrálie 2007 266/95/165/3778 428 446 000 Kč Nicholas Latifi 6 Williams. 29.6. 1995, Kanada Rakousko 2020 17/0/0/0 neuvedeno Charles Leclerc 16 Ferrari 16. 10. 1997, Monako Austrálie 2018 59/2/12/401 21 290 850 Kč Nikita Mazepin 9 Haas 2. 10. 1999, Dánsko Bahrajn 2021 nováček neuvedeno Lando Norris 4 McLaren 13. 11. 1999, Velká Británie Austrálie 2019 38/0/1/146 neuvedeno Sebastian Ocon 31 Renault 17. 10. 1996, Francie Belgie 2016 67/0/1/198 42 056 000 Kč Sergio Perez 11 Red Bull 26. 1. 1990, Mexiko Austrálie 2011 191/1/10/706 107 769 000 Kč Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo 17. 10. 1979, Finsko Austrálie 2001 330/21/103/1863 107 769 000 Kč Daniel Ricciardo 3 McLaren 1. 7. 1989, Austrálie Velká Británie 2011 188/7/31/1159 657 125 000 Kč George Russell 63 Williams 15. 2. 1998, Velká Británie Austrálie 2019 38/0/0/3 neuvedeno Carlos Sainz 55 Ferrari 1. 9.1994, Španělsko Austrálie 2015 118/0/2/372 neuvedeno Mick Schumacher 47 Haas 22.3. 1999 Bahrajn 2021 nováček neuvedeno Lance Stroll 18 Aston Martin 29. 10. 1998, Kanada Austrálie 2017 78/0/3/142 21 290 850 Kč Yuki Tsunoda 22 Alpha Tauri 11.5. 2000, Japonsko Bahrajn 2021 nováček neuvedeno Sebastian Vettel 5 Aston Martin 3. 7. 1987, Německo USA 2007 257/53/121/3018. 788 550 000 Kč Max Verstappen 33 Red Bull 30. 9. 1997, Nizozemsko Austrálie 2015 119/10/42/1162 257 593 000 Kč Jezdci jsou řazení abecedně a jejich zjistitelný příjem odpovídá kurzu eura vůči koruně z 19. 3. podle České národní banky.

Josef Král před sezonou 2021: Schumi to má těžké

Český automobilový jezdec Josef Král pravidelně komentuje pro Svět motorů dění ve formuli 1. Navíc ho čeká poslední víkend v březnu start s Ferrari 488 GT3 týmu Scuderia Praha v závodě 12 hodin Mugella.

Co očekáváte od sezony?

Překvapilo by mě, kdyby byl schopen Max Verstappen porážet mercedesy, ale Red Bull není schopen udržet kontinuálně vývoj během roku. Takže se budu opakovat jako několik posledních let a řeknu, že mistrem světa bude Lewis Hamilton a v týmech vyhraje Mercedes.

Do jaké míry se promítnou technické úpravy na vozech, zejména vzadu zúžená podlaha o padesát milimetrů?

Auta se stanou hůře řiditelná a jejich zadní část bude hodně neklidná. Hodně na ně bude působit vítr, což bylo zjevné při testech v Bahrajnu. Dosud měla auta jedoucí v závěsu potíže s řiditelností a to se teď ještě zhorší.

Co čekáte od Fernanda Alonsa?

Nečekám od něj zázraky, potřebuje několik závodů, aby si zvykl na systém práce v týmu. Pak uplatní svůj instinkt zabijáka. Má talent dostávat z horších aut více, než v nich samotných je. Na vítězství to však není.

Prosadí se Sebastian Vettel v novém týmu?

Současný Aston Martin je kopie Mercedesu a pro mě trojka v pořadí týmů. Hodně nepříjemné pro ně je, že najezdili málo kilometrů v testech, na začátku sezony na to budou doplácet. Pak už bude Vettel schopen porážet Ferrari a prosadit se na stupně vítězů.

Bude Pérez schopný akceptovat Maxe Verstappena v Red Bullu jako jedničku?

„Checo, jak se mu říká, je v civilu velký introvert. Temperament si vybíjí v autě a nenechá se umravnit. Umí výborně pracovat s pneumatikami a je dobrý stratég, který dokáže prosadit v závodě svůj názor ku prospěchu věci. Pojede rychle a Red Bull může mít občas zamotanou hlavu.

Na startu uvidíme nováčky – Schumachera a Mazepina v týmu Hass a Cunodu u Alpha Tauri. Jak se prosadí?

Nepřeceňoval bych Japoncův druhý čas z testů. V začátcích mu pomůže zkušenostmi Gasly, ale jinak to nebude žádný zázrak. Z těch tří však bude nejlepší, protože Haas pojede se starým autem a bude vzadu. Mazepin je sice platící jezdec, ale má rychlost a na trati drzost, podobně jako ve svých začátcích Verstappen. Vůbec bych se nedivil, kdyby porážel Schumachera.

Co očekáváte od tří plánovaných sprinterských závodů během soboty?

Nejsem si jistý, zda se vůbec pojedou. Je tam příliš mnoho proměnných, které nebyly osud vyřešeny. Zdá se mi, že vedení formule 1 odvádí pozornost od faktu, že nemá ještě jasné technické předpisy pro další roky.