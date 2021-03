Volanty ve formuli 1: Co všechno jezdci ovládají? Co musí zvládnout?

Umíte si představit triliardu nebo miliardu bilionů. Má jedenadvacet nul. A co takhle 13.000.000.000.000.000.000.000? Jedná se o 13 triliard či miliard bilionů. Tolik operací je schopný zvládnout volant ve voze formule 1.

Jednoduchost vítězí

„Současná práce s volantem ve formuli 1 mi připadá trochu jako psycho. Pilot neustále mluví, něco přepíná, přelaďuje, potvrzuje. Auto řídí podvědomě a dělá to svým způsobem zautomatizovaně. Polovinu času závodu stráví jen s jednou rukou na volantu,“ myslí si český automobilový jezdec Josef Král, který pro Svět motorů komentuje dění v F1.

Volant mistrovského týmu Mercedes má 25 tlačítek a spínačů, spojku a pádla řazení. Pět z nich mění nastavení brzd vozu: řidič může posunout vyvážení zepředu dozadu a naopak, optimalizovat jejich vyvážení pro jednotlivé zatáčky, změnit intenzitu brzdění motorem nebo upravit migrace brzdného účinku, což je dynamická změna vyvážení v závislosti na tom, jak silně řidič brzdí.

Tři spínače ovládají diferenciál – míru přenosu točivého momentu mezi zadními koly – pro začátek, vrchol a výjezd ze zatáčky. Další tlačítka slouží pro úpravu nastavení pohonné jednotky, ke změně dat na displeji, aktivaci rádia, omezovače rychlosti v boxech, nebo jakým tlačítkem změnit režim při výměně pneumatik z mokrých na suché a naopak. „Guma do sucha má menší obvod než mokré nebo do přechodných podmínek. Senzory začnou snímat jiné hodnoty, převodovka je zmatená, protože dostává nesmyslné údaje. Takže je nutné přepnout na typ obutí, aby se hodnoty dokázaly srovnat,“ vysvětluje Král.

„Volant mercedesu je ve srovnání se stejným od ferrari jedním z důkazů, proč německá značka vládne formuli 1. Je jednodušší než u italského týmu. Na pilota nejsou kladeny takové nároky na ovládání tlačítek, kterých je výrazně méně. Jejich funkce bývají zdvojené, ztrojené a až zčtyřnásobené. Pilot nemusí mít například nastavená správně čtyři tlačítka – stačí jedno, všechno další udělá počítač. Závodník má více času na samotnou jízdu, strategii a práci s pneumatikami,“ tvrdí náš průvodce.

Svět motorů 09/2021

Dejte mi více výkonu

Informační tok je ve formuli 1 jednostranný, což znamená, že údaje ze senzorů vysílá vůz směrem do boxů. Ovšem jedná se o omezené množství informací. Má-li vůz F1 řekněme tisíc senzorů, dokáže v průběhu jízdy využívat kolem stovky nejdůležitějších. Jedinou šancí, jak jich využít víc, je zastávka v boxech. Existuje totiž pravidlo, že čtyři metry za stojícím autem a čtyři metry před stojícím vozem vznikne prostor, ve kterém mohou přitéct do počítačů všech inženýrů data ze všech senzorů.

V průběhu závodu často slyšíme, jak jezdec do vysílačky křičí: „Dejte mi více výkonu!“ Co to znamená pro pilota a jeho práci s volantem? „Závodníci mají dost zkušeností, aby odhadli chování vozu, a subjektivně také vidí, že jsou soupeři rychlejší. V neposlední řadě musí sledovat spotřebu paliva a podle toho volit rychlost,“ říká Král. Pokud chce pilot zvýšit výkon, dostane od inženýra informace, aby nastavil konkrétní mapu motoru a několik tlačítek nastavil do určité polohy. Kombinací těchto úkonů během pár sekund dosáhne na lepší výkon i dosahované časy.

Pokud byste se zeptali Lewise Hamiltona, jaké tlačítko považuje za nejdůležitější, zvolil by přepínač „Strat“. Ten řídí u Mercedesu režimy pohonné jednotky a ovlivní výkon spalovacího motoru i nasazení MGU-K (motorgenerátoru kinetické energie) a změní jak zpětné získávání energie od MGU-K, tak MGU-H (motorgenerátor tepelné energie). Pro každý strategický režim existují různá přidělení najetých kilometrů, aby se vyvážil výkon a spolehlivost. Řidiči tak obvykle jeho závodní inženýr řekne, který „stratový“ režim by měl v danou dobu použít.

Jak to funguje v noci?

Závody formule 1 se jezdí za prudkého slunce, deště, ale také za tmy. Může displej pilota oslňovat? „Vzpomínám na první start pod umělým osvětlením v GP2 (dnes F2) v Abú Dhabí 2010, kde diody a displej natolik svítily, až člověka bolely oči. Navíc slídy na přilbě házely různé „duchy“ a to pilota vyvádělo ze soustředění. Naštěstí výrobci přileb rychle přišli s antireflexními slídami. Navíc jsou v současné době displeje tak upravené, že si můžete zvyšovat nebo snižovat jejich intenzitu podle aktuální potřeby,“ míní náš průvodce.

Automobil F1 je vystavený silným vibracím, zejména na hrbolatém povrchu. K tomu si přičtěme, že piloti nosí rukavice a tlačítka jsou malá. Aby se snížilo riziko zmačknutí nesprávného, používá Mercedes materiály jako v letadlech. Musí vydržet vysoký počet aktivací, mít silnou hmatovou sílu a pilotovi poskytnou zpětnou vazbu, když ho stiskne. Tým také instaluje malé plastové okraje kolem určitých tlačítek, aby se minimalizovalo riziko nárazu na tlačítko při nehodě.

Volant skrývá tajemství

Může volant sloužit v současné době a podobě jako skryté know-how pro oklamání soupeřů? „Určitě ano. Můžeme si všimnout, že při startu dělá Hamilton něco levou rukou nahoře na volantu. Nikdo na to zatím nepřišel,“ říká Král.

Od sezony 2018 přešly všechny monoposty povinně na jednu spojku pod volantem. „Když byly dvě, pustil si jezdec jedno pádlo do ideálního momentu záběru spojky. Druhé držel a uvolnil ho ve chvíli zhasnutí červených světel. Řada jezdců tak dosahovala plynulého rozjezdu. Teď je situace jiná a mnohem více záleží na citu závodníka,“ vysvětluje český pilot.

Jak závodníci řadí během jízdy? „Záleží na návycích každého z nich. Může použít levé pádlo při řazení nahoru a pravé při řazení dolů. Někomu zase vyhovuje pracovat s jedním. Při řazení nahoru pádlo přitahuje k sobě, při řazení dolů ho odklepává,“ tvrdí Král.

K tomu, jak může volant zvýhodnit jezdce, dává Král zajímavé zdůvodnění: „Vezměte si například mladého Sebastiena Ocona a velezkušeného Fernanda Alonsa u Alpine (loni Renault). Možná až do poloviny sezony bude lepší Ocon, protože má více zažitou práci se současným volantem. Jak zkombinovat všechny možnosti, které mu dovoluje.“

Kam se může technologie volantů posunout? „Půjde to způsobem, jako má Mercedes. Méně tlačítek a více zautomatizovaných procesů. Je to asi dobře, ovšem ubírá to principu motorsportu, kde by mělo rozhodovat především jezdecké umění,“ myslí si závodník.

Volanty F1

Hlavními materiály při výrobě volantu jsou uhlíková a skleněná vlákna, křemík, titan a měď. Těchto pět komponent tvoří větší část uvnitř volantu F1. Obvody, desky plošných spojů, uhlíkový kryt, elektrické konektory a samotné řízení jsou vyráběny v továrnách jednotlivých týmů. Pouze centrální displej a základní deska s plošnými spoji jsou společné části sdílené všemi stájemi F1.

Dokážou 13.000.000.000.000.000.000.000 operací.

První posilovač řízení použil Ligier v roce 1988.

Pilot má k dispozici čtyři až pět volantů za sezonu.

Jeden volant trvá složit 80 hodin (nepočítaje vývoj).

Cena volantu se pohybuje od 150.000 do 180.000 eur (3,9 do 4,7 milionu korun).

Volant Ferrari

Při vysvětlení práce jednotlivých spínačů jsme začali diodami na horní části volantu, pokračovali displejem a dále postupovali proti směru hodinových ručiček.

Diody - nahoře na volantu zleva doprava si můžete nastavit. Podle diod se orientujete zpočátku, později řadíte takzvaně na ucho, jak slyšíte motor.

Displej - tlačítky na spodní části volantu si můžete přepínat, co chcete vidět.

Zelené N - neutrál. Používá se při příjezdu do boxů, když chcete vypnout motor. Na trati ho potřebujete, když je nutné zařadit zpátečku, kterou vozy F1 mít musí.

Modré C – stav nabití baterií kinetické a tepelné energie.

Modré OK – používá se pro potvrzení informace, když se vás z boxů ptají. Můžete odpovědět nebo zmáčknout tlačítko.

Differential – rotační tlačítka na obou stranách volantu. Nastavíte si auto podle svého jízdního stylu a chování vozu. Současné systémy si pamatují každou zatáčku na jakékoliv trati. Například nájezd do zatáčky trojka nastavení, střed pětka a výjezd z ní sedmička.

SOC – nastavujete si intenzitu dobíjení do baterií tak, aby se dobíjely a auto při zpomalení moc nebrzdilo motorem. Dvanáctka se používá při jízdě za safety carem, kdy není rychlost klíčová a důležité je nabít všechny baterie.

Shift paddle – pádlo pro řazení.

Drink – pití. Na začátku se dává do nádoby kus ledu, ke konci se voda už moc ohřívá a pálí to.

Brake balance – na obou stranách volantu. Ovládá se jím rozložení brzdného účinku mezi přední a zadní nápravou.

Brake Shaping (BS) – slouží k migraci brzdného účinku mezi nápravami. Když je v ideální poloze, může pilot dupnout v plné rychlosti na brzdu a má jistotu, že nezablokuje kola. Jak se vůz během závodu zahřívá, hrozí, že brzděním zablokuje přední kola, na která je více přesunutý brzdný účinky. BS slouží k tomu, aby se při zpomalení auta posunul brzdný účinek na zadní nápravu a ulehčil předním kolům.

Clutch paddle – nastavení spojky pro správný záběr na startu.

Dial – informace o stavu nabití baterií kinetické nebo motorgenerátor energie.

Multi Function Rotary Switch (černý koník) - A, B, C, D jsou přeprogramované módy.

Rotary Switch (PU Settings) – informace o teplotě stavu pneumatik. Když jede pilot do kvalifikačního kola, musí udržet teplotu mezi 78 a 82 ˚C. Jestliže vidí, jak jde teplota nahoru, musí šetřit gumy například v Barceloně do posledního sektoru, který je náročný zejména na zadní pneumatiky.

Wet-Weather Conditions Switch – přepíná se při změně pneumatik suché za mokré a naopak.

Rottary Switch – slouží k potlačování nebo vypínání některých systémů, které jezdec nepotřebuje, aby neomezovaly výkon auta.

Dial engine maps – nastavuje se mapa motoru od nejsilnější (1) až po 12, což se používá například při jízdě za safety carem.

Torque – reguluje nástup síly motoru, aby nebyl příliš agresivní a zbytečně se neprotáčela kola.

Oil Button – nic společného s olejem, slouží ke zvýšení výkonu motoru při předjíždění.

Engine breaking – koresponduje s BS. Používá se hodně ve chvílích, kdy jezdec ubere plyn, nebrzdí a vzápětí potřebuje zrychlit. Musí být mít ideálně nastavený, aby motor nezačal přirozeně brzdit při ubrání plynu.

K1 a K2 Power boost – individuální pro práci pilota, co tam potřebuje mít. U každého auta je to jiné i v rámci týmu.

Pit limiter – zapíná se při průjezdu boxovou uličkou. Diody na volantu se začnou sbíhat k sobě a ve chvíli, kdy se potkají, je dosaženo správné rychlosti (80 km/h). Pit limiter udržuje konstantní rychlost vozu až do okamžiku opuštění boxů.

Skip – slouží k listování na displeji uprostřed. Tlačítkem s koníkem (dole uprostřed) si vybere pilot například brzdy a listuje informacemi. Když chce stránku 86, zmáčkne osmkrát desítku, následně šestkrát jedničku a může číst.

Flag – LEDs – informace například o tom, že je vyvěšena žlutá či dvakrát žlutá vlajka, nebo je přerušený závod (červená). Barva signalizace kolem trati odpovídá světélkům na displeji.