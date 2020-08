Ojetý Fiat Tipo (356/357): Nenápadná spolehlivost

V současnosti Fiat Tipo nabízený ve třech karosářských variantách – hatchback, sedan a kombi - si nedělá nároky na technický vrchol kompaktní třídy. Jeho úkolem je zaujmout dřívější kupující vozů Renault Fluence či Opel Astra Classic. Tedy ty, kterým jde spíše o prostor, praktičnost a robustnost než o jízdní vlastnosti a vzrušení z dynamiky.

Tipo je svými rozměry sice konkurentem modelů focus, golf či mégan, avšak po technické stránce je vozem o třídu nižším. To však nemusí být chápáno jako nevýhoda. Zatímco modernější auta doplácejí na zrychlený vývoj řadou chyb, které výrobci musejí řešit v rámci takzvaných TSB (servisních bulletinů), v horším případě prostřednictvím svolávacích akcí, Fiat Tipo nic takového netrápí. Nebo že by ano? Pohled do servisních autodat odhalí pouze jednu svolávací akci. Týkala se vyvíječe plynu airbagu řidiče, přičemž postižených aut bylo tak málo, že to snad ani nemá cenu dále rozpitvávat. Druhou uvádí server svolavacky.cz a týkala se rovněž airbagu, ale tentokrát jeho kabelového svazku. Obě akce se vztahují na první kusy z let 2015 až 2016.

Konzervativní zůstává tipo také v nabídce pohonných jednotek. Ta byla v ČR zpočátku velmi omezená, když zahrnovala pouze čtyřválce, zážehový 1.4 T-Jet a vznětový 1.6 Multijet II. Právě na ně v ojetých tipech u nás narazíte nejčastěji. V současné době je k dispozici ještě atmosférická benzinová čtrnáctistovka s výkonem 70 kW.

Auto Tip č.17

Při koupi ojetého tipa bychom sáhli klidně po motoru 1.4 T-Jet. Na rozdíl od obdobných agregátů VW, Renaultu, Peugeotu či Fordu si vystačí s nepřímým vstřikováním benzínu, což je považováno za obrovskou přednost. Ani v současné době tak nepotřebuje částicový filtr, hlavně se jej však netýká nebezpečné ředění oleje nespáleným benzinem. Co tedy majitele motoru T-Jet trápí? Pokud pozorujete výrazný úbytek výkonu, může být příčinou takzvaný pop off ventil, který při zavření škrticí klapky přemosťuje dmychadlovou část turbodmychadla.

A dále jsou to obtížné opětovné starty po studeném startu, pokud se motor nestihl ohřát. Příčinou je nespálené palivo, hromadící se na elektrodách svíček. Motor se tak, lidově řečeno, uchlastá. Agregát 1.4 T-Jet má rozvody poháněné ozubeným řemenem s intervalem výměny 120.000 kilometrů nebo 72 měsíců. Zajímavostí motoru jsou tovární přestavby na LPG.

Tipo, vyráběné v Turecku, vyniká také odolností šasi. Vpředu tak mohou klepat nanejvýš dlouhá táhla stabilizátoru. Naopak spodní ramena vypadají jak převzatá z dodávky Iveco Daily. Vzadu je použita torzní příčka, jakkoliv třeba Dobló či 500X používají víceprvek.

Tipo možná neuchvátí svojí technikou, je však prostorné, solidně jezdí, a hlavně je spolehlivé. A to platí i o pohonných jednotkách. Na rozdíl od jiných evropských značek se Fiatu záhadně vyhnuly všechny ty fatální problémy, které dobře známe z motorů TSI, THP, TCe či EcoBoost. Zbytek auta je rovněž odolný stejně jako ochrana proti korozi, jež byla i v minulosti silnou stránkou italských aut. Tipo sotva může nabízenou technickou úrovní a výbavou soupeřit s auty, jakými jsou mégane, focus či golf. Pro lidi, co potřebují hlavně jezdit, je ale téměř ideální volbou.

Motory

1.4 16V 70 kW: Základní motor nebyl zkraje dostupný na českém trhu. Jedná se o klasický 16ventilový agregát, který k dynamice potřebuje otáčky. Jeho charakteristika tak příliš nekoresponduje s pohodovým stylem tipa. Spolehlivost je ovšem vynikající.

1.4 T-Jet 88 kW: Přeplňovaný motor nabízí přesně tu dynamiku, kterou řidič potřebuje. Je pružný, byť konkurence je v tomto parametru patrně dále. Jenže na rozdíl od ní si tenhle čtyřválec vystačí s nepřímým vstřikováním benzinu, což je skvělá zpráva.

1.6 M-Jet 88 kW: Tipo může pohánět také menší vznětový motor 1.3 M-Jet, na českém trhu se však nabízel a nabízí pouze větší obecně zdařilejší agregát. Na rozdíl od menšího motoru nemá problémy s rozvody, když ty pohání ozubeným řemen. Kladem je nízká hlučnost a spotřeba paliva v praxi do 6,5 litru na 100 kilometrů.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2016 1.4 16V/70 kW 35 000 km 228 000 Kč 2017 1.6 M-Jet/88 kW 120 700 km 269 000 Kč 2019 1.4 16V/70 kW 15 000 km 270 000 Kč

Problémy

Voda v zadních svítilnách: Do zadních lamp může pronikat vlhkost.

Převodovka: Všechny motorizace na českém trhu používají standardně šestistupňovou manuální převodovku C514

Klapající obložení dveří: Čalounění dveří je odolné, avšak vinou občas nedůsledného zpracování může při jízdě na nerovnostech rachotit.

Odolný podvozek: Robustní ramena zvládnou najet značné porce kilometrů. Když už něco klepe, bývají to táhla stabilizátoru, v našem případě ještě spojovací tyče řízení.

Náhradní díly pro Fiat Tipo 1.4 T-Jet 88 kW Spojková sada 5657 Kč Spodní rameno přední nápravy 4084 Kč Ložisko předního kola 2930 Kč přední brzdový kotouč 2759 Kč Zdroj aftermarket, ceny se mohou mírně lišit

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Kompakt pro masy

První tipo uvedené před třiceti lety bylo z docela jiného těsta a jeho nadčasovost tehdy dokázala ke značce přitáhnout novou klientelu, která by do té doby o fiatu neuvažovala. Jeho novodobá reminiscence nejspíš dokázala totéž, jen jiným způsobem. Coby nekomplikované pohledné auto se solidní užitnou hodnotou a za lákavou cenu je nové tipo v dnešní době čím dál vzácnějším úkazem. O půl čísla větší auto za cenu fabie se trefilo do vkusu pragmatikům, kteří na trhu nových aut sháněli co nejvíce muziky za co nejméně peněz, ale kupovat dacii (resp. akceptovat vyprodané skladové zásoby a mnohaměsíční dodací lhůtu z výroby se jim nechtělo. Po čtyřech letech od uvedení tak není divu, že stejně jako u dacií se i zájemci o ojeté tipo musejí smířit se žalostně řídkou nabídkou na trhu. Auta kupovaná rozumem se prostě po třech čtyřech letech obvykle neprodávají. Ojetin nabízených k prodeji proto napočítáte jen málo, v inzerci najdete hlavně řadu předváděcích aut u dealerů nebo rovnou skladových „funglovek“. O nich možná má smysl popřemýšlet, protože za 300 tisíc to jistě není špatná nabídka, což platí hlavně pro verzi kombi.

Závěr

Současné tipo je sice méně inovativní než jeho slavnější předchůdce, avšak pro ty, kteří potřebují hlavně jezdit, představuje skvělého společníka. Škoda jen, že design není výraznější. To u italských automobilů nebývalo. Z pohledu prakticky smýšlejícího uživatele mu ale není prakticky co vytknout.

Plusy

Spolehlivost

Jednoduchá a s lety prověřená technika

Benzinové motory bez přímého vstřikování benzínu

Tři karosářské verze

Velkorysý vnitřní prostor (rozvor 2638 mm u všech karosářských verzí)

Solidní jízdní vlastnosti

Odolný podvozek

Minusy